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HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu

HTC düşük donanımlı yeni bir One M9 versiyonu resmiyete kavuşturdu. Hindistan pazarında satışa çıkacak modelin detay ve görsellerini haberimizde bulabilirsiniz...
2 yıl
3,6b
1
10
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu ayın başında sizlere haberimizde de yer verdiğimiz gibi HTC, Almanya'da One M9 Prime Camera Edition akıllı telefonunu resmiyete kavuşturmuştu. Tayvan'lı firma bu kez de modelin farklı bir versiyonunu piyasaya çıkardı; HTC One M9+ Prime Camera Edition. Yeni model firmanın Hindistan satış sitesi üzerinde yerini aldı.
Diğer modelde olduğu gibi MediaTek'in Helio X10 yongasetine sahip olan One M9+ PCE, 5.2 inçlik ekranında 1080p çözünürlük sunuyor. 2GB RAM ile gelen modelde arttırılabilir 16GB dahili depolama yer alırken modelin bataryası 2840mAh kapasiteye sahip.
Kamera dizilimi olarak arkada çift kameraya sahip modelin ana kamerası 13MP çözünürlük sağlarken modelin ön yüzünde ise UltraPixel bir özçekim kamerası bulunuyor. BoomSound hoparlörlere ve ön alt kısımda parmak izi okuyucu sensöre sahip One M9+ PCE 15.09 x 7.19 x 0.96 cm ölçülere ve 168g ağırlığa sahip. Android'in 5.0 sürümüyle geldiği belirtilen telefonda HTC'nin Sense arayüzü de yer alanlar arasında.
Satış sitesinde INR 23,990 yani $355 fiyat etiketine sahip olan HTC One M9+ PCE şu an için resmi olarak satışa sunulmuş değil.

http://estore.htc.com/in/buy/en/htc/htc-one-m9-(prime-camera-edition)-m9 Yorum Yaz
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darkdiva 2 yıl en beğenilen
Telefonun adını söylemek 1dk sürüyor :)
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mehmedaltair 2 yıl
Htc m9 ve türevleriyle s.çtı şimdi sıvıyor
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kadirirdem 2 yıl
Htc akillanmayacak anlaşılan
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OverClocK1ng 2 yıl
darkdiva
Telefonun adını söylemek 1dk sürüyor :)

Adamın tekinin kalp krizi geçirirken bir taksiye atlayıp:
-Evladım, beni Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesine götürür müsün çabuk.
-Anlamadım amca, bir daha söyler misin?
-Bezmialem Valide Sultannnn Vakıf Gur.. kııkkkkkkkkkkk... Öldü...
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javaprof 2 yıl
bu m9 serisi tamamen çöp.
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freudunpiposu 2 yıl
m7 camera edition bekliyorum zira serinin gerisi leş.
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LastShip 2 yıl
Ya arkadas 9.6mm kasa kalinligina 3000 bile olmayan batarya nedir adamlar 7mm kasaya 3.500 sigdiriyor.
Htc batmaya mahkumsun htc
Samsung bilmemnesi bunlara gectiginden beri sacma sapan modeller cikarip duruyo.
Htc van em dokuz plas kamera ediyşın ne la
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mehmedaltair 2 yıl
Htc m9 ve türevleriyle s.çtı şimdi sıvıyor
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aycibin 2 yıl
m9'a kamera takacaktık ama yetişmedi.geç olsa da koyalım dedik.o saate kadar one10 çıktı ama olsun :)
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darkdiva 2 yıl en beğenilen
Telefonun adını söylemek 1dk sürüyor :)
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jolawe 2 yıl
htc tasarımı sil baştan yapması lazım. Artık kendine ait bir işlemciye sahip olması lazım. Reklam yapması lazım. Fiyatları düşürmesi lazım. Boş modellerle uğraşmaması lazım. Lazım da lazım...
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forever58 2 yıl
Htc artik bokunu cikartiyor sadece.+ Helio x10 kullanan biri olarak yeni amiral gemi islemcilerinden cok uzakta kaldi.
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htc, one m9+ pce ve
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