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HTC One Max Kasım ayında ülkemizde satışa sunuluyor

5 yıl
976
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46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max Kasım ayında ülkemizde satışa sunuluyor

HTC'nin geçtiğimiz hafta resmen lanse ettiği Phablet sınıfındaki modeli HTC One Max, dünya ile aynı anda ülkemiz pazarında da boy göstermeye hazırlanıyor.

HTC tarafından yapılan duyuruda One Max akıllı telefon modelinin Buz Gümüşü rengiyle Kasım ayından itibaren ülkemizde ve dünyada satışa sunulacağı açıklandı. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

HTC patronu Peter Chou, One Max ile birlikte herkese bir HTC One telefon sunabileceklerini, yeni Sense 5.5 arayüzünün ise bugüne kadar sunulan en muazzam mobil deneyimi sağlayacağını dile getirdi. 

HTC One Max modelinde 5.9 inçlik Full HD çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 yongaseti ve Adreno 320 grafik birimi 2GB sistem belleği ile destekleniyor. 16GB depolama kapasitesi microSD kartlarla 64GB'a kadar artırılabilirken, 50GB Google Drive bulut depolama alanı da hediye ediliyor. 

Arka tarafta Ultra Pixel, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kameraya yer veren HTC One Max ayrıca arka tarafta bir de parmak izi okuyucu modülü sunuyor. Parmak izi okuyucu kullanıcıların ekranı kilitlemesini veya kilidi açmasını sağlamanın yanı sıra; en sevdiğiniz uygulamalardan üçü için ayrı parmaklar tanımlamanıza da imkan vererek bunların hızlıca açılmasını mümkün kılıyor.

Cihazın 3300mAh gücündeki tümleşik bataryası yanında HTC Power Flip Kılıfı da 1150mAh gücündeki dahili bataryası ile ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcının imdadına yetişiyor. 

Cihazda yer alan Sense 5.5 arayüzü isteğe bağlı uyarlanabilir konu kategorileri ile Instagram ve Google+ gibi içerik sağlayıcılara yeni entegrasyon sayesinde daha sosyal, kişisel bir HTC BlinkFeed de sunuyor. Yeni BlinkFeed ile, 120'ye kadar makale indirilebilmesi ve bu makelelerin çevrimdışı olarak okunabilmesi mümkün.

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The-Engineer 5 yıl en beğenilen
Ah bide snapdragon 800 olaydı :(
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Bamya Avcisi 5 yıl
Kazikcell'den aciklama bekleniyor.
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AppleFans 5 yıl
S800 zaten high end bir kompakt çozum. Her telefona koymazlar zaten. Yukarida s4'ü olan arkadas cihaza çöp demis. Sorarsin sanki s800 var telefonunda. Rezillik diz boyu. Bu arada cihazin fiyati uygun olursa cok satabilir.
S800 zaten high end bir kompakt çozum. Her telefona koymazlar zaten. Yukarida s4'ü olan arkadas cihaza çöp demis. Sorarsin sanki s800 var telefonunda. Rezillik...
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DH Misafiri 5 yıl
Sabırsızlikla bekliyorum bu telefon modeliyle artık ne laptop a ne tablete ne bilgisayara ihtiyacim olur,,bende htc desire var ve çok memnunum one max tam aradığım telefon/bilgixayar
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tekinsi 5 yıl
Merhaba arkadaşlar htc one max için aksesuarlar buldum bilginiz olsun diye link bırakıyorum htc.web.tr/...
Saygılar ugur.
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Part Of The Nature 5 yıl
Htc power kilif ta telefonla birliktemi verilcek yoksa ayri mi satilcak acaba. Htc one cok hosuma gidiyor. Phablet modeli de harika gozukuyor.
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LooF 5 yıl Part Of The Nature
ShaPeChaRacTeR
Htc power kilif ta telefonla birliktemi verilcek yoksa ayri mi satilcak acaba. Htc one cok hosuma gidiyor. Phablet modeli de harika gozukuyor.

Fiyattan haberin varmi dostym ?? 2.500TL
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DH Misafiri 5 yıl
Note3 s800 gelmemiş bizim ülkemize basitleştirilmiş işlemci olan kendi ürettiği çakma 8 çekirdek olan exynos islemciyi veriyo bize hala samsungu savunuyorlar daha savunduklari cihazından haberleri yok neyse. G2 ile kıyaslama mantıksız çünkü bu cihaz normal smartphone değil o yüzden sacmalamayin ertesi gün yeni işlemci çıksın siz g2 yede eski işlemci kullanmış dersiniz bırakın bu kadar goy goy yapmayı alın seve seve kullanın sanki hepiniz yazılım mühendisisiniz bilmediğiniz isimleri kullanmayin
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TearsForFears 5 yıl
Batarya olarak kilifsiz bile mukemmel performans sunuyor.Telefonu kaba gostermeyen kilifiylada cok rahat 1 gunu tamamlayacaktir.Snapdragon 800 ile gelse kesin alirdim.Bu telefona snapdragon 600 koyan adami direk isten kovacaksin.Yakinda snapdragon 800'den iyisi cikar bunlar hala 800'e gecemedi.
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LooF 5 yıl
sahibinden.com/...

Htc one max 2489TL
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DH Misafiri 5 yıl
Neden s800 ile gelmedi diye eleştiri yapanlara inanamıyorum. HTC firması zaten 2013 yılı içinde One modelinin üzerinde bir cihaz çıkartmayacağız dedi ve dedikleri gibi sözlerini tuttu One Max sadece One ın büyük ekranlısı tek farkı parmak içi okuyucusu diğer tüm özellikler aynı. Çokta sorun değil 2014 yılı içinde One Max+ adı altında bir telefon daha çıkartır ona da kalem, s800 işlemci ve 3Gb da Ram koyar. 2.000tl verdiğim telefonun çerçevesi soyuluyorsa durduk yere. Kusura bakmayın ama asıl o telefon ÇÖP'tür benim için. Kalitenin kokusunu alan HTC'nin değerini bilir ;)
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Granes 5 yıl
6 inç segmentinde rekabet kızışıyor,iyi telefonlar çıkıyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
HTC ya herro ya merro dicek şu telefonda en önemli zira LG g2 gibi bi süpriz yaparsa o zaman alınası bi tel olur
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LooF 5 yıl
Beyler bataryasi iyi gidermi acabab bunun ya?
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HTC Specialist 5 yıl LooF
trcix01

Beyler bataryasi iyi gidermi acabab bunun ya?

Çok iyi.
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frostburn 5 yıl
kusura bakmayın ama cop..
htc cıgır acacak bir atılım yapsa bile satıs rakamlarını artırmak icin reklam ve üretimde etkin olamazsa bir iki seneye nokia gibi satılısını gorecegiz.
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