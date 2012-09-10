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HTC One X+ detaylandı

6 yıl
12b
1
89
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin yeni amiral gemisi One X+'ya ait detaylar gün yüzüne çıktı. XDA-Developers sitesinde uzun süredir çeşitli paylaşımlarda bulunan bir geliştiricinin paylaştığı verilere göre; One X'in güncellenmiş versiyonu, T30 yerine T37 ya da AP37 olarak bilinen NVIDIA'nın en yeni Tegra 3 çipsetini taşıyacak.
Tek çekirdekte 1.7GHz, dört çekirdeğin kullanıldığı işlemlerde 1.6GHz hızında çalışacak olan bu yonga, Full HD 1080p çözünürlük desteği, %25 daha hızlı GPU ve 4G LTE uyumluluğunu beraberinde getirecek. Geçen yıl Sensation ve Sensation XE modellerini piyasaya sürerek uyguladığı politikaya benzer şekilde One X/One X+ cihazlarında da aynı tasarımı kullanan ve boyutlarda değişiklik yapmayarak aksesuar uyumluluğunu sağlayacak olan Tayvanlı üreticinin yeni üst düzey telefonunda Beats Audio ve donanım ürünlerini ön plana çıkarması bekleniyor.
134.36 x 69.9 x 9.3mm ölçülerinde ve 129 gram ağırlığındaki One X+, 1800mAh pil, 1GB RAM ve 32GB dahili hafızanın yanı sıra Temmuz ayında resmen yayınlanan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve yeni HTC Sense 4.5 kullanıcı arayüzüyle donatılacak. Arayüzde çok büyük bir değişiklik yapılmayacağı aktarılmış, ancak Jelly Bean'in beraberinde getirdiği teknik düzenleme ve yenilikler sayesinde çok daha hızlı çalışacağından eminiz.
HTC One X ve One S için Android 4.1 güncellemesinin Aralık ayı sonunda dağıtılmaya başlayacağını bildiren Football takma adlı geliştirici, One X+'ın çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi vermedi. Amerika'da T-Mobile operatörünün desteğini çektiği bu akıllı telefonun 19 Eylül'deki New York etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.  

https://twitter.com/Football4PDA/status/244014812483424257 Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
one x alanlar ne dese haklı.
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dwightt 6 yıl sendomi
sendomi
htc alırken zarar satarken zarar,adamlar gün aşırı model çıkarıyor fiyatları hiç öyle ucuz değil,iphone alan adamlara hak vermemek elde değil adam 3gs kullansa dahi rahatlıkla telefonu satıp yenisini alabiliyor

Milletin cahilliginden dolayi o. Iphone en iyi telefon diye söylenti yayılıyor hurraaa millet bilip bilmeden en iyi telefon diye alıyor. Logo sevdası.
sendomihtc alırken zarar satarken zarar,adamlar gün aşırı model çıkarıyor fiyatları hiç öyle ucuz değil,iphone alan adamlara hak vermemek eld...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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phandroid 6 yıl
htc one x i daha yazın başalrında yeni aldım.alana kadar ne kadar çile çektiğimi bilemezsiniz.öğrenci oldum için yeniden 2000 tl biriktirmem zor olucak.hayatımda ilk defa bir amiral gemisi kullanma zevkini yaşadım.ama sadece 3 ay kadar sürecek galiba.
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1981se 6 yıl
5 inc ekran bari yapsaydınız
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bellair 6 yıl
bu ürünü çıkartmanız tüketiciği memnun ediceği yerde. bi taraftan one x sahiplerini üzüyor. bu şirket telefonlarının değerini çok çabuk düşürüyor
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yilmaz101 6 yıl
Hayır burada sallayip duruyoruz ama çoğumuz gidecek alacak yeni çıkandan. 2009dan beri htc kullanıyorum ama her yeni çıkan modeli de adim nerdeyse, tuch pro, diamond 2, hd2, sensation, şimdiyse one x...... Hemde hiçbiri kontratlefelan dgil. unu anladim ama, alacaksin bir iphone 18 ay keyfine bakacaksın..
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karakaya_o 6 yıl
kelepir26
htc sensation xeyi beats audionunda gazıyla aldık bin pişman olma durumu bu herhalde bugün taahütlü kampanyalara bakıcam olmadı IPa dönücem, apple herzaman keskin çizgiler koydu taviz vermedi jailbreake bence bilerek göz yumdu tek taviz noktası budur bence böyle oluncada çok başarılı oldular en azından biz amiral gemimizi çıkarıyoruz falan demediler htc yine o aciz pilde oynama yapmayacak galiba 1 günü zor çıkarsın hiç birşeyde yapmamamıza rağmen sonrada niye battık .

Nesinden pişmansın sensation xe'nin?
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_Athelas_ 6 yıl
Pili 5 saatte biter artık..
Pil konusunda Nokia'nın üstüne yok...
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napolyon94 6 yıl
htc one c++ bekliyoruz haftaya
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qwertyled1235m 6 yıl
Htc sensation xe aldığımdada hemen arkasına one x çıkmıştı.
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Run DMC 6 yıl
htc sensation xe'yi beats audio'nunda gazıyla aldık bin pişman olma durumu bu herhalde bugün taahütlü kampanyalara bakıcam olmadı IP'a dönücem,
apple herzaman keskin çizgiler koydu taviz vermedi jailbreak'e bence bilerek göz yumdu tek taviz noktası budur bence böyle oluncada çok başarılı oldular en azından biz amiral gemimizi çıkarıyoruz falan demediler htc yine o aciz pilde oynama yapmayacak galiba 1 günü zor çıkarsın hiç birşeyde yapmamamıza rağmen sonrada niye battık .
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hadimidin 6 yıl
Ha bide pil konusunda degisiklige gidiyorlarmis yaninda akühediye ediyorlarmis
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hadimidin 6 yıl
Lan amirallerinde pokemonu çıkardilar.bu kadar kisa zamanda amiral çıksaydı ortalik general dolardi.sadece 2ay kullandim one x i hemde kilifta.adam kasasi parlamis diye 2.elinde tam binlira kesti.
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