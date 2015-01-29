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HTC One M9 ve M9 Plus modellerine ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı

4 yıl
1,1b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 ve M9 Plus modellerine ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı

HTC'nin 1 Mart tarihindeki basın toplantısına doğru geri sayım devam ederken, yeni amiral gemi modelleri ile ilgili görseller de gelmeye devam ediyor. Gerçi bu görsellerin erken prototiplere ait olduğu ve nihai sürümde bazı değişikliklerin yaşandığı gündeme gelse de bu kez önemli bir kaynaktan görseller paylaşıldı.

Şimdilerde emekli olduğunu açıklayan Evleaks tarafından paylaşılan görsel HTC'nin bugüne kadar ki amiral gemi modellerini sıralıyor ve gönderide eski alışkanlıkların zor öleceği mesajı yer alıyor. 

Güvenilir bir kaynak olduğu için görselin gerçekçi olmadığını belirtmek biraz zor. Ancak final aşamasından bir önceki prototip olması ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bununla birlikte yeni seri ile ilgili bazı soru işaretleri de giderilmiş oluyor. 

HTC'nin bu yıl iki modelle amiral gemi serisine devam edeceği ve bunlardan birisinin One Max modelini temel alacağı iddia ediliyordu. Görselde One M9 amiral gemi modeli ve One M9 Plus phablet modeli görülüyor. 

Modellerde büyük ön kamera sensörü ve kenarlara yapışmış BoomSound ızgaraları gözden kaçmazken, One M9 Plus modelinde bir de Home tuşu göze çarpıyor. Kaynaklar bu tuşta bir parmak izi okuyucusu olacağını belirtiyor. 

Dış tarasım itibariyle biraz iPhone 6 Plus ile benzerlik taşıdığını itiraf etmek gerek. Eğer firma bu tasarım üzerinde ısrarcı olursa epey eleştirileceğe benziyor. Daha önceki iddialar ile bu görselin benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz.

Modeller hakkında şimdilik kesin bilgiler mevcut değil. Ancak 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, Sense 7 arayüzü üzerinde en çok durulan iddialar arasında. One M9 modelinin 5.2 inç, One M9 Plus modelinin de 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-M9-and-M9-Plus-renders-leaked-sleeker-design-large-front-camera-fingerprint-scanner-included_id65310 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ARKADAŞLAR DİKKAT DİKKAT ! APPLE FİRMASI ZATEN HTCYİ satınaldı onun için tasarımları benziyor ve htc her türlü iphoneden üstün bir telefon bunu asla ve asla unutmayın !
bugün iphoneyi ekmek alamayan bile kullanırken htcyi öyle herkes kullanamaz !
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volkan_kolay 4 yıl
aynı tasarım ve aynı özelliklerde m9 plus gelsin 5.9 inç olarak kesinlikle alırım..
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Whisper 4 yıl
Tasarım çok kötü m8 kullanıcı olarak söylüyurum m7 favorim..
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Master_Evil 4 yıl
bence tasarımı çok güzel olmuş
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prydzsnare 4 yıl
Note 2 niz hayirli olsun
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ne diyorum 4 yıl
M9'un 3000 tl civarı bir fiyatla çıkacağını düşünüyorum.
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ihtiyarjedi 4 yıl
birbirine benzemeyen telefon varmı arkadaşlar malmısınız ,
deltoid mi yapsınlar
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burakzekikara 4 yıl
iphone 6 kullanıyorum ama bu görselle hiçbir benzerliği yok. çalıntı diyen arkadaşlar yada andırıyor benziyor diyen siz ne yönden benzettiniz çok merak ediyorum. htc savunduğumdan değil apple fanıyım ama gerçekten hiç benzemiyor yazıktır günahtır :O
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musa_unsal2005 4 yıl
Bataryada 2601 Mah olursa 3 gün gider :D Şaka bir yana güzel telefon olmuş samsung sahibi olarak htc ve sony nin stabilliğine hastayım. Kısmetse bunlara kayıcam bende
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The Balance 4 yıl
iPhone'un sizintilarinin oldugu donemi hatirliyorum ayni yorumlar ayni hikaye olacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Çakma Iphone 6 ve çakma Iphone 6 Plus
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Tirion Fordring 4 yıl
bu ilk aşaması muhtemelen. üzerinde baya oynanmış olarak çıkacaktır cihaz. ben çok beğendim şahsen. duo kamera ve yüksek ultrapiksel varsa alınır bu cihaz.
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seven_7343 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çakma Iphone 6 ve çakma Iphone 6 Plus


M9 m8 tasarımını baz alıyor ve m8 ip6 dan önce çıkmıştır
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DH Misafiri 4 yıl
keşke hoparlörleri üst ve alta değilde kameranın sağ ve soluna--htc yazısının sağ ve soluna koysaydı daha iyi bir tasarım olurdu
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