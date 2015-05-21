HTC One M9 üretimi azaltılıyor

Haber Editörü
HTC'nin büyük ümitlerle piyasaya sürdüğü One M9 amiral gemi modeli henüz beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Çeşitli analizler bu gerçeği ortaya koyarken, sektörden gelen bilgiler de aynı doğrultuda.
Tayvanlı tedarik zinciri firmaların verdiği bilgilere göre HTC, amiral gemi modeli için bileşen siparişlerini yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor. Bunun nedeni ise beklentilerin altında kalan satışlar.
Snapdragon 810, Full HD ekran, 3GB RAM gibi özelliklere yer verse de tasarım konusunda önceki versiyonlardan bir farkının olmaması modele olan ilgiyi azalttı. Kaynaklar bundan dem vururken, Galaxy S6 serisinin de aynı dönemde satışa çıkması diğer bir önemli faktör oldu.
HTC'nin henüz bununla ilgili yaptığı bir açıklama yok ancak Nisan ayı satış gelirlerinde bariz bir düşüş vardı ve önceki yıllara göre One M9'un çok geride kaldığı tahminleri yapılıyordu. Bu bakımdan bileşen tedariğinde de kesintiye gidilmesi kaçınılmaz olacaktı.
HTC'nin üst seviyede One E9+, One M9+ modelleri ile de rekabet etmeyi planlıyor ve bu modeller daha çok Asya pazarına özgü olacak. Bu bakımdan firmanın beklentilerin altında kalan One M9 satışlarını bu şekilde telafi edebileceği düşünülüyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-may-be-reducing-component-orders-for-the-One-M9-as-it-fails-to-meet-sales-expectations_id69506 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2-Saçma sapan fiyat politikalarınız var.Alüminyum kasa,stereo hoparlör ve iyi bir arayüz yaptık diye uçmayın
3-şu siyah barı hala düzeltemediniz.Sanal tuşlara devam edecekseniz kaldırın,he siyah bar illa olacak diyorsanız ozaman kapasitif tuşlara geri dönün.
sonuç olarak bu 3 maddeyi değiştirmeden satış matış beklemeyin.
Değişmeyen tasarım
Sanal tuşlar
Isınan işlemci
Çift hoparlör dışında gözüken bir artısının olmaması
İyi olan özellikleri muhafaza edersin üzerine de eklersin, gelişim budur. M7 den geçişte yekpare alüminyum gövdeye eyvallah, dual kamera da koymuşsun tamam ama kapasitif tuşları kaldırınca olmadı işte.
E şimdi de M8 den M9 a geçerken, çift renk alüminyum gövde eyvallah, en hızlı işlemci o da tamam, ki olmalı da zaten, ama hala ekran üzeri dokunmatik tuşları koymuşsun, e üzerine dual kamerayı iptal etmişsin, artı kameran da bütün incelemelerde yerlerde sürünüyor 20 mp olmasına rağmen O zaman üretimi de düşürürsün işte böyle. Gelişim her zaman daha iyiye doğru olmalı, yerinde sayar veya daha geriye gidersen tökezlersin. Ki bence HTC burada M7 nin de gerisine gitti...