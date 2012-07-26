HTC One X+ bu sonbaharda T-Mobile operatörüyle piyasaya sürülebilir





Kısa süre önce Amerikan T-Mobile operatörünün stok sistemine ait bir görüntüyle ortaya çıkan HTC Era 42, Tayvanlı üreticinin Tegra 3+ ile donattığı yeni üst düzey akıllı telefonu olabilir. TmoNews 'ün iddiasına göre; bu cihaz One X+ adıyla çıkış yapacak.

26 Eylül tarihinde stoklarda olacağı bilinen Era 42'ye, gerçek adı olması beklenen One X+'tan da anlaşılacağı üzere 1.7GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipseti eşlik edecek. Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren yeni yonga, %25 daha yüksek grafik performansı sunacak.

HSPA+ ile 42Mbps mobil internet hızı ve HTC Sense'siz, orijinal Google Android kullanıcı arayüzünün kullanılacağı aktarılan Era 42, sonbahar öncesi Amerika'da T-Mobile aboneleri tarafından satın alınabilecek. AT&T için Snapdragon S4 serisi bir çipsetle gelen One X'in aylar sonra bir diğer operatör için yenilenmiş haliyle çıkış yapması gayet mümkün. Tayvanlı üreticinin yakında tanıtım etkinliği için Amerikan basınını bilgilendirmesi bekleniyor.

Qualcomm'un dört çekirdekli yeni nesil işlemci ve GPU ile güçlendirilen Snapdragon S4 pro serisi APQ8064 çipsetinin mevcut olduğu bir telefon-tablet melezi piyasaya sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan HTC, Era 42 ile aynı dönemde bu cihazını da duyurabilir. Tanıtım için Berlin'deki IFA 2012 fuarı seçilmiş olabilir. 31 Ağustos'ta başlayacak etkinliği merakla bekliyoruz.

http://androidandme.com/2012/07/smartphones-2/htc-era-42-rumor-morphs-into-the-htc-one-x-heading-to-t-mobile-this-fall/