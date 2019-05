HTC One M9 modeli için yeni bir kısa video yayınladı

HTC One M9 modelinin tanıtımını canlı yayınlayacak şirket meraklılar ve yayını takip etmek isteyenler için yayın http://www.htc.com/tr/go/launch/ adresinden izlenilebilecek. Ayrıca cihaz Türkiye saatiyle 18.00'da tanıtılacak.

Akıllı telefon firmalarının yeni cihazlarını tanıtacağı mobil dünya kongresine sayılı günler kala merak da artmış durumda. Her ne kadar bir çok model ile ilgili çok fazla sızıntı gündemi meşgul etse yine de kongreye bazı sürprizlerin kalacağı aşikar. Ancak bu sürprizler One M9 modeli için biraz az olabilir, zira dün akşam yeni modelin sızan tanıtım videolarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.Kısa bir süre önce de HTC İngiltere twitter sayfası yeni model ile ilgili yeni teaser videosunu yayınladı. Yeni videoda görsel öğeler ön plandayken Let them stare ( İzin ver baksınlar) yazısı beliriyor. Sonrasında ise yeni One modelinin tanıtılacağı 1 mart tarihi gösteriliyor.