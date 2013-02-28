HTC One bu yıl tek amiral gemi modeli olarak kalacak

Haber Editörü
Tüketiciler açısından firmanın bir platformda satışa sunduğu amiral gemi modelinin ardından aynı yıl içerisinde yeni bir amiral gemi modeli daha piyasaya sürmesi hoş karşılanmıyor. Geçen yıl HTC, ilk olarak One X modelini piyasaya sürdükten sonra bazı sıkıntılar yaşandıktan sonra bu kez One X+ amiral gemi modelini piyasaya sürmüştü. Ardından da kısmi de olsa Full HD ekranlı Butterfly modeli pazara sunuldu.
Bu yıl aynı hatayı tekrarlamayacağının sinyallerini veren HTC yöneticisi Phil Roberson, One modelinin yıl içerisinde tek amiral gemi modeli olarak kalacağını ve herhangi bir versiyonun da pazara sunulmayacağını açıkladı. Model bölgelere göre 3G veya 4G bağlantı desteği sunacak. Daha önce bu destek farklı versiyon adları ile sunulmakta ve isim karışıklığına neden olmaktaydı.
Bununla birlikte HTC One tüm platformlarda referans model olacak. Windows Phone da dahil olmak üzere bu özellikleri bir arada barındıran bir model uzun süre geliştirilmeyecek. Ancak orta üst seviye segmenti için yine iddialı özellikler barındıran akıllı telefon modelleri pazara sunulacak.
Böylece HTC tek bir modelin pazarlanmasına odaklanacak ve her bir operatör cihazı için ayrı reklam maliyetlerinden de kurtulacak. Aksesuarlar da yine tek bir model çerçevesinde üretilecek.
http://phandroid.com/2013/02/26/htc-one-flagship/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gonlunden gecen bu ama bence one pekte ses getırmedı hatta xperıa z nın yarısı kadar bıle ses getırmedı zaten s4 cıkarsa htc one soner bu gıbı durumlarda ya ılk olcan ya son arada kalırsan araya alırlar:))
Haklısınız. Fakat bu sefer şöyle bir problem var. S2 yi aldğımdan 1 yıl sonra 600TL civarı bir kayıpla satmıştım. S3 ü 4 ay sonra daha fazla kayıpla satıyorum. Haliyle fiyat politikası yeni alıcıyı mutlu ederken 2 ay önce alan kişi 400-500 TL fazla vermiş hale gelince kendini keriz gibi hissediyor. Bilmem anlatabildim mi? Iphone hiç sevmedim, kullanacağımıda düşünmüyorum ama adamların bu konudaki tarzını beğeniyorum açıkçası. Neyse bu sefer S4' ü ilk çıktığında alacağız. Hadi hayırlısı
Bu durum HTC'nin açıklamasında yer alan " HTC, 2013 yılını üst segmentte tek telefonla geçirecek. Adı gibi tek olacak olan One, tüm global pazarda tek versiyon ile satılacak. Operatörlere satılan One modellerinin de aynı olması, firmaya reklam anlamında da avantaj sağlayacak." ibaresine uymuyor ve yakışmıyor.
2012 nin ilkbaharında tanıtılan S3 den sonra 2013 ün ilkbaharında tanıtılacak S4 gayet makul. S3 ü biraz daha erken alsaydınız sizede normal gelirdi.
Senede bir amiral gemi modeli çıkartan Samsung size uymadıysa Sony ve Htc ile Allah yardımcınız olsun.
S2 ile birlikte çıkan Htc sensation/xl/xe Ve Arc/Arc S tarih oldu ama S2 hala elektironik marketlerde satılıyor ve güncelleme alıyor.
HTC'nin jetonu yeni düşmüş.
Snapdragon 600'ün içindeki adreno 320 S4 Pro dakine göre daha yüksek frekansta çalışmaktadır.