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HTC One Max görseli ortaya çıktı

5 yıl
1,5b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max görseli ortaya çıktı


HTC'nin One adlı amiral gemi modelinden sonra tasarım anlayışını hiç bozmadan One Mini ve One Max gibi modeller ile pazara katkı yapmaya devam edeceği biliniyor. Firmanın One Mini modeli kısa süre önce resmen lanse edilmişti. Sıradaki model ise One Max olacak.

Pazarda Snapdragon 800 trendine dahil olacak HTC One Max, Tayvanlı perakende sitesi ePrice tarafından kameralara yakalandı. Sitenin gelecek ay ki IFA 2013 fuarında tanıtılacağını belirttiği HTC One Max, 5.9 inçlik Full HD ekranı ile One ailesinin çıtasını yükseltiyor. 

2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemcisinin yanında 3200mAh batarya, BoomSound ses teknolojisi, BlinkFeed ana ekran uygulaması, Beats Audio, HTC Zoe, UltraPixel kamera şeklinde beklenen özellikler mevcut. Modelin Çin versiyonunun çift SIM kart destekli olacağı söyleniyor. Görsellerde dikkat çeken ayrıntı ise bu modelin alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olmaması ihtimali. Bu konu şu an için resmi olarak doğrulanmış değil.

HTC One Max pazara çıktığında elbette yalnız olmayacak. Sony Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3, LG G2 gibi rakipler bu modeli beklerken, HTC One modelinde yaşanan üretim sıkıntıları tekerrür etmezse, firmanın yılı iyi bir gelirle kapatmasına yardımcı olabilir. 

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4542/4876968/1/ Yorum Yaz
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HTC Specialist 5 yıl en beğenilen
Verdiğiniz resim mini nin resmi tabi apple haberlerinden baş kalkmayınca böyle oluyor.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Max. Çerçeve ?
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MGF DH 5 yıl
Resim yanlış verilmiş, doğrusu bu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +8
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Triluminos 5 yıl
omeriyibas
bu kadar firma koca ekranlı telefonlar çıkartırken apple durur mu? durmaz tabi hemen birebir aynısı(hatta dahada düşük kapasiteli) çıkarır üstünede iki katı etiket koyar!

Cehalet almış başını gidiyor,bu firmalar portakalda vitaminken apple tabletleri ve mini tabletleriyle zaten piyasaydı,adamlar prensip gereği phablete girmiyorlar telefonun ideal boyutlarının 3-4 inch boyutlarını aşmayacağını bundan büyük isteyenler için ipad mini ve ipad ürettiklerini söylüyorlar yorum yapacam diye kendini rezil ediyorsun başka bişey değil.
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makaramasuko 5 yıl
sonunda resim değiştirilmiş
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BrainDamaged 5 yıl
carnador
Alderondor01
carnador Ram 3 GB ve Pil 4000 Mah olsa tadından yenmez.
After effects de render mi yapacaksin?
Anrdoid versiyonu çıkınca alırım.

3 gm ramı ne yapacaksın?
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Salona 5 yıl
HTC ONE Size: S M L
Samsung Galaxy S3 Size: S M
Samsung Galaxy S4 Size: S M
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Gl4dius 5 yıl
3200 mAh batarya oldukça güzel duruyor ve insanı heycanlandırmaya yetiyor.
Ne yazıkki şuan çıkan yeni üst düzey akıllı telefonlar ülkemizin insanlarının alım gücünün çok daha üstünde bir fiyata sahipler ve bir çok kişinin alması zor gibi görünüyor.
Firmalar Türkiye için daha makul bir fiyat bantı sağlamanın yolunu bulmalılar bence en azından 1500 lira civarında bir satış fiyatı belirlemenin bir yolunu bulsalar çok fazla satacağına inanıyorum samasungun ülkemizde çok fazla rabet görmesinin bir nedeni bu bence ilk başta yüksek fiyattan giriyor belki ama sonradan 1400 liraya kadar sıfırlarının fiyatı düşebiliyor ikinci el ürünlerin ise çok daha ucuza alınabiliyor.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Buyuk telefon isteyenler icin mukemmel, cok kaliteli duruyor arkadaslar
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omeriyibas 5 yıl
bu kadar firma koca ekranlı telefonlar çıkartırken apple durur mu? durmaz tabi hemen birebir aynısı(hatta dahada düşük kapasiteli) çıkarır üstünede iki katı etiket koyar!
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Tom Hagen 5 yıl
pazarda rekabet kızışacak. One ve s4 kapışırken galaxynote3, onemax, z ultra piyasada olacak. Bu modellerin bir önceki modellerinde (note2 s4 xz one) fiyat düşüşü olacaltır..
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aydede96 5 yıl
albenisi var çıksında bakalım kırmızısı gelirse iyi olur
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Harika gorunuyor. Boom sound, beats audio ve kamerası düşünülünce alınası bir cihaz olmuş.
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