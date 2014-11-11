HTC One M9 dedikoduları başladı

Haber Editörü
Bu yıl One M8 amiral gemi modeli ile başlayan ve ardından One E8 ile One M8 EYE versiyonlarını piyasaya süren HTC'nin gelecek yıl için tüketicilere ne tür sürprizler yapacağı da merakla beklenir oldu. En büyük beklenti şüphesiz One M9 ile ilgili.
Sektörden gelen ilk bilgiler HTC'nin gelecek yıl yeni bir isimlendirme ile yoluna devam edeceğini belirtmişti. Cihazın donanımı ile ilgili de farklı iddialar gündeme gelmeye başladı.
Son bilgilere göre cihaz dönemin en iyi teknolojilerinden faydalanacak. 5.2 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, Android 5.0 işletim sistemi, daha yüksek çözünürlükte kamera, daha yüksek suya dayanıklılık standardı, daha güçlü batarya başlıca donanım bileşenleri arasında yer alıyor.
HTC One M9 için beklenen lansman tarihi ise gelecek yıl Şubat ayı sonunda Barcelona'da yapılacak MWC 2015 etkinliği. HTC'nin bu kez bağımsız bir etkinlik yapmayacağı konuşuluyor.
HTC One M7 modelinden bu yana firmanın amiral gemi modellerinin en üst düzey donanımla piyasaya çıkacağı iddia edildiğini ancak piyasaya çıktığında beklendiği gibi olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan One M9 modeli için de bunların hangisinin gerçeğe yakın olduğunu tahmin etmek biraz zor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-rumor-touts-5.2-inch-2K-resolution-screen-with-Snapdragon-805-and-3GB-of-RAM_id62688 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dolayısıyla, aralık ayı zarfında birçok HTC sızıntısı haberi okumaya hazırlıklı olmanızı şimdiden tavsiye ediyoruz.
(Alıntıdır)
Umarım haber doğru değildir. Ocak'ta tanıtılacaksa805 ile gelmesi kesin.
MCW 2014 Mart ayında orda tanıtılırsa da kesin 810 ile gelir..
İlki kendi tercihleri ile ilgili;
a) Bence sanal tuşlardan vazgeçip, home vs tuşlarını sanal tuş olarak kullanmaktan vazgeçmesi.
b) düzgün bir kamera ile gelmesi.
c) iyi bir batarya kapasitesi
İkinci beklentim ise piyasada ki eksikliği gidermesi ve bu stratejiyle FARKINDALIK yaratıp, iyi bir satış grafiğine; iyi bir cihazla ulaşması. Peki nedir onlar;
a)Snapdragon işlemciler ısınma sorununu bir türlü çözemedi( örnek Z serisi ve M8) Dolayısıyla işlemciyi değiştirmeli veya ISINMA sorununa radikal bir çözüm getirmeli.
b) Aslında işlemci ve RAM parçalarını uyum sağlanması adına olarak bir bütün olarak alırsak, cihazı tam STABİL, ve ısınma sorunundan arındırılmış haliyle çıkarması en sağlıklı yol olur düşüncesindeyim.
Bazı yorumlarda 805 nedir 810 ile gelmeli tarzında yorumlarda bulunmuş.
Bence stabilite ve ısınma sorununu hangi işlemciyle giderebilecekse onu koyması daha iyi. Yani en yenisi en iyisidir mantığından ziyade hangisi daha uyumlu ise onunla çıkması daha makbül.
örneğin snapdragon 801 ile 3 GB ram kombinasyonunda, cihaz stabileteyi yakalayıp minimum ısınma gösteriyorsa, varsın 810 olmasın o cihazda.
c) batarya ömrü. Cihazı TASARIM ŞIKLIĞI ADINA İNCELTİP(ki bir sonraki madde de bu durumla ilgili bir görüşüm daha var) batarya ya ya da ona göre bir hacim belirleyip düşük bir kapasiteden ziyada, daha uygun boyutlarda ve en az 3500 MaH seviyelerinde tutması ve yine işlemci RAM ve Android üçgeninde rahat 1 günü çıkarması daha doğru olur.
