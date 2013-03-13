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HTC, One modelinin ertelendiğini resmen doğruladı

6 yıl
1,3b
1
63
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, One modelinin ertelendiğini resmen doğruladı


HTC'nin amiral gemi modeli One'ı tanıtmasının ardından üretim problemlerinden kaynaklı erteleme iddiaları sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Özellikle kamera modülünün üretiminde yeterli verimin alınamaması nedeniyle piyasaya çıkışın erteleneceği dile getirilmeye başlanmıştı.

Mobil cihazlarda teknoloji dünyasına ilk kez sunulan bir yenilik olduğu zaman tedarikçi firmaların bu yeniliği üretim bandından çıkarması bazen problemlerle karşılaşabiliyor veya yeterli üretim yapılamıyor.

HTC One da bu problemden nasibini almış görünüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre HTC One modelinin ön siparişlerinin sevkiyatına belirli ülkelerde Mart ayının sonlarına doğru başlanacak.  Firma Nisan ayında ise diğer ülkelere ilk parti sevkiyatları yapmayı planlıyor. Ancak hangi miktarlarda bu sevkiyatlar gerçekleşecek bir netlik yok. Zira bazı kaynaklar önümüzdeki bir iki ay boyunca HTC'nin sadece 1 milyon civarında One üretimi yapabileceğini dile getirmişti. Bu bakımdan bir stok sıkıntısı yaşanması da muhtemel.
Ülkemizde de büyük ihtimal Nisan ayı içerisinde modeli görebileceğiz. 

HTC One'ın Nisan ayında global satışa başlayacağı en azından şimdilik kesinlik kazandığı için Samsung'un Galaxy S4 amiral gemi modeli ona yetişmiş oluyor. Eğer Samsung vaadlerinde durursa, Galaxy S4 modeli bazı pazarlarda HTC One modelinden de erken satışa çıkabilir. 

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tinziri 6 yıl en beğenilen
HTC İYİ BİR FİRMA VE FARKLI CİHAZLAR ÜRETİYOR..
AMA BU TÜR STRATEJİK HATALAR YAPARAK BİR YERE VARILMAZ.. SAMSUNG DANDİK TASARIMLI CİHAZLARI İLE HTC Yİ YİNE EZECEK.. HTC NİN SON ÜMİDİ ONE DA NE YAZIK Kİ GÜME GİTMİŞ OLDU
HTC İYİ BİR FİRMA VE FARKLI CİHAZLAR ÜRETİYOR..AMA BU TÜR STRATEJİK HATALAR YAPARAK BİR YERE VARILMAZ.. SAMSUNG DANDİK TASARIMLI CİHAZLARI İLE HTC Yİ YİNE E...
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ods 6 yıl
Bu da Türkiye'ye Nisan ayından önce gelemeyeceği ve geldikten sonra da kısıtlı sayıda olması sebebiyle uzunca bir süre fiyatlarının düşmeyeceği anlamına geliyor maalesef:(
Bu da Türkiye'ye Nisan ayından önce gelemeyeceği ve geldikten sonra da kısıtlı sayıda olması sebebiyle uzunca bir süre fiyatlarının düşmeyeceği anlamına geliyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ne kardeşim yorumlara bak s3 çıktığının ayında yanan anakartlarla fiyasko yaşattı tüm asya ve avrupada diğer sorunlarda geç güncellemelerle düzeltildi ekran dersen yine tırt ; htc boomsound, ultrapixel ve sense 5 le yenilmez olacak ertelemen
N amacı işlemci değişimi değilse ne olayım işlemciyi tegra 4 yapacaklar
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Moribito 6 yıl
Bu telefon Full HD degilde, 720p olsa daha iyi olurdu, hem performans hemde pilden kurtatirdi, ayrica ekran goruntusundede fark olmazdi. 10 numara telefon olurdu, Full HD oldugu icin 9/10 veriyorum.
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unalislam 6 yıl
FuXiN
Htc yazım guncelleme konusunda berbat bir firma ve almam demistim ama nisan ayında ispanyada satışa çıkar ise ve fiyat uygun olursa son bir şans verip getirtmeyi düşünüyorum. Umarım nisan 2. Haftası mağazalarda bolca olur :D Aslında s4 düşünüyordum ama s3 çakmasını piyasaya sürecekler anlaşılan

