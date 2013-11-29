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HTC One çift SIM desteği ve microSD girişi ile İngiltere'de ön siparişe sunuldu

5 yıl
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26
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One çift SIM desteği ve microSD girişi ile İngiltere'de ön siparişe sunuldu

HTC One modeli piyasaya sürüldüğünde bilindiği gibi microSD desteği bulunmamaktaydı. Ancak Çin pazarı için çift SIM ve microSD destekli versiyonun pazara çıkması en büyük eleştirilerden birisi olmuştu.

Bu versiyonun sadece Çin pazarına özgü kalacağı düşünülse de HTC bir sürpriz yaptı ve modeli İngiltere'de ön siparişe sundu.

Bu versiyon donanım bakımından orijinal HTC One modelinden farklı değil. Ancak microSD yuvası nedeniyle arka kapak çıkarılabilir yapıda. Tabi bu bataryanın çıkarılabileceği anlamına gelmiyor zira kapağı açtığınız zaman sadece SIM kart ve microSD yuvaları sizi karşılıyor. İç donanım ek bir kaplama ile erişilemeyecek şekilde kapatılmış.

Model bir SIM kart ile sadece GSM ikinci SIM kart ile de 3G ağlarına destek sunuyor. 4G desteği cihazda sunulmamış. MicroSD ile hafıza en fazla 64GB daha artırılabiliyor. Çıkarılabilir arka kapak nedeniyle cihaz 10 gram daha ağır ve 1.1mm daha kalın. Modelin ön sipariş fiyatı yaklaşık 800$ olarak belirlenmiş. 

http://www.androidauthority.com/dual-sim-htc-one-microsd-uk-320870/ Yorum Yaz
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Public_Enemy 5 yıl en beğenilen
Madem yapabiliyorsun niye baştan yapmadın derler adama, ayrıca kapak yapmışken niye çıkarılabilir batarya koymazsın ki! Başkalarını bilmem ama sdcard yuvası ve çıkarılabilir batarya benim için çok önde gelen iki kriter. Bunlar yoksa diğer özelliklere bakmıyorum bile.
Madem yapabiliyorsun niye baştan yapmadın derler adama, ayrıca kapak yapmışken niye çıkarılabilir batarya koymazsın ki! Başkalarını bilmem ama sdcard yuvası ve ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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wolf silver 5 yıl
Htc eskiden Micro SD ve çıkarılabilir bataryali telefonlar yaptığında daha fazla satıyordu.. Samsungun en büyük avantajlarindan biri. Ve kesinlikle samsungu bu konuda tebrik etmek gerek.(Samsung telefon almamın en büyük 2 nedeni) bunların hepsi apple özentileri olmuş..
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LilTunechi 5 yıl
Baştan niye yapmıyorsun acaba
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constantin87 5 yıl
Çıkarılan kapağa karşıyım zamanla aşınma oluyor ve sağlamlık hissiyatı kayboluyor.
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CoreXXX 5 yıl
Krone
Arka kapağın çıkması hoş olmamış bence. Ver 64 GB hafıza daha uğraşma cartıyla curtuyla.

2 sim birde micro sd yeri koysa ve arka kapağı açılmıyor olsa yanı delik deşik olur telefonun:)
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arel.gr 5 yıl
800$ tsok para :(
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Krone 5 yıl
Arka kapağın çıkması hoş olmamış bence. Ver 64 GB hafıza daha uğraşma cartıyla curtuyla.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
arkadaşların dediği gibi madem yapabiliyosun en bastan yapsana
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ManoMachine 5 yıl
Ateist At
Şu bataryayı çıkarıp ne yapıyorsunuz onu çok merak ediyorum
.Hadi çıkardın bataryayı ee napacaksın?Batarya falan mı değiştireceksin? Model iyi ama çift sim ve çıkarılabilir kapak adilik hissi veriyor.Htc one ise premium hissi veren bir model gerek alüminyum kasası gerek tek parça yapısı ile.

Nasıl ne yapıyoruz? Power userız arkadaşım biz, dün gece üçüncü bataryamın siparişini verdim ben haberin var mı?
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Nasıl bir firma oldun sen ya? ilk yapacağını hep son yapıyorsun...
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godless turtle 5 yıl
Diğer yorumlarda da bahsedildiği gibi HTC'ye tasarım konusunda laf yok ama iyice vizyonsuz bir firma oldu çıktı. Her yaptığı iş Apple esintileri taşıyor. Samsung bile anladı taklit ederek devam edemeyeceğini...
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DH Misafiri 5 yıl
Htc nin gerçekten telefon kalitesi çok başarılı elde tuutuğunda o plastik hissini vermiyo alt segment telefonlarında bile premium kullanıcı hissiyatı yaratıyor kabul. Hatta ses konusunda hiç bir telefon markası da önünüze geçemez. ama şu da var aksesuarlarınızı bulmak neredeyse imkansız olmuş aşırı pahalı bi fiyatla giriyorsunuz piyasaya bunu da anlıyorum ama fiyatlarınızı bu şekilde sürdürmenizi anlamıyorum işte. htc one mini çıktı 1.300tl idi hala aynı böyle olmaz ki teknoloji ilerliyor telefonlarınız eskiyor artık bu fiyatlar düşmeli
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Bradley Cooper 5 yıl
htc nin batma sebeplerinden biri de bu. geleceği görün ona göre telefon yapmıyorlar
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Bahaeddin91 5 yıl
Madem model güncelliyorsun Snapdragon 800 koy da bari bir şeye benzesin. 800$ da fiyat belirlemişsin. Türkiye fiyatı 2000'in altında olmayacaktır. E kameran da zaten rakiplerinin çok gerisinde. Kim alacak bu telefonu? HTC One'ı olanlar ellerindeki telefonu satıp bunu mu alacaklar sanıyorsun?

HTC şunu bir türlü idrak edemedi. Sadece tasarımla bu işler olmuyor malesef. Evet tasarımın harika olabilir ama servis ağın, tedarikçin, yazılım desteğin, kameran ve donanımın olmadan hiç bir işe yaramıyor o tasarım...
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