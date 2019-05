HTC One X için Jelly Bean güncellemesi Ekim'de dağıtılmaya başlayacak

Google'ın Android 4.1'e ait kaynak kodları resmen yayınlamasının ardından amiral gemisinin Jelly Bean kod adlı bü sürüme güncelleneceğini onaylayan HTC, iki aydır bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Nihayet MoDaCo sitesinin kurucusu Paul O'Brien edindiği bilgiler ışığında, s720e model numaralı cihazın genel versiyonu için dağıtımın Ekim'de başlayacağı bildirdi ve yakında çıkış yapacak diğer telefonlar hakkında önemli detaylar paylaştı.

İngiltere'de hizmet veren Orange ve T-Mobile operatörlerinin birleşimiyle oluşturulan ülkenin en büyük haberleşme ağı EE (Everything Everywhere), Birleşik Krallık'ta 4G iletişim teknolojisini kullanıma sunan ilk firma olmuştu. Gerçekleştirdiği resmi tanıtımda çok sayıda 4G LTE destekli modelin satışa sunulacağı müjdelenmiş ve bu cihazlardan Galaxy S III'ün Android 4.1 yüklü olarak tüketiciye dağıtılacağı onaylanmıştı. Son olarak Paul O'Brien'ın kaynakları, 4G ve Snapdragon S4 çipsetle donatılan One XL'nin de en son sürüm Android ile müşterilere merhaba diyeceğini doğruladı.

Tayvanlı üretici, zaten One X, One S ve One XL için Jelly Bean'in geliştirilmeye başladığını ifade etmişti. Ancak güncelleme takvimi henüz gün yüzüne çıkmış değil. Şuan için One X'in Ekim ayı itibariyle Android 4.1'e yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Android 4.1'in performansı büyük ölçüde arttıran teknik yenilikleri ve dijital asistan hizmeti Google Now'ın yanı sıra çok daha akıcı bir şekilde çalışan Sense 4.5 kullanıcı arayüzünün de bu sistem güncellemesine eşlik etmesi bekleniyor.

HTC'nin güçlendirilmiş yeni One X+ telefonunda daha hızlı bir Tegra 3 çipsetin mevcut olduğunu belirten O'Brien, One S ve diğer aygıtlar hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade ederek sözlerini noktaladı. Son haftalarda devam eden Jelly Bean port işlemleri sebebiyle Ice Cream Sandwich takvimindeki Desire S ve Thunderbolt gibi ürünlerde gecikmeler yaşanmıştı. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günlerde üretici firmanın, resmi bir açıklamayla güncellemenin dağıtılacağı zaman dilimlerini tüketiciyle paylaşacağı tahmin ediliyor.

http://www.modaco.com/page/news/_/android/htcs-one-x-jelly-bean-rollout-plans-detailed-r725