Ulan arkadaş İphone'lerin tasarımları aynı s4 s3'e benziyor diye tekerleme yaptınız.Zorla mı alın diyor Samsung size.Gidin o zaman HTC alın Sony alın.Bir sürü farklı tasarım var.Hatta Lumia alın inanılmaz tasarımlar var böyle sarı renkli filan. Hayret bir şeysiniz yaw. 2013 yılı telefonları full hd olacak.Bunu da Samsung'un full hd'si diye düşünün.Xperia Z'yi de gördük s2'nin zerre kasmadığı oyunda kasım kasıldı.Donanımhaber'in inceleme videosunu izleyin. Kimse çıkıp ona tek kelime etmiyor etmediği gibi de Xperia Z mi alsam HTC One mı alsam yoksa plastik s4 mü alsam ya da S3 çakması mı alsam diyorsunuz.Niyeyse diğerlerinin başına şöyle unvanlar getirmiyorsunuz... Full hd diye Sony'nin piyasa sürdüğü ama bu işten anlamadığı için ekran görevlerini yerine getirmediğin kasılan Xperia Z mi alsam? Veya HTC One düşünenler;güncelleme yapmayan aradığımızda yetkili servis bulamadığımız,çok kısa süre sonra One X modelinin One X plus diye bir modelini çıkartarak One X modellerini değersizleştiren ve elimizde kalan daha doğrusu satarken bize bir dünya zarar ettiren HTC mi alsak demiyorsunuz.Adil değilsiniz gerçekten. Dostum eğer gerçekten sağlamlığa önem veriyorsan sana müthiş bir tavsiyem var: Git Nokia 3310 al.5inci kattan at sonra telefonu al kullan hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz hiçbirinin full hd ekranı s4 kadar sorunsuz olmayacak.Herkesin önem verdiği şeyler farklı. Plastik telefon istemeyenler gitsin 3310 alsın.Burada biz 2000TL civarındaki akıllı telefonların akıllı özelliklerine bakarak alıyoruz nitekim...
2 Yanıt Yanıtla
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FuXiN 6 yıl unalislam
unalislam

FuXiN

Htc yazım guncelleme konusunda berbat bir firma ve almam demistim ama nisan ayında ispanyada satışa çıkar ise ve fiyat uygun olursa son bir şans verip getirtmeyi düşünüyorum. Umarım nisan 2. Haftası mağazalarda bolca olur :D Aslında s4 düşünüyordum ama s3 çakmasını piyasaya sürecekler anlaşılan


Ulan arkadaş İphone'lerin tasarımları aynı s4 s3'e benziyor diye tekerleme yaptınız.Zorla mı alın diyor Samsung size.Gidin o zaman HTC alın Sony alın.Bir sürü farklı tasarım var.Hatta Lumia alın inanılmaz tasarımlar var böyle sarı renkli filan. Hayret bir şeysiniz yaw. 2013 yılı telefonları full hd olacak.Bunu da Samsung'un full hd'si diye düşünün.Xperia Z'yi de gördük s2'nin zerre kasmadığı oyunda kasım kasıldı.Donanımhaber'in inceleme videosunu izleyin. Kimse çıkıp ona tek kelime etmiyor etmediği gibi de Xperia Z mi alsam HTC One mı alsam yoksa plastik s4 mü alsam ya da S3 çakması mı alsam diyorsunuz.Niyeyse diğerlerinin başına şöyle unvanlar getirmiyorsunuz... Full hd diye Sony'nin piyasa sürdüğü ama bu işten anlamadığı için ekran görevlerini yerine getirmediğin kasılan Xperia Z mi alsam? Veya HTC One düşünenler;güncelleme yapmayan aradığımızda yetkili servis bulamadığımız,çok kısa süre sonra One X modelinin One X plus diye bir modelini çıkartarak One X modellerini değersizleştiren ve elimizde kalan daha doğrusu satarken bize bir dünya zarar ettiren HTC mi alsak demiyorsunuz.Adil değilsiniz gerçekten. Dostum eğer gerçekten sağlamlığa önem veriyorsan sana müthiş bir tavsiyem var: Git Nokia 3310 al.5inci kattan at sonra telefonu al kullan hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz hiçbirinin full hd ekranı s4 kadar sorunsuz olmayacak.Herkesin önem verdiği şeyler farklı. Plastik telefon istemeyenler gitsin 3310 alsın.Burada biz 2000TL civarındaki akıllı telefonların akıllı özelliklerine bakarak alıyoruz nitekim...


