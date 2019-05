HTC One X ve Motorola RAZR ilk kez Turkcell ile satışa sunulacak

Bu yılın en önemli modelleri arasında yer alan HTC'nin 4 çekirdekli One X modeli Avrupa'da satışa sunulmuşken, Motorola RAZR ise yurtdışında satışlara devam ediyor. Modellerin ülkemize ne zaman geleceği merakla beklenirken Turkcell ilk duyuruyu yaptı.





HTC One X modeli 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 4.7 inçlik S-LCD 2 HD ekran, 1GB RAM, ImageSense teknolojili 8MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio ses sistemi şeklinde özelliklere sahip.





Motorola RAZR ise 4.3 inçlik qHD Super AMOLED ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci, 8MP kamera, 1GB RAM gibi özellikler barındırıyor.





Turkcell bu hafta yayınladığı kataloglarda her iki modelin de çok yakında iletişim merkezlerinden satışa sunulacağını duyurdu. Ancak fiyat ve kesin tarihler hakkında bilgi yok.





İddialara göre HTC One X modeli iki hafta içerisinde satışa başlayacak. Ayrıca açık artırma sitelerinde paralel ithalat HTC One X modeli bulabilmek mümkün. Fiyatlar 1350TL-2000TL arasında değişiyor. Avrupa'da ise HTC One X serisinin fiyatı 599 Avro, HTC One S modeli 499 Avro, One V modeli ise 299 Avro şeklinde. HTC modellerini ülkemize ilk olarak getiren Vodafone firmasından ise henüz bir bilgi gelmedi.





Motorola RAZR ise yaklaşık 455 pound fiyatıyla satılıyor. Bu modelin de önümüzdeki hafta ülkemizde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.





Turkcell ayrıca Xperia S modelini de Türkiye'de ilk olarak tüketicilere sunacağını da açıkladı.