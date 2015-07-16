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HTC, One M9+ modelinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıkladı

3 yıl
3,1b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, One M9+ modelinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıkladı
 
HTC, Nisan ayının başında duyurduğu One M9+ modelinin Avrupa'da da satılacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere model daha önce yalnızca Tayvan,Çin ve Hindistan pazarlarında satılıyordu. Ayrıca model geçtiğimiz aydan itibaren 2999 TL fiyat etiketiyle ülkemizde de satışa sunulmuştu.
Cihazın teknik özelliklerini hatırlamamız gerekirse One M9+ 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı ile piksel yoğunluğu açısından firmanın en iyisi konumunda. Alt kısımdaki BoomSound ızgarasının ortasına yerleştirilen parmak okuyucu sensör ile klasik HTC tasarımlarından farklılaşan modelde bu sensör malesef aynı zamanda "home" butonunu görevini görmüyor.
MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795T çipsete sahip M9+'ın 20 MP arka kamerası dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun yanında ön tarafta Ultrapiksel kamera tercih edilirken cihaza 3GB Bellek ve 32 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Android 5.0 ve Sense 7 arayüzü ile çalışan modelin batarya kapasitesi ise 2840mAh seviyesinde. 
Yine tamamen metal kasa ile donatılan One M9+'ın şimdilik hangi Avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak daha önce Hollanda web sitesinde listenen modelin 760 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olduğu görülmüştü.

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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Snapdragonun tam olarak kaldıramadığı 2k yı ,Mediatek nasıl taşımıştır acaba?
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HTC Specialist 3 yıl
"HTC tasarımlarından farklılaşan modelde bu sensör malesef aynı zamanda "home" butonunu görevini görmüyor."
Yanlış, sensöre dokunulduğunda ana ekrana dönme seçeneği mevcut.
"HTC tasarımlarından farklılaşan modelde bu sensör malesef aynı zamanda "home" butonunu görevini görmüyor."Yanlış, sensöre dokunulduğunda ana ekrana dönme ...
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1 Avatar
Redunay 3 yıl
Htc bu fiyat politikasını değiştirmeli.
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teknokaptan 3 yıl
Isteyen olursa daha ucuza getirebilirim amerikadan...
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Temre 3 yıl
Ben yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum arkadaşlar. İzlenimlerimi paylaşayım. Diğer telefonum NOTE2 onla kıyaslayacağım.
-En çarpıcı özelliği 5 dk kurcalamadan sonra elim ateş gibi oluyor.
-Sonra çekirdek falan biraz karışık tüm hız testlerinde (açılma kapanma, web tarayıcı v.b.) note2 den 4 gömlek üstü değil. Neredeyse aynı.
-Şarjı tabii ki daha az gidiyor. Note2 full kullanım 1 gün, M9+ yarım gün.
-Ekran parlaklığı ve detay algısı şahane lafımız yok.
-Ön kamera selfei için müthiş yapılmış. Az ışıkta bile iyi sonuç.
-Arka kamera çok üstün, manuel ayarlarla DSLR havası veriyor. Ancak Note2 deki HDR VE makro çekimlerin yanına yaklaşamaz.
(Yazının bu kısmında ellerim terlemeye başladı 😪)
-Kasa çok sağlam, kaliteli ve şık. Zaten görseli genel olarak çok şık bence.
-Öndeki hoparlörler benim için tercih sebebi olabilecek düzeyde. Bir film izlerken verdiği zevk anlatılmaz.

Genel olarak HTC M9+ çok güzel bir telefon ancak bu ısınma problemini çizmeleri gerekiyor. M9 da bir güncellemeyle ortadan kalkmış, bunda da yapılırsa sanırım işe yarar. Ama işlemci hızını gerçekten çözemedim. Yani 8 çekirdekli ve iyi bir işlemciye sahip bir cihaz neden bu kadar yavaş??? Bir ayar da göremedim 4 çekirdeği devre dışı bırak gibilerinden. Bu arda herkesin aklına gelen benim aklıma da geldi merak etmeyin hiçbir zaman güç tasarrufu kullanmam. Yani oradaki ayar devre dışı 😜
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V4LKyR 3 yıl
HTC'de yandan yandan Apple gibi kendilerine bir fors vermeye çalışıyorlar, fiyata bak. Android'sin olum sen, o seviyelere çıkaman.
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onkuba 3 yıl
Bir testte bu cihazin 4fps verdigi yerde m9 22fps aliyordu. Bu telefon bana kalirsa copten baska birsey degil.
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TearsForFears 3 yıl
Mediatek ne iş performansını bilmeden yorum yapmak istemem ama üst seviyede mediatek in başarısını henüz göremedik.Tüm amiral gemilerde snapdragon varken yürek yemiş bunlar.
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hasanandnexus 3 yıl
YasinCC
Mediateki yere vuranlar. Yıllardır qualcomun ürettigi el ısıtıcısı gorevi goren cpulari nasil iyi oldugunu savunuyorlar anlamadim. Sokak agzi olacak ancak aynı pisligin laciverti fark yok oyle

