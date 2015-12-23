HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor





HTC'nin tasarımı üzerinde oldukça çaba sarfettiği ve firmanın yenilikçi çizgilerini temsil eden One X9 akıllı telefon modeli, 24 Aralık 2015 yani yarın itibariyle resmiyete kavuşacak. Firma yeni akıllı telefonu için ipuçları vermeye başladı.





HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan iki önemli değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. İkincisi ise ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmesi ve plastik panel üzerine yerleşmesi. Yayınlanan son görselde de şablon tasarımı bu değişiklikleri ortaya koyuyor.





5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olduğu iddia edilen cihazda, 2GB/3GB RAM, 16 GB depolama birimi, 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795 yonga seti, PowerVR G6200 grafik birimi, çift ton LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Lollipop işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.





Modelin fiyatı henüz belli değil ancak Tayvanlı kaynaklar 370$-460$ arasında bir fiyat etiketi olacağını tahmin ediyor. HTC yeni modelinden oldukça yüksek beklenti içerisinde. HTC One A9 modeli fiyatı ile eleştirilmesine rağmen, yüksek satış rakamlarına ulaştı ve Kasım ayında firmanın gelirlerini artırdı. HTC One X9 yine benzer bir fiyat seviyesinden piyasaya çıkıyor. Bu bakımdan firmanın yüzünü güldürebilir.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/htcs-teaser-suggests-one-x9-will-launch-on-december-24th.html