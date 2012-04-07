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HTC One X ve Motorola RAZR ilk kez Turkcell ile satışa sunulacak

7 yıl
15,1b
1
94
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X ve Motorola RAZR ilk kez Turkcell ile satışa sunulacak
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Bu yılın en önemli modelleri arasında yer alan HTC'nin 4 çekirdekli One X modeli Avrupa'da satışa sunulmuşken, Motorola RAZR ise yurtdışında satışlara devam ediyor. Modellerin ülkemize ne zaman geleceği merakla beklenirken Turkcell ilk duyuruyu yaptı.

HTC One X modeli 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 4.7 inçlik S-LCD 2 HD ekran, 1GB RAM, ImageSense teknolojili 8MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio ses sistemi şeklinde özelliklere sahip.

Motorola RAZR ise 4.3 inçlik qHD Super AMOLED ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci, 8MP kamera, 1GB RAM gibi özellikler barındırıyor.

Turkcell bu hafta yayınladığı kataloglarda her iki modelin de çok yakında iletişim merkezlerinden satışa sunulacağını duyurdu. Ancak fiyat ve kesin tarihler hakkında bilgi yok.

İddialara göre HTC One X modeli iki hafta içerisinde satışa başlayacak. Ayrıca açık artırma sitelerinde paralel ithalat HTC One X modeli bulabilmek mümkün. Fiyatlar 1350TL-2000TL arasında değişiyor. Avrupa'da ise HTC One X serisinin fiyatı 599 Avro, HTC One S modeli 499 Avro, One V modeli ise 299 Avro şeklinde. HTC modellerini ülkemize ilk olarak getiren Vodafone firmasından ise henüz bir bilgi gelmedi.

Motorola RAZR ise yaklaşık 455 pound fiyatıyla satılıyor. Bu modelin de önümüzdeki hafta ülkemizde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Turkcell ayrıca Xperia S modelini de Türkiye'de ilk olarak tüketicilere sunacağını da açıkladı.
HTC One X ve Motorola RAZR ilk kez Turkcell ile satışa sunulacak
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spaydix 7 yıl en beğenilen
Turkcell in kazık. Gücü nu görelim
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depeche35 7 yıl
Hepimiz de iyi biliyoruz ki tüm bu cihazları %25 ötv ve %18 k.d.v konuyor.İnanın tek sebep vergi. 1000TL'lik cihaza 430TL vergi koyup bize 1430Tl'lik faturayla satıyorlar. Çok yazık bize...
Hepimiz de iyi biliyoruz ki tüm bu cihazları %25 ötv ve %18 k.d.v konuyor.İnanın tek sebep vergi. 1000TL'lik cihaza 430TL vergi koyup bize 1430Tl'lik faturayla ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1963bursa 7 yıl
Hatice'nin Türkiye fiyatlandırması rezalet. Kaliteye söz etmem ama fiyatıda bir kriterdir. Burda fiyat önemsemeksizin para basıp alan çok insanmı var nedir???
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DH Misafiri 7 yıl
HTC ONE X cihazı bugun aldım inceledim ve tek birsey soylıycem
şuana kadar HTC tarafından üretilmiş bugune kadar yapılan en iyi cihaz!
Xperia S vardı elımde satana kadar göbeğim çatladı
sony markası kotu deıl ancak ikinci el piyasası ÖLÜ !
o yuzden sony xperia işine girmeyin
one x mutlaka almasanızda elektronik mağazalara gidn karşılıklı inceleyin
iphone 4s miş motorola razr mış sony xperiaymış lg 970miş geçin abi
herşeyi geçin HTC'nin cihazını kullanıyorum diye degıl fan manda deılım yemin ederim suan sizi evinizdeki PC'nizden kurtaran bir cihaz ya
e benchmark sonuclarına bir bakın ne demek istediğimi anlıycaksınız
iphone da kotu deıl lafımız yok ama donanımsal olarak suan HTC SONY LG açık ara once
hee derseniz ki ben İOS'cuyum orası cok ayrı tabi
ondan iyisi yok suan HTC one X kullanıcısı olarak güven veren bir teknoloji diyorum baskada birsey demıyorum ;)
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Grameradam 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

