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HTC One X'in teknik özelliklerine dair detaylı bilgiler gelmeye başladı

7 yıl
28,1b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Barcelona'da teknoloji meraklılarına kapılarını açması beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2012) kısa bir süre kala, HTC One X'e ait olduğu öne sürülen detaylı teknik özellik listesi Full GSM tarafından internete sızdırıldı. 
Peki listede ne gibi özellikler göze çarpıyor?
Sızdırılan listeye göre 134.36 mm uzunluğunda, 69.9 mm genişliğinde, 9.29 mm kalınlığında ve 1800 mAh lityum polimer batarya dahil 130 gram ağırlığında tasarlanan One X, 1.5 GHz saat hızında çalışann dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan, 1 GB RAM'den güç alıyor ve akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren One X'te, 4.7-inç boyutunda ve HD çözünürlükte Super LCD II dokunmatik ekrana (Corning Gorilla Glass) ve 32 GB (Maksimum 26 GB'ı kullanımda) dahili flash belleğe yer verilmiş. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 ve NFC (Near Field Communication) gibi teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. 28 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü kameraya, otomatik odaklama, LED flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, yüz tanıma özelliği, coğrafi etiketleme, 5 FPS çekim modu ve 1080p video kaydı eşlik ediyor. One X'in video kaydı yaparken eş zamanlı olarak fotoğraf da çekebildiği belirtiliyor.
Son olarak Beats Audio desteği de sunacağı vurgulanan HTC One X, henüz resmiyet kazanmadığı için şimdiden kesin yargılara varmak güç. HTC'nin düzenleyeceği etkinliği merakla bekliyoruz. 

http://www.theverge.com/2012/2/25/2824050/htc-one-x-full-specs-features-leak-tegra-3-dual-shutter-camera Yorum Yaz
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Dreampark 7 yıl
Türkiye'de satış fiyatı kulaklıksız 1900TL civarlarında olacaktır...
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beatles33 7 yıl
1500-1700 TL civarı olması lazım , fakat TR'deki Yağlı-Ballı-Cell ile bize Gsm op. larından en az 2500 gelir , bknz. avea'nın Nexus fiyatlarına..
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Húrin 7 yıl
Android'in en büyük öncülerinden biri hala lcd ekran kullanıyorsa ve kendine has arayüzüyle birlikte android'in ağırlığını koyarsa o telefona şarjı yarım gün gitmemesi için hiç bir sebep yok.
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Andulin266 7 yıl
S 2 den sonra tercih edebileceğim bir cihaz.
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caNgolqe 7 yıl
on numara olmuş fakat, bence 4.7" büyük. htc one s modeli güzel. süper amoled ekranla geliyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Teknik özellikde tasarımda şıklıkda herşey çok güzel ön kamera nın çözünürlüğü biraz fazla olabilirdi ama problem olmaz herhalde aslında bir video inceleme olsaydı tüm özellikleri ile neler yapılabileceği görülürdü bu arada tek renk seçeneğimi var?.
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erci501 7 yıl
bu kasa komple alüminyum ise mükemmel.
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Dağılın 7 yıl
HTC önümüzde ki haftahangi modeli çıkartacak acaba ONE XL
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endyfox 7 yıl erci501
erci501

bu kasa komple alüminyum ise mükemmel.

kasa polikarbonat madden olucak.130 gr alet
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cagataykoroglu 7 yıl
Sanki hep aynı telefon :(
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sotobilisim 7 yıl
süper tasarım
bilgisayartamiri.com.tr/...
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RAN7843 7 yıl
Valla çok hoşuma gitti htc kamerası 28mm f/2.0 buda ayrı bir güzellik mp artmasındansa lens kalitesinin artmasıharika olmuş ekran diyorsunuz bana göre gayet iyi bluetoot 3.0 sa eğer üzülürüm benim beklentim bluetooth 4.0 ama yınede harıka beklıyorum tanıtılmasınıııı
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eeevrim 7 yıl
1 gb ram ve 1800 mA batarya Tegra 3 ün yanına yakışmamış...
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aziz77 7 yıl
4 çekirdekete olsa o 1 gb ram az kalır görürsünüz.oynuyacağınız oyunlar programlar daha gelişecek ve ram yetmeyecek.768 mb ramda kurtuldu htc artıkk 5 yıl 1 gb ramla devam eder...
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