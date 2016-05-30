HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu

Bu ayın başında sizlere haberimizde de yer verdiğimiz gibi HTC, Almanya'da One M9 Prime Camera Edition akıllı telefonunu resmiyete kavuşturmuştu. Tayvan'lı firma bu kez de modelin farklı bir versiyonunu piyasaya çıkardı; HTC One M9+ Prime Camera Edition. Yeni model firmanın Hindistan satış sitesi üzerinde yerini aldı.

Diğer modelde olduğu gibi MediaTek'in Helio X10 yongasetine sahip olan One M9+ PCE, 5.2 inçlik ekranında 1080p çözünürlük sunuyor. 2GB RAM ile gelen modelde arttırılabilir 16GB dahili depolama yer alırken modelin bataryası 2840mAh kapasiteye sahip.

Kamera dizilimi olarak arkada çift kameraya sahip modelin ana kamerası 13MP çözünürlük sağlarken modelin ön yüzünde ise UltraPixel bir özçekim kamerası bulunuyor. BoomSound hoparlörlere ve ön alt kısımda parmak izi okuyucu sensöre sahip One M9+ PCE 15.09 x 7.19 x 0.96 cm ölçülere ve 168g ağırlığa sahip. Android'in 5.0 sürümüyle geldiği belirtilen telefonda HTC'nin Sense arayüzü de yer alanlar arasında.

Satış sitesinde INR 23,990 yani $355 fiyat etiketine sahip olan HTC One M9+ PCE şu an için resmi olarak satışa sunulmuş değil.

http://estore.htc.com/in/buy/en/htc/htc-one-m9-(prime-camera-edition)-m9