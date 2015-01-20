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"HTC One M9 amiral gemisi Snapdragon 810 ve 20MP çözünürlükte kamera ile gelebilir"

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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1 Mart 2015 tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile HTC'nin yeni amiral gemi modelini tanıtması bekleniyor. HTC One M9 adını alacağı tahmin edilen model ile ilgili yavaş yavaş ilk görseller ve ayrıntılı bilgiler gelmeye başladı. 

Bloomberg tarafından verilen yeni bilgilere göre HTC yeni amiral gemi modelinde özellikle kamera tarafında önemli değişikliklere imza atacak. One M serisi ile hayatımıza giren Ultrapixel ve Duo Camera kavramları yeni amiral gemi modelinde rafa kalkıyor ve muhtemelen Sony imzalı 20MP çözünürlüğünde bir sensör yerini alıyor. 

Kamera konusunda önemli yatırımlar yapan ve bunu da her lansmanda ön plana çıkaran HTC bununla birlikte diğer amiral gemi modelleri kadar kaliteli fotoğraflar çekemediği için eleştiriliyordu. Firma artık yüksek çözünürlük yarışına katılarak eleştirilerin de önünü kesmeye çalışacak.

Diğer bir yenilik ise bu yılın amiral gemi modellerinde yavaş yavaş görmeye başlayacağımız Snapdragon 810 yongaseti. Genelde yongaseti olarak rakiplerinden biraz daha geride başlayan HTC, bu kez en son ve en güçlü versiyona yer vererek aradaki farkı da kapatmayı amaçlıyor. 

Ses kalitesi konusunda da çalışmaları olan HTC'nin yeni amiral gemisinde BoomSound hoparlörleri biraz incelteceği ve Dolby 5.1 ses sistemi ile destekleyeceği belirtiliyor. Ön panelde biraz daha yer kazanan HTC böylece kasa boyutunu büyütmeden ekran boyutunu büyütebilecek. Ortaya çıkan görsellerde de genel tasarım olarak firmanın bir değişikliğe gitmediği ancak arka kısımda büyük bir sensöre yer verildiği görülüyor. Anlaşılan HTC klasik tasarımını uzun bir süre daha kullanmaya devam edecek.  


http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-M9-prototype-leaks-out-familiar-unibody-design-but-huge-camera-on-the-back_id65012 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
cihaz süper görünüyor aradığım her özelliğe cevap verecek bir cihaz ama gel gelelim şu durum insanın canını sıkmıyor değil
türkiye artık telefon firmalarının önemli pazarları arasına giren bir ülke artık üreticiler 2 yıl önceki telefonları ısıtıp türkiyeye göndermiyorlar güzel ama türkiyeyi enayi yerine koyuyorlar bu telefonlar küresel pazarda 500 600 dolar seviyelerinde satılırken türkiyede neden 1200-1500 dolar seviyesinde satılıyor
uyumayın bu sadece verginin getirisi olan miktarla olmuyor arkadaşlar ya firmalar kasıtlı olarak bu şekilde satıyor yada türkiye ekiplerine bırakıyorlar her şeyi her iki durumdada ben salak yerine konuyorum. arkadaşlar ölçün tartın ama bugün mx4 gibi firmalar 300 dolarlık telleri 1000 liraya piyasaya çıkarabiliyorsa diğer firmaların yaptığı ki çok daha büyük ölçekli tanınmış firmalardan bahsediyoruz. tamamen türkiyeyi kazıklamaya yönelik hareketler oluyor başka hiç bir açıklaması olmayan adaletsiz fiyatlandırmaya 50 yıl sonrasının telini çıkarsalar almam şuan telefon almayı düşünüyorum ve tek aklıma yatan ki beklediğim gibi çıkarsa asus zenfone 2 olur onuda 800 liradan fazlaya çıkarsa almam
ben 200 liralik nokia alırım ama içim rahat olur derim ki dünyanın herangi bir yerindeki başka biri firmaya ne kadar verdiyse bende onu verdim
keriz yerine konmak sıkmıyormu hiçbirinizin canını
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dedektif_dh 4 yıl
htc s6

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sercandk 4 yıl
O alttaki bant ne kadar gereksiz. Boş boşuna kasayı büyütüyorlar. Hemde her marka nerdeyse ekrana oranla küçük kasa üretirken.
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qotsa 4 yıl
ben bu leak in gerçek olduğuna inanıyorum ve tasarımda m8 den m7 ye doğru haklı bi dönüş olduğunu düşünüyorum.the verge de bile çıktı haber tamamaen balon olsa duymazdık bile.tasarım güzelleşmiş yuvarlaktan biraz daha m7 tarzına dönmüşler
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system electronıc 4 yıl
Bana sorarsanız birebir aynı gelir cihaz.. Ve inanın şimdi tasarıma laf edenler çıkar çıkmaz alırlar telefonu. Ben m8 ede isinamamistim buda berbat geldi gözüme ki zaten m8 ile birebir aynı. Benim One x daha şık
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yokbeolumbe 4 yıl
Ekrem'in gelebilir çıkabilir olabilirli haberlerine bayılıyorum
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kajmeran89 4 yıl
Onde ki htc yazisina home tusu gorevini vermek cok mu zor firma icin anlamiyorum yanlarina da klasik kapasitif tuslari koy al sana kendince yenilik ve daha guzel bir islevsellik ve su ekranin uzerinde kenarlari kesen siyah bantlari kesinlikle inceltmeliler kasa ekran orani dusuk bir de siyah bantlar yarim cm kesiyor ekrani şunlara bir el atsalar cihaz efsane olacak ama bunlari bildikleri halde ayni seylerde israr ediyorlar nedense cok garip
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rainman76 4 yıl
htc m7 çok güzel bir kasaydı ona sadık kalarak m8 çıkardılar .m9da benzer olucaktır.bu resimdeki gibi çıkacağını sanmıyorum.ama buna yakında çıkabilir .çıkarsa bence çok satmaz.çünkü bir kere hoparlör kısımları simetrik değil. üzülerek söylüyorum benim takip ettiğim htc o koskoca htc yazısından ve koskocaman hoparlörlerden ve sanal tuşlardan vaz caymaz :( kasa buna yakın çıkacaktır ama simetrik olması lazım.keşke htc yazısını tamamen kaldırsa yada hoparlörlerin arasına alsa ,üst kısmına yine hoparlörlerin arasına kamera ve flashı eklese süper olurdu.dua kamera özelliği güzeldi sadece ultrapikselden vaz caysalar daha iyi olur. çift kameradan bence dönülmemesi lazım.bu şekilde çıkarsa her sene en güzel telefonu çıkaran htc, havasını kaybeder gibi gözüküyor
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ynsemre1 4 yıl
Bence bu haber gerçek değil çünkü ön yüzden bakıldığında değişen neredeyse hiç birşey yok sadece üst hoperlör yeri daha kısa hale gelmiş ki bunu bilgisayardan çok rahat yapabiliriz arka tarafta ise kamerayı yumuşak köşeli hale getirmişler başka bir değişiklik yok geri kala her şey m8 ile aynı ki htc çıkartığı amiral gemilerde her zaman çok fazla olmasada ayırt edilir değişiklikler yapmıştı bence bu görüntüler sahte.En azından ön yüzün böyle olucağını sanmıyorum.
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ProsesMuhendisi 4 yıl
HTC Specialist konu açtıysan M9 için link atar mısın ?
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bankai20 4 yıl
Sakin olun tanıtılmadı telefon...
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doctor_bey 4 yıl
Sanki tasarıma biraz daha bi şeyler katsalar daha güzel olur, ne dersiniz?
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