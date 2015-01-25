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"HTC One M9 ciddi tasarım değişikliklerine uğrayacak"

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin 1 Mart tarihinde lanse etmesini beklediğimiz yeni amiral gemi modeli One M9 ile ilgili pek çok görsel ortaya çıktı ve tasarım anlamında çok büyük değişiklikler olmadığını gördük. Ancak yeni gelen bilgiler durumun biraz farklı olduğunu gösteriyor. 

Yeni gelen bilgilere göre görsellerde sızdırılan One M9 prototipi henüz ilk aşamadaki çalışmalara ait ve model ciddi anlamda değişikliğe uğradı. Köşeden köşeye bir ekrana sahip olacak ve BoomSound hoparlörler alt ve üst kısımlarda uca doğru yanaşacak. 

One M9 üst seviye Desire serisindeki gibi 13MP çözünürlüğündeki bir ön kameraya sahip olacak. Yine üst kısımda büyük bir kamera sensörü konumlanmış durumda. Ancak flaş olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. 

HTC One M7 modeli ilk kez firmanın CEO'su Peter Chou'nun elinde görüldüğü için lansman öncesi detaylı bilgi sahibi olabilmiştik. One M8 de ise yine pek çok görsel ile modelin bilgileri ortaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa One M9 ile ilgili henüz ortada net görseller mevcut değil. Bu bakımdan 1 Mart tarihindeki lansmanda modelin neye benzediği resmiyete kavuşacak.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-using-decoys-to-throw-us-off-the-track-real-HTC-One-M9-has-changes-to-BoomSound-and-more_id65190 Yorum Yaz
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hunt_etehen 4 yıl
Su an m8 kullanıyorumda ya alet yeni sürüm ile bebeğim oldu cidden androidde htc iosta mecburi apple gerisi yalan arkadaş
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Profes07sional 4 yıl
Ben M7 nin tasarımının M8 den güzel olduğunu düşünüyorum M9 da inşallah daha güzel tasarlanır

Metale devam HTC doğru yoldasin
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ottorehagel 4 yıl
Kapasitif tuşlar gelsin ekranın ölü kalan kısmı da bir işe yarasın. Biraz daha ince çerçeve de kullansınlar. HA bir de androidin iphone ü olmaya gerek yok. Bu fiyatlarla rekabet zor. Elinde iki önemli koz var sense arayüzü ve tasarım ama fiyat böyle olursa işi zor.
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xtyper 4 yıl
Androidin amiral gemisi htc
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aycibin 4 yıl
marka belirtmek için demiyorum ama senelerce sony çerçevesi kalın dediğiniz modellerin çerçevesi bile htc one kadar değildi.niye kimse yanlardaki kalınlıktan,altta kalan 1 parmak ölü alandan bahsetmiyor?o kasaya 5.5" sığması lazımdı

kasanın mevcut kalınlığı sorun değil çünkü kenarlara doğru kavisli.ama bu devirde o kalınlığa 3000mah sığmamış olması büyük sorun
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zbilici 4 yıl
Ben alttaki siyah banttan hiç rahatsız değilim (M7 kullanıyorum). Yeter ki kapasitif tuşlar o bandın sağında ve solunda olsun. Ekrandan da bu tuşları kaldırsınlar artık. Ayrıca altta siyah bantın olması gayet güzel, kalkmasın. Çünkü home, geri tuşları falan çok aşağıda olunca da çok kullanışlı olmuyor. Parmağın oralara ulaşması çok zor oluyor.
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psag 4 yıl
Htc'nin ve iPhone'nun tasarımını beğeniyorum.
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Catharacta Skua 4 yıl
Tasarımdan ziyade pil ve kamera konusuna yönelseler çok daha büyük satışlar gerçekleştirebilirler. Hadi pil yine kabul edilebilir seviyede. Bunda Sense'in payı çok büyük. Yeni güncellemeyle de daha az tüketim değeri sunulacağı konuşuluyor. Ama şu ultrapixel olayından vazgeçip kameraya çeki düzen vermeliler.
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hunt_etehen 4 yıl
sabit telefon kullanan biri değilim gerekte yok sıkıyor hepsi sonuçta..
Tek bişey söyleyeceğim tasarım vs konusundan HTC den daha iyi bi firma bilen varmı aranızda ? laf ettiğiniz markanın belkide birbirinden bağımsız 20-30 modeli var.
leğen saksunka bak hep aynı ace de aynı note da aynı.
apple için bişey diyemicem tasarımı güzel ve işletim sistemi ayrı o yüzden konu dışı :)
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ihtiyarjedi 4 yıl
m8 tasarımı çok iyi hatta bence m7den sonraki en iyisi
adamlar traşlı metal kasa ve yuvarlatılmış kenarlar koymuşlar ve bu kocaman ebatlarda bile telefonun albenisi var ,
eğerki azıcık daha küçük olsa eminim burada laf edenlerin çoğu harika tasarım diyecekler...
adamlar boomsound koymuş , piyasanın en iyisi
dotview yapmışlar
daha ne olacak tasarım anlamında ? alışmışsınız dikdörtgen plastiklere tasarım namına ortada birşey yok onları beğeniyorsunuz...

LG yi evet takdir ediyorum çerçevesiz olması önemlidir , ama çerçevesiz yapamıyorsan tasarımı iyi yapacaksın ve htc de bunu başarmış daha ne olacak...

M9 da eminim harika gelecek, çoğu kişi hiç eline bile almadan boş boş sallıyor yorumları
ceplerde galaxy s4 , m8leri beğenmiyor beyefendiler
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Gece772 4 yıl
Bakalım değişikler nasıl olacak....
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cagty 4 yıl
bari pilini insan gibi koysalar...
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General. 4 yıl
Kasayı inceltseler M8 bile yeter.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
ultra piksel den, logo dan, 2 li tuş kombinasyonundan vazgeçmeleri lazım. malzeme kalitesi, sense arayüzü gerçekten çok güzel.
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