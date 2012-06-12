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HTC One S modeli ülkemizde Vodafone ile satılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One serisinin Snapdragon S4 işlemcisiyle dikkat çeken modeli One S, üretim sıkıntıları nedeniyle bir türlü ülkemizde satışa sunulamamıştı. İşlemci seçimi konusunda tartışmaların yaşandığı model ile ilgili ilk haber Vodafone'dan geldi.

Vodafone'dan tarafımıza ulaşan bilgilendirme mailine göre Türkiye'de ilk kez HTC One S modelinin satışına Vodafone başlayacak. Modelin satışa sunulacağı tarih olarak 15 Haziran işaret edilse de, tedarik esnasında yaşanabilecek sıkıntılar göz önüne alınarak 15-30 Haziran aralığı kesin tarih olarak veriliyor.

Modelin fiyatlandırması ve donanım özellikleri hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verileceği belirtiliyor. 

Model Avrupa'da 500 Avro civarında alıcı buluyor. Bu da ülkemizde 1600-1700TL aralığında satışa çıkabileceğini gösteriyor. İyimser bir tahminle Vodafone'da 69TL yaklaşık aylık ücretle 24 ay taahhüt karşılığında sunulacaktır.

Model ile ilgili diğer bir tereddüt noktası ise işlemcisi. Bazı Avrupa ülkelerinde 1.7GHz hızında çalışan Snapdragon S3 çift çekirdekli işlemci ile geleceğinin doğrulanması, modeli bekleyenleri de hayal kırıklığına uğrattı. Vodafone tarafından satılacak modelin hangi işlemci ile geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

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musti545 7 yıl en beğenilen
snapdragon s3 ile gelirse kimse almaz o telefonu
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pijama61 7 yıl
Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışı ürünlere yüksek vergi koyuluyordu amaç yerli malına teşvik. insan bu yönden düşünmek istiyor ama Türkiye de yerli telefon üreten bir firmamı var bilmediğimiz? Bu kadar da enayi yerine koyulmaz tüketici.almanya saturn de 399 euro bu cihaz. 399x2,28=909,72 TL ye satılıyor.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışı ürünlere yüksek vergi koyuluyordu amaç yerli malına teşvik. insan bu yönden düşünmek istiyor ama Türkiye de yerli telefo...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Hasanken 7 yıl
CooLasFcuK
Hasanken 1600-1700 mü? One X zaten 1999. nasıl bir fiyat politikası bu?
Ekran ve 16gb hafıza hariç eksiği yok One Sin.

Biri markasının amiral gemisi, diğeri özellikleri iyi de olsa "orta segment" etiketiyle çıkmış bir model. Üstelik saydığın özellikler üretim süreci dahil, kullanıcı performansı açısından da çok önemli farklar. Fiyatta da bu farklar gözetilmeli.
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gezginherif 7 yıl
düşük bekleyenlere sesleniyorum. Yok öyle bir dünya. Hele HTC ve hele bir operatör üzerinden satılacaksa o taksitler ve kampanyalarla 2000i geçer
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fimeral 7 yıl
vatanda satış başlamış vatanbilgisayar.com/...
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danGerfuLL 7 yıl
Hele bir gelsin de o zaman bakariz 1600 mu S4 mu?
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Hasanken 7 yıl
1600-1700 mü? One X zaten 1999. nasıl bir fiyat politikası bu?
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VYC Majoris 7 yıl Hasanken
Hasanken

1600-1700 mü? One X zaten 1999. nasıl bir fiyat politikası bu?

Ekran ve 16gb hafıza hariç eksiği yok One S'in.
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RevivaL 7 yıl
Artık 1000 TL'yi aşan telefonlarda Vodafone Turkcell ile aynı pazar anlayışıyla ilerliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
1600-1700 mü? Vodafone da cep avantaj her yöne eksta ile Galaxy S3: 75x24'den 1800 ediyor. Böyle saçma bir fiyat politikası uygulamazlar heralde.
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thyke.mc 7 yıl
ap4che
kemalsaygin Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışı ürünlere yüksek vergi koyuluyordu amaç yerli malına teşvik. insan bu yönden düşünmek istiyor ama Türkiye de yerli telefon üreten bir firmamı var bilmediğimiz? Bu kadar da enayi yerine koyulmaz tüketici.almanya saturn de 399 euro bu cihaz. 399x2,28=909,72 TL ye satılıyor.
909.72 nin üstüne kdv ve ötv ekleyince 1300 tl oluyor :(

Hee zaten Vodafone da Saturn'den perakende fiyatına alıyordu bu telefonları değil mi? Tey Allah'ım...
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Lepanto 7 yıl thyke.mc
thyke.mc

ap4che



kemalsaygin Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışı ürünlere yüksek vergi koyuluyordu amaç yerli malına teşvik. insan bu yönden düşünmek istiyor ama Türkiye de yerli telefon üreten bir firmamı var bilmediğimiz? Bu kadar da enayi yerine koyulmaz tüketici.almanya saturn de 399 euro bu cihaz. 399x2,28=909,72 TL ye satılıyor.
909.72 nin üstüne kdv ve ötv ekleyince 1300 tl oluyor :(




Hee zaten Vodafone da Saturn'den perakende fiyatına alıyordu bu telefonları değil mi? Tey Allah'ım...

Hay sen çok yaşa, ben de tam bunu diyecektim, ayrıca onlar da kdv ödüyor.
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dianshui 7 yıl
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yanchi0708 7 yıl
almayın prim vermeyen bunlara bu milleti kek yerine koymak gelenek olmamalı...
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DH Misafiri 7 yıl
aykut..
sahibinden.com/... bunu alırım daha iyi

bişey sormak isterim yukaridaki ilanda ; "çift sim kart girişi " diyor. burada bi yanlişlık olmasın. HTC çift sim kart girişine izin veriyor mu..?
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