HTC ONE X cihazı bugun aldım inceledim ve tek birsey soylıycem
şuana kadar HTC tarafından üretilmiş bugune kadar yapılan en iyi cihaz!
Xperia S vardı elımde satana kadar göbeğim çatladı
sony markası kotu deıl ancak ikinci el piyasası ÖLÜ !
o yuzden sony xperia işine girmeyin
one x mutlaka almasanızda elektronik mağazalara gidn karşılıklı inceleyin
iphone 4s miş motorola razr mış sony xperiaymış lg 970miş geçin abi
herşeyi geçin HTC'nin cihazını kullanıyorum diye degıl fan manda deılım yemin ederim suan sizi evinizdeki PC'nizden kurtaran bir cihaz ya
e benchmark sonuclarına bir bakın ne demek istediğimi anlıycaksınız

iphone da kotu deıl lafımız yok ama donanımsal olarak suan HTC SONY LG açık ara once
hee derseniz ki ben İOS'cuyum orası cok ayrı tabi
ondan iyisi yok suan HTC one X kullanıcısı olarak güven veren bir teknoloji diyorum baskada birsey demıyorum ;)

2000 tl verelim şarjı 13 saat gitsin diyorsun yani
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slaral 7 yıl
DH Misafiri
Merhaba,ben tim mağazasında çalışan mağaza müdür yardımcısıyım.Buraya turkcell pahalı mantıksızlığını açıklığa kavuşturmaya geldimBen mağazamda hem iletişim danışmanlığı,teknoloji sorumluluğu, satış destek ve mağaza müdür yardımcılığı görevini gerçekleştirmekteyim.Özellikle iletişim danışmanlığını severek yapıyorum ve insanların kafalarındaki saçma sapan turkcell pahalı benden yüksek para alıyor düşüncesini kafalarından siliyorumÖrnek vermek gerekirse bugün mağazama 3 sorunlu müşteri geldi.Bir müşterimiz adanadaki bir bayiimizden 3 aylık vınn alıp kapattırmak istediğini söyledi.Sistem üzerinden kampanyasının bittiğini ve 4. fatura döneminin içinde bulunduğunu ve eğer bu hattı iptal ettirdiğinde 45 tllik ücret son faturasında çıktığını belirtince bana turkcell pahalı, bana kapattırmak için ücret çıkarttılar lanet olsun allah belalarını versin gibi bir çok şey söyledi ve bende bu hattı alırken vermiş olduğu 39Tlnin vınn için ön ödeme olduğunu, devletin almış olduğu vergilerin toplamda 60 tl olduğunu ve aylık 5.5 tllik ücretlerle bu vergiyi ödediğini eğer hattın iptali durumunda verginin geri kalan 45Tllik tutarın faturasına yansıtılacağını belirttimDiğer bir örnek ise faturası sadece 1 tl fazla gelen bi müşteriydi.İnanın müşteri karşıma geldiğinde gülmek zorunda kaldım.Sistemden baktığımda abonenin 19Tl 500dk kampanyasında olduğunu ve attığı 3 adet smsden dolayı olduğunu belirttimNedense müşterilerde kazıklanma duygusu oluşmuş.İnanın bunu sizlere çok rahat belirtebilirim.Sanki turkcell hayrat abiye bir aylık kıyak geçelim gibi bir mantık var vatandaşlarda.Yok öyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok.Bu arada bu cihazlara gelirsek turkcell bu telefonları getiren ilk firma olmuş bunu takdir etmiş olmanız gerekir.Gidip yurtdışı cihazını alıp elinde patlayan kaç kişi tanıyorum ki buna bende dahilim.Yine örnek vermek gerekirse gevey simlerle çalışan iphonelar gibi.Bu millete herşey müstahaktır arkadaş birisi çıksın desin ki helal olsun turkcelle garantili cihaz alıcaz.Madem çok biliyorsunuz gidip yurtdışından gelen cihazlara verirsiniz 1.400 tl oradan alırsınız.Sizi bu telefonu turkcellden alacaksınız diye gırtlaklayan da yok...

