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HTC One X+ bu sonbaharda T-Mobile operatörüyle piyasaya sürülebilir

6 yıl
4,3b
1
39
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kısa süre önce Amerikan T-Mobile operatörünün stok sistemine ait bir görüntüyle ortaya çıkan HTC Era 42, Tayvanlı üreticinin Tegra 3+ ile donattığı yeni üst düzey akıllı telefonu olabilir. TmoNews'ün iddiasına göre; bu cihaz One X+ adıyla çıkış yapacak.
26 Eylül tarihinde stoklarda olacağı bilinen Era 42'ye, gerçek adı olması beklenen One X+'tan da anlaşılacağı üzere 1.7GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipseti eşlik edecek. Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren yeni yonga, %25 daha yüksek grafik performansı sunacak. 
HSPA+ ile 42Mbps mobil internet hızı ve HTC Sense'siz, orijinal Google Android kullanıcı arayüzünün kullanılacağı aktarılan Era 42, sonbahar öncesi Amerika'da T-Mobile aboneleri tarafından satın alınabilecek. AT&T için Snapdragon S4 serisi bir çipsetle gelen One X'in aylar sonra bir diğer operatör için yenilenmiş haliyle çıkış yapması gayet mümkün. Tayvanlı üreticinin yakında tanıtım etkinliği için Amerikan basınını bilgilendirmesi bekleniyor. 
Qualcomm'un dört çekirdekli yeni nesil işlemci ve GPU ile güçlendirilen Snapdragon S4 pro serisi APQ8064 çipsetinin mevcut olduğu bir telefon-tablet melezi piyasaya sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan HTC, Era 42 ile aynı dönemde bu cihazını da duyurabilir. Tanıtım için Berlin'deki IFA 2012 fuarı seçilmiş olabilir. 31 Ağustos'ta başlayacak etkinliği merakla bekliyoruz. 

http://androidandme.com/2012/07/smartphones-2/htc-era-42-rumor-morphs-into-the-htc-one-x-heading-to-t-mobile-this-fall/ Yorum Yaz
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
Android arayüzlerini portlamak ve uydurmak için üreticiler Android sürümlerini geciktiriyorlardı ayrıca herzaman arayüzler işletim sistemine bir ağırlık getiriyor görsel açıdan güzel olabilr ama sistemi zorluyor onun yerine üreticiler indirilebilir içerik olarak arayüz yayımlamayı tercih etseler cihazlarına daha hızlı android sürümlerini port edip arkasından arayüzleri çıkarsalar yüksek satış oranlarına ulaşırlar...
Android arayüzlerini portlamak ve uydurmak için üreticiler Android sürümlerini geciktiriyorlardı ayrıca herzaman arayüzler işletim sistemine bir ağırlık getiri...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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sinanx 6 yıl
Full HD ekran ile gelceğini sanmıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Haber doğru değil. Doğru bile olsa bizi ilgilendirmez t-mobile diyor..
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Amedra 6 yıl
Şu haberin yabancı içerikli kaynağını merak ediyorum doğrusu..
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playmaker10 6 yıl
karışıkpizza
pil aynıysa yanımızda jeneratör taşımamız gerekir one x te kullandım s3 te ikiside nokia ya yaklaşamadı bile pil konusunda .. nokia samsung ve htc birleşip bi karma çıkarsa varım derim

Tabi ki yaklaşamazlar, yüksek kalite 720p ekran, üst düzey cpu gpu vs. bunlar yok nokiada. Üstelik Symbian'ın da pil kullanımındaki avantajlarını inkar edemeyiz. Yeni bir pil teknolojisi geliştirilmezse Android'de 1 günü geçen pil ömürleri görmek hayal gibi duruyor
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orhanyıldız 6 yıl
Htc yi HTC yapan sense arayüzüdür. Bu modeldede sense olmayacagına göre haber gerçeklikten uzak.
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karışıkpizza 6 yıl
pil aynıysa yanımızda jeneratör taşımamız gerekir one x te kullandım s3 te ikiside nokia ya yaklaşamadı bile pil konusunda .. nokia samsung ve htc birleşip bi karma çıkarsa varım derim
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farel82 6 yıl
nomenore
Hep sense arayuzu kullanmak istedim ama her zaman vaz gectim nedeni iste bu ortada ne diyim insallah htc one x kullanicilari uzulmez

keşke üzülsem yıkıldım desem :(
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farel82 6 yıl
cccaaannn
şu an one x kullanıyorum htc ye dicem tek şey senin ***********

bende alalı 1 ay oldu arkadaşım senin söylemek istediğin kelimeye aynen katılıyorum bekliyip göreceğiz
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alp0007 6 yıl
X+ çıkması bence iyi olur. Pil gücü artarsa süper olur.
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Amedra 6 yıl
su an one x ile yaziyorum. bu haberi okuyunca telefonum error verdi.
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galluptack1112 6 yıl
haberin aslini bekleyip gormek gerekir , gerceklik olasiligi cok dusuk!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Elguug 6 yıl
HTC'nin "Amiral gemisi" coplugunden ben de Desire ile nasibimi almistim. Sense arayuzu cok guzel, ama adamlarda musterinin memnuniyetini dusunmekten cok surumden kazanayim dusuncesi hakim. Bir daha asla HTC dusunmem..
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esqhia 6 yıl
Herkes ekranı 1080p çözünürlükte olacağını zannedip,boş yorumlar yapmış.
Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren yeni yonga.........
Yani yonga destek veriyo sadece.Yonganın özelliğinden bahsetmiş.Koyup koymamak htc ye kalmış.Nasıl ki 4g yongası çipte yoksa,4g kullanılamıyo,yine çipte 1080p desteği yoksa,o çözünürlükte bi ekran da koyamıyo maalesef üreticiler.
Son olarak,htc bence yeni amiral gemi için 6 ay iyi bile dayandı.Sensation alıp elinde kalanlar durumun özetidir.Belki seneye 4s ya da s3 leri iyi fiyata elden çıkarırsınız ama htc alıyosanız 2 kere düşünmek zorundasınız.iyi günler..
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