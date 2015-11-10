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HTC One X9 beklendiği gibi olmayabilir

Yıllar sonra HTC One X gibi bir amiral gemi akıllı telefon modeli mi geliyor diye düşünürken, farklı kaynaklar One X9 modelinin beklendiği gibi olmadığını belirtiyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X9 beklendiği gibi olmayabilir

Buradan size duyurduğumuz gibi HTC'nin One X9 adında iddialı özelliklere sahip yeni bir amiral gemi modeli hazırladığı iddiaları teknoloji çevrelerini oldukça hareketlendirmişti. HTC One X9 modelinin firmanın en beğenilen akıllı telefonlarından birisi olan One X'in şöhretini devam ettireceği beklentisi oluşurken, gelen bilgiler farklı bir durumu işaret ediyor. 

Geçmişte HTC ile ilgili isabetli ortalara imza atan LlabTooFeR adındaki Twitter kullanıcısının ve Evleaks'in verdiği bilgiye göre, E56 kod numarasına sahip olan HTC One X9 akıllı telefonu sanılanın aksine orta seviyeye yönelik bir model olacak ve One A9'un biraz daha altına konumlanacak. Telefonun gelecek yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor. 

HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4MP Ultrapixel kamera, BoomSound hoparlör, 3000mAh gücünde batarya ve MediaTek işlemcisi yer alacak. 

HTC'nin asıl amiral gemi modeli ise gelecek yıl bahar sonlarında piyasada olacak. Şimdilik HTC M10 olarak değerlendirilen yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM, 2K ekran, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklerin bulunacağı ifade ediliyor. Henüz HTC'nin gelecek yıl ki yol haritası net olarak bilinmediği için karşımıza ne gibi sürprizlerin çıkacağını ancak bekleyerek görebileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M10-and-One-X9-to-be-launched-in-the-first-half-of-2016_id75599 Yorum Yaz
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trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Batmak için bu kadar uğraşan firma görmedim
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system electronıc 3 yıl
HTC yine şaşırtmadı. Diyorum ben bunlar bizim gezegende yaşamıyor, bunlar farklı bir boyut da... İşin kötü tarafı şu ; Demekki biz o taraftan nasıl salak gözüküyorsak artık... vazgeçmiyecek HTC anlaşıldı.
Şükürler olsun ki HTC defterini A9 haberlerinden sonra tamamen kapattım.
ELVEDA HTC
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Qonrul 3 yıl
Büyük bi ihtimal beklendiği gibi olmayacak zaten
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LeBrock 3 yıl
Şu akıllı telefon piyasasında htc kadar saçma bir fiyat politikası uygulayan firma görmedim adamlar s617'li cihza 2000+ fiyat biçtiler ya la,ulan hem zarar ediyoruz batıyoruz diyonuz hem de fiyatları artırıyonuz bu ne biçim iş anlamadım gitti
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BekirTemel 3 yıl
good job HTC
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Patren 3 yıl
HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4MP Ultrapixel kamera, BoomSound hoparlör, 3000mAh gücünde batarya ve MediaTek işlemcisi yer alacak.
bu özellikle gelirse fiyatı 3000 tl olur
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pranis 3 yıl
Sonunda bir şeye benziyor telefon. önceki tasarımları rezillikti açıkçası, telefonun alttan ve üstten boşlukları aşırı fazla ve orantısızdı, bir de parmak izi okuyucu koydular üstüne tüy diktiler. toparlanırlar mı bakalım. her halükarda satın almayacağım bir marka tabii.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Altaylılar
Android 2 ram ile akıcı çalışmaz bence hele bu htc arayüzü dahada ağırlaştırır

şuan 1 gb ramlı moto g kasmıyor,donmuyor
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WarSaw 3 yıl
htc fazla amiral olma özentisi içerisinde ama bu gidişle yakında amiral battıyı oynayacak
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strathmorea 3 yıl
Ey gidi One X. O kadar eleştirildi zamanında, 2.5 yıl kullandım sanırım 30 kere düşürmüşümdür telefonu yere, 1 kere yere smaç basar gibi gümletmemle ekranını kırdım. Sadece o zaman servise gitti. Onun haricinde ne servis gördü ne donma ne başka bir aksilik. Halen çalışıyor duruyor kutusunda taş gibi. Modeli yükselteyim dedim Xperia Z2 aldım ama en üst donanımla aynı tasarımda bir telefon çıkartsın alırım ileride bir htc.
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NeroWin 3 yıl
Al, ben dedim. Ya HTC'de mali sıkıntı varken çok güçlü bir telefon beklemek akıl işi değil.
Adamlar bundan sonra orta ve giriş seviyesi telefonlara daha fazla ağırlık verecekler.Buraya yazıyorum.
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