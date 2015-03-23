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HTC One M9 Plus modeline ait yeni bir görsel yayımlandı

4 yıl
4,7b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 Plus modeline ait yeni bir görsel yayımlandı

HTC'nin yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9 piyasaya çıkmak için gün sayarken, firmanın diğer bir amiral gemi modeli ile ilgili de sızıntılar gelmeye devam ediyor. One M9 Plus olacağı belirtilen model Phablet sınıfında yarışacak.
Model ile ilgili görseli sızdıran kaynak, cihazın orijinalini gördükten sonra bu görseli oluşturduğunu belirtiyor. Yani görsel orijinal modelin değil, modeli baz alarak yapılmış br çalışmanın ürünü.
Ancak daha önceki konsept görsellerde de benzer bir tasarıma rastlamıştık. Arka tarafta Duo Camera, ön tarafta parmak izi okuyucu için bir Home tuşu ve ikiye ayrılmış BoomSound ızgarası modelin öne çıkan değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Bunun dışında metal alaşım ve dış tasarım aynen korunuyor.
HTC One M9 Plus modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran ve Snapdragon 810 yongaseti olacağı belirtiliyor. Plastik kasalı E9 Plus versiyonu ise MediaTek işlemci seçeneğiyle Asya bölgesinde satışa sunulacak.
Son aylarda kara geçmeyi başaran ve CEO koltuğuna da kadın kurucusunu oturtan HTC'nin bu yıl amiral gemi seviyesinde daha geniş bir ürün yelpazesi olacağı anlaşılıyor. Ancak firma One X serisinde yaşadığı hayal kırıklığını tekrar yaşamamak için cihazları bölgelere göre ayırıyor ve çok fazla içiçe geçmesini istemiyor.



https://twitter.com/OnLeaks/status/579966957086097408 Yorum Yaz
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volkan_kolay 4 yıl en beğenilen
5.2" ve phablet segmentimi..?


Phablet segmenti bana göre en minimum 5.5" seviyesinden başlar.

Ayrıca M9 tasarımı daha güzel sanki Samsung ve HTC çiftleşmişte ortaya bu çıkmış gibi duruyor.
5.2" ve phablet segmentimi..?Phablet segmenti bana göre en minimum 5.5" seviyesinden başlar.Ayrıca M9 tasarımı daha güzel sank...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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mu5tafa 4 yıl
O kalın çerçeve üstüne bir de siyah çerçeve.
5.2 lik teli 6. İnç miş gibi kullanmak isteyenlere birebir.
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stalker(1979) 4 yıl
Samsung ile HTC'yi çifleştirmişler:) Alt Samsung üst HTC olmuş:)
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volkan_kolay 4 yıl
alien vs predator filmini hatırlayan vardır, filmin son serisinde alien ve predator karışımı bir yaratık vardı, bende ona benzettim bu işi..


SAMSUNG GALAXY
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC ONE M9
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



SAMSUNG GALAXY + HTC ONE M9 = HTC ONE M9 PLUS

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kasvaaugur 4 yıl
Bu sefer güldürmedi.. :-)
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cerberus001 4 yıl
Şu sanal buton olayını artık bıraksalar çok iyi olacak.. PLUs isimlendirmesi konusunda apple dan alındığını düşünen arkadaşlar htc daha öncede htc one X ve one X+ çıkarmıştı isimi kullanan birisi varsa oda apple dır ;) tasarım konusunda kameranın yuvarlağını neden göze sokacak kadar büyük yapıyorlar anlamış değilim . bir faydası yok ama gereiğinden fazla büyük. home tuşu gibi konumlandırılmış buton acaba buton olarak kullanılacak mı yoksa saece parmak izi okuyucu mu olacak onuda görmek lazım.
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Master_Evil 4 yıl
fiziksel tuşun etrafına diğer tuşları koyarsa bi anlamı olur böyle çok ilginç
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aktivist-X 4 yıl
Bu kadar mı çirkin olur yahu? HTC bile tasarımda bunu yapıyorsa diyecek laf yok.
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Elefue 4 yıl
Öncelikle 5.2" ekranı büyük bir telefon nasıl olcak. Sonrasında ise ana ekran butonunun yeri güzel olmuş. Böyle oluncada ekran butonlarının anlamı olmayacak. Bu düğmeler için en güzel yer de HTC logosunun yanındaki boş alanlardır.




Ayrıca bana göre bu HTC telefonları için ana ekran butonu için olması gereken en mantıklı alan da HTC logosunun ta kendisidir. HTCye dokunacaksın ve HTC ana ekrana döneceksin. Olması gereken de budur.
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inexo 4 yıl
parmak izine ekstra boşluk ayırmamış bu sefer şaşırttı beni
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darkdiva 4 yıl
Bunlar bu kafada oldukları sürece Samsung ve Apple daha çooook satmaya devam eder.
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Fenomenon 4 yıl
Tasarım gittikçe kötüye gidiyor :)
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vamp 4 yıl
Note4 phablet ise bu nedir? Hadi onu gectin plus nedir? Apple ile isim anlasmasida mi yapildi? Samsung olmasa yemin ediyorum 3000tl ye bu firmalarin urunleriyle çöp alacağız. 5.2 inç ekran, htc yazisi ve ekrandaki tuslar.. ya bi gidin isinize
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kırmızı panda 4 yıl
Tasarım tek kelime iğrenç, bence.
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KayhanKaan 4 yıl
İnşallah tasarımcıyıda kovarlar
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