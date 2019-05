HTC One (M8) ve diğer amiral gemileri Sense 7.0 arayüzüne yılın son dönemlerinde kavuşacak

HTC'nin Mobil Dünya Kongresi etkinliği kısa bir süre önce sona erdi. Etkinlikte HTC One M9 dışında giyilebilir akıllı cihaz ve sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılırken Sense arayüzünün yeni sürümü 7.0 gösterilse de çok fazla detaylandırılmadı.

Yeni arayüzde şu an One M9 dışında diğer modellerin sahip olmadığı bir kaç uygulama bulunurken kullanıcıların ilgisine göre özelleştirilmiş temalar da sunabiliyor. Ayrıca kamera arayüzü , galeri uygulaması da yenilenirken seçtiğiniz duvar kağıdına göre BlinkFeed ekranı da kendini benzer renklere göre özelleştirilebiliyor.HTC etkinlikte HTC One M8 ve diğer amiral gemisi modelleri için de müjdeli bir haber paylaştı. HTC One M8'in 2015 son dönemlerine doğru Sense 7.0 güncellemesi alacağı duyuruldu. Diğer amiral gemisi modellerinde 2015 bitmeden Sense 7.0 arayüzünü kullanmaya başlayacağı düşünülüyor.