Güzel kardeşim herhalde senin dünyadan haberin yokk saf saf konuşuyorsunn Turkcell, avea ve vodafonun baz istasyonlarının sinyallerini karıştırarak en çok ben çekerimmmm iddasıyla bel altı oynarken millet 500 dk ya her yerden gayet güzel 20 liralara konuşurken, senin 40 lira 30 lira(farazi olarak) Turkcelll'inin Faiş fiyatlar istemesini normal buluosun demekki. Sen nasıl kazanıyorsun para bizede anlat belliki elinin kiri:)) yada hiç 1400 tl eline alıpda saymadın da müstehak diyorsun aklı olupda size dava açan insanların çatır çatır paralar alması kazıklandıklarının doğrulanması" Türk Adeletince" aldığınız cezalardan haberin yoktamı konuşuyorsun . Bi havayla girdim mağza müdürüyüm diorsun Dünyadan haberin yok Vınnnn die size gelen paraların vınnnn diee Tüketici haklarından misliyle alındığını unutma!! Dersine çalışş bi diğeride bir lira fazla eksik hesabı yapanlarla ilgili ağzını toplaaaaa senin için değil ama çoğu insan için belki önemli bi paradıırr bide sana tavsiyem O GÜN BUGÜNDÜR KİMLERİN MÜDÜR OLDUĞUNU UNUTMA(!) Fıkrayı bilirsen anlarsınn....
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couldi 7 yıl
Ben de pasaport kaydıyla ilgili bir bilgi vereyim de hem Turkcell'in burada da kazıkçı olduğu ortaya çıksın hem de bilmeyenlere bir yararı dokunsun.
Biliyorsunuz yurtdışı telefon alınınca pasaporta kaydettirmek gerekiyor. Bunun için de en fazla 1 ay içinde yurtdışına gidip gelmiş birinin pasaportu lazım. Turkcell, Avea veya Vodafone ana bayilerine gidip pasaportla (pasaport sahibi ve kimliği de lazım başka belge istemiyorlar) telefonunuzu kaydettirmek istediğinizi söylediğinizde işleminiz gerçekleştiriyorlar. Turkcell'in kazıkçı olduğu burada da ortaya çıkıyor çünkü Turkcell bu işlem için 20tl isterken Vodafone 10tl istiyor. Nişanlım için yaptırdık oradan biliyorum. Avea'ya sormadık o yüzden kaç para istiyorlar bilmiyorum. Aklınızda bulunsun boşu boşuna fazladan para vermeyin.
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DH Misafiri 7 yıl
600 dolara almayanı dövüyorlar
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leren 7 yıl
Düz Razr modeli Turkcell de satışa çıkmış 1599 tl.

Maxx ne kadara çıkar artık.
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Ibn Qudamah 7 yıl
Adam gelmiş burada hala milleti salak yerine koyup "Bu millete müstehak, Turkcell'e teşekkür edin" diyor. Buradaki insanları 10 kuruşluk dandik telefonları 50 kuruşa satmaya alıştığın yaşlı insanlarla karıştırdın heralde. Burada ki herkes Turkcell'in ne kadar kazıkçı olduğunun farkında. Gerek konuşma ve sms paketleri olsun, gerek internet paketleri olsun gereksede cihaz fiyatlarıyla olsun.
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DarthLuca 7 yıl
DH Misafiri

