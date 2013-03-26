HTC One ön taleplerinin ABD'de yüzbinlerce olduğu belirtiliyor





Yılın en iddialı modellerinden birisi olan HTC One ile kötü günleri geride bırakarak çıkış yakalamak isteyen HTC, bileşen tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle, ürünün çıkışını ertelemek zorunda kalmıştı.





İngiltere, Almanya ve Tayvan'da bu hafta modelin piyasada olması beklenirken, ABD, Kanada, Avrupa ve Asya/Pasifik ülkelerinde Nisan ayı sonunda pazara sunulacak.





Firmanın ön talebe başladığı ABD'den ise iyi haberler geliyor. HTC pazarlama başkanı Jason MacKenzie, şimdiye kadar tasarladıkları cihazlar içerisinde en güçlü başlangıcı HTC One ile yaptıklarını ve cihaza olan ön talebin yüzbinler ile ifade edildiğini belirtti.





HTC ayrıca bir eskiyi getir yeniyi götür kampanyası da başlattığı için ABD'de yüksek bir talep oranına ulaştı.





Görkemli bir etkinlik ile tanıtılan HTC One, Snapdragon 600 çözümü, 4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekran gibi temel donanım özelliklerinin yanında BoomSound stereo ses sistemi, Ultrapixel kamera teknolojisi, BlinkFeed anasayfa besleme ekranı gibi ekstra donanım ve yazılım özellikleriyle adından söz ettirdi. Buna paralel olarak da tüketici tarafında büyük bir ilgi oluştu.





Ancak ön taleplerin tamamının siparişe döneceğini söylenemez. Müşterilerin vazgeçme hakkı da olduğu için asıl rakamlar satışlar başladığında ortaya çıkacaktır. Yine de modelin kısa sürede milyonluk satış rakamlarını geride bırakacağı tahminini yapabiliriz.





http://www.androidauthority.com/htc-one-huge-pre-orders-several-hundred-thousand-178342/