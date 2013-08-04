HTC One Max görseli ortaya çıktı

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HTC'nin One adlı amiral gemi modelinden sonra tasarım anlayışını hiç bozmadan One Mini ve One Max gibi modeller ile pazara katkı yapmaya devam edeceği biliniyor. Firmanın One Mini modeli kısa süre önce resmen lanse edilmişti. Sıradaki model ise One Max olacak.
Pazarda Snapdragon 800 trendine dahil olacak HTC One Max, Tayvanlı perakende sitesi ePrice tarafından kameralara yakalandı. Sitenin gelecek ay ki IFA 2013 fuarında tanıtılacağını belirttiği HTC One Max, 5.9 inçlik Full HD ekranı ile One ailesinin çıtasını yükseltiyor.
2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemcisinin yanında 3200mAh batarya, BoomSound ses teknolojisi, BlinkFeed ana ekran uygulaması, Beats Audio, HTC Zoe, UltraPixel kamera şeklinde beklenen özellikler mevcut. Modelin Çin versiyonunun çift SIM kart destekli olacağı söyleniyor. Görsellerde dikkat çeken ayrıntı ise bu modelin alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olmaması ihtimali. Bu konu şu an için resmi olarak doğrulanmış değil.
HTC One Max pazara çıktığında elbette yalnız olmayacak. Sony Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3, LG G2 gibi rakipler bu modeli beklerken, HTC One modelinde yaşanan üretim sıkıntıları tekerrür etmezse, firmanın yılı iyi bir gelirle kapatmasına yardımcı olabilir.
http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4542/4876968/1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cehalet almış başını gidiyor,bu firmalar portakalda vitaminken apple tabletleri ve mini tabletleriyle zaten piyasaydı,adamlar prensip gereği phablete girmiyorlar telefonun ideal boyutlarının 3-4 inch boyutlarını aşmayacağını bundan büyük isteyenler için ipad mini ve ipad ürettiklerini söylüyorlar yorum yapacam diye kendini rezil ediyorsun başka bişey değil.
3 gm ramı ne yapacaksın?
Samsung Galaxy S3 Size: S M
Samsung Galaxy S4 Size: S M
Ne yazıkki şuan çıkan yeni üst düzey akıllı telefonlar ülkemizin insanlarının alım gücünün çok daha üstünde bir fiyata sahipler ve bir çok kişinin alması zor gibi görünüyor.
Firmalar Türkiye için daha makul bir fiyat bantı sağlamanın yolunu bulmalılar bence en azından 1500 lira civarında bir satış fiyatı belirlemenin bir yolunu bulsalar çok fazla satacağına inanıyorum samasungun ülkemizde çok fazla rabet görmesinin bir nedeni bu bence ilk başta yüksek fiyattan giriyor belki ama sonradan 1400 liraya kadar sıfırlarının fiyatı düşebiliyor ikinci el ürünlerin ise çok daha ucuza alınabiliyor.
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