HTC One X+ detaylandı

HTC'nin yeni amiral gemisi One X+'ya ait detaylar gün yüzüne çıktı. XDA-Developers sitesinde uzun süredir çeşitli paylaşımlarda bulunan bir geliştiricinin paylaştığı verilere göre; One X'in güncellenmiş versiyonu, T30 yerine T37 ya da AP37 olarak bilinen NVIDIA'nın en yeni Tegra 3 çipsetini taşıyacak.

Tek çekirdekte 1.7GHz, dört çekirdeğin kullanıldığı işlemlerde 1.6GHz hızında çalışacak olan bu yonga, Full HD 1080p çözünürlük desteği, %25 daha hızlı GPU ve 4G LTE uyumluluğunu beraberinde getirecek. Geçen yıl Sensation ve Sensation XE modellerini piyasaya sürerek uyguladığı politikaya benzer şekilde One X/One X+ cihazlarında da aynı tasarımı kullanan ve boyutlarda değişiklik yapmayarak aksesuar uyumluluğunu sağlayacak olan Tayvanlı üreticinin yeni üst düzey telefonunda Beats Audio ve donanım ürünlerini ön plana çıkarması bekleniyor.

134.36 x 69.9 x 9.3mm ölçülerinde ve 129 gram ağırlığındaki One X+, 1800mAh pil, 1GB RAM ve 32GB dahili hafızanın yanı sıra Temmuz ayında resmen yayınlanan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve yeni HTC Sense 4.5 kullanıcı arayüzüyle donatılacak. Arayüzde çok büyük bir değişiklik yapılmayacağı aktarılmış, ancak Jelly Bean'in beraberinde getirdiği teknik düzenleme ve yenilikler sayesinde çok daha hızlı çalışacağından eminiz.

HTC One X ve One S için Android 4.1 güncellemesinin Aralık ayı sonunda dağıtılmaya başlayacağını bildiren Football takma adlı geliştirici, One X+'ın çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi vermedi. Amerika'da T-Mobile operatörünün desteğini çektiği bu akıllı telefonun 19 Eylül'deki New York etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

