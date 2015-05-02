HTC One Mini 2 için Lollipop güncellemesi iptal edildi

Tayvanlı elektronik üreticisi HTC'de son yıllarda diğer bir çok marka gibi "Mini" serisiyle telefonlar çıkarmaya başlamıştı. İlk olarak One Mini modeli çıkarken sonrasında One M8'in kırpılmış versiyonu Mini 2 modeli piyasaya sürüldü.

HTC'nin piyasaya sürdüğü "Mini" serisi cihazların diğer üreticilerin Mini modelleri ile benzer bir kaderi paylaştığını görüyoruz. Mini 2 modelinin piyasaya çıkmanın ardından henüz bir yıl geçmesine rağmen güncelleme desteğinin kesilmesi üzücü bir haber. Bu durum son zamanlarda güncelleme konusunda başarılı olan HTC'nin karnesine negatif bir not olarak yansıyacak.

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2014 Mayıs tarihinde çıkan cihazın daha önce Lollipop güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Ancak HTC Twitter hesabının bir kullanıcıya verdiği yanıt bu güncellemenin iptal edildiğini gösteriyor. Kullanıcının Lollipop güncellemesinin tarihini sorması üzerine HTC Twitter hesabı güncellemenin takvimden çıkarıldığı yanıtını verdi. Gerekçe olarak ise One Mini 2 modelinin Lollipop güncellemesiyle uygun bir kullanım sunamayacağının belirlenmesi gösterildi.