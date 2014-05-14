HTC One mini 2 uluslararası sertifikasyon platformunda ortaya çıktı





Mart ayında amiral gemi modeli One M8'i tanıtan HTC'nin mini versiyonunu ne zaman piyasaya süreceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak cihazın varlığını destekleyen pek çok önemli bilgi internete sızdırılıyor.





Avrupa'daki hücresel ağlara uyumluluk prosedürlerini uygulayan bağımsız uluslararası sertifikasyon forumu - GCF'de ortaya çıkan yeni bilgiler HTC One mini 2 modeline doğrudan referans gösteriyor.





12 Mayıs itibariyle sertifika onayı alan HTC One mini 2 modelinin 3G yanında Avrupa altyapısına uygun Cat 3 ve Cat 4 LTE desteği ile birlikte geldiği görülüyor. Bu da cihazın ilk duraklarından birisinin Avrupa olduğunu teyit ediyor.





Bunun haricinde modelin ne tür bir donanım sunacağı belirtilmemiş. Ancak 4.5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 KitKat ve Sense 6 arayüzü şeklinde özelliklere sahip olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-One-mini-2-shows-up-at-the-GCF_id56035