Hiç üşenmeden bu kadar yazdıgın için tebrikler
konuya yanlış yerden girmişsin ben s4'ün plastik olmasına takılmadım kaldı ki ya plastik olur yada metal cinsinden bir iey olur başka altarnetif var mı ki ?? bu arda ben plastik işi ile uğraşırım iyi bir hammadde ile plastik kasada çok iyi olur
ama metalin yerini tutatr mı orası kullanıcıya kalmıştır.. ben s3'ü de beğenmemiştim s'4 beğenmedim ikiside aynı dizaynda be bana göre çok kötü... Hemen şunuda not edeyim belliki samsung sevdalısısın.. Sıray d720 3 sene, samsung star 1.5 sene, samsung wave 1.5 sene yani toplamda şimdiki cihazım olan evo 3d ye kadar aşagı yukarı 6 sene samsung kullandım hiçte şikayetçi olmadım. sebibine gelince tamamen duygusal anlamışsındır.. htc ile ilk buluşmam şuan kullandıgım cihazdır ve kasa kalitesi çok ta iyi degil ve yazılımsal olarkta htc yine söylüyorum berbat bir firma.. kıscası işime hangisi gelirse o firmanın cihazını alır kullanırım hiç biri babamın oglu degil!!!

xperia z de alablirim onuda ekliyeyim
siz siz olun bir firmanın bağımlısı olmayın arkadaş. para sizin cebinizden çıkıyor akıl işimidir yapmayın lütfen..
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gently weeps 6 yıl unalislam
unalislam

FuXiN

Htc yazım guncelleme konusunda berbat bir firma ve almam demistim ama nisan ayında ispanyada satışa çıkar ise ve fiyat uygun olursa son bir şans verip getirtmeyi düşünüyorum. Umarım nisan 2. Haftası mağazalarda bolca olur :D Aslında s4 düşünüyordum ama s3 çakmasını piyasaya sürecekler anlaşılan


Ulan arkadaş İphone'lerin tasarımları aynı s4 s3'e benziyor diye tekerleme yaptınız.Zorla mı alın diyor Samsung size.Gidin o zaman HTC alın Sony alın.Bir sürü farklı tasarım var.Hatta Lumia alın inanılmaz tasarımlar var böyle sarı renkli filan. Hayret bir şeysiniz yaw. 2013 yılı telefonları full hd olacak.Bunu da Samsung'un full hd'si diye düşünün.Xperia Z'yi de gördük s2'nin zerre kasmadığı oyunda kasım kasıldı.Donanımhaber'in inceleme videosunu izleyin. Kimse çıkıp ona tek kelime etmiyor etmediği gibi de Xperia Z mi alsam HTC One mı alsam yoksa plastik s4 mü alsam ya da S3 çakması mı alsam diyorsunuz.Niyeyse diğerlerinin başına şöyle unvanlar getirmiyorsunuz... Full hd diye Sony'nin piyasa sürdüğü ama bu işten anlamadığı için ekran görevlerini yerine getirmediğin kasılan Xperia Z mi alsam? Veya HTC One düşünenler;güncelleme yapmayan aradığımızda yetkili servis bulamadığımız,çok kısa süre sonra One X modelinin One X plus diye bir modelini çıkartarak One X modellerini değersizleştiren ve elimizde kalan daha doğrusu satarken bize bir dünya zarar ettiren HTC mi alsak demiyorsunuz.Adil değilsiniz gerçekten. Dostum eğer gerçekten sağlamlığa önem veriyorsan sana müthiş bir tavsiyem var: Git Nokia 3310 al.5inci kattan at sonra telefonu al kullan hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz hiçbirinin full hd ekranı s4 kadar sorunsuz olmayacak.Herkesin önem verdiği şeyler farklı. Plastik telefon istemeyenler gitsin 3310 alsın.Burada biz 2000TL civarındaki akıllı telefonların akıllı özelliklerine bakarak alıyoruz nitekim...


