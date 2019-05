HTC One M9 üretimi azaltılıyor

HTC'nin büyük ümitlerle piyasaya sürdüğü One M9 amiral gemi modeli henüz beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Çeşitli analizler bu gerçeği ortaya koyarken, sektörden gelen bilgiler de aynı doğrultuda.





Tayvanlı tedarik zinciri firmaların verdiği bilgilere göre HTC, amiral gemi modeli için bileşen siparişlerini yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor. Bunun nedeni ise beklentilerin altında kalan satışlar.





Snapdragon 810, Full HD ekran, 3GB RAM gibi özelliklere yer verse de tasarım konusunda önceki versiyonlardan bir farkının olmaması modele olan ilgiyi azalttı. Kaynaklar bundan dem vururken, Galaxy S6 serisinin de aynı dönemde satışa çıkması diğer bir önemli faktör oldu.





HTC'nin henüz bununla ilgili yaptığı bir açıklama yok ancak Nisan ayı satış gelirlerinde bariz bir düşüş vardı ve önceki yıllara göre One M9'un çok geride kaldığı tahminleri yapılıyordu. Bu bakımdan bileşen tedariğinde de kesintiye gidilmesi kaçınılmaz olacaktı.





HTC'nin üst seviyede One E9+, One M9+ modelleri ile de rekabet etmeyi planlıyor ve bu modeller daha çok Asya pazarına özgü olacak. Bu bakımdan firmanın beklentilerin altında kalan One M9 satışlarını bu şekilde telafi edebileceği düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-may-be-reducing-component-orders-for-the-One-M9-as-it-fails-to-meet-sales-expectations_id69506