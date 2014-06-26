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HTC, One M8 ve One M7 modelleri için Android L güncellemesi sözü verdi

4 yıl
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58
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, One M8 ve One M7 modelleri için Android L güncellemesi sözü verdi

Android L işletim sisteminin resmi duyurusunun yapılmasının ardından üreticiler de amiral gemi modelleri için ilk mesajları vermeye başladı. İlk mesaj HTC'den geldi.

HTC, global HTC Advantage programının gereği olarak cihazlarının piyasaya çıkışından itibaren iki yıl boyunca güncelleme sağlamayı vaat ediyor. Buna binaen One M7 ve One M8 modelleri nihai Android L sürümünün kendilerine ulaşmasından itibaren 90 gün içerisinde güncellemeyi almaya başlayacak. 

Şu anda HTC ön değerlendirme aşamasında ve henüz test sürümleri ellerine ulaşmadığı için nasıl bir tecrübe hazırlayacakları konusunda yorum yapmıyor. Ancak güncellemeler cihaza veya bölgeye göre değişebilecek. 

Android L sürümünün sonbahar döneminde yayımlanması bekleniyor. Bu bakımdan HTC'nin güncellemesi de en erken 2015 Ocak ayında başlayacak.  

http://blog.htc.com/2014/06/htc-advantage-google-io/ Yorum Yaz
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SteveMeade 4 yıl en beğenilen Guest-9D2914531
M7 nin rakibi S4 tür güncelleme bakımından onunla kıyaslamanız daha doğru olur, S3 ile kıyaslayacam diyorsanız one x e bakabilirsiniz

Not: Samsung u savunmuyorum, Htc nin zaten yapması gereken bir şeyi sadece kendisi yapıyomuş gibi söz vermesi absürd kaçmış bence
M7 nin rakibi S4 tür güncelleme bakımından onunla kıyaslamanız daha doğru olur, S3 ile kıyaslayacam diyorsanız one x e bakabilirsinizNot: Samsung ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 4 yıl
Htc ne yapsa yaranamiyor millete . Adamlar apple gibi güncelleme verdi bu sene. Her güncelleme telefonu daha da iyi hale getirdi . Samsung s4 e güncelleme konusunda birşey dedi mi ??? Yok . Zaten verse bile telefon kullanılmaz hale gelir sırf yeni telefon satmak için. Htc nin herşeyini eleştirin " fiyat, kalın çerçeve, ultrapiksel vs." Ama güncelleme konusunda tebrik edilmeyi hak ediyor ...
Htc ne yapsa yaranamiyor millete . Adamlar apple gibi güncelleme verdi bu sene. Her güncelleme telefonu daha da iyi hale getirdi . Samsung s4 e güncelleme konus...
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TaurenChef 4 yıl
HTC telefona sahip biri olarak bence çokta abartılması gerekmiyor.Zaten olması gereken şey bu.Önemli olan bir telefona 5-6 sene güncelleme verebilmek.
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
utopicman 4 yıl
.
Yarın bir gün, yok temizlikçi işi bıraktı, yok çaycı greve gitti, güncelleme veremiyoruz üzgünüz dediklerinde HTC'ye kızmayın sakın.
Benden söylemesi.
İmza:
Bir One X güncelleme kurbanı
Not:
HTC salak olmadığını düşünüyorsanız bir de NVIDIA nın salak olup olmadığını düşünmelerini tavsiye ederim.
.
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ynsemre1 4 yıl
Bu kadar çok alıntı yapmayın beyler ya 1 yorumu 10 kere okudum en az.
Htc hatasından dönmüş önemli olanda bu böyle yaparak gözümde değerini artırıyor her güncellemeyle daha da kaliteli hale getiriyor telefonunu gerçekte güzel.
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BekirTemel 4 yıl
Tebrikler
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system electronıc 4 yıl
htc de gelişme var...m7 yi bu güncellemeye dahil etmesi güzel bir hareket...ben beklemiyordum valla...dedim htc bu m7 yi artık bitirir...m7 kullanıcıları için iyi bir haber...bizden geçti artık güncelleme felan,bizim telefonlar canlı cenaze :)
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HTC Specialist 4 yıl
Haber yanlis anlasilmis, onemli olan sozun verilmesi degil 90 gun icinde denmesi. Kitkat icinde 90 gun denildi ve Google dan sonra ilk guncelleme veren firma HTC oldu.
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Nightwing 4 yıl
geçekten sevindirici oldu umarım en kısa zamanda getirirlerde kullanırız
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FlyingUnderpants 4 yıl
1 haftadır M8 kullanıyorum. Şu ara apple dahil en premium telefon bu. Sadece BlinkFeed bile twitter'ı unutmamı sağladı. Sense basit kullanışlı akıcı mükemmele yakın bir arayüz. Ekran harika. Kamera berrak fotolar çekiyor. Pil yoğun kullanımda akşamı çok rahat çıkartıyor; gece 11'de hala %30'u dolu oluyor. Metal kasa anlatılmaz, yaşanır.
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wolferto 4 yıl
Cynogenmod bi el atar inş
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wolferto 4 yıl
Cynogenmod bi el atar inş
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LGSalesB 4 yıl
M7 ye ilk 4.4 ü veren marka şimdi android l içinde aynısı olacak samsung galaxy s5 e vr note 3 e 4.4.3 vereceğini açıklamıştı geçen gün ee s4 nerdeydi?
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Guest-9D2914531 4 yıl LGSalesB
HTCquietlyBrilliant
M7 ye ilk 4.4 ü veren marka şimdi android l içinde aynısı olacak samsung galaxy s5 e vr note 3 e 4.4.3 vereceğini açıklamıştı geçen gün ee s4 nerdeydi?

4.4ü note 3 one m7den önce aldı
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mert1907 4 yıl
İkram etmis sanki :D
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