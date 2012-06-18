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HTC, One X'teki Wi-Fi problemlerinin donanım kaynaklı olduğunu açıkladı

6 yıl
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59
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC, bu yıl piyasaya sürdüğü One serisi ile birçok konuda kalitesini ortaya koymayı başardı. Fakat amiral gemi konumundaki One X, kullanıcılarına düzgün bir Wi-Fi bağlantısı sağlayamıyordu. Durumun farkına varan üretici, bazı güncellemeler yayınlamış olmasına karşın sorun tamamiyle çözülememişti.
Kullanıcılar, cihazın bazı bölgelerini sıkıca kavrayarak kendilerince bir çözüm üretmişti ve bu durum donanımsal bir sorun olabileceğini gündeme getirmişti. İnternet ortamında yapılan şikayetlerin, AndroidCentral sitesi tarafından HTC Avrupa'ya iletilmesi ve sonrasında gelen cevap, problemin gerçek sebebini gün yüzüne çıkarmış oldu. İşte HTC Avrupa'nın açıklaması:
"HTC, One X'teki Wi-Fi bağlantı problemleriyle alakalı bildirileri araştırdıktan sonra, telefonun Wi-Fi bağlantı noktalarında güçlendirmeler yapılması suretiyle bir çözüm tespit etmiştir. Birçok kullanıcı sinyal gücüyle alakalı herhangi bir problem yaşamazken, ileride sorunun tekrar etmemesi için üretim sürecimizde acil önlemler aldık. HTC, her müşterisine iyi bir deneyim yaşattığından emin olmakta kararlıdır ve ayrıntılı bir soruşturma yürütürken sorunun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı özür diler."
Tayvanlı üretici, Wi-Fi bağlantı noktalarındaki gevşekliğin küçük bir kısım kullanıcıyı etkilediğini söylese de internetteki şikayetler bu grubun pek de küçük olmadığını gösteriyor. Eğer HTC One X almayı düşünüyorsanız birkaç ay daha bekleyerek sorunun tespit edilip üretim sürecinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra fabrika çıkışını yapmış ürünleri edinmenizi tavsiye ediyoruz.
Mevcut One X kullanıcıları için değişim ya da teknik servis işlemi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

http://www.androidcentral.com/htc-acknowledges-wifi-hardware-issues-some-have-one-x Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
ridvan79
Burda forumda bu konudan.şikayetçi olan gördünuzmu :) hayır bende görmedim bilal bey samsungcudur ve funlarindandir :) telefonun ilk sürümünde WiFi canavar gibi çekiyordu son güncelleme ile bozuldu sinyal çekimi belki bazı ürünlerde donanimsal olabilir sorun ama ben.benim gibi bu durumu yasayanlarda sorun yazilimsaldir ve beta 4.04 yeni radio ile sorun çözüldü.su an her şey yolundadir.

Anladık Bilal Bey Samsung'cu da HTC Avrupa'damı Samsung'cu. Güldürmeyin kendinize milleti :)
ridvan79Burda forumda bu konudan.şikayetçi olan gördünuzmu :) hayır bende görmedim bilal bey samsungcudur ve funlarindandir :) telefonun ilk s...
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theasus 6 yıl
Diğer firmalar herhangi bir açıklamaya gerek duymazken HTC'nin açıklama yapması olumlu karşılanabilir.Sonuç olarak bir sürü firma doğru düzgün bir cevap vermezken adamalar en azından adam yerine koyup açıklama yapıyor.
Forumda birçoğumuz Neo V'in WiFi probleminden, Huawei X5'in sesi karşı tarafa net iletememesinden şikayetçi olduk ama firmaların çıkıp da açıklama yaptığına şahit olmadık.
Olaya birde bu açıdan bakmak lazım.
Diğer firmalar herhangi bir açıklamaya gerek duymazken HTC'nin açıklama yapması olumlu karşılanabilir.Sonuç olarak bir sürü firma doğru düzgün bir cevap vermezk...
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myhotyro 6 yıl
excalibur21
arkadaşlar 1-2 aydır kullanıyorum.. wifi ile i,lgili en ufak bi şikayetim olmadı.. ipad2nin çekemediği yerlerden bile çekiyo.. kaldı ki ilk kez böyle bir sorun olduğunu duydum..ayrıca rock kılıf ile kullanmama rağmen çekme gücünde düşme olmadı.. haa bişeyler varsa bile yazılımsaldır.. çünkü iphopneda bu sorun çıkarken donanımsal olduğu çok bellliydi çünkü hemen kitlelerce teyit ettirilmişti.. şimdi gelip buna donanımsal demek bence yanlış..