Merhaba,ben tim mağazasında çalışan mağaza müdür yardımcısıyım.Buraya turkcell pahalı mantıksızlığını açıklığa kavuşturmaya geldimBen mağazamda hem iletişim danışmanlığı,teknoloji sorumluluğu, satış destek ve mağaza müdür yardımcılığı görevini gerçekleştirmekteyim.Özellikle iletişim danışmanlığını severek yapıyorum ve insanların kafalarındaki saçma sapan turkcell pahalı benden yüksek para alıyor düşüncesini kafalarından siliyorumÖrnek vermek gerekirse bugün mağazama 3 sorunlu müşteri geldi.Bir müşterimiz adanadaki bir bayiimizden 3 aylık vınn alıp kapattırmak istediğini söyledi.Sistem üzerinden kampanyasının bittiğini ve 4. fatura döneminin içinde bulunduğunu ve eğer bu hattı iptal ettirdiğinde 45 tllik ücret son faturasında çıktığını belirtince bana turkcell pahalı, bana kapattırmak için ücret çıkarttılar lanet olsun allah belalarını versin gibi bir çok şey söyledi ve bende bu hattı alırken vermiş olduğu 39Tlnin vınn için ön ödeme olduğunu, devletin almış olduğu vergilerin toplamda 60 tl olduğunu ve aylık 5.5 tllik ücretlerle bu vergiyi ödediğini eğer hattın iptali durumunda verginin geri kalan 45Tllik tutarın faturasına yansıtılacağını belirttimDiğer bir örnek ise faturası sadece 1 tl fazla gelen bi müşteriydi.İnanın müşteri karşıma geldiğinde gülmek zorunda kaldım.Sistemden baktığımda abonenin 19Tl 500dk kampanyasında olduğunu ve attığı 3 adet smsden dolayı olduğunu belirttimNedense müşterilerde kazıklanma duygusu oluşmuş.İnanın bunu sizlere çok rahat belirtebilirim.Sanki turkcell hayrat abiye bir aylık kıyak geçelim gibi bir mantık var vatandaşlarda.Yok öyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok.Bu arada bu cihazlara gelirsek turkcell bu telefonları getiren ilk firma olmuş bunu takdir etmiş olmanız gerekir.Gidip yurtdışı cihazını alıp elinde patlayan kaç kişi tanıyorum ki buna bende dahilim.Yine örnek vermek gerekirse gevey simlerle çalışan iphonelar gibi.Bu millete herşey müstahaktır arkadaş birisi çıksın desin ki helal olsun turkcelle garantili cihaz alıcaz.Madem çok biliyorsunuz gidip yurtdışından gelen cihazlara verirsiniz 1.400 tl oradan alırsınız.Sizi bu telefonu turkcellden alacaksınız diye gırtlaklayan da yok...



Turkcell'in kazıkçı zihniyetini çok güzel açıkladınız. 3 SMS için +1TL, vergi için ücret... Burada insanlar telefon fiyatının üstüne taahütname adı altında eklenen fahiş fiyatlardan bahsediyor. Galaxy Note almadan önce Turkcell'de de fiyat sordum. 89TL + Turkcellin mecbur tuttuğu tarife =yaklaşık 160TL ye geliyor. 2136 TL sadece telefon için istenen tutar ve buna ilave paket ücreti. Bunun neresini savunacaksınız çok merak ediyorum. Bu göz göre milleti kazıklamaya çalışmaktan başka birşey değildir

