HTC, One X'teki Wi-Fi problemlerinin donanım kaynaklı olduğunu açıkladı





HTC, bu yıl piyasaya sürdüğü One serisi ile birçok konuda kalitesini ortaya koymayı başardı. Fakat amiral gemi konumundaki One X, kullanıcılarına düzgün bir Wi-Fi bağlantısı sağlayamıyordu. Durumun farkına varan üretici, bazı güncellemeler yayınlamış olmasına karşın sorun tamamiyle çözülememişti.

Kullanıcılar, cihazın bazı bölgelerini sıkıca kavrayarak kendilerince bir çözüm üretmişti ve bu durum donanımsal bir sorun olabileceğini gündeme getirmişti. İnternet ortamında yapılan şikayetlerin , AndroidCentral sitesi tarafından HTC Avrupa'ya iletilmesi ve sonrasında gelen cevap, problemin gerçek sebebini gün yüzüne çıkarmış oldu. İşte HTC Avrupa'nın açıklaması:

"HTC, One X'teki Wi-Fi bağlantı problemleriyle alakalı bildirileri araştırdıktan sonra, telefonun Wi-Fi bağlantı noktalarında güçlendirmeler yapılması suretiyle bir çözüm tespit etmiştir. Birçok kullanıcı sinyal gücüyle alakalı herhangi bir problem yaşamazken, ileride sorunun tekrar etmemesi için üretim sürecimizde acil önlemler aldık. HTC, her müşterisine iyi bir deneyim yaşattığından emin olmakta kararlıdır ve ayrıntılı bir soruşturma yürütürken sorunun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı özür diler."

Tayvanlı üretici, Wi-Fi bağlantı noktalarındaki gevşekliğin küçük bir kısım kullanıcıyı etkilediğini söylese de internetteki şikayetler bu grubun pek de küçük olmadığını gösteriyor. Eğer HTC One X almayı düşünüyorsanız birkaç ay daha bekleyerek sorunun tespit edilip üretim sürecinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra fabrika çıkışını yapmış ürünleri edinmenizi tavsiye ediyoruz.

Mevcut One X kullanıcıları için değişim ya da teknik servis işlemi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

http://www.androidcentral.com/htc-acknowledges-wifi-hardware-issues-some-have-one-x