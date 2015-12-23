Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor

HTC'nin yeni yıldaki en büyük kozlarından birisi olacak One X9 akıllı telefonu yarın itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyor. Model önemli tasarım değişikliklerine gebe.
3 yıl
3,6b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin tasarımı üzerinde oldukça çaba sarfettiği ve firmanın yenilikçi çizgilerini temsil eden One X9 akıllı telefon modeli, 24 Aralık 2015 yani yarın itibariyle resmiyete kavuşacak. Firma yeni akıllı telefonu için ipuçları vermeye başladı. 

HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan iki önemli değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. İkincisi ise ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmesi ve plastik panel üzerine yerleşmesi. Yayınlanan son görselde de şablon tasarımı bu değişiklikleri ortaya koyuyor. 

5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlükte ekrana sahip olduğu iddia edilen cihazda, 2GB/3GB RAM, 16 GB depolama birimi, 2.2GHz saat hızında çalışan MT6795 yonga seti, PowerVR G6200 grafik birimi, çift ton LED flaşlı 13MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Lollipop işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. 

Modelin fiyatı henüz belli değil ancak Tayvanlı kaynaklar 370$-460$ arasında bir fiyat etiketi olacağını tahmin ediyor. HTC yeni modelinden oldukça yüksek beklenti içerisinde. HTC One A9 modeli fiyatı ile eleştirilmesine rağmen, yüksek satış rakamlarına ulaştı ve Kasım ayında firmanın gelirlerini artırdı. HTC One X9 yine benzer bir fiyat seviyesinden piyasaya çıkıyor. Bu bakımdan firmanın yüzünü güldürebilir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/htcs-teaser-suggests-one-x9-will-launch-on-december-24th.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aloto 3 yıl
Resmen tanıtıldı.
teknonano.com/...
Haberde ayrıntılı yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
MTK işlemcili bir cihaza tutar şimdi 2500 der....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan0101 3 yıl
helio soc lu cihaza kaçpara isteyecek bakim htc. m5 gibi sorunlar yumağı oluşacakmı bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
iphonecular alın iphone 7
v.qq.com/...
:D
heyyyy - upssss :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor 3 yıl ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı 3 yıl Apple TV'ye 360 derecelik interaktif video desteği 3 yıl THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies 3 yıl İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi 3 yıl AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın 3 yıl 2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir 3 yıl TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat 3 yıl Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor 3 yıl Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak 3 yıl Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı? 3 yıl EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir? 3 yıl Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip 3 yıl Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor 3 yıl Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor 3 yıl 70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi 3 yıl Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #2 "Sayfa tasarımı, resim ve yazı kullanımı" 3 yıl LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor Sonraki Tamiri en kolay telefon Fairphone 2 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 3 yıl Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi! 3 yıl Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi 3 yıl 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları 3 yıl Müzik servisi Rdio kapandı 3 yıl Björk'dan sanal gerçeklik uygulaması 3 yıl GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da 3 yıl 4-inç ekranlı iPhone'un çıkış tarihi netleşiyor 3 yıl Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın 3 yıl App Store'da uygulama ve oyunlar için "0,59TL" kampanyası 3 yıl Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi 3 yıl WhatsApp'a görüntülü görüşme desteği 3 yıl Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi 3 yıl Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye 3 yıl LeTV Max Pro ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelebilir 3 yıl AMD, oyun geliştirmeyi GPUOpen girişimi ile kolaylaştırıyor 3 yıl Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim