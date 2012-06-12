HTC, One S modelini Snapdragon S3 yongasetiyle bazı bölgelere göndereceğini doğruladı

HTC'nin One serisi içerisinde, barındırdığı Snapdragon S4 işlemcisi ile dikkat çeken ve fark yaratması beklenen One S modeli ne yazık ki üretim problemleri nedeniyle beklentilere cevap veremedi.





TSMC firmasının 28nm fabrikasyon sürecinde sıkıntı yaşaması ve ağırlığı NVIDIA'ya kaydırdığının iddia edilmesi, HTC'yi de yeni arayışlara yöneltti.





HTC'nin doğruladığı The Verge sitesinin haberine göre Asya-Pasifik bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerinde satılacak HTC One S modelinde 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Scorpion mimarisini temel alan Snapdragon S3 yongada sistemi kullanılacak. Güney Kore ve Japonya bunun dışında tutuldu.





İddialar bu yonganın MSM8260 olacağı yönünde. Sensation modelinde de kullanılan bu yongada sistem, 45nm fabrikasyon sürecine sahip ve orijinal One S modeline göre elbette daha fazla batarya tüketecektir. Bu da One S bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır.





Bu strateji zaten bir süredir iddialara konu oluyordu. Bu şekilde de doğrulanmış oldu.





HTC, modelin performansında bir değişiklik olmayacağını ısrarla belirtiyor. Ancak geçen yılın yongasını taşıyan bir modelin ilgi görmeyeceği bir gerçek. Ay sonunda ülkemizde de piyasaya çıkacağı tahmin edilen HTC One S modelini almak isteyenlerin işlemci özelliklerine dikkat etmesini öneririz.