Mediatek'i yere vurduğum yok. Sadece mediatek işlemci kullanan bir telefona 3000 tl vermenin yanlış olduğunu söylüyorum. Bence meizu mx4 olsun, xperia c4 olsun güzel telefonlar.
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YasinCC 3 yıl
Mediateki yere vuranlar. Yıllardır qualcomun ürettigi el ısıtıcısı gorevi goren cpulari nasil iyi oldugunu savunuyorlar anlamadim. Sokak agzi olacak ancak aynı pisligin laciverti fark yok oyle
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HTC Specialist 3 yıl
"HTC tasarımlarından farklılaşan modelde bu sensör malesef aynı zamanda "home" butonunu görevini görmüyor."
Yanlış, sensöre dokunulduğunda ana ekrana dönme seçeneği mevcut.
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MKaan98 3 yıl
at kısma koydukları tuşla bagagı samsung çakması çinli telefonlara benzemiş HTC eskiden sevdiğim bir firmaydı hatta şu an HTC one s kullanıyorum ve memnunum. adamlar htc one m7 ye kadar çok güzel işler yaptılar tasarımları harikaydı bence öbür yönleri de tabi iyiydi , m8 de m7 ye çok benziyodu ama çok yadargamadım ama yeter artık sıkıldım m7 , m8+ , m9 , m9+ , şu tasarımı görmekten bunaldım artık. tek yenilikleri arkadaki merceği büyütmekten başka bi halt yapmamışlar hee birde samsung çakması home tuşunu unutmamak gerek ve fiyatına girmiyicem bile yoksa çıkamam...
böylesine iyi bir firmanın ( tasarımlarıyla harika bir firmanın ) bu hale düştüğünü görmek çok kötü,
bunu bir HTC telefona söylüyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama çöp arkadaş . git bu fiyata daha iyi bir telefon al üstğne tablet al üstüne paran kalsın ... veya git üst düzey farklı bir markanın telefonunu al sony , samsung , lg , apple ...
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hasanandnexus 3 yıl
Bu telefona harcanan metale yazık. Mediatek işlemci demek ucuz telefon demek. Kimse mtk işlemcili bir telefona 3000 tl vermek istemez. (işlemciden anlamayan insanlar hariç)
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Satoshi Nakamoto 3 yıl hasanandnexus
hasanandnexus
Bu telefona harcanan metale yazık. Mediatek işlemci demek ucuz telefon demek. Kimse mtk işlemcili bir telefona 3000 tl vermek istemez. (işlemciden anlamayan insanlar hariç)

Aynen öyle
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PsychicPower 3 yıl hasanandnexus
hasanandnexus

Bu telefona harcanan metale yazık. Mediatek işlemci demek ucuz telefon demek. Kimse mtk işlemcili bir telefona 3000 tl vermek istemez. (işlemciden anlamayan insanlar hariç)

Senin gözünde işlemci'den anlayan nasıl oluyormuş merak ettim. 2 firma 3-5 model numarası bilince anlamış oluyorsun herhalde. 6795T yani namı diğer helio x10 ile 200-300 dolarlık cihazlarda kullanılan mediatek işlemcileri bir mi tutuyorsun?
Mediatek işlemci demek ucuz telefon demek değildir. Qualcomm'un da Mediatek'in de high end ürünleri var. Low end'de mediatek, high end'de Qualcomm daha fazla tutulduğu için gidip de high end bir mediatek işlemciye ucuz işlemci diyemezsin. Git adam gibi 3-5 şey öğren öyle gel.
Ha bu fiyata hatta 2000 TL üzerinde şuanda Mediatek işlemcili cihaz alınmaz, çünkü gpu konusunda çok kötüler. İçine bulduğun en iyi Arm çekirdeklerini doldursan da o Soc, kötü bir gpu ile başarılı olamaz. Çinliler çok garip bir mantıkla, PowerVR G6200'ü bu soc'a koyarak saçma sapan bir iş yaptılar. Kaç senelik 5S'teki A7'de bile G6430 varken, G6200 dediğin gpu daha 801'deki adreno 330 ile kapışamazken bu cihaz alınmaz. 2K çözünürlükte G6200 işi mahveder. Ama aynı sonuca yanlış yoldan ulaşınca haklı olmuyorsun çok bilmiş arkadaşım.
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