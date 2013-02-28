HTC One bu yıl tek amiral gemi modeli olarak kalacak





Tüketiciler açısından firmanın bir platformda satışa sunduğu amiral gemi modelinin ardından aynı yıl içerisinde yeni bir amiral gemi modeli daha piyasaya sürmesi hoş karşılanmıyor. Geçen yıl HTC, ilk olarak One X modelini piyasaya sürdükten sonra bazı sıkıntılar yaşandıktan sonra bu kez One X+ amiral gemi modelini piyasaya sürmüştü. Ardından da kısmi de olsa Full HD ekranlı Butterfly modeli pazara sunuldu.





Bu yıl aynı hatayı tekrarlamayacağının sinyallerini veren HTC yöneticisi Phil Roberson, One modelinin yıl içerisinde tek amiral gemi modeli olarak kalacağını ve herhangi bir versiyonun da pazara sunulmayacağını açıkladı. Model bölgelere göre 3G veya 4G bağlantı desteği sunacak. Daha önce bu destek farklı versiyon adları ile sunulmakta ve isim karışıklığına neden olmaktaydı.





Bununla birlikte HTC One tüm platformlarda referans model olacak. Windows Phone da dahil olmak üzere bu özellikleri bir arada barındıran bir model uzun süre geliştirilmeyecek. Ancak orta üst seviye segmenti için yine iddialı özellikler barındıran akıllı telefon modelleri pazara sunulacak.





Böylece HTC tek bir modelin pazarlanmasına odaklanacak ve her bir operatör cihazı için ayrı reklam maliyetlerinden de kurtulacak. Aksesuarlar da yine tek bir model çerçevesinde üretilecek.

http://phandroid.com/2013/02/26/htc-one-flagship/