Ne komik adamlarsınız. HTC Avrupa donanımsal diyor, bizim memlekette telefonu alanlar "kedidir kedi" diyor. Bencede kedidir kedi, HTC Dünyada değiştirip TR'de değiştirmezsede kedidir kedi dersiniz.
excalibur21arkadaşlar 1-2 aydır kullanıyorum.. wifi ile i,lgili en ufak bi şikayetim olmadı.. ipad2nin çekemediği yerlerden bile çekiyo.. kaldı...
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba bende 2 aydir one x kullaniyorum ilk bir ay hic bir problem yasamadim modemin ust katta olmasina ragmen problem olmadi ama son bir kac haftadir sorun yasiyorum modemin oldugu yerde wifi ye baglaniyorum ki full degil alt kata indigimde kapsama alani disinda diyor. Bu sorunu nasil cozucem.
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cimbomman 6 yıl
allah belalarını versin 2000 liraya telefon satıyorlar 30 senelik wifi teknolojisinde sorun yaşıyoruz samsungdan sonra htc de beni hayal kırıklığına uğrattı...
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Avatar 6 yıl
Geri mi cekecekler telefonlari
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acantus 6 yıl
Ufak bir operasyon ile düzeltilebilir ben arkadaşın telefonunu yaptım çok iyi çekiyor artık istanbul da oturanlar getirsinler yapayım kesin sonuç
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acantus 6 yıl
Ufak bir operasyon ile düzeltilebilir ben arkadaşın telefonunu yaptım çok iyi çekiyor artık istanbul da oturanlar getirsinler yapayım kesin sonuç
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karakaya_o 6 yıl
2 aydır kullanıyorum çok şükür problem yok. alırken made in taiwan olmasına dikkat edin beyler. made in china olanı almayın..
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MESUT52_34 6 yıl karakaya_o
karakaya_o

2 aydır kullanıyorum çok şükür problem yok. alırken made in taiwan olmasına dikkat edin beyler. made in china olanı almayın..

made in taiwan aldıkta ne oldu sarı leke problemi var
usb girişinde yukarı doğru birazdan daha fazla zorlayınca temassızlık problemi var
wifi problemi yok çok şükür
sarı leke zaten ekranın en altında küçük bi alan oraya göz takılmıyor
usb probleminden bahsettim ama abartılcak kadar kötü değil yani zorlayınca şarjı kesiyor ki zaten her soket zorlanınca teması keser.
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DH Misafiri 6 yıl
3 aydir One X kullaniciyim bende wireless sorunu yasiyorum.
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Barlas 6 yıl
Ya bu haberler gerçekten çok abartılıyor ya da ben çook şanslıyım. Ne sarı leke, ne sense arayuzde ya da oyunda takılma, ne de wi-fi sorunlarından hiçbiri yok benim telefonda..
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pergamonist 6 yıl
Tam olarak sıkıntı nedir? Wifi ye bağlanmada sorun yok anladığım kadarıyla. Alacakların kafasını karıştırmasın bu durum. Aylardır normal kullananlar var. Şimdi fark ediliyorsa belki çok büyük sorun yoktur.
Ne kadar sevmesemde One X i üzüldüm. Büyük firmalar testlerini bizim üzerimizden yapıyor.
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farel82 6 yıl
ben dün aldım telefonu insanların kafasını karıştırıp durmayın siza kalırsık sürekli haberleritakip edip dururuz akıllı telefon felan alamayız sayın donanım haber grubu
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erci501 6 yıl
o kadar puanlar verdiniz bak ne oldu şimdi :)
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