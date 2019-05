HTC One M9 dedikoduları başladı

Bu yıl One M8 amiral gemi modeli ile başlayan ve ardından One E8 ile One M8 EYE versiyonlarını piyasaya süren HTC'nin gelecek yıl için tüketicilere ne tür sürprizler yapacağı da merakla beklenir oldu. En büyük beklenti şüphesiz One M9 ile ilgili.





Sektörden gelen ilk bilgiler HTC'nin gelecek yıl yeni bir isimlendirme ile yoluna devam edeceğini belirtmişti. Cihazın donanımı ile ilgili de farklı iddialar gündeme gelmeye başladı.





Son bilgilere göre cihaz dönemin en iyi teknolojilerinden faydalanacak. 5.2 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, Android 5.0 işletim sistemi, daha yüksek çözünürlükte kamera, daha yüksek suya dayanıklılık standardı, daha güçlü batarya başlıca donanım bileşenleri arasında yer alıyor.





HTC One M9 için beklenen lansman tarihi ise gelecek yıl Şubat ayı sonunda Barcelona'da yapılacak MWC 2015 etkinliği. HTC'nin bu kez bağımsız bir etkinlik yapmayacağı konuşuluyor.





HTC One M7 modelinden bu yana firmanın amiral gemi modellerinin en üst düzey donanımla piyasaya çıkacağı iddia edildiğini ancak piyasaya çıktığında beklendiği gibi olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan One M9 modeli için de bunların hangisinin gerçeğe yakın olduğunu tahmin etmek biraz zor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-rumor-touts-5.2-inch-2K-resolution-screen-with-Snapdragon-805-and-3GB-of-RAM_id62688