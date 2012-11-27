Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X için Android 4.1.1 güncellemesi Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki kullanıcılara ulaşmaya başladı

6 yıl
4,8b
1
140
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cuma günücü Hindistan ve Tayvan'daki One X kullanıcılarına ulaşan Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi, birkaç saat önce Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki bazı cihaz sahiplerine de dağıtılmaya başladı. HTC tarafından Twitter yoluyla da onaylanan OTA güncellemenin Arjantin, İngiltere, Rusya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Peru ve Sri Lanka gibi ülkelerdeki bazı telefonlara uyarı şeklinde ulaştığı bildiriliyor.
Güncelleme, şuan için CID_38, CID_44 ve CID_621 numaralı One X'lere belirtilen kıtalardaki bazı bölgelerde erişilebilir durumda. Kendi cihazınızın CID numarasını şu uygulamayla kontrol edebilirsiniz. Eğer güncelleme kapsamındaysanız Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemeleri menüsünden üreticinin sunucularını yoklayabilirsiniz. İki paket halinde ulaşan yükseltme, ilk olarak 1.6MB büyüklüğünde bir yazılımın indirilmesi gerektiği uyarısıyla kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu paketi yükleyip telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra 364.56MB'lık esas güncelleme paketini kurabiliyorsunuz.
3.14.707.24 yapı numarası, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıran yeni güncellemeyle Google Now hizmetine erişilebiliyor, çevrimdışıyken sesi yazıya çevirme işlevinden yararlanılabiliyor, Project Butter yenilikleri ile aygıtınızı daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Önemli bir performans artışı ve enerji tüketiminde iyileştirmeleri beraberinde getirecek olan yazılım, cihazınıza yeni kamera özellikleri kazandıracak, takvim ve galeri uygulamasını güncelleyecek. 
Önümüzdeki saatlerde diğer CID numaralı ve başka bölgelerde konumlanan One X kullanıcılarına ulaşacağı tahmin edilen güncellemeye ait ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tachy58 6 yıl en beğenilen sparta1903
sparta1903

hatice daha yeni veriyor guncellemeyı forever iphone :))

hacı abi sonuçta android sürümlerini yükseltmek HTC'nin işi değil Google'nin işi (4.0- 4.1- 4.2 vs..) ve HTC işi ise Google'in yükselttiği bu android sürümlerini kendi arayüzüyle harmanlayıp ürettiği telefonlara uygun tasarlayıp sunmaktır...bu yüzden yinede çoğu firmaya göre (sony, LG vs..) geç kalmış değildir..Senin kıyasa tabii tuttuğun İOS ise sadece tek bi firma tarafından kullanılıp tek bir cihaza uygulanmaktadır...o yüzden iPhone cihazlarının hepsi tek seferde ve hepsi stabil kurulum alıyolar çünkü adamlar sadece bir telefon için uğraşıp onun için tasarlıyolar...yani her hangi bir firmanın ürettiği yazılımı alıp üstünde oynayıp piyasadaki cihazlara sunmuyolar ve bu işi Google'de aynen Nexuslara uyguluyor...yani senin anlayacağın yorum yaparken ve ne ile neyi kıyaslarken dikkat et...yoksa arkandan 40 tane eksi ve bin tane kulak çınlaması hissedersin...iyi forumlar...
sparta1903hatice daha yeni veriyor guncellemeyı forever iphone :))hacı abi sonuçta android sürümlerini yükseltmek HTC'n...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
türkiyeyi elektronik çöplüğüne çeviren zihniyeti kınıyorum bu tür cihazlar belli kurllarda ülkeye sokulmalı ve satılmalı ama nerdeee. vergi azancına devlet resmen peşkeş çekiyor. bu paraya bu cihaz sa-tı-la-maz!!! ayıptır günahtır. wifi gps çalışmıyor düzgün değil. hatalı parti artı olarak bilmem ne sürümü güncelleme alamıyor, bırakın bu işleri. allah htc nin belasını versin satışına göz yumanların da!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Húrin 6 yıl
Htc sense neden yok anlamis degilim bu guncellemeden sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
mal gibi binlerce lira verip almayın şu telefonları ayıp yaaaaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheSouLja 6 yıl
Arkadaşlar cid 001 jelly bean geldi çok begendim teşekkürler htc biraz geç oldu ama 'deydi.acaba 4.1.2 gelicekmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elitforce 6 yıl
Arkadaşlar güncellemeyi aldıktan sonra şarj süresinde değişiklikler oldu mu ? Ne kadar gidiyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
euzun72 6 yıl
Cid 016 hboot 1.36 flashlayip jb yukledim. Gerek yok beklemeye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anadolulu1 6 yıl
dün akşam üzeri 02127055698 nolu tlf ile irtibat kurdu oğlum one x için bir kaç soru sordu sonuçta güncellemeyi yaptı çok duyarlı ve ilgili davrandılar bir iphone kullanıcı sı olarak one x TR e teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurdia 6 yıl
Arkadaşlar ben de Avustralya dan aldım hala bekliyorum sanırım cid kodu optus 001 ,hala beklemedeyim gelen arkadaşlar prformanstan memnun gözüküyor umarım tez zamanda almayanlarda alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Hokkabaz- 6 yıl
T-Mpbile Almanya Çıkışlı ONE X'lere Ocak 2013'den önce Jelly Bean gelmeyecekmiş arkadaşlar Tmobile forumlarında böyle bir bilgiyle karşılaştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbbist 6 yıl
Cid HTC_203 fransa güncelleme sonunda geldi indirdim kurulum yapılıyor şuan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheSouLja 6 yıl
Arkadaşım sen niye kiziyosun ki sen actin sanki forumu biz burada güncelleme geldi mi gelmedi mi onu tartışıyoruz turkiyeye güncelleme geldi ama hâlâ ingiltereye gelmedi ayrıca htc 3-4 defa mail attım hem ingilizce hem türkçe olarak adam gibi cevap almadim ben burada sadece başka gelmeyen arkadaşlar var mı diye merak ettim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
relais 6 yıl TheSouLja
TheSouLja

Arkadaşım sen niye kiziyosun ki sen actin sanki forumu biz burada güncelleme geldi mi gelmedi mi onu tartışıyoruz turkiyeye güncelleme geldi ama hâlâ ingiltereye gelmedi ayrıca htc 3-4 defa mail attım hem ingilizce hem türkçe olarak adam gibi cevap almadim ben burada sadece başka gelmeyen arkadaşlar var mı diye merak ettim

Avrupanın yanında Cibuti gibi bazı Afrika ülkelerine de gelmemiş diyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheSouLja 6 yıl
Arkadaslar cid_001 hâlâ gelmedi nedir bu htc nin rezilligi ya adamlar avrupaya güncelleme vermiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dephyr 6 yıl TheSouLja
TheSouLja

Arkadaslar cid_001 hâlâ gelmedi nedir bu htc nin rezilligi ya adamlar avrupaya güncelleme vermiyor


güncelleme gelecek veya gelmeyecek forum olarak ne yapılmasını istiyorsunuz amacınız nedir?sizin güncelleme şikayetinizle burada mırın kırın ederek cözüme ulaşacağını mı zannediyorsunuz htc sitesinde telefon açıp sordunuz mu hiç?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saruman_me 6 yıl
cid_016 hala günceleme alamadı bu afrika ne zaman günceleme alır arkadaşlar..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4823 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
4 etiket daha akıllı telefon jelly bean güncelleme htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo... 6 yıl Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 31. Bölüm "Dexter,Predators,QuikIO ve daha fazlası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim