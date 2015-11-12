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HTC One X9 ile ilgili yeni bilgiler geldi

HTC'nin gelecek yıl orta seviye akıllı telefon segmentinde iddialı olması beklenen One X9 modeli ile ilgili sızıntılar artarak devam ediyor. Modelin dış tasarımı hemen hemen belli oldu.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X9 ile ilgili yeni bilgiler geldi

Sızıntı hayatına HTC'nin süper telefonu olarak başlayan One X9 yeni gelişmeler sonrasında kendisine orta seviyede yer bulmuştu. HTC'nin One X geleneğini orta seviyede yaşatmak istediği One X9 ile ilgili yeni bir görsel geldi. 

Görselde modelin orta seviyeye hitap eden tasarım çizgileri biraz daha belirginleşiyor. Polikarbonat olduğu tahmin edilen gövdenin arka kısmına baktığımızda kamera ve çift LED flaşın özel bir bölüme toplandığını görüyoruz. Ön kısımda ise kenarlara bitişen BoomSound hoplarlörler bulunuyor. 

HTC'nin üst seviyeye kurtarıcı olarak sunduğu One A9 modeli gibi ortay seviyeye de One X9 modelini kurtarıcı olarak sunacağı tahmin ediliyor. 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunacak olan modelde MediaTek imzalı bir işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor. Model en erken gelecek yılın başlarında piyasada olacak. Fiyatı konusunda net bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-X9-shows-up-again-black-and-silver-variants-spotted_id75679 Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Sanırım denmemis ÇÖP
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Mihrali Bey 3 yıl
Htc diyince aklıma direk metal geliyor. Polikarkon ve htc :(
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Jigsawlaw 3 yıl
tutmaz çünkü amiral gemisi seviyesinde bi fiyattan çıkar ve tercih edilmez
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hollowman_ 3 yıl
Hele şükür ekran kasa oranı biraz daha düzgün bir telefon yapabilmişler. kapasitif tuşlar vs.
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alemburda34 3 yıl
Htc haberlerinde artik gozum hep batarya kapasitesini arar oldu. Hadi bu sefer yirtmis.
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EbuMuaz 3 yıl
İnanılmaz. Sonunda sanal tuş diretmesinden vazgeçmiş. (Görsele istinaden)
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kadirirdem 3 yıl
Htc nin ozgun tasarimi sanki bozuluyor...
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Patren 3 yıl
3500 tl den girer türkiye
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1BilimAdamı 3 yıl
M9daki standart tasarım yerine böyle 3 farklı yoldan gitmesi htc için iyi olacak gibime geliyor.x9da tutar gibi
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Sanırım denmemis ÇÖP
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koçari 3 yıl
2500 tl orta seviye ürünse bu 4000 tl ye gelir TR ye [>:]
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Rachsuchtig 3 yıl
Zaten amiral gemisi veya üst seviye olsa HTC logosu altta olur onun üstünde sanal tuşlar olur :/
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