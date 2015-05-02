HTC One Mini 2 için Lollipop güncellemesi iptal edildi

Tayvanlı elektronik üreticisi HTC'de son yıllarda diğer bir çok marka gibi "Mini" serisiyle telefonlar çıkarmaya başlamıştı. İlk olarak One Mini modeli çıkarken sonrasında One M8'in kırpılmış versiyonu Mini 2 modeli piyasaya sürüldü.
2014 Mayıs tarihinde çıkan cihazın daha önce Lollipop güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Ancak HTC Twitter hesabının bir kullanıcıya verdiği yanıt bu güncellemenin iptal edildiğini gösteriyor. Kullanıcının Lollipop güncellemesinin tarihini sorması üzerine HTC Twitter hesabı güncellemenin takvimden çıkarıldığı yanıtını verdi. Gerekçe olarak ise One Mini 2 modelinin Lollipop güncellemesiyle uygun bir kullanım sunamayacağının belirlenmesi gösterildi.
HTC'nin piyasaya sürdüğü "Mini" serisi cihazların diğer üreticilerin Mini modelleri ile benzer bir kaderi paylaştığını görüyoruz. Mini 2 modelinin piyasaya çıkmanın ardından henüz bir yıl geçmesine rağmen güncelleme desteğinin kesilmesi üzücü bir haber. Bu durum son zamanlarda güncelleme konusunda başarılı olan HTC'nin karnesine negatif bir not olarak yansıyacak.
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Mesela Android 6.0 diyelim.
Tanıtım tarihinden 3 ay sonra tüm cihazlara iPhone gibi aynı anda her cihaza gitmeli.
Yoksa yakında bakarsınız HTC M8'den desteğini kesmiş,SG Note 3'ten desteğini keser...
Yepyeni cihazlar eskir..
Hayır madem erkenden lolipop vermeyeceksin bu cihazı niye 64 bit işlemci ile çıkardın.
Şu an 32 bit işlemcili eski model 816 64 bir işletim sistemi ile; 64 bit işlemcili daha yeni cihaz olan 820 32 bit işletim sistemi ile çalışıyor ? Bu ne yaman çelişki annem demek geliyor içimden..
Niye çünkü orta seviye telefon arayan lolipoplu 826 satın alsın diye herhalde.
valla senin telefon nasil calisiyor bilmem benim telefon elimde duruyor ..calismiyor .. sarj nerdeyse iki kat hizli bitiyor ..kapatip actigimda kendine gelmesi en az on dakika suruyor.. kisacasi bu
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