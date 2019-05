HTC One X9 ile ilgili yeni bilgiler geldi

Sızıntı hayatına HTC'nin süper telefonu olarak başlayan One X9 yeni gelişmeler sonrasında kendisine orta seviyede yer bulmuştu. HTC'nin One X geleneğini orta seviyede yaşatmak istediği One X9 ile ilgili yeni bir görsel geldi.





Görselde modelin orta seviyeye hitap eden tasarım çizgileri biraz daha belirginleşiyor. Polikarbonat olduğu tahmin edilen gövdenin arka kısmına baktığımızda kamera ve çift LED flaşın özel bir bölüme toplandığını görüyoruz. Ön kısımda ise kenarlara bitişen BoomSound hoplarlörler bulunuyor.





HTC'nin üst seviyeye kurtarıcı olarak sunduğu One A9 modeli gibi ortay seviyeye de One X9 modelini kurtarıcı olarak sunacağı tahmin ediliyor. 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunacak olan modelde MediaTek imzalı bir işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor. Model en erken gelecek yılın başlarında piyasada olacak. Fiyatı konusunda net bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-One-X9-shows-up-again-black-and-silver-variants-spotted_id75679