HTC One M9 Plus modeline ait yeni bir görsel yayımlandı

HTC'nin yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu One M9 piyasaya çıkmak için gün sayarken, firmanın diğer bir amiral gemi modeli ile ilgili de sızıntılar gelmeye devam ediyor. One M9 Plus olacağı belirtilen model Phablet sınıfında yarışacak.

Model ile ilgili görseli sızdıran kaynak, cihazın orijinalini gördükten sonra bu görseli oluşturduğunu belirtiyor. Yani görsel orijinal modelin değil, modeli baz alarak yapılmış br çalışmanın ürünü.

Ancak daha önceki konsept görsellerde de benzer bir tasarıma rastlamıştık. Arka tarafta Duo Camera, ön tarafta parmak izi okuyucu için bir Home tuşu ve ikiye ayrılmış BoomSound ızgarası modelin öne çıkan değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Bunun dışında metal alaşım ve dış tasarım aynen korunuyor.

HTC One M9 Plus modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran ve Snapdragon 810 yongaseti olacağı belirtiliyor. Plastik kasalı E9 Plus versiyonu ise MediaTek işlemci seçeneğiyle Asya bölgesinde satışa sunulacak.

Son aylarda kara geçmeyi başaran ve CEO koltuğuna da kadın kurucusunu oturtan HTC'nin bu yıl amiral gemi seviyesinde daha geniş bir ürün yelpazesi olacağı anlaşılıyor. Ancak firma One X serisinde yaşadığı hayal kırıklığını tekrar yaşamamak için cihazları bölgelere göre ayırıyor ve çok fazla içiçe geçmesini istemiyor.









https://twitter.com/OnLeaks/status/579966957086097408