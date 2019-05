HTC One Max görseli ortaya çıktı

HTC'nin One adlı amiral gemi modelinden sonra tasarım anlayışını hiç bozmadan One Mini ve One Max gibi modeller ile pazara katkı yapmaya devam edeceği biliniyor. Firmanın One Mini modeli kısa süre önce resmen lanse edilmişti. Sıradaki model ise One Max olacak.





Pazarda Snapdragon 800 trendine dahil olacak HTC One Max, Tayvanlı perakende sitesi ePrice tarafından kameralara yakalandı. Sitenin gelecek ay ki IFA 2013 fuarında tanıtılacağını belirttiği HTC One Max, 5.9 inçlik Full HD ekranı ile One ailesinin çıtasını yükseltiyor.





2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemcisinin yanında 3200mAh batarya, BoomSound ses teknolojisi, BlinkFeed ana ekran uygulaması, Beats Audio, HTC Zoe, UltraPixel kamera şeklinde beklenen özellikler mevcut. Modelin Çin versiyonunun çift SIM kart destekli olacağı söyleniyor. Görsellerde dikkat çeken ayrıntı ise bu modelin alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olmaması ihtimali. Bu konu şu an için resmi olarak doğrulanmış değil.





HTC One Max pazara çıktığında elbette yalnız olmayacak. Sony Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3, LG G2 gibi rakipler bu modeli beklerken, HTC One modelinde yaşanan üretim sıkıntıları tekerrür etmezse, firmanın yılı iyi bir gelirle kapatmasına yardımcı olabilir.

