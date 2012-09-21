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HTC One X için Jelly Bean güncellemesi Ekim'de dağıtılmaya başlayacak

6 yıl
4,6b
1
46
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın Android 4.1'e ait kaynak kodları resmen yayınlamasının ardından amiral gemisinin Jelly Bean kod adlı bü sürüme güncelleneceğini onaylayan HTC, iki aydır bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Nihayet MoDaCo sitesinin kurucusu Paul O'Brien edindiği bilgiler ışığında, s720e model numaralı cihazın genel versiyonu için dağıtımın Ekim'de başlayacağı bildirdi ve yakında çıkış yapacak diğer telefonlar hakkında önemli detaylar paylaştı.
İngiltere'de hizmet veren Orange ve T-Mobile operatörlerinin birleşimiyle oluşturulan ülkenin en büyük haberleşme ağı EE (Everything Everywhere), Birleşik Krallık'ta 4G iletişim teknolojisini kullanıma sunan ilk firma olmuştu. Gerçekleştirdiği resmi tanıtımda çok sayıda 4G LTE destekli modelin satışa sunulacağı müjdelenmiş ve bu cihazlardan Galaxy S III'ün Android 4.1 yüklü olarak tüketiciye dağıtılacağı onaylanmıştı. Son olarak Paul O'Brien'ın kaynakları, 4G ve Snapdragon S4 çipsetle donatılan One XL'nin de en son sürüm Android ile müşterilere merhaba diyeceğini doğruladı. 
Tayvanlı üretici, zaten One X, One S ve One XL için Jelly Bean'in geliştirilmeye başladığını ifade etmişti. Ancak güncelleme takvimi henüz gün yüzüne çıkmış değil. Şuan için One X'in Ekim ayı itibariyle Android 4.1'e yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Android 4.1'in performansı büyük ölçüde arttıran teknik yenilikleri ve dijital asistan hizmeti Google Now'ın yanı sıra çok daha akıcı bir şekilde çalışan Sense 4.5 kullanıcı arayüzünün de bu sistem güncellemesine eşlik etmesi bekleniyor.
HTC'nin güçlendirilmiş yeni One X+ telefonunda daha hızlı bir Tegra 3 çipsetin mevcut olduğunu belirten O'Brien, One S ve diğer aygıtlar hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade ederek sözlerini noktaladı. Son haftalarda devam eden Jelly Bean port işlemleri sebebiyle Ice Cream Sandwich takvimindeki Desire S ve Thunderbolt gibi ürünlerde gecikmeler yaşanmıştı. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki günlerde üretici firmanın, resmi bir açıklamayla güncellemenin dağıtılacağı zaman dilimlerini tüketiciyle paylaşacağı tahmin ediliyor. 

http://www.modaco.com/page/news/_/android/htcs-one-x-jelly-bean-rollout-plans-detailed-r725 Yorum Yaz
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LiveForSpeed 6 yıl
Ingiltere cihazı one x güncelleme geldi hayırlı olsun.
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relais 6 yıl
Cümleten hayırlı olsun. Güncelleme sonrası kamera 41 megapiksel oluyormuş doğru mu?
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sifir07 6 yıl
4.1 jell bean güncelleme dagitilmaya baslandi 352 mb
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WildDestiny 6 yıl
Ben htc sync den bakıyorum One x icin guncelleme yok diyor ?
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sifir07 6 yıl
güncelleme basladi arkadaslar hayirli olsun ... asian da
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blackhbosss 6 yıl
htc one x kullanıcıs olarak sabırsızlık ile bekliyorum
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SAITAMA 6 yıl
ekimde bu güncelleme en azından bir ülkede yayınlansa sağlam romlar çıkar piyasaya
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DH Misafiri 6 yıl
htc telefonları almamın bir sebebide aslında güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınlaması android 4.0.4 güncellemesini yayınladıktan sonra şimdide jelly bean veriyor bu mükemmel:)
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sifir07 6 yıl
bana 4.0.4 halen gelmedi... bilen birisi yardim edebilirmi
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TearsForFears 6 yıl
Sen git bu telefona 1500 TL bayıl sonra htc telefonun arkasında duruyor de.Ulen o kadar paraya telefon satıyorlar tabi güncelleyecekler.Amiral gemi diye çıkarılan telefonlar 1 sene sonra unutulmaya başlandı.Çoğunun bahaneside hazır hafıza yetmiyor o yetmiyor bu yetmiyor.Bir dahaki telefonum ya google nexus olacak ya da suya , çarpmaya dayanıklı , bataryası yüksek bir telefon.
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isk0rpit 6 yıl
Sabah sabah yüzümde gülücükler açtı sonunda tarih geldi.Nexsusta kullandım jb gerçekten çok başarılı sense te düzgün çalışırsa bu telefon bana evladiyelik :P
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hazin44 6 yıl
Arkadaşlar jb ile karnelde yükselecek galiba, peki yine performance artışı olacakmı yanılmıyorsam karnel hala eski. Bataryada etkisi olurmu?
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Sunstorms 6 yıl hazin44
hazin44

Arkadaşlar jb ile karnelde yükselecek galiba, peki yine performance artışı olacakmı yanılmıyorsam karnel hala eski. Bataryada etkisi olurmu?

öncelikle doğrusu "kernel" muhtemelen yükselecek ama kesin birşey demek zor.kernel yükselmesede performans sistem güncellemesine dayanarak artacak batarya ömrüde belirli oranda uzayacaktır.
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alemburda34 6 yıl
helal HTC cihazının arkasında duruyor.
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Puzzles 6 yıl
Güzel haber
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