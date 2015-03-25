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HTC One M9 Plus maketi de ortaya çıktı

4 yıl
3,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 Plus maketi de ortaya çıktı

Son günlerde HTC'nin Phablet sınıfındaki amiral gemi modeli One M9 Plus ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Çizim görsellerinden sonra şimdi de maket videosu gündeme geldi. Genelde sızdıran kaynak ise aynı.
Sızıntılardan HTC'nin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu anlaşılıyor. Zira sadece duyumlarla başlayan sızıntılar görsel çalışmalarından maket incelemelerine kadar gelmiş durumda. Bu bakımdan HTC'nin yakın zamanda bir etkinlik yapabileceği tahmin ediliyor.
HTC One M9 Plus görünüşe göre One M8 modelini temel alacak. Arka kısımda Duo Camera kombinasyonunu koruyan cihaz farklı olarak ön kısımda parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu ve ikiye bölünmüş alt BoomSound ızgarası barındırıyor.
Modelin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti veya MT6795 yongaseti, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya, 10.15mm kalınlık şeklinde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Model bölgeye göre yongasetini de değiştirecek.





http://www.nowhereelse.fr/video-htc-one-m9-plus-prototype-105789/ Yorum Yaz
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volkan_kolay 4 yıl en beğenilen
Fiziksel home tuşu + HTC logosu + sanal tuşlar ve telefon kullanım alanının %30 kısmı zaten gitmiş..

HTC'ye birisi söylesin phablet boyutlarla olmaz phablet ekranla olur..


Fiziksel home tuşu + HTC logosu + sanal tuşlar ve telefon kullanım alanının %30 kısmı zaten gitmiş..HTC'ye birisi söylesin phablet boyutlarla olmaz...
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DH Misafiri 4 yıl
10.15mm kalınlığa 2840mAh batarya konulmuş... Büyük hayal kırıklığı yaşattıkları için teşekkürler.
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kırmızı panda 4 yıl
Htc one m8'le finali yapsaymış keşke, ilerlemeyi bırakın geriye gittiler bu sene bana göre.
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mkoroglu 4 yıl
Evlerden ırak..
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Fenomenon 4 yıl
Batarya 3500 olmalı
Parmak izi arkada olmalı
Hoparlör ızgarası daha ince olmalı
HTC logosu veya sanal tuş kalkmalı
En az 5.5" olmalı (phablet olacaksa)
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AppleFans 4 yıl
Ekran 2k ve batarya düşük. Kısaca çöp.
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Elefue 4 yıl
Ekranın alt kısmında Hoparlör, HTC logosu, Ekran düğmeleri, Ana ekrana dönüş butonu var. Acaba daha ne vardı da HTC koymadı merak ediyorum.
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1BilimAdamı 4 yıl
HTC galaxy one M9 plus
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talib kweli 4 yıl
Home butonu tasarımı iyice bozmuş.
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Master_Evil 4 yıl
sanal tuşları tamamen kaldırsalarmış keşke
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stalker(1979) 4 yıl
Madem HTC yazısını gözümüze sokmaya niyetliler hazır fiziksel home tuşu yapmışsın onun üzerine koy. Ama gidip de hayvani bir çerçeve yapıp oraya yazma:) Çerçeve içinde çerçeve kullanan tek telefon HTC:) O siyah çerçeveleri de ekran yapsalar telefonun ekran boyutu 5,5 inç olurdu ve o zaman phablet olurdu:) Neyse zaten boşuna konuşuyoruz. Bu fake gibi geliyor bana:)
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volkan_kolay 4 yıl en beğenilen
Fiziksel home tuşu + HTC logosu + sanal tuşlar ve telefon kullanım alanının %30 kısmı zaten gitmiş..

HTC'ye birisi söylesin phablet boyutlarla olmaz phablet ekranla olur..


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