D) Tasarım ve sağlamlık. Apple ın 6 da Sony nin Z serisinde ve Samsung un S ve note serilerinde, zerafet adına incelen cihazların, oyun hamuru gibi nasıl büküldüğünü gördük. HTC burada, şıklıktan ziyade sağlamlığı ön planda tutması hem C maddesinde ki batarya ebatı ve kapasitesi açısından hemde SAĞLAMLIK açısından önem teşkil eder.
E) Ekran. Akıllı telefonlarda boyut şu an en max. 5.5 inch e kadar çıkmış durumda. Cep telefonu için büyük, ancak görsel doyum açısından halen küçük. Dolayısıyla 2 veya 4K ekran da olsa, o ebatta ki bir ekrandan size tv deki gibi doyurucu ve tatmin edici bir görsellik beklemek yerine,
Bataryayı yormayan, ve küçük ebatta gerçekten iyi bir ekran performansı yakalayacak bir çözünürlüğün yeterli olacağını düşünmekteyim.
F) Kamera; Sony yada Samsung gibi yüksek MP e koşacağına; Apple gibi 8 MP lik bir kameranın, işletim sistemiyle birlikte olan ahenkli çalışmasıyla standart düzgün ve ortalama bir kamera performansına sahip olmasını diliyorum.
Ama çift kamera hele ki özellikle ön kameranın, arka kameradan daha yüksek MP e sahip olması ve bunu selfie modasından ötürü olduğu saçmalığından ziyade, düzgün bir kamera stratejisi ile üretim yapmasına umarım.
Umarım HTC bu farkındalığı yaratır ve gerçekten optimum bir performans sunan bir cihaz üretir.
Fiyat politikası ise, eğer ki bir cihazda önemli olan STABİLİTE, 0 a yakın sorunlar (Isınma, kasada bükülme, açıklık olmaması,)
iyiye yakın, ortalama bir kamera performansına yaklaşırsa;
bence en büyük başarı budur ve bu yüzden fiyat politikasında 3500-4000 seviyesine de ulaşsa hak eder die düşünüyorum.
ve yukarıda yazdıklarımı, Snapdragon 801 ile ve 2 GB RAM ve 3500 MaH pil kapasitesiyle 1080*1920 ekran çözünürlüğü ile yapmasının bir önemi yok.
Önemli olan şu an piyasada en iyi olarak tabir edilen cihazların, çöp olduğu dönemde, gerçek bir cihaz üretmesi.
İnşallah M9 ile HTC bunu yapar.
Ama tasarimda su htc olan kismi cikarsinlar cihazi bos yere kaba gösteriyor ve ekrandan bos yere yer kapliyor boom sound vs guzel özellikler arayuz çok başarılı zaten eksikleri kapatirsa zaten ciddi satis rakamlari olur yoksa yine zarar açıklar
Öncelikle öndeki HTC logosu kesin kalkmalı telefonun ben burdayım demesine gerek yok sanki :)
Güç tuşu rica edicem yana alınsın üste almak konfordan kırmak demek.. :)
İncelik olarak max 8 mm.. :)
M7 tasarımına yakın tasarım ( Arkada çift kamera falan tasarımı bozabiliyo )
Snapdragon 810..
3000+ batarya..
3 GB+ ram..
Max 5.5 inç ekran.. Full HD yeter fazlası israf..
Minimum 32 GB depolama alanı + 128 GB SD kart tabi..
Arka kameria minimum 13 MP Önde ise minimum 5 MP gayet yeterli..
Bu civarda olursa benim için hayal ettiğim telefon denilebilir.. :)
4gb ram
720p 5.5inch Ekran
20mp kamera / 480fps 1080p Video
4500mah Batarya
2+1 Subwoofer Hoparlör
1699TL fiyat
İste Efsane M9 formülü
720p olması maliyeti ve enerji tüketimini düşürüyor.
O özelliklere 1700 lira fiyat ve htc hayal ötesi dostum.
4500 mah batarya çıkarmazlar hiç bir firma incelik sevdasına.
Hayal ama inanilmaz guzel olurdu bu yazdiklarin ile gelseydi
Hoparlörü abartmamakta fayda var, sonra görmemişin teki ses verip sağda solda geziyor.