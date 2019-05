HTC One M9 Plus maketi de ortaya çıktı

Son günlerde HTC'nin Phablet sınıfındaki amiral gemi modeli One M9 Plus ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Çizim görsellerinden sonra şimdi de maket videosu gündeme geldi. Genelde sızdıran kaynak ise aynı.

Sızıntılardan HTC'nin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu anlaşılıyor. Zira sadece duyumlarla başlayan sızıntılar görsel çalışmalarından maket incelemelerine kadar gelmiş durumda. Bu bakımdan HTC'nin yakın zamanda bir etkinlik yapabileceği tahmin ediliyor.

HTC One M9 Plus görünüşe göre One M8 modelini temel alacak. Arka kısımda Duo Camera kombinasyonunu koruyan cihaz farklı olarak ön kısımda parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu ve ikiye bölünmüş alt BoomSound ızgarası barındırıyor.

Modelin 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti veya MT6795 yongaseti, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya, 10.15mm kalınlık şeklinde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Model bölgeye göre yongasetini de değiştirecek.















