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HTC One bu yıl tek amiral gemi modeli olarak kalacak

6 yıl
1,3b
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38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One bu yıl tek amiral gemi modeli olarak kalacak

Tüketiciler açısından firmanın bir platformda satışa sunduğu amiral gemi modelinin ardından aynı yıl içerisinde yeni bir amiral gemi modeli daha piyasaya sürmesi hoş karşılanmıyor. Geçen yıl HTC, ilk olarak One X modelini piyasaya sürdükten sonra bazı sıkıntılar yaşandıktan sonra bu kez One X+ amiral gemi modelini piyasaya sürmüştü. Ardından da kısmi de olsa Full HD ekranlı Butterfly modeli pazara sunuldu.

Bu yıl aynı hatayı tekrarlamayacağının sinyallerini veren HTC yöneticisi Phil Roberson, One modelinin yıl içerisinde tek amiral gemi modeli olarak kalacağını ve herhangi bir versiyonun da pazara sunulmayacağını açıkladı. Model bölgelere göre 3G veya 4G bağlantı desteği sunacak. Daha önce bu destek farklı versiyon adları ile sunulmakta ve isim karışıklığına neden olmaktaydı.

Bununla birlikte HTC One tüm platformlarda referans model olacak. Windows Phone da dahil olmak üzere bu özellikleri bir arada barındıran bir model uzun süre geliştirilmeyecek. Ancak orta üst seviye segmenti için yine iddialı özellikler barındıran akıllı telefon modelleri pazara sunulacak.

Böylece HTC tek bir modelin pazarlanmasına odaklanacak ve her bir operatör cihazı için ayrı reklam maliyetlerinden de kurtulacak. Aksesuarlar da yine tek bir model çerçevesinde üretilecek. 

http://phandroid.com/2013/02/26/htc-one-flagship/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
enzomaresca
Htc one iş yapacak bu senenin en ses getiren telefonu olacak bence

gonlunden gecen bu ama bence one pekte ses getırmedı hatta xperıa z nın yarısı kadar bıle ses getırmedı zaten s4 cıkarsa htc one soner bu gıbı durumlarda ya ılk olcan ya son arada kalırsan araya alırlar:))
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BekirHan 6 yıl
2012 nin ilkbaharında tanıtılan S3 den sonra 2013 ün ilkbaharında tanıtılacak S4 gayet makul. S3 ü biraz daha erken alsaydınız sizede normal gelirdi.

Senede bir amiral gemi modeli çıkartan Samsung size uymadıysa Sony ve Htc ile Allah yardımcınız olsun.

S2 ile birlikte çıkan Htc sensation/xl/xe Ve Arc/Arc S tarih oldu ama S2 hala elektironik marketlerde satılıyor ve güncelleme alıyor.


