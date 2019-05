HTC, One modelinin ertelendiğini resmen doğruladı

HTC'nin amiral gemi modeli One'ı tanıtmasının ardından üretim problemlerinden kaynaklı erteleme iddiaları sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Özellikle kamera modülünün üretiminde yeterli verimin alınamaması nedeniyle piyasaya çıkışın erteleneceği dile getirilmeye başlanmıştı.





Mobil cihazlarda teknoloji dünyasına ilk kez sunulan bir yenilik olduğu zaman tedarikçi firmaların bu yeniliği üretim bandından çıkarması bazen problemlerle karşılaşabiliyor veya yeterli üretim yapılamıyor.





HTC One da bu problemden nasibini almış görünüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre HTC One modelinin ön siparişlerinin sevkiyatına belirli ülkelerde Mart ayının sonlarına doğru başlanacak. Firma Nisan ayında ise diğer ülkelere ilk parti sevkiyatları yapmayı planlıyor. Ancak hangi miktarlarda bu sevkiyatlar gerçekleşecek bir netlik yok. Zira bazı kaynaklar önümüzdeki bir iki ay boyunca HTC'nin sadece 1 milyon civarında One üretimi yapabileceğini dile getirmişti. Bu bakımdan bir stok sıkıntısı yaşanması da muhtemel.

Ülkemizde de büyük ihtimal Nisan ayı içerisinde modeli görebileceğiz.





HTC One'ın Nisan ayında global satışa başlayacağı en azından şimdilik kesinlik kazandığı için Samsung'un Galaxy S4 amiral gemi modeli ona yetişmiş oluyor. Eğer Samsung vaadlerinde durursa, Galaxy S4 modeli bazı pazarlarda HTC One modelinden de erken satışa çıkabilir.