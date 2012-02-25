HTC One X'in teknik özelliklerine dair detaylı bilgiler gelmeye başladı

Barcelona'da teknoloji meraklılarına kapılarını açması beklenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2012) kısa bir süre kala, HTC One X'e ait olduğu öne sürülen detaylı teknik özellik listesi Full GSM tarafından internete sızdırıldı.

Peki listede ne gibi özellikler göze çarpıyor?

Sızdırılan listeye göre 134.36 mm uzunluğunda, 69.9 mm genişliğinde, 9.29 mm kalınlığında ve 1800 mAh lityum polimer batarya dahil 130 gram ağırlığında tasarlanan One X, 1.5 GHz saat hızında çalışann dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan, 1 GB RAM'den güç alıyor ve akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren One X'te, 4.7-inç boyutunda ve HD çözünürlükte Super LCD II dokunmatik ekrana (Corning Gorilla Glass) ve 32 GB (Maksimum 26 GB'ı kullanımda) dahili flash belleğe yer verilmiş.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 ve NFC (Near Field Communication) gibi teknolojilere ev sahipliği yapan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. 28 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü kameraya, otomatik odaklama, LED flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, yüz tanıma özelliği, coğrafi etiketleme, 5 FPS çekim modu ve 1080p video kaydı eşlik ediyor. One X'in video kaydı yaparken eş zamanlı olarak fotoğraf da çekebildiği belirtiliyor.

Son olarak Beats Audio desteği de sunacağı vurgulanan HTC One X, henüz resmiyet kazanmadığı için şimdiden kesin yargılara varmak güç. HTC'nin düzenleyeceği etkinliği merakla bekliyoruz.

http://www.theverge.com/2012/2/25/2824050/htc-one-x-full-specs-features-leak-tegra-3-dual-shutter-camera