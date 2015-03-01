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HTC One (M8) ve diğer amiral gemileri Sense 7.0 arayüzüne yılın son dönemlerinde kavuşacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One (M8) ve diğer amiral gemileri Sense 7.0 arayüzüne yılın son dönemlerinde kavuşacak

HTC'nin Mobil Dünya Kongresi etkinliği kısa bir süre önce sona erdi. Etkinlikte HTC One M9 dışında giyilebilir akıllı cihaz ve sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılırken Sense arayüzünün yeni sürümü 7.0 gösterilse de çok fazla detaylandırılmadı.

Yeni arayüzde şu an One M9 dışında diğer modellerin sahip olmadığı bir kaç uygulama bulunurken kullanıcıların ilgisine göre özelleştirilmiş temalar da sunabiliyor. Ayrıca kamera arayüzü , galeri uygulaması da yenilenirken seçtiğiniz duvar kağıdına göre BlinkFeed ekranı da kendini benzer renklere göre özelleştirilebiliyor.

HTC etkinlikte HTC One M8 ve diğer amiral gemisi modelleri için de müjdeli bir haber paylaştı. HTC One M8'in 2015 son dönemlerine doğru Sense 7.0 güncellemesi alacağı duyuruldu. Diğer amiral gemisi modellerinde 2015 bitmeden Sense 7.0 arayüzünü kullanmaya başlayacağı düşünülüyor.
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SirPhilosophy 4 yıl
Bir suru akil disi dusunmeden cikarlar dogrultusunda yazilan sacma sapan yorumlar gordum. Biraz mantik? Adam neden erken versin? Ne amacla? Sana simdi verse sense 7 arayuzunu m9 da tatman kullanman icin nasil bir ayricalik sunacak? Bilerek bekletiyor ki once m9 da sense 7 nin tadini cikarsinlar. Yazilim guncelleme ve destek konusunda htc laf edilecek son firmadir bence. Biraz dusunmek yeter bunun icin, sadece cikarlari gozetmek kadar sacma bir sey yok.
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doctor_bey 4 yıl
Güncelleme işinde iyiler bence
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metalinca 4 yıl
Adamlar 2013 çıkışlı m7 ye lolipop dahil 2 senedir bir sürü güncelleme verdi.. zaten 24 ay dır güncel ve lolipopla en az 8 ay daha güncel kalır .. aynı zamanda çıkan telllere bi bakın bakalım.. s5 bile türkiyede nerdeyse m7 ile aynı zamanda aldı güncellemeyi s4 halen bekliyor.. güncelleme yüzünden bu telefonu kullanan yada kullanmayan halen laf eden varsa diyecek bir söz bulamıyorum .. sistemi takılmaz reset atmaz gayet stabil.. tasarım 10 numara ve sürekli güncel her telefonda olduğu gibi 1 2 kronik sorunu mevcur yani hatasız değil. ama verin servise 1 haftada herşeyi düzeltip veriyorlar.. forumu takip eden eden zaten bunları biliyor.. yani 2 seneyi doldurmuş bir cihaza halen major güncelleme verebiliyor ve bunu diğer amiral modellerle destekleyebiliyorsa htc bu işi bitirmiş ve teşekkürü hak etmiştir.. bunlara itiraz eden varsada gitsin istediği markayı kullansın da hak eden cihazlara bok atmaya devam etsin en azından..
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shunter 4 yıl
1 ay surmez xda da cikar romlar
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Barbaroscakir 4 yıl
Sense 7.0 saf android arayüzüne fazla benziyor. Sense 6.0 gayet güzel.
Güncellemeye gerek yok.
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TariKB24 4 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar
Sense 7.0 saf android arayüzüne fazla benziyor. Sense 6.0 gayet güzel.
Güncellemeye gerek yok.

Güncellemenin - getirdiği bi nokta yok + sı var dilersen default temanda kalabiliyorsun sense 7 kişiselleştirme seçeneği getiriyor sadece.
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mbcyber 4 yıl
Konuyla alakalı ama htc ile alakasız olarak: samsung s2 bile lollipopu çok rahat kaldirabilecekken hep kapitalizm yüzünden güncelleme getirmiyorlar. Yenisini alalım diye. HTC de M7ye sense 7 getirmeyebilir bile.


Galaxy S3 e KitKat bile verilmedi... İşin garip yanı ise KitKat'ın "512Mb ram sahibi cihazlarda bile çalışabilecek" sloganıyla çıkarılmasıydı.
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TariKB24 4 yıl
Varya ayıp şu yaptıkları bu optimize edilme çalışmaları imiş falanmışta filanmış palavra..
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ParS7 4 yıl
O değilde HTC benim için bitmiştir.İns batarsın htc.Adamlar 1 sene boyunca yatmış m8 plus ı önümüze sunmuş
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Smile75 4 yıl
Sense 7'yi bekliyordum ama baya uzun bir süre vermişler. O yüzden M8'i satıp iPhone 5S veya 6 alıcam. Bu devirde Apple'dan başka cihaz kullanılmaz, bunu anlamış olduk.
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GodisCoking 4 yıl
M8 ve diğer amiral gemileri yazıyor haberde.m8 dışındaki amiral gemisi m7 modeli değil mi?
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