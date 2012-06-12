HTC One S modeli ülkemizde Vodafone ile satılacak

HTC One serisinin Snapdragon S4 işlemcisiyle dikkat çeken modeli One S, üretim sıkıntıları nedeniyle bir türlü ülkemizde satışa sunulamamıştı. İşlemci seçimi konusunda tartışmaların yaşandığı model ile ilgili ilk haber Vodafone'dan geldi.





Vodafone'dan tarafımıza ulaşan bilgilendirme mailine göre Türkiye'de ilk kez HTC One S modelinin satışına Vodafone başlayacak. Modelin satışa sunulacağı tarih olarak 15 Haziran işaret edilse de, tedarik esnasında yaşanabilecek sıkıntılar göz önüne alınarak 15-30 Haziran aralığı kesin tarih olarak veriliyor.





Modelin fiyatlandırması ve donanım özellikleri hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verileceği belirtiliyor.





Model Avrupa'da 500 Avro civarında alıcı buluyor. Bu da ülkemizde 1600-1700TL aralığında satışa çıkabileceğini gösteriyor. İyimser bir tahminle Vodafone'da 69TL yaklaşık aylık ücretle 24 ay taahhüt karşılığında sunulacaktır.





Model ile ilgili diğer bir tereddüt noktası ise işlemcisi. Bazı Avrupa ülkelerinde 1.7GHz hızında çalışan Snapdragon S3 çift çekirdekli işlemci ile geleceğinin doğrulanması, modeli bekleyenleri de hayal kırıklığına uğrattı. Vodafone tarafından satılacak modelin hangi işlemci ile geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.