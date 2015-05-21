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HTC One M9 üretimi azaltılıyor

4 yıl
7,3b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 üretimi azaltılıyor

HTC'nin büyük ümitlerle piyasaya sürdüğü One M9 amiral gemi modeli henüz beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Çeşitli analizler bu gerçeği ortaya koyarken, sektörden gelen bilgiler de aynı doğrultuda.

Tayvanlı tedarik zinciri firmaların verdiği bilgilere göre HTC, amiral gemi modeli için bileşen siparişlerini yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor. Bunun nedeni ise beklentilerin altında kalan satışlar.

Snapdragon 810, Full HD ekran, 3GB RAM gibi özelliklere yer verse de tasarım konusunda önceki versiyonlardan bir farkının olmaması modele olan ilgiyi azalttı. Kaynaklar bundan dem vururken, Galaxy S6 serisinin de aynı dönemde satışa çıkması diğer bir önemli faktör oldu.

HTC'nin henüz bununla ilgili yaptığı bir açıklama yok ancak Nisan ayı satış gelirlerinde bariz bir düşüş vardı ve önceki yıllara göre One M9'un çok geride kaldığı tahminleri yapılıyordu. Bu bakımdan bileşen tedariğinde de kesintiye gidilmesi kaçınılmaz olacaktı. 

HTC'nin üst seviyede One E9+, One M9+ modelleri ile de rekabet etmeyi planlıyor ve bu modeller daha çok Asya pazarına özgü olacak. Bu bakımdan firmanın beklentilerin altında kalan One M9 satışlarını bu şekilde telafi edebileceği düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-may-be-reducing-component-orders-for-the-One-M9-as-it-fails-to-meet-sales-expectations_id69506 Yorum Yaz
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LeBrock 4 yıl en beğenilen
1-Tasarımınız yenilikçi değil şu telefonun m8'den farkı yok hatta m8+ gibi duruyor.
2-Saçma sapan fiyat politikalarınız var.Alüminyum kasa,stereo hoparlör ve iyi bir arayüz yaptık diye uçmayın

3-şu siyah barı hala düzeltemediniz.Sanal tuşlara devam edecekseniz kaldırın,he siyah bar illa olacak diyorsanız ozaman kapasitif tuşlara geri dönün.

sonuç olarak bu 3 maddeyi değiştirmeden satış matış beklemeyin.
1-Tasarımınız yenilikçi değil şu telefonun m8'den farkı yok hatta m8+ gibi duruyor.2-Saçma sapan fiyat politikalarınız var.Alüminyum kasa,stereo hoparlör ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Golden Gate 4 yıl
Büyük kasa, küçük ekran

