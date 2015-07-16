HTC, One M9+ modelinin Avrupa'da satışa çıkacağını açıkladı

HTC, Nisan ayının başında duyurduğu One M9+ modelinin Avrupa'da da satılacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere model daha önce yalnızca Tayvan,Çin ve Hindistan pazarlarında satılıyordu. Ayrıca model geçtiğimiz aydan itibaren 2999 TL fiyat etiketiyle ülkemizde de satışa sunulmuştu.

Cihazın teknik özelliklerini hatırlamamız gerekirse One M9+ 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı ile piksel yoğunluğu açısından firmanın en iyisi konumunda. Alt kısımdaki BoomSound ızgarasının ortasına yerleştirilen parmak okuyucu sensör ile klasik HTC tasarımlarından farklılaşan modelde bu sensör malesef aynı zamanda "home" butonunu görevini görmüyor.

MediaTek imzalı 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795T çipsete sahip M9+'ın 20 MP arka kamerası dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun yanında ön tarafta Ultrapiksel kamera tercih edilirken cihaza 3GB Bellek ve 32 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Android 5.0 ve Sense 7 arayüzü ile çalışan modelin batarya kapasitesi ise 2840mAh seviyesinde.

Yine tamamen metal kasa ile donatılan One M9+'ın şimdilik hangi Avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak daha önce Hollanda web sitesinde listenen modelin 760 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olduğu görülmüştü.