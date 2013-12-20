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HTC One Max, 2299TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
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1
106
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max, 2299TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu

HTC'nin One amiral gemi modeli ile başlattığı yeni serinin son ve en büyük halkası olan HTC One Max, Vodafone ve teknoloji mağazalarında satışa sunuldu.

HTC One Max modelinde sunulan 5.9 inçlik Full HD çözünürlükte SLCD3 ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile çizilmelere karşı korunurken, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongaseti ise gerekli gücü sağlıyor. 

2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi hem microSD kartlar ile hem de 50GB'lık iki yıl boyunca ücretsiz Google Drive alanı ile artırılabiliyor. 3300mAh çıkarılamayan batarya yanında 1150mAh kapasiteli opsiyonel HTC Power Flip kılıfı ek enerji ihtiyacınızı karşılayabiliyor.

4MP çözünürlükteki Ultra Pixel kamera ile düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilirken, görüntülü görüşme için ön tarafta 2.1MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 

Cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu mevcut. Parmak izi okuyucu ile ekran kilidi devreye alınıp açılabiliyor ve favori üç uygulama için ayrı parmaklar tanımlanabiliyor. 

Cihazın Sense 5.5 kullanıcı arayüzü ile BlinkFeed uygulaması da yeni özellikler kazanıyor. Uygulamanın devre dışı bırakılması, 120'ye kadar makalenin çevrimdışı saklanabilmesi, Instagram ve Google+ gibi yeni içerik sağlayıcılar bunlar arasında sayılabilir. BoomSound ses sistemi yine bu modelde de unutulmamış.

Buz Gümüşü rengiyle satışa sunulan HTC One Max modelinin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2299TL olarak belirlenmiş. Vodafone Red tarifelerinde ise 24 veya 36 ay taahhütlerde aylık 35TL başlangıç fiyatı mevcut.

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Xtracer 5 yıl en beğenilen
kim tavsiye ediyor lan bu fiyatı
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***Respect*** 5 yıl
Oha !!!

Bir ayakkabı kutusu para istiyorlar
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olağan_şüpheli 5 yıl
Mevlana görse bu fiyatı -gelme- der
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Htc one gibi htc one max'ta ısınma sorunu var mi ?
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DH Misafiri 5 yıl
siz canınızı sıkmaın arkadaşlar 2.300 tl yi çöpe atan en ayiler cok o enayiler olduktan son ra yakın da 2.300 tl yerine 3000 tl derler evine ekmek götüremeyen kalkar 2.300 tl lik telefona sarılır bizim bu ülkede yasamamız bile yanlış nasıl olsa türkiyede ennayılara satıyoruz diyip fiyat belirliyorlar cok görmem kimse almasın bak nasıl düşüyor
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DH Misafiri 5 yıl
çok guzel bir telefon arkdaslar. sansung ve iphoneyi yi duyan alir htc yi bilen alir. bence daha iyisi çikana kadar en iyisi htc ne !!!
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DH Misafiri 5 yıl
Kamerası vasat ama uygulamaları ve ses sistemi mükemmel helede beats bir kulaklığınız varsa neden bu fiyata satıldığını anlayabilirsiniz telefon sadece hızdann ibaret değil
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MurNesPc 5 yıl
Paralel devletin işi bunlar,yoksa fiyatı 1299 lira...
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DH Misafiri 5 yıl
Ya ne kadar düşüncesizce yazılar daha telefonu ülkeye bir firma sokmuş rekabet yokki Fiyat düşsün harika bi telefon samsung alıp 3 kez garantiye gonderip en son çöpe atacağıma htc one max htc one alırım ayrıca Ülken de ki zamlardan habersizsizniz galiba hem rekabet yok Hem zam geldi ne bekliyorsunuz ki samsung gibi 3 ay sonra 300 tl değer mi kaybetsin biraz bekleyin düşer elbet
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Neeceeeeeep ▲ 5 yıl
Keşke içine kalem koysalarmış o zaman alırdım
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LooF 5 yıl
Up!!
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LooF 5 yıl
Snapdragon 600 suan piyasadaki butun oyunlari oynatir fakat...Seneye cikacak oyunlarida oynatirmi acaba kasmadan ?(Asphalt9,modern combat5 vs..)
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