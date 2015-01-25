"HTC One M9 ciddi tasarım değişikliklerine uğrayacak"

Haber Editörü
HTC'nin 1 Mart tarihinde lanse etmesini beklediğimiz yeni amiral gemi modeli One M9 ile ilgili pek çok görsel ortaya çıktı ve tasarım anlamında çok büyük değişiklikler olmadığını gördük. Ancak yeni gelen bilgiler durumun biraz farklı olduğunu gösteriyor.
Yeni gelen bilgilere göre görsellerde sızdırılan One M9 prototipi henüz ilk aşamadaki çalışmalara ait ve model ciddi anlamda değişikliğe uğradı. Köşeden köşeye bir ekrana sahip olacak ve BoomSound hoparlörler alt ve üst kısımlarda uca doğru yanaşacak.
One M9 üst seviye Desire serisindeki gibi 13MP çözünürlüğündeki bir ön kameraya sahip olacak. Yine üst kısımda büyük bir kamera sensörü konumlanmış durumda. Ancak flaş olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.
HTC One M7 modeli ilk kez firmanın CEO'su Peter Chou'nun elinde görüldüğü için lansman öncesi detaylı bilgi sahibi olabilmiştik. One M8 de ise yine pek çok görsel ile modelin bilgileri ortaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa One M9 ile ilgili henüz ortada net görseller mevcut değil. Bu bakımdan 1 Mart tarihindeki lansmanda modelin neye benzediği resmiyete kavuşacak.
http://www.phonearena.com/news/HTC-using-decoys-to-throw-us-off-the-track-real-HTC-One-M9-has-changes-to-BoomSound-and-more_id65190 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Metale devam HTC doğru yoldasin
kasanın mevcut kalınlığı sorun değil çünkü kenarlara doğru kavisli.ama bu devirde o kalınlığa 3000mah sığmamış olması büyük sorun
Tek bişey söyleyeceğim tasarım vs konusundan HTC den daha iyi bi firma bilen varmı aranızda ? laf ettiğiniz markanın belkide birbirinden bağımsız 20-30 modeli var.
leğen saksunka bak hep aynı ace de aynı note da aynı.
apple için bişey diyemicem tasarımı güzel ve işletim sistemi ayrı o yüzden konu dışı :)
adamlar traşlı metal kasa ve yuvarlatılmış kenarlar koymuşlar ve bu kocaman ebatlarda bile telefonun albenisi var ,
eğerki azıcık daha küçük olsa eminim burada laf edenlerin çoğu harika tasarım diyecekler...
adamlar boomsound koymuş , piyasanın en iyisi
dotview yapmışlar
daha ne olacak tasarım anlamında ? alışmışsınız dikdörtgen plastiklere tasarım namına ortada birşey yok onları beğeniyorsunuz...
LG yi evet takdir ediyorum çerçevesiz olması önemlidir , ama çerçevesiz yapamıyorsan tasarımı iyi yapacaksın ve htc de bunu başarmış daha ne olacak...
M9 da eminim harika gelecek, çoğu kişi hiç eline bile almadan boş boş sallıyor yorumları
ceplerde galaxy s4 , m8leri beğenmiyor beyefendiler