HTC, One M8 ve One M7 modelleri için Android L güncellemesi sözü verdi





Android L işletim sisteminin resmi duyurusunun yapılmasının ardından üreticiler de amiral gemi modelleri için ilk mesajları vermeye başladı. İlk mesaj HTC'den geldi.





HTC, global HTC Advantage programının gereği olarak cihazlarının piyasaya çıkışından itibaren iki yıl boyunca güncelleme sağlamayı vaat ediyor. Buna binaen One M7 ve One M8 modelleri nihai Android L sürümünün kendilerine ulaşmasından itibaren 90 gün içerisinde güncellemeyi almaya başlayacak.





Şu anda HTC ön değerlendirme aşamasında ve henüz test sürümleri ellerine ulaşmadığı için nasıl bir tecrübe hazırlayacakları konusunda yorum yapmıyor. Ancak güncellemeler cihaza veya bölgeye göre değişebilecek.





Android L sürümünün sonbahar döneminde yayımlanması bekleniyor. Bu bakımdan HTC'nin güncellemesi de en erken 2015 Ocak ayında başlayacak.

http://blog.htc.com/2014/06/htc-advantage-google-io/