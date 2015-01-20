"HTC One M9 amiral gemisi Snapdragon 810 ve 20MP çözünürlükte kamera ile gelebilir"

1 Mart 2015 tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile HTC'nin yeni amiral gemi modelini tanıtması bekleniyor. HTC One M9 adını alacağı tahmin edilen model ile ilgili yavaş yavaş ilk görseller ve ayrıntılı bilgiler gelmeye başladı.





Bloomberg tarafından verilen yeni bilgilere göre HTC yeni amiral gemi modelinde özellikle kamera tarafında önemli değişikliklere imza atacak. One M serisi ile hayatımıza giren Ultrapixel ve Duo Camera kavramları yeni amiral gemi modelinde rafa kalkıyor ve muhtemelen Sony imzalı 20MP çözünürlüğünde bir sensör yerini alıyor.





Kamera konusunda önemli yatırımlar yapan ve bunu da her lansmanda ön plana çıkaran HTC bununla birlikte diğer amiral gemi modelleri kadar kaliteli fotoğraflar çekemediği için eleştiriliyordu. Firma artık yüksek çözünürlük yarışına katılarak eleştirilerin de önünü kesmeye çalışacak.





Diğer bir yenilik ise bu yılın amiral gemi modellerinde yavaş yavaş görmeye başlayacağımız Snapdragon 810 yongaseti. Genelde yongaseti olarak rakiplerinden biraz daha geride başlayan HTC, bu kez en son ve en güçlü versiyona yer vererek aradaki farkı da kapatmayı amaçlıyor.





Ses kalitesi konusunda da çalışmaları olan HTC'nin yeni amiral gemisinde BoomSound hoparlörleri biraz incelteceği ve Dolby 5.1 ses sistemi ile destekleyeceği belirtiliyor. Ön panelde biraz daha yer kazanan HTC böylece kasa boyutunu büyütmeden ekran boyutunu büyütebilecek. Ortaya çıkan görsellerde de genel tasarım olarak firmanın bir değişikliğe gitmediği ancak arka kısımda büyük bir sensöre yer verildiği görülüyor. Anlaşılan HTC klasik tasarımını uzun bir süre daha kullanmaya devam edecek.





http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-M9-prototype-leaks-out-familiar-unibody-design-but-huge-camera-on-the-back_id65012