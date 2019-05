HTC One M9 ve M9 Plus modellerine ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı

HTC'nin 1 Mart tarihindeki basın toplantısına doğru geri sayım devam ederken, yeni amiral gemi modelleri ile ilgili görseller de gelmeye devam ediyor. Gerçi bu görsellerin erken prototiplere ait olduğu ve nihai sürümde bazı değişikliklerin yaşandığı gündeme gelse de bu kez önemli bir kaynaktan görseller paylaşıldı.





Şimdilerde emekli olduğunu açıklayan Evleaks tarafından paylaşılan görsel HTC'nin bugüne kadar ki amiral gemi modellerini sıralıyor ve gönderide eski alışkanlıkların zor öleceği mesajı yer alıyor.





Güvenilir bir kaynak olduğu için görselin gerçekçi olmadığını belirtmek biraz zor. Ancak final aşamasından bir önceki prototip olması ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bununla birlikte yeni seri ile ilgili bazı soru işaretleri de giderilmiş oluyor.





HTC'nin bu yıl iki modelle amiral gemi serisine devam edeceği ve bunlardan birisinin One Max modelini temel alacağı iddia ediliyordu. Görselde One M9 amiral gemi modeli ve One M9 Plus phablet modeli görülüyor.





Modellerde büyük ön kamera sensörü ve kenarlara yapışmış BoomSound ızgaraları gözden kaçmazken, One M9 Plus modelinde bir de Home tuşu göze çarpıyor. Kaynaklar bu tuşta bir parmak izi okuyucusu olacağını belirtiyor.





Dış tarasım itibariyle biraz iPhone 6 Plus ile benzerlik taşıdığını itiraf etmek gerek. Eğer firma bu tasarım üzerinde ısrarcı olursa epey eleştirileceğe benziyor. Daha önceki iddialar ile bu görselin benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz.





Modeller hakkında şimdilik kesin bilgiler mevcut değil. Ancak 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, Sense 7 arayüzü üzerinde en çok durulan iddialar arasında. One M9 modelinin 5.2 inç, One M9 Plus modelinin de 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-M9-and-M9-Plus-renders-leaked-sleeker-design-large-front-camera-fingerprint-scanner-included_id65310