HTC One çift SIM desteği ve microSD girişi ile İngiltere'de ön siparişe sunuldu





HTC One modeli piyasaya sürüldüğünde bilindiği gibi microSD desteği bulunmamaktaydı. Ancak Çin pazarı için çift SIM ve microSD destekli versiyonun pazara çıkması en büyük eleştirilerden birisi olmuştu.





Bu versiyonun sadece Çin pazarına özgü kalacağı düşünülse de HTC bir sürpriz yaptı ve modeli İngiltere'de ön siparişe sundu.





Bu versiyon donanım bakımından orijinal HTC One modelinden farklı değil. Ancak microSD yuvası nedeniyle arka kapak çıkarılabilir yapıda. Tabi bu bataryanın çıkarılabileceği anlamına gelmiyor zira kapağı açtığınız zaman sadece SIM kart ve microSD yuvaları sizi karşılıyor. İç donanım ek bir kaplama ile erişilemeyecek şekilde kapatılmış.





Model bir SIM kart ile sadece GSM ikinci SIM kart ile de 3G ağlarına destek sunuyor. 4G desteği cihazda sunulmamış. MicroSD ile hafıza en fazla 64GB daha artırılabiliyor. Çıkarılabilir arka kapak nedeniyle cihaz 10 gram daha ağır ve 1.1mm daha kalın. Modelin ön sipariş fiyatı yaklaşık 800$ olarak belirlenmiş.

http://www.androidauthority.com/dual-sim-htc-one-microsd-uk-320870/