o mesut çevik in yaptığı çakallıktan başka bişey değil. o oyunları oynarken arkada temple run indiriyor ve sonrada temple run oluşturuldu yazıyor. telefonun neden kastığı ortada git youtube da yaz best of games on xperia z diye bakalım takılma kasılma oluyor mu olmuyor mu.
8 çekirdek diye milleti yiyecek samsung haberiniz yok.


kamerası da o beğenmedin sony nin kamerasıdır haberin olsun.
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FuXiN 6 yıl
Htc yazım guncelleme konusunda berbat bir firma ve almam demistim ama nisan ayında ispanyada satışa çıkar ise ve fiyat uygun olursa son bir şans verip getirtmeyi düşünüyorum. Umarım nisan 2. Haftası mağazalarda bolca olur :D
Aslında s4 düşünüyordum ama s3 çakmasını piyasaya sürecekler anlaşılan
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dcup 6 yıl
S4 beklentileri karsilayamayacak gibi duruyor.

HTC One bu sene iyi iş yapabilir.
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Collezione 6 yıl dcup
dcup



HTC One bu sene iyi iş yapabilir.

ben pek öyle düşünmüyorum. htc geçtiğimiz sene JB plan/takvimi ile resmen sınıfta kaldı ve çok tepki aldı. ben sensation kullanıcısı olarak 1 hafta içinde xiaomi m2'ye geçeceğim. diğer sensation kullanıcıları ise cihazlarını satıp samsunga yöneliyorlar..
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dockhanger 6 yıl
demekki sony ıphon piıyasayı elıne alıcaklar gibime geliyor samsung supriz bişiler yapar diye umutlandım bebek maması tabağı plastiğinden telefon yapması kendıne bi tokattır goldür htc de kendıne gol attı
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amras_tasartir 6 yıl
valla adı m7 kodu iken merakla bekliyorduk ama daha geçen arkadaş yurtdışı almış. Benim nexus 4'ü benchmarkta geçemedi bile. Tabi Sense tam bir kaynak yiyici malum. Custom romda bir ihtimal geçebilir. Aradaki fiyat farkına değmez benim gözümde o ayrı...
E şimdi bu telefonda tek olay kamera benim gözümde :))
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yakamoz40 6 yıl
htc yi bir firma olarak sony ile karşılaştırmak çok yanlış, sony yi tanımamak demek
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fear-tr 6 yıl
therocqula
HaTiCeye degil, neticeye bak diye bosuna dememisler

çok doğru söylemişsin kardeş.. beceriksiz bunlar güncellemeyi bile zor verirler
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cibicibi 6 yıl
Ben şahsen HTC'nin orta segmentinden umutluyum ...
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IRyujin 6 yıl
Bekleyeceğiz artık ne yapalım.
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cherkesomer 6 yıl
beklerim öyle alırım.. dandik plastik oyuncak gibi duran telefonu alacağıma aldığım telefon bişeye benzesin.. zaten tasarım ses kamera 1numara..
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Dexstz 6 yıl
Rekabet için bilerek ertelediler
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