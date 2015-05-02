Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One Mini 2 için Lollipop güncellemesi iptal edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
55
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One Mini 2 için Lollipop güncellemesi iptal edildi
 
Tayvanlı elektronik üreticisi HTC'de son yıllarda diğer bir çok marka gibi "Mini" serisiyle telefonlar çıkarmaya başlamıştı. İlk olarak One Mini modeli çıkarken sonrasında One M8'in kırpılmış versiyonu Mini 2 modeli piyasaya sürüldü.

2014 Mayıs tarihinde çıkan cihazın daha önce Lollipop güncellemesi alacağı açıklanmıştı. Ancak HTC Twitter hesabının bir kullanıcıya verdiği yanıt bu güncellemenin iptal edildiğini gösteriyor. Kullanıcının Lollipop güncellemesinin tarihini sorması üzerine HTC Twitter hesabı güncellemenin takvimden çıkarıldığı yanıtını verdi. Gerekçe olarak ise One Mini 2 modelinin Lollipop güncellemesiyle uygun bir kullanım sunamayacağının belirlenmesi gösterildi. 

HTC'nin piyasaya sürdüğü "Mini" serisi cihazların diğer üreticilerin Mini modelleri ile benzer bir kaderi paylaştığını görüyoruz. Mini 2 modelinin piyasaya çıkmanın ardından henüz bir yıl geçmesine rağmen güncelleme desteğinin kesilmesi üzücü bir haber. Bu durum son zamanlarda güncelleme konusunda başarılı olan HTC'nin karnesine negatif bir not olarak yansıyacak.
HTC One Mini 2 için Lollipop güncellemesi iptal edildi
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
travers 4 yıl en beğenilen
Benzer kaderi Xperia compact serileri yaşamıyor editör bey.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 4 yıl
Compact serisini bu minilerle bir tutmayın...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Google buna bir çözüm bulması Lazım artık. Sırf tüketici amiral modellere yönelsin diye Yapılıyor millet o kadar para verip mağdur ediliyor. Android böyle devam ederse iPhone daha çok rekorlar kırar.
Google buna bir çözüm bulması Lazım artık. Sırf tüketici amiral modellere yönelsin diye Yapılıyor millet o kadar para verip mağdur ediliyor. Android böyle deva...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Götterfunken 4 yıl
suç google'da. aynı iphone gibi olmalı.
Mesela Android 6.0 diyelim.
Tanıtım tarihinden 3 ay sonra tüm cihazlara iPhone gibi aynı anda her cihaza gitmeli.
Yoksa yakında bakarsınız HTC M8'den desteğini kesmiş,SG Note 3'ten desteğini keser...
Yepyeni cihazlar eskir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 4 yıl
google bu ise el atsin artik. harbiden firmalar rezil durumda guncelleme acisindan. kafalarina goremidir nedir bu guncelleme isi anlamadim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benv3kendim 4 yıl
HTC adam olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x-rayted 4 yıl
Peki HTC nin 64 bit işlemcili cihaza (Desire 820) lolipop vermemesine ne diyorsunuz. Hatta bir lolipop takvimi bile açıklamadılar standart 820ye.. Ama adamlar daha düşük RAMli, 32 bit işlemcili çok daha eski modeli olan 816ya lolipop verdi ama 820ye L yok.

Hayır madem erkenden lolipop vermeyeceksin bu cihazı niye 64 bit işlemci ile çıkardın.

Şu an 32 bit işlemcili eski model 816 64 bir işletim sistemi ile; 64 bit işlemcili daha yeni cihaz olan 820 32 bit işletim sistemi ile çalışıyor ? Bu ne yaman çelişki annem demek geliyor içimden..

Niye çünkü orta seviye telefon arayan lolipoplu 826 satın alsın diye herhalde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa19951995 4 yıl
htc gene alt seviyeye güncelleme vermiyor samsung ise rezalet hala note 3 e güncelleme gelcek bekliyoruz söylentilere göre zaten note 3 lere tr de güncelleme gelmeyecek samsung türkiye rezalet bir politika ile kendi kafasına sıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamign 4 yıl
Ya bu nedir ne zamandir bekliyorum su guncellemeyi yok ya bu nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkcombil 4 yıl
Bu HTC satışları arttıkça sapıtan bir firma. Artık tescillendi. M7 ile birlikte yakalanan o güzel rüzgar ve artan satış ve dolayısıyla karlar belli bir orana geldi mi HTC yine eski günlerine dönüverdi. Yahu one mini 2 kullanıcılarını geç, şu haberi okuyan hangi kullanıcı HTC'ye yönelir?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nuksws_99 4 yıl
htc fanlarına bak ne ağlamış hahhah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakyurek 4 yıl
BekirTemel
kaleci07
hakyurekm7 ye gunceleme verdiler telefon resmen kasilmaktan calismaya vait bulamiyor.. olmuyorsa guncelleme vermemek bazen en iyisi
aynı güncellemeyi aldığımıza emin misiniz . 5.02 ile en güzel günlerini yaşıyor m7 .Temiz kurulum yapmayı deneyin
Aynen öyle.

valla senin telefon nasil calisiyor bilmem benim telefon elimde duruyor ..calismiyor .. sarj nerdeyse iki kat hizli bitiyor ..kapatip actigimda kendine gelmesi en az on dakika suruyor.. kisacasi bu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Güncellemenin gelmesi belki çok fazla bir şey kazandırmayacak ama HTC moto G donanımı koyup galaxy alpha, z3 compact parası istedi. Yurt dışında da durum bu. O yüzden en azından güncellemeden mahrum etmemesi gerekiyordu. Yazık oldu cidden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 4 yıl
komedi valla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lollipop ve
2 etiket daha android 5.0 güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: LG G4 değerlendirmesi, ZenFone 2'ye rakip 4GB RAM'li yeni telefon ve dahası... 4 yıl Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün! 4 yıl Snapdragon 808 video inceleme: Teknik analiz, karşılaştırmalı testler ve dahası... 4 yıl TRT ile 4K kanal çalışmalarını konuştuk 4 yıl 2si1 "Feyzi bol" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim