HTC One Max, 2299TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu





HTC'nin One amiral gemi modeli ile başlattığı yeni serinin son ve en büyük halkası olan HTC One Max, Vodafone ve teknoloji mağazalarında satışa sunuldu.





HTC One Max modelinde sunulan 5.9 inçlik Full HD çözünürlükte SLCD3 ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile çizilmelere karşı korunurken, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti ise gerekli gücü sağlıyor.





2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi hem microSD kartlar ile hem de 50GB'lık iki yıl boyunca ücretsiz Google Drive alanı ile artırılabiliyor. 3300mAh çıkarılamayan batarya yanında 1150mAh kapasiteli opsiyonel HTC Power Flip kılıfı ek enerji ihtiyacınızı karşılayabiliyor.





4MP çözünürlükteki Ultra Pixel kamera ile düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilirken, görüntülü görüşme için ön tarafta 2.1MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





Cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu mevcut. Parmak izi okuyucu ile ekran kilidi devreye alınıp açılabiliyor ve favori üç uygulama için ayrı parmaklar tanımlanabiliyor.





Cihazın Sense 5.5 kullanıcı arayüzü ile BlinkFeed uygulaması da yeni özellikler kazanıyor. Uygulamanın devre dışı bırakılması, 120'ye kadar makalenin çevrimdışı saklanabilmesi, Instagram ve Google+ gibi yeni içerik sağlayıcılar bunlar arasında sayılabilir. BoomSound ses sistemi yine bu modelde de unutulmamış.





Buz Gümüşü rengiyle satışa sunulan HTC One Max modelinin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2299TL olarak belirlenmiş. Vodafone Red tarifelerinde ise 24 veya 36 ay taahhütlerde aylık 35TL başlangıç fiyatı mevcut.