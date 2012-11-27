HTC One X için Android 4.1.1 güncellemesi Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki kullanıcılara ulaşmaya başladı

Cuma günücü Hindistan ve Tayvan'daki One X kullanıcılarına ulaşan Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi, birkaç saat önce Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki bazı cihaz sahiplerine de dağıtılmaya başladı. HTC tarafından Twitter yoluyla da onaylanan OTA güncellemenin Arjantin, İngiltere, Rusya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Peru ve Sri Lanka gibi ülkelerdeki bazı telefonlara uyarı şeklinde ulaştığı bildiriliyor.

Güncelleme, şuan için CID_38, CID_44 ve CID_621 numaralı One X'lere belirtilen kıtalardaki bazı bölgelerde erişilebilir durumda. Kendi cihazınızın CID numarasını şu uygulama yla kontrol edebilirsiniz. Eğer güncelleme kapsamındaysanız Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemeleri menüsünden üreticinin sunucularını yoklayabilirsiniz. İki paket halinde ulaşan yükseltme, ilk olarak 1.6MB büyüklüğünde bir yazılımın indirilmesi gerektiği uyarısıyla kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu paketi yükleyip telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra 364.56MB'lık esas güncelleme paketini kurabiliyorsunuz.

3.14.707.24 yapı numarası, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıran yeni güncellemeyle Google Now hizmetine erişilebiliyor, çevrimdışıyken sesi yazıya çevirme işlevinden yararlanılabiliyor, Project Butter yenilikleri ile aygıtınızı daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Önemli bir performans artışı ve enerji tüketiminde iyileştirmeleri beraberinde getirecek olan yazılım, cihazınıza yeni kamera özellikleri kazandıracak, takvim ve galeri uygulamasını güncelleyecek.

Önümüzdeki saatlerde diğer CID numaralı ve başka bölgelerde konumlanan One X kullanıcılarına ulaşacağı tahmin edilen güncellemeye ait ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.