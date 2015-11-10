HTC One X9 beklendiği gibi olmayabilir

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Buradan size duyurduğumuz gibi HTC'nin One X9 adında iddialı özelliklere sahip yeni bir amiral gemi modeli hazırladığı iddiaları teknoloji çevrelerini oldukça hareketlendirmişti. HTC One X9 modelinin firmanın en beğenilen akıllı telefonlarından birisi olan One X'in şöhretini devam ettireceği beklentisi oluşurken, gelen bilgiler farklı bir durumu işaret ediyor.
Geçmişte HTC ile ilgili isabetli ortalara imza atan LlabTooFeR adındaki Twitter kullanıcısının ve Evleaks'in verdiği bilgiye göre, E56 kod numarasına sahip olan HTC One X9 akıllı telefonu sanılanın aksine orta seviyeye yönelik bir model olacak ve One A9'un biraz daha altına konumlanacak. Telefonun gelecek yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor.
HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4MP Ultrapixel kamera, BoomSound hoparlör, 3000mAh gücünde batarya ve MediaTek işlemcisi yer alacak.
HTC'nin asıl amiral gemi modeli ise gelecek yıl bahar sonlarında piyasada olacak. Şimdilik HTC M10 olarak değerlendirilen yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM, 2K ekran, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklerin bulunacağı ifade ediliyor. Henüz HTC'nin gelecek yıl ki yol haritası net olarak bilinmediği için karşımıza ne gibi sürprizlerin çıkacağını ancak bekleyerek görebileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M10-and-One-X9-to-be-launched-in-the-first-half-of-2016_id75599 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şükürler olsun ki HTC defterini A9 haberlerinden sonra tamamen kapattım.
ELVEDA HTC
bu özellikle gelirse fiyatı 3000 tl olur
şuan 1 gb ramlı moto g kasmıyor,donmuyor
Adamlar bundan sonra orta ve giriş seviyesi telefonlara daha fazla ağırlık verecekler.Buraya yazıyorum.
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