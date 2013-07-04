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HTC One kırmızı renkli versiyonu Pazar günü satışa çıkıyor

5 yıl
1,8b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One kırmızı renkli versiyonu Pazar günü satışa çıkıyor
 HTC'nin bu yılın amiral gemi modeli olarak lanse ettiği ve büyük umutlar bağladığı HTC One, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile pazara sunulmuştu. Sonrasında ise modele bir de kırmızı renk seçeneği eklendi.

Dünyanın pek çok ülkesinde satışa sunulan kırmızı renkli HTC One, ülkemizde de Pazar günü itibariyle piyasaya çıkacak. Modelin renk itibariyle daha çok bayan tüketicileri hedefleyeceği sanılıyor.

HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 ekran yer alırken, Qualcomm'un Snapdragon 600 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimi kullanılıyor. Ayrıca 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, çift hoparlör ve amfi destekli BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera, BlinkFeed ana ekran uygulaması, 2300mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model 1999TL perakende fiyat etiketine sahip.




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HectorBarbossa 5 yıl en beğenilen
Kırmızıyı sadece bayanlar mı kullanıyor. Gayet süper. İçim gitti resmen.
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DH Misafiri 5 yıl
Acaba bu telefonun metalicc blue mavisi turkiyede var mi.satilmaya basladimi
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Tasalı 5 yıl
çok güzel olmuş ben beğendim
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DH Misafiri 5 yıl
Bence kirmizi renk kapkli kilfla cok yakisacak gibi
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1OOOOOO 5 yıl
fotoşop bilsem daha iyi çalışmalar yapardım

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crashris 5 yıl
onr5
özgün134 Dikkat cekici olan arka taraftaki hdr mikrofon deligi yok...
Tanıtım videosunda Hdr mikrofon deliği var.blg.

burdaki inceleme gerçek ise gayet var gibi ancak kırmızı mı yoksa gri mi alsam bilemedeim ? sticker ile kırmızı kullanılır ama uzun vadede nasıl olur bilemedim bestboyz.de/...
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JohnMullins 5 yıl
androidcommunity.com/...
maviside çıkacak diyorlar pek bir şekil
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onr5 5 yıl
özgün134
Dikkat cekici olan arka taraftaki hdr mikrofon deligi yok...

Tanıtım videosunda Hdr mikrofon deliği var.
blg.
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özgün134 5 yıl
Dikkat cekici olan arka taraftaki hdr mikrofon deligi yok...
2 Yanıt Yanıtla
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Strength of Materials 5 yıl özgün134
hdr olmayacakmıs kırmızıda
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EnderGelişenOsasunaAtağı 5 yıl özgün134
özgün134

Dikkat cekici olan arka taraftaki hdr mikrofon deligi yok...

photoshopta layer üstte kalmış
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Pi 5 yıl
Rengi iyi guzelde cizildigi zaman beyaz beyaz aluminyum rengi cikacak ortaya. Rezalet bir goruntu.
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Zuko 5 yıl
Ekranın etrafındaki çerçeve niye kırmızı değil ya?
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kungfukid 5 yıl
bayan kitleye de hitap ediyorlar aslında akıllıca
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Philosoph 5 yıl
Mavisi de yoldaymış telaş yapmayın
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