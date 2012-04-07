HTC One X ve Motorola RAZR ilk kez Turkcell ile satışa sunulacak

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Bu yılın en önemli modelleri arasında yer alan HTC'nin 4 çekirdekli One X modeli Avrupa'da satışa sunulmuşken, Motorola RAZR ise yurtdışında satışlara devam ediyor. Modellerin ülkemize ne zaman geleceği merakla beklenirken Turkcell ilk duyuruyu yaptı.
HTC One X modeli 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 4.7 inçlik S-LCD 2 HD ekran, 1GB RAM, ImageSense teknolojili 8MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Beats Audio ses sistemi şeklinde özelliklere sahip.
Motorola RAZR ise 4.3 inçlik qHD Super AMOLED ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci, 8MP kamera, 1GB RAM gibi özellikler barındırıyor.
Turkcell bu hafta yayınladığı kataloglarda her iki modelin de çok yakında iletişim merkezlerinden satışa sunulacağını duyurdu. Ancak fiyat ve kesin tarihler hakkında bilgi yok.
İddialara göre HTC One X modeli iki hafta içerisinde satışa başlayacak. Ayrıca açık artırma sitelerinde paralel ithalat HTC One X modeli bulabilmek mümkün. Fiyatlar 1350TL-2000TL arasında değişiyor. Avrupa'da ise HTC One X serisinin fiyatı 599 Avro, HTC One S modeli 499 Avro, One V modeli ise 299 Avro şeklinde. HTC modellerini ülkemize ilk olarak getiren Vodafone firmasından ise henüz bir bilgi gelmedi.
Motorola RAZR ise yaklaşık 455 pound fiyatıyla satılıyor. Bu modelin de önümüzdeki hafta ülkemizde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Turkcell ayrıca Xperia S modelini de Türkiye'de ilk olarak tüketicilere sunacağını da açıkladı.
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şuana kadar HTC tarafından üretilmiş bugune kadar yapılan en iyi cihaz!
Xperia S vardı elımde satana kadar göbeğim çatladı
sony markası kotu deıl ancak ikinci el piyasası ÖLÜ !
o yuzden sony xperia işine girmeyin
one x mutlaka almasanızda elektronik mağazalara gidn karşılıklı inceleyin
iphone 4s miş motorola razr mış sony xperiaymış lg 970miş geçin abi
herşeyi geçin HTC'nin cihazını kullanıyorum diye degıl fan manda deılım yemin ederim suan sizi evinizdeki PC'nizden kurtaran bir cihaz ya
e benchmark sonuclarına bir bakın ne demek istediğimi anlıycaksınız
iphone da kotu deıl lafımız yok ama donanımsal olarak suan HTC SONY LG açık ara once
hee derseniz ki ben İOS'cuyum orası cok ayrı tabi
ondan iyisi yok suan HTC one X kullanıcısı olarak güven veren bir teknoloji diyorum baskada birsey demıyorum ;)
2000 tl verelim şarjı 13 saat gitsin diyorsun yani
Güzel kardeşim herhalde senin dünyadan haberin yokk saf saf konuşuyorsunn Turkcell, avea ve vodafonun baz istasyonlarının sinyallerini karıştırarak en çok ben çekerimmmm iddasıyla bel altı oynarken millet 500 dk ya her yerden gayet güzel 20 liralara konuşurken, senin 40 lira 30 lira(farazi olarak) Turkcelll'inin Faiş fiyatlar istemesini normal buluosun demekki. Sen nasıl kazanıyorsun para bizede anlat belliki elinin kiri:)) yada hiç 1400 tl eline alıpda saymadın da müstehak diyorsun aklı olupda size dava açan insanların çatır çatır paralar alması kazıklandıklarının doğrulanması" Türk Adeletince" aldığınız cezalardan haberin yoktamı konuşuyorsun . Bi havayla girdim mağza müdürüyüm diorsun Dünyadan haberin yok Vınnnn die size gelen paraların vınnnn diee Tüketici haklarından misliyle alındığını unutma!! Dersine çalışş bi diğeride bir lira fazla eksik hesabı yapanlarla ilgili ağzını toplaaaaa senin için değil ama çoğu insan için belki önemli bi paradıırr bide sana tavsiyem O GÜN BUGÜNDÜR KİMLERİN MÜDÜR OLDUĞUNU UNUTMA(!) Fıkrayı bilirsen anlarsınn....
Biliyorsunuz yurtdışı telefon alınınca pasaporta kaydettirmek gerekiyor. Bunun için de en fazla 1 ay içinde yurtdışına gidip gelmiş birinin pasaportu lazım. Turkcell, Avea veya Vodafone ana bayilerine gidip pasaportla (pasaport sahibi ve kimliği de lazım başka belge istemiyorlar) telefonunuzu kaydettirmek istediğinizi söylediğinizde işleminiz gerçekleştiriyorlar. Turkcell'in kazıkçı olduğu burada da ortaya çıkıyor çünkü Turkcell bu işlem için 20tl isterken Vodafone 10tl istiyor. Nişanlım için yaptırdık oradan biliyorum. Avea'ya sormadık o yüzden kaç para istiyorlar bilmiyorum. Aklınızda bulunsun boşu boşuna fazladan para vermeyin.
Maxx ne kadara çıkar artık.
Turkcell'in kazıkçı zihniyetini çok güzel açıkladınız. 3 SMS için +1TL, vergi için ücret... Burada insanlar telefon fiyatının üstüne taahütname adı altında eklenen fahiş fiyatlardan bahsediyor. Galaxy Note almadan önce Turkcell'de de fiyat sordum. 89TL + Turkcellin mecbur tuttuğu tarife =yaklaşık 160TL ye geliyor. 2136 TL sadece telefon için istenen tutar ve buna ilave paket ücreti. Bunun neresini savunacaksınız çok merak ediyorum. Bu göz göre milleti kazıklamaya çalışmaktan başka birşey değildir
Ama dediğinizi yapıcam... Vallaha HELAL OLSUN TURKCELL'e... Milleti böyle kazıklayıp hala uygun fiyata satıp insanlara iyilik yaptığını düşünebilecek kadar kendini uyanık zannettiği için !!!
misafir gayapala
motorolayı çok beğeniyorum atrix gerçekten ederinde geldi buda gelirse tutulur ama bunu s2 ile birlikte çıkarmalıydı biraz geç kaldı.
@lepanto 2.5 hafta once cikan paketlerden haberiniz yok sanirim.Hepsi birarada 300, kontrol sende, yildiz paket, heryone minik paket piyasadaki en iyi paketlerimizden sadece birkaci..1 Gb net aylik 29Tl fakat 6 aylik indirim kampanyasiyla aylik 19,90 yada 1Gb bis paketi 16,90.Bende suanda 12 ay tah full paket ve elci paketi var.Elci paketi 9Tl ye 150Dk 1000sms 1gb net paketi mevcut.Bazen net pketim yetmediginde bis paketi aliyorum ve cok da rahat kullanabilyiorum
Hoca neyin kavgasını veriyorsun?
Her halukarda Türkcell kazıkçı. Ve biz bu forumda kazıkçı firmaları sevmiyoruz.
o 1 Gb lık paketi iyiymiş gibi göztermeye çalışmayın.
Bir hesap makinası ile toplayıp bölebilirsiniz ki çıkan sonuç yine de sizin fahiş fiyata sattığınızın göstergesi olur.
Memleketimdeki Türkcell alışkanlığı kuş serisi oto alışkanlığından farklı değildir. İkisi de şehir efsaneleri ile buralara geldiler.
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