Değişmeyen tasarım

Sanal tuşlar

Isınan işlemci

Çift hoparlör dışında gözüken bir artısının olmaması
Büyük kasa, küçük ekranDeğişmeyen tasarımSanal tuşlarIsınan işlemciÇift hoparlör dışında gözüken bir artısının olmam...
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zbilici 4 yıl
Kendi düşen ağlamaz. M8 güzeldi de şimdi bu mu kötü oldu diyen arkadaş, M8 de ilk çıktığında kapasitif tuşların kaldırılması ile ilgili çok eleştirilmişti. M7 nin tasarım olarak M8 den daha güzel olduğu bile söylenmişti. Araba ile kıyaslıyorsun da sanki arabalarda hiç değişiklik olmuyor mu? En uzun yıllardır çıkan Golf'ün gelişimine bak bakalım ne kadar değişmiş.
İyi olan özellikleri muhafaza edersin üzerine de eklersin, gelişim budur. M7 den geçişte yekpare alüminyum gövdeye eyvallah, dual kamera da koymuşsun tamam ama kapasitif tuşları kaldırınca olmadı işte.
E şimdi de M8 den M9 a geçerken, çift renk alüminyum gövde eyvallah, en hızlı işlemci o da tamam, ki olmalı da zaten, ama hala ekran üzeri dokunmatik tuşları koymuşsun, e üzerine dual kamerayı iptal etmişsin, artı kameran da bütün incelemelerde yerlerde sürünüyor 20 mp olmasına rağmen O zaman üretimi de düşürürsün işte böyle. Gelişim her zaman daha iyiye doğru olmalı, yerinde sayar veya daha geriye gidersen tökezlersin. Ki bence HTC burada M7 nin de gerisine gitti...
Kendi düşen ağlamaz. M8 güzeldi de şimdi bu mu kötü oldu diyen arkadaş, M8 de ilk çıktığında kapasitif tuşların kaldırılması ile ilgili çok eleştirilmişti. M7 ...
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DH Misafiri 3 yıl
Htc butterfly 3 yani j modelini tüm dünyaya ve turkiyeye 2300 fiyatla çıkarsın sonra görsün rekor nasıl kırılıyor
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DH Misafiri 3 yıl
Keriz avcisi HaTiCe batsin.o kazik fiyata o kalin çercerveyle nal toplarsin:)
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danGerfuLL 3 yıl
Nasreddin Hoca'nin Timur ile fikrasindaki gibi fiyatlar ucuz biraz daha yukseltilmeli.
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cmert 3 yıl
kapasitif tuşların geri gelmesini özlemle bekleyen veya şu tasarımı ve ekran boyutunu katleden siyah şeritlerden güzelim cihazları kurtarmanızı bekleyen ciddi bir kesim var. bu eleştirilere kulak assan eminim daha iyi durumda olacaksın htc... sırf bu nedenlerden dolayı kronik sorunları olan m7 gözümüzde efsane olarak kaldı...
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aziz77 3 yıl
fiyatı azalt fiyatı....
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Krone 3 yıl
Cihaz çok iyi ama fiyatlara revize şart.
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galenum 3 yıl
Arkadaslar sizler kadar detay bilgim yok; fakat LG G Pro, G2 ve ardindan G3 kullandim. iPhone'dan sarj problemi yuzunden gecis yapmistim LG'ye ve cok memnun olarak uzun suredir kullaniyorum. Degisiklik olsun diye bu sefer Amerika'dan HTC M9 siparisi verdim; arkadasim gelirken getirecek. Simdi soruma gelelim; LG G3'u su anda GG sitesinden 1179TL'ye mal edebiliyorsun. Yani HTC M9'un yari fiyatindan daha ucuza! Ve cihaz 10 numara (bana gore). Kamera desen super, batarya omru gayet tatmin edici, ekran goruntu super, hizli, kullanimi kolay. Yani ben bu HTC M9'u sadece hoparloru on tarafta ve ses kalitesi en iyi dedikleri icin aldim. 2 kat fiyat cekmelerinin baska bir sebebini goremedim(metal kasa olmasi cok umrumda degil, zaten kilifla kullaniyorum). Bu telefonun LG'den 2 kat daha pahali olmasinin sebebi nedir acaba? Gercekten cok merak ediyorum, cunku bana daha ustunmus gibi gelmiyor...
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-F30ED544B 3 yıl galenum
galenum

Arkadaslar sizler kadar detay bilgim yok; fakat LG G Pro, G2 ve ardindan G3 kullandim. iPhone'dan sarj problemi yuzunden gecis yapmistim LG'ye ve cok memnun olarak uzun suredir kullaniyorum. Degisiklik olsun diye bu sefer Amerika'dan HTC M9 siparisi verdim; arkadasim gelirken getirecek. Simdi soruma gelelim; LG G3'u su anda GG sitesinden 1179TL'ye mal edebiliyorsun. Yani HTC M9'un yari fiyatindan daha ucuza! Ve cihaz 10 numara (bana gore). Kamera desen super, batarya omru gayet tatmin edici, ekran goruntu super, hizli, kullanimi kolay. Yani ben bu HTC M9'u sadece hoparloru on tarafta ve ses kalitesi en iyi dedikleri icin aldim. 2 kat fiyat cekmelerinin baska bir sebebini goremedim(metal kasa olmasi cok umrumda degil, zaten kilifla kullaniyorum). Bu telefonun LG'den 2 kat daha pahali olmasinin sebebi nedir acaba? Gercekten cok merak ediyorum, cunku bana daha ustunmus gibi gelmiyor...

