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HTC One mini 2 uluslararası sertifikasyon platformunda ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One mini 2 uluslararası sertifikasyon platformunda ortaya çıktı

Mart ayında amiral gemi modeli One M8'i tanıtan HTC'nin mini versiyonunu ne zaman piyasaya süreceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak cihazın varlığını destekleyen pek çok önemli bilgi internete sızdırılıyor.

Avrupa'daki hücresel ağlara uyumluluk prosedürlerini uygulayan bağımsız uluslararası sertifikasyon forumu - GCF'de ortaya çıkan yeni bilgiler HTC One mini 2 modeline doğrudan referans gösteriyor. 

12 Mayıs itibariyle sertifika onayı alan HTC One mini 2 modelinin 3G yanında Avrupa altyapısına uygun Cat 3 ve Cat 4 LTE desteği ile birlikte geldiği görülüyor. Bu da cihazın ilk duraklarından birisinin Avrupa olduğunu teyit ediyor. 

Bunun haricinde modelin ne tür bir donanım sunacağı belirtilmemiş. Ancak 4.5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 KitKat ve Sense 6 arayüzü şeklinde özelliklere sahip olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-One-mini-2-shows-up-at-the-GCF_id56035 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Bari rami arttırsaydınız
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matmuhendisi 5 yıl
Adam gibi bi mini yapin ya samsungla cikan mini yalanini surdurmeyin Sony den örnek alın ...
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yhackup 5 yıl
Minilerin hası atom karınca Z1 compacta selam olsun
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat 1400
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X@ndeR 5 yıl
deli gibi fiyat çekerler tam olur.
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orhan.akcali 5 yıl
Mini işinde sony tek geçerim
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Graveety 5 yıl
Htc 1 2 diye isim mi olur?
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DH Misafiri 5 yıl
HTC bu gidişle batacak. Sadece tasarımı var başka hiçbir şeyi yok.
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Illustrious. 5 yıl
Sony sağlam bir tokat attı bu "mini boyut mini donanım" olayına..

İthalatcı fiyatı uygun, garantiye okadar para vermem diyenler baksın,

bizdeuygun.com/...
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General. 5 yıl
Sony düşük donanımlı mini anlayışını yıktı bunlar daha eski kafadan gidiyor.
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mcgul 5 yıl
z1 compact akar
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gokhangokhan33 5 yıl
one kamerasından daha iyi mini :D fiyatı 800 liradan aşağı olursa satar
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furkanbcr 5 yıl
Tek değişen şey kamera ve kasa heralde , bir üst sürümde işlemcinin dahi aynı olması saçmalıktır.
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orhanyıldız 5 yıl
Kamerasi m8den iyi olur
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