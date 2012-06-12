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HTC, One S modelini Snapdragon S3 yongasetiyle bazı bölgelere göndereceğini doğruladı

6 yıl
5,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin One serisi içerisinde, barındırdığı Snapdragon S4 işlemcisi ile dikkat çeken ve fark yaratması beklenen One S modeli ne yazık ki üretim problemleri nedeniyle beklentilere cevap veremedi.

TSMC firmasının 28nm fabrikasyon sürecinde sıkıntı yaşaması ve ağırlığı NVIDIA'ya kaydırdığının iddia edilmesi, HTC'yi de yeni arayışlara yöneltti. 

HTC'nin doğruladığı The Verge sitesinin haberine göre Asya-Pasifik bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerinde satılacak HTC One S modelinde 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Scorpion mimarisini temel alan Snapdragon S3 yongada sistemi kullanılacak. Güney Kore ve Japonya bunun dışında tutuldu.

İddialar bu yonganın MSM8260 olacağı yönünde. Sensation modelinde de kullanılan bu yongada sistem, 45nm fabrikasyon sürecine sahip ve orijinal One S modeline göre elbette daha fazla batarya tüketecektir. Bu da One S bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır.

Bu strateji zaten bir süredir iddialara konu oluyordu. Bu şekilde de doğrulanmış oldu.

HTC, modelin performansında bir değişiklik olmayacağını ısrarla belirtiyor. Ancak geçen yılın yongasını taşıyan bir modelin ilgi görmeyeceği bir gerçek. Ay sonunda ülkemizde de piyasaya çıkacağı tahmin edilen HTC One S modelini almak isteyenlerin işlemci özelliklerine dikkat etmesini öneririz.

http://www.theverge.com/2012/6/12/3079583/htc-one-s-s3-processor-asia-europe Yorum Yaz
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simaros 6 yıl en beğenilen
o zaman hicbir manasi kalmaz ki one s almanin
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu hafta içinde telefon alıcam svodafonedan s3 ve s4 tartısması var arkadaslar nedir bunlar hangısı alınmalı lütfen yardım edin param bosuna igtmesın teşekkürler
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altern54 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bu hafta içinde telefon alıcam svodafonedan s3 ve s4 tartısması var arkadaslar nedir bunlar hangısı alınmalı lütfen yardım edin param bosuna igtmesın teşekkürler

Benaldım ve şahsi fikrim alma şuan türkiyede bi çok mağzayıda inceledim hepsi s3 cipli ve b haftadır ugrasıyorum root bile zor yaptım ne rom desteği var nede root incelemeler sırasında şunu fark ettim s4 cipli olan cihazlar için bircok rom ve destek yazıları varken bu telefon üstte yazan arkadasların dediği gibi 3. dunya telefonu olmus resmen.
tekrar soyluyorum yazdıklarım şahsi fikrimdir.
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danGerfuLL 6 yıl
Hadi S3 koydun yanina bir de Beats Audio kulaklik koy da hic olmazsa almaktan vazgececekleri tekrar dusundur HTC.
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tinziri 6 yıl
OLDUMU HTC.. GELDE BURDAN YAK.. KİM ALSIN SENİN S3 İŞLEMCİLİ CİHAZINI
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yanchi0708 6 yıl
hepsi perforsmandan yoksun cihazlardı. bu hareket olmadı.
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ndmrc 6 yıl
arkadaşlar ben şu an HTC One S kullanmaktayım. işlemcinin S3 mu yoksa S4 çipsetli olduğunu nasıl anlayabilirim?
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DH Misafiri 6 yıl
Iyice sacmaladilar htc çok seven biri olarak bu telefonu s3 islemciyle koyarlarsa çok büyük hayal kırıklığı olacak şarj kisalacak bildiğin sensation un incelmiş versiyonu olacak saçmalık
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ndmrc 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Iyice sacmaladilar htc çok seven biri olarak bu telefonu s3 islemciyle koyarlarsa çok büyük hayal kırıklığı olacak şarj kisalacak bildiğin sensation un incelmiş versiyonu olacak saçmalık


bir şey sorabilir miyim. HTC One S kullanmaktayım. işlemcinin S3 mu yoksa S4 çipsetli olduğunu nasıl anlayabilirim? cpu frekansı 1512mhz olarak görünüyor, bu S4 olduğunu gösteren yeterli bir verimidir?
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DH Misafiri 6 yıl
HTC one S Bulgaristan'da Vivacom operatörü aracılığıyla 1.7Ghz lik Snapdragon S3 çipsetiyle satılıyor şu an.
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invisible 6 yıl
16 gb one s zaten alınmaz bence bekleyin daha iyisi çıkar:)
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MaFiAMaX 6 yıl
Önce siyah renkte boya dökülmesi, ardından da işlemci değişikliği. Çabuk parlayıp hızlı sönen marka olma yolunda hızla ilerliyor bu HTC.
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Pardus Linux 6 yıl
Ya koskoca alfabeden başka harf bulamıyorlar yada bu iddialar ortaya atılmasa millete yuttturacaklarını sanıyorlar ilginç bir durum! Madem donanım değişti ismide değiştir bu ne böyle sahtekarlık emerasi gibi?
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DH Misafiri 6 yıl
ONE SERİSİNİN EN GÜZEL TELEFONU BENCE. ONE X DE PEK ÇOK SIKINTI VAR BU GAYET GÜZEL ÇIKMASINI BEKLİYORUM...
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legendaddy 6 yıl
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tinziri 6 yıl
ONE S modelini Sensation modilinden ayıran ayrıntı nedir diye sormazlarmı HTC ye ... zamanında nookia da böyle saçmalıklar yaparak ne hallere düştü görmek lazım.. HTC bu politikalarla ne yazıkkı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor
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