Haklısınız. Fakat bu sefer şöyle bir problem var. S2 yi aldğımdan 1 yıl sonra 600TL civarı bir kayıpla satmıştım. S3 ü 4 ay sonra daha fazla kayıpla satıyorum. Haliyle fiyat politikası yeni alıcıyı mutlu ederken 2 ay önce alan kişi 400-500 TL fazla vermiş hale gelince kendini keriz gibi hissediyor. Bilmem anlatabildim mi? Iphone hiç sevmedim, kullanacağımıda düşünmüyorum ama adamların bu konudaki tarzını beğeniyorum açıkçası. Neyse bu sefer S4' ü ilk çıktığında alacağız. Hadi hayırlısı
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Kemal K. 6 yıl
Umarim doğrudur.
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DH Misafiri 6 yıl
HTC; Çin pazarı için One modelinin ismini TD101 olarak değiştirdi. Ve 4 Ultrapiksel kamera yerine 8 Megapiksel kamera kullanıyor.
Bu durum HTC'nin açıklamasında yer alan " HTC, 2013 yılını üst segmentte tek telefonla geçirecek. Adı gibi tek olacak olan One, tüm global pazarda tek versiyon ile satılacak. Operatörlere satılan One modellerinin de aynı olması, firmaya reklam anlamında da avantaj sağlayacak." ibaresine uymuyor ve yakışmıyor.
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BekirHan 6 yıl
Şu an galaxy s3 ile samsung' un yaşattı hayal kırıklığı tam bu noktaya değiniyor. Galaxy s serisinin 1-2-3 olmak üzre her modelini kullandım. Her model 1 yıl o piyasadaki "en iyi" modeller arasında yer almıştı ki bu sefer s3 ümü daha alalı ve birsürü para bayılalı 4 ay olacakken s4' ün çıkması bir tüketici olarak beni çok üzdü açıkçası. Bundan sonraki tercihimi HTC yada Sony' den yana kullanacağım.
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hsyn1907 6 yıl BekirHan
BekirHan
Şu an galaxy s3 ile samsung' un yaşattı hayal kırıklığı tam bu noktaya değiniyor. Galaxy s serisinin 1-2-3 olmak üzre her modelini kullandım. Her model 1 yıl o piyasadaki "en iyi" modeller arasında yer almıştı ki bu sefer s3 ümü daha alalı ve birsürü para bayılalı 4 ay olacakken s4' ün çıkması bir tüketici olarak beni çok üzdü açıkçası. Bundan sonraki tercihimi HTC yada Sony' den yana kullanacağım.

2012 nin ilkbaharında tanıtılan S3 den sonra 2013 ün ilkbaharında tanıtılacak S4 gayet makul. S3 ü biraz daha erken alsaydınız sizede normal gelirdi.

Senede bir amiral gemi modeli çıkartan Samsung size uymadıysa Sony ve Htc ile Allah yardımcınız olsun.

S2 ile birlikte çıkan Htc sensation/xl/xe Ve Arc/Arc S tarih oldu ama S2 hala elektironik marketlerde satılıyor ve güncelleme alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Pulstar 6 yıl
Samsung bunu ilk Galaxy S'den beri yapıyor.
HTC'nin jetonu yeni düşmüş.
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carter 6 yıl
Böyle olması daha mantıklı, utanmasalar her ay yeni telefon çıkartacaklar.
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eediz 6 yıl
bunu apple 6 yıldır yapıo zaten :) günaydın
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genc34 6 yıl
inanakmı panpa.
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Jacobıan 6 yıl
yav he he geçen sene de model kısıtlamasına gidicez diyolardı yine 50 tane model çıkardılar 1 aya htc one + ı görürüz
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serokar1 6 yıl
_extreme_
yunus3441 Htc One da One X Plus daki gibi Beats kulaklık amplifikatörü varmı? Bu amiral gemiye adreno 320 yetersiz kalıcak gibi yıl olmuş 2013 deli oyunlar çıkıyor.
Evet Oneda da Amplifikatör mevcut. Tabi bunun yanında One ile beraber duyurdukları aşağıdaki kulaklık verilirse de süper olacaktır, bu cihaza bir stereo bluetooth kulaklık yakışır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Diğer firmalar gibi HTCde şarj kablosundan bile maliyetleri minimuma getirmenin peşinde olduğundan, yine dandik bir kulaklıkla da gelirse şaşırmamak lazım.. GPU konusunda da bana göre Adreno 320 yetersiz olacaktır. Xperia Znin incelemesinde bunu gördük ki, Oneın ekranı daha ufak yani aynı ekran kartı ile Xperia Zye göre daha fazla zorlanacaktır. Bunu kapatmak için belki de hız aşırtmasına gitmişler ama en fazla Xperia Z ile aynı olur daha iyi olacağını düşünmüyorum.

Snapdragon 600'ün içindeki adreno 320 S4 Pro dakine göre daha yüksek frekansta çalışmaktadır.
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teramit 6 yıl
yeni model piyasa sürmesin demiyoruz, yine sürsün ama hobi olarak.
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kojiro 6 yıl
Araya bir HTC One+ sıkıştırabilir :)
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