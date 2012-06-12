HTC, One S modelini Snapdragon S3 yongasetiyle bazı bölgelere göndereceğini doğruladı

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HTC'nin One serisi içerisinde, barındırdığı Snapdragon S4 işlemcisi ile dikkat çeken ve fark yaratması beklenen One S modeli ne yazık ki üretim problemleri nedeniyle beklentilere cevap veremedi.
TSMC firmasının 28nm fabrikasyon sürecinde sıkıntı yaşaması ve ağırlığı NVIDIA'ya kaydırdığının iddia edilmesi, HTC'yi de yeni arayışlara yöneltti.
HTC'nin doğruladığı The Verge sitesinin haberine göre Asya-Pasifik bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerinde satılacak HTC One S modelinde 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Scorpion mimarisini temel alan Snapdragon S3 yongada sistemi kullanılacak. Güney Kore ve Japonya bunun dışında tutuldu.
İddialar bu yonganın MSM8260 olacağı yönünde. Sensation modelinde de kullanılan bu yongada sistem, 45nm fabrikasyon sürecine sahip ve orijinal One S modeline göre elbette daha fazla batarya tüketecektir. Bu da One S bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır.
Bu strateji zaten bir süredir iddialara konu oluyordu. Bu şekilde de doğrulanmış oldu.
HTC, modelin performansında bir değişiklik olmayacağını ısrarla belirtiyor. Ancak geçen yılın yongasını taşıyan bir modelin ilgi görmeyeceği bir gerçek. Ay sonunda ülkemizde de piyasaya çıkacağı tahmin edilen HTC One S modelini almak isteyenlerin işlemci özelliklerine dikkat etmesini öneririz.
http://www.theverge.com/2012/6/12/3079583/htc-one-s-s3-processor-asia-europe Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benaldım ve şahsi fikrim alma şuan türkiyede bi çok mağzayıda inceledim hepsi s3 cipli ve b haftadır ugrasıyorum root bile zor yaptım ne rom desteği var nede root incelemeler sırasında şunu fark ettim s4 cipli olan cihazlar için bircok rom ve destek yazıları varken bu telefon üstte yazan arkadasların dediği gibi 3. dunya telefonu olmus resmen.
tekrar soyluyorum yazdıklarım şahsi fikrimdir.
bir şey sorabilir miyim. HTC One S kullanmaktayım. işlemcinin S3 mu yoksa S4 çipsetli olduğunu nasıl anlayabilirim? cpu frekansı 1512mhz olarak görünüyor, bu S4 olduğunu gösteren yeterli bir verimidir?
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