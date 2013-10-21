HTC One Max Kasım ayında ülkemizde satışa sunuluyor





HTC'nin geçtiğimiz hafta resmen lanse ettiği Phablet sınıfındaki modeli HTC One Max, dünya ile aynı anda ülkemiz pazarında da boy göstermeye hazırlanıyor.





HTC tarafından yapılan duyuruda One Max akıllı telefon modelinin Buz Gümüşü rengiyle Kasım ayından itibaren ülkemizde ve dünyada satışa sunulacağı açıklandı. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.





HTC patronu Peter Chou, One Max ile birlikte herkese bir HTC One telefon sunabileceklerini, yeni Sense 5.5 arayüzünün ise bugüne kadar sunulan en muazzam mobil deneyimi sağlayacağını dile getirdi.





HTC One Max modelinde 5.9 inçlik Full HD çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 yongaseti ve Adreno 320 grafik birimi 2GB sistem belleği ile destekleniyor. 16GB depolama kapasitesi microSD kartlarla 64GB'a kadar artırılabilirken, 50GB Google Drive bulut depolama alanı da hediye ediliyor.





Arka tarafta Ultra Pixel, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kameraya yer veren HTC One Max ayrıca arka tarafta bir de parmak izi okuyucu modülü sunuyor. Parmak izi okuyucu kullanıcıların ekranı kilitlemesini veya kilidi açmasını sağlamanın yanı sıra; en sevdiğiniz uygulamalardan üçü için ayrı parmaklar tanımlamanıza da imkan vererek bunların hızlıca açılmasını mümkün kılıyor.





Cihazın 3300mAh gücündeki tümleşik bataryası yanında HTC Power Flip Kılıfı da 1150mAh gücündeki dahili bataryası ile ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcının imdadına yetişiyor.





Cihazda yer alan Sense 5.5 arayüzü isteğe bağlı uyarlanabilir konu kategorileri ile Instagram ve Google+ gibi içerik sağlayıcılara yeni entegrasyon sayesinde daha sosyal, kişisel bir HTC BlinkFeed de sunuyor. Yeni BlinkFeed ile, 120'ye kadar makale indirilebilmesi ve bu makelelerin çevrimdışı olarak okunabilmesi mümkün.