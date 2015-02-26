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HTC One M9 modeli için yeni bir kısa video yayınladı

4 yıl
5,7b
1
8
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9 modeli için yeni bir kısa video yayınladı

Akıllı telefon firmalarının yeni cihazlarını tanıtacağı mobil dünya kongresine sayılı günler kala merak da artmış durumda. Her ne kadar bir çok model ile ilgili çok fazla sızıntı gündemi meşgul etse yine de kongreye bazı sürprizlerin kalacağı aşikar. Ancak bu sürprizler One M9 modeli için biraz az olabilir, zira dün akşam yeni modelin sızan tanıtım videolarını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Kısa bir süre önce de HTC İngiltere twitter sayfası yeni model ile ilgili yeni teaser videosunu yayınladı. Yeni videoda görsel öğeler ön plandayken Let them stare ( İzin ver baksınlar) yazısı beliriyor. Sonrasında ise yeni One modelinin tanıtılacağı 1 mart tarihi gösteriliyor.

HTC One M9 modelinin tanıtımını canlı yayınlayacak şirket meraklılar ve yayını takip etmek isteyenler için yayın http://www.htc.com/tr/go/launch/ adresinden izlenilebilecek. Ayrıca cihaz Türkiye saatiyle 18.00'da tanıtılacak.

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doctor_bey 4 yıl
Tırt çıktı.
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orhan kometci 4 yıl
boyle olmalı
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constantin87 4 yıl
ios sevmiyorum ve gereksiz pahalı diğer android marka cihazlarını kullanacağıma HTC kullanırım, her ne kadar o sanal buton ve çerçeveler pek hoşuma gitmese de
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DH Misafiri 4 yıl
Bence de ön tasarım değişseydi dikkatleri çekerdi ve o hoparlörler kenarlarda olsaydı tam da m9 a yakışır bir değişim olurdu resmen mühendisler tasarımcılar yatmış derim ben ama hiç belli olmaz umarım değiştirmişlerdir ön tasarımı, yoksa can sıkıcı ??????????????
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MarrusiaF1 4 yıl
Ne anlamsiz bir reklam sahsen 17:00 de yeni Galaxyyi takip edicem Htc yide gerce izlerim 8 e dogru anca tanitilir konuscaklar etcekler :)

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Golden Gate 4 yıl
Geçen sızan videolardaki telefonsa , boşuna uğraşıyorlar .

Samsung'da fos çıkarsa , apple ' a yarayacak .
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emre4335 4 yıl
Ön tasarim yine degismedi,en cok canimi sıkan nokta burasi.Hoparlorleri cercevenin oraya gizleseler di keske Z2 de oldugu gibi.
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` quaD. 4 yıl
umarım M8.1 gelmez.
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