Ama dediğinizi yapıcam... Vallaha HELAL OLSUN TURKCELL'e... Milleti böyle kazıklayıp hala uygun fiyata satıp insanlara iyilik yaptığını düşünebilecek kadar kendini uyanık zannettiği için !!!
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bimcell, avea altyapısını kullanıyor dediler geçtim Bimcell'e gayet memnunum ama bir şeyi anlamadım, alenen açık açık yazıyorum, Bimcell, Avea'dan ucuz, aveanın altyapısını kullanıyorsa nasıl aveadan daha ucuz olabiliyor, 1 aydır 5 lirayı tüketemedim.
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Sherleon 7 yıl
turkcell


misafir gayapala
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wolleskaan 7 yıl
Yıllarca Türkcell kullandım geçen sene aveaya geçtim bunca sene neden geçmedim diyorum kendime reklamı bitmez engellersin yine gelir saçma kampanyaları fahiş fiyatları arkadaşlarıda geçirdim avealı olduk mutlu olduk benim 19 tl lik paketide uzatmışlar 500 dk 1000 sms 1 gb internet her işimi görüyor Türkcellde dk verir sms vermez sms verir internet vermez ayrıca artık çekim güçleride birbirine yaklaştı daha hiç sıkıntı çekmedim.

motorolayı çok beğeniyorum atrix gerçekten ederinde geldi buda gelirse tutulur ama bunu s2 ile birlikte çıkarmalıydı biraz geç kaldı.
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E_Aydin35 7 yıl
Motorola Razr Maxx çok pahalı geldi bana ama :/ tamam farklılığı ortada teknik özellikleride öyle ama, belkii ucuzlar :( Yani bir bakıma Turkcell ile bunlar getiriliyorsa şaşırmamak lazım.:))
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Max payne 35 7 yıl
Avea gel kurtar bizi
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DH Misafiri 7 yıl
@muntekim Turkcell'in anasayfasinda bize ulasin bolumune probleminizi yazabilirsiniz...
@lepanto 2.5 hafta once cikan paketlerden haberiniz yok sanirim.Hepsi birarada 300, kontrol sende, yildiz paket, heryone minik paket piyasadaki en iyi paketlerimizden sadece birkaci..1 Gb net aylik 29Tl fakat 6 aylik indirim kampanyasiyla aylik 19,90 yada 1Gb bis paketi 16,90.Bende suanda 12 ay tah full paket ve elci paketi var.Elci paketi 9Tl ye 150Dk 1000sms 1gb net paketi mevcut.Bazen net pketim yetmediginde bis paketi aliyorum ve cok da rahat kullanabilyiorum
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dellino 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@muntekim Turkcell'in anasayfasinda bize ulasin bolumune probleminizi yazabilirsiniz...

@lepanto 2.5 hafta once cikan paketlerden haberiniz yok sanirim.Hepsi birarada 300, kontrol sende, yildiz paket, heryone minik paket piyasadaki en iyi paketlerimizden sadece birkaci..1 Gb net aylik 29Tl fakat 6 aylik indirim kampanyasiyla aylik 19,90 yada 1Gb bis paketi 16,90.Bende suanda 12 ay tah full paket ve elci paketi var.Elci paketi 9Tl ye 150Dk 1000sms 1gb net paketi mevcut.Bazen net pketim yetmediginde bis paketi aliyorum ve cok da rahat kullanabilyiorum

Hoca neyin kavgasını veriyorsun?
Her halukarda Türkcell kazıkçı. Ve biz bu forumda kazıkçı firmaları sevmiyoruz.
o 1 Gb lık paketi iyiymiş gibi göztermeye çalışmayın.
Bir hesap makinası ile toplayıp bölebilirsiniz ki çıkan sonuç yine de sizin fahiş fiyata sattığınızın göstergesi olur.
Memleketimdeki Türkcell alışkanlığı kuş serisi oto alışkanlığından farklı değildir. İkisi de şehir efsaneleri ile buralara geldiler.
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danGerfuLL 7 yıl
Turkcell Atrix gibi ederi fiyatlara getirir insallah bunlari da.
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35fatih 7 yıl
haber ilk başta razr maxx gelecek diyordu turkcell razr getirdi haberde değişmiş yani razr maxx hayalleri tamamen suya mı düştü
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semih37 7 yıl
one x almak için başka yöntemler bulmak lazım
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