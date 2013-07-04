HTC One kırmızı renkli versiyonu Pazar günü satışa çıkıyor

HTC'nin bu yılın amiral gemi modeli olarak lanse ettiği ve büyük umutlar bağladığı HTC One, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile pazara sunulmuştu. Sonrasında ise modele bir de kırmızı renk seçeneği eklendi.





Dünyanın pek çok ülkesinde satışa sunulan kırmızı renkli HTC One, ülkemizde de Pazar günü itibariyle piyasaya çıkacak. Modelin renk itibariyle daha çok bayan tüketicileri hedefleyeceği sanılıyor.





HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 ekran yer alırken, Qualcomm'un Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimi kullanılıyor. Ayrıca 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çift hoparlör ve amfi destekli BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera, BlinkFeed ana ekran uygulaması, 2300mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 1999TL perakende fiyat etiketine sahip.











