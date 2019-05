"HTC One M9 ciddi tasarım değişikliklerine uğrayacak"

HTC'nin 1 Mart tarihinde lanse etmesini beklediğimiz yeni amiral gemi modeli One M9 ile ilgili pek çok görsel ortaya çıktı ve tasarım anlamında çok büyük değişiklikler olmadığını gördük. Ancak yeni gelen bilgiler durumun biraz farklı olduğunu gösteriyor.





Yeni gelen bilgilere göre görsellerde sızdırılan One M9 prototipi henüz ilk aşamadaki çalışmalara ait ve model ciddi anlamda değişikliğe uğradı. Köşeden köşeye bir ekrana sahip olacak ve BoomSound hoparlörler alt ve üst kısımlarda uca doğru yanaşacak.





One M9 üst seviye Desire serisindeki gibi 13MP çözünürlüğündeki bir ön kameraya sahip olacak. Yine üst kısımda büyük bir kamera sensörü konumlanmış durumda. Ancak flaş olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.





HTC One M7 modeli ilk kez firmanın CEO'su Peter Chou'nun elinde görüldüğü için lansman öncesi detaylı bilgi sahibi olabilmiştik. One M8 de ise yine pek çok görsel ile modelin bilgileri ortaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa One M9 ile ilgili henüz ortada net görseller mevcut değil. Bu bakımdan 1 Mart tarihindeki lansmanda modelin neye benzediği resmiyete kavuşacak.

http://www.phonearena.com/news/HTC-using-decoys-to-throw-us-off-the-track-real-HTC-One-M9-has-changes-to-BoomSound-and-more_id65190