İşte hocam üstün yanı yok tam tersi eksik yönü çok.Genel.anlamda yüzeysel değerlendirmek gerekirse bana göre artısı metal kasa olması ve hoparlörlerin stereo olarak ön tarafa yerleştirilmesi Birazda arayüzü stabil işte.büyük kasa oranı küçük ekran.buna rağmen aşağı kocaman htc barı kapasitif tuşların ekranda olması.20 mp kamerasi olmasına rağmen rakiplerinin gerisinde kalması.tasarımda etki yaratacak değişim olmaması ve bunlarında üzerine fahiş fiyatlar eklenince bu hale gelmesi gayet normal.
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tarlabasi 4 yıl
Yıllarca HTC kullandım ve kullandırdım.Fakat Türkiye pazarında garanti konusunda teleservice ile çalışmaya devam ettikleri sürece iğne çöpü bile almamaya yemin ettim.Teleservice müşteriyi daima mağdur ediyor.HTC ise müşterisine sahip çıkmayı bilmiyor.
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acmtncy 4 yıl
adam gibi son htc telefonu m7 idi. bence hiç kasmasınlar her sene m7'nin ekran ve işlemcisini güncelleyip piyasaya sürsünler. eminim daha çok satarlar.
ultrapixel vs. gereksiz şeylerde çok ısrar ettiler. kamera kötü olsa bile 4mp olmasından iyidir.
samsung'un da metal kasaya geçip façayı düzeltmesi ile htc ve sony'nin pek olayı kalmadı. fhd ekran ve s810 yüzünden fiyatları düşük tutmaları şart.
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Jack Rabbit Slims 4 yıl
Şöyle bir şey yaptım da, gerçekten güzel oldu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

HTC aldığımdan hiç pişman değilim ama maalesef M8 varken M9'un yüzüne bakılmaz. Halbuki insanları dinleseydi HTC, bir de 810 kullanmasaydı iyi bir satış yapardı.

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huseyincarnege 4 yıl
üretme nasılsa satamıcan :)
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stuka 4 yıl
kasası güzel, ses konusunda çok iyi ama,ekran da gereksiz boşluklar var.kapasitif tuşları anladık ta htc yazısı için ekran boyutundan çalmak nedir? kullanıcı ara yüzü lg ya da samsungun yeni sürümü gibi albenili değil basit kalıyor, ekstra ya da özel çok bir şey yok ve tabii fiyatı...


edit: imla
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zbilici 4 yıl
Kendi düşen ağlamaz. M8 güzeldi de şimdi bu mu kötü oldu diyen arkadaş, M8 de ilk çıktığında kapasitif tuşların kaldırılması ile ilgili çok eleştirilmişti. M7 nin tasarım olarak M8 den daha güzel olduğu bile söylenmişti. Araba ile kıyaslıyorsun da sanki arabalarda hiç değişiklik olmuyor mu? En uzun yıllardır çıkan Golf'ün gelişimine bak bakalım ne kadar değişmiş.
İyi olan özellikleri muhafaza edersin üzerine de eklersin, gelişim budur. M7 den geçişte yekpare alüminyum gövdeye eyvallah, dual kamera da koymuşsun tamam ama kapasitif tuşları kaldırınca olmadı işte.
E şimdi de M8 den M9 a geçerken, çift renk alüminyum gövde eyvallah, en hızlı işlemci o da tamam, ki olmalı da zaten, ama hala ekran üzeri dokunmatik tuşları koymuşsun, e üzerine dual kamerayı iptal etmişsin, artı kameran da bütün incelemelerde yerlerde sürünüyor 20 mp olmasına rağmen O zaman üretimi de düşürürsün işte böyle. Gelişim her zaman daha iyiye doğru olmalı, yerinde sayar veya daha geriye gidersen tökezlersin. Ki bence HTC burada M7 nin de gerisine gitti...
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