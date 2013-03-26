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HTC One ön taleplerinin ABD'de yüzbinlerce olduğu belirtiliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One ön taleplerinin ABD'de yüzbinlerce olduğu belirtiliyor

Yılın en iddialı modellerinden birisi olan HTC One ile kötü günleri geride bırakarak çıkış yakalamak isteyen HTC, bileşen tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle, ürünün çıkışını ertelemek zorunda kalmıştı. 

İngiltere, Almanya ve Tayvan'da bu hafta modelin piyasada olması beklenirken, ABD, Kanada, Avrupa ve Asya/Pasifik ülkelerinde Nisan ayı sonunda pazara sunulacak. 

Firmanın ön talebe başladığı ABD'den ise iyi haberler geliyor. HTC pazarlama başkanı Jason MacKenzie, şimdiye kadar tasarladıkları cihazlar içerisinde en güçlü başlangıcı HTC One ile yaptıklarını ve cihaza olan ön talebin yüzbinler ile ifade edildiğini belirtti.

HTC ayrıca bir eskiyi getir yeniyi götür kampanyası da başlattığı için ABD'de yüksek bir talep oranına ulaştı.

Görkemli bir etkinlik ile tanıtılan HTC One, Snapdragon 600 çözümü, 4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekran gibi temel donanım özelliklerinin yanında BoomSound stereo ses sistemi, Ultrapixel kamera teknolojisi, BlinkFeed anasayfa besleme ekranı gibi ekstra donanım ve yazılım özellikleriyle adından söz ettirdi. Buna paralel olarak da tüketici tarafında büyük bir ilgi oluştu. 

Ancak ön taleplerin tamamının siparişe döneceğini söylenemez. Müşterilerin vazgeçme hakkı da olduğu için asıl rakamlar satışlar başladığında ortaya çıkacaktır. Yine de modelin kısa sürede milyonluk satış rakamlarını geride bırakacağı tahminini yapabiliriz.


http://www.androidauthority.com/htc-one-huge-pre-orders-several-hundred-thousand-178342/ Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Her yeni iPhone modeli, S3, S4, note serisi zaten ABD'de milyonlarca talep alıyor. Yüzbinlerce olması az gibi :/
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Mr.Legend 6 yıl
Firaristt
Her yeni iPhone modeli, S3, S4, note serisi zaten ABDde milyonlarca talep alıyor. Yüzbinlerce olması az gibi :/

Haberi kim sunmuş ona bak
FiraristtHer yeni iPhone modeli, S3, S4, note serisi zaten ABDde milyonlarca talep alıyor. Yüzbinlerce olması az gibi :/Haberi kim s...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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haymatloshan 6 yıl
Diğer firmalar milyon talepler diyor,HTC ise yüz binler,ciddi kurumsal hatalar yapıyorlar.
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SaLoVoLa 6 yıl
tayfunay
Kimse hikaye anlatmasın elektronik/teknoloji işinde duayen olan firmalar bellidir, aradakiler her an yok olabilir. Htc si daha çırak bile değildir. Sony ----Ocak 1958 Samsung--- Ocak 1969 Apple----- Mart 1976 Htc -----Mayıs 1997

Bu markaların içinde sadece cep telefonu üreten HTC dir. Diğer markalar sadece cep telefonu üretmediği için kuruluş tarihlerine göre sınıflandırmak çok saçma. Samsung hele çamır makinasından ram e kadar o kadar çok şey üretiyor ki samsungu ben cep telefonu markası olarak görmüyorum. lacoste nin markasını yapıştırıp sattığı çinli malı saatleri 300-400 tl ye kitlemeleri gibi samsung da cep telefonlarını kitliyor millete :D
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Htc one bu modeliyle iyi satis yapacak bencede
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nightsoldier 6 yıl
Emre arkadasima katiliyorum. İs sektorde bulunulan zamandan ibatet oldaydi sony su anda tartismasiz lider olurdu. Htc kaliteli malzeme kullaniyor ama tek sorunu pil. Oneda da bunu asmisa benziyorlar zira one incelemelerinde gordugum kadariyla pil 1.5 gun gidiyor.
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allking 6 yıl
[__Zahid__]
Bu telefonun ekrani 5 inç ve kamerasi en azindan 8mp olsa hiiiiç dusunmez gozum kapali alirim ama işte naparsin illa biyerinden kisicaklar. Alsamda tereddutlu alicam. Belkide birileri aklimi celicek s4 alicam

işte bu kamera kalitesini megapikselle ölçen cahil kafa. sanki bina kaplayacak çektiği fotoğrafla...
3 Yanıt Yanıtla
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[__Zahid__] 6 yıl allking
allking
[__Zahid__]
Bu telefonun ekrani 5 inç ve kamerasi en azindan 8mp olsa hiiiiç dusunmez gozum kapali alirim ama işte naparsin illa biyerinden kisicaklar. Alsamda tereddutlu alicam. Belkide birileri aklimi celicek s4 alicam

işte bu kamera kalitesini megapikselle ölçen cahil kafa. sanki bina kaplayacak çektiği fotoğrafla...

Cahil sensin birader. Hocalarin tahtaya yazdigi seylerin resmini cekiyorum not almak yerine. 5mplik kamerayla okunmuyo ama arkadasin s3 uyle okunuyo. Htc nin ki ise 4mp. İstedigi kadar isik alsin ben o yazilari okumadiktan sonra. Ayrica benim resimlere zoom yapip ayrintilara bakma gibi bi hobim var. Htc nin fotograflarinda bunuda yapamayacagim. Ama işte bunu senin gibi birine anlattim ya elimin yorulduguna degmeyecek
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1988celik 6 yıl allking
allking

[__Zahid__]

Bu telefonun ekrani 5 inç ve kamerasi en azindan 8mp olsa hiiiiç dusunmez gozum kapali alirim ama işte naparsin illa biyerinden kisicaklar. Alsamda tereddutlu alicam. Belkide birileri aklimi celicek s4 alicam


işte bu kamera kalitesini megapikselle ölçen cahil kafa. sanki bina kaplayacak çektiği fotoğrafla...

Ah AH haline bakmadan millete cahil diyen cahil arkadaşım resmin boyutu 4 mp den dolayı küçük ne zoom yapıp ayrıntıya bakabilirsin nede pc de tam ekran resme daha fazla ışık alıyormuş gece çekimleri güzelmiş hanginiz gece çok az ışıkta resim çekiyorki hatta çekse bile bile öyle devrim atlatacak kadar başarılı bir kameraya sahip değil m.ç nin son canlı yayınını izlerseniz canlı resim çekip yayınlada kamera berbattı canlı yayında htc one ile çektiğini görmesem tost makinası ile çekti sanırdım o derece hatta biraz araştırsan bulabilirsin hatta seni yormayım dropbox.com/... buda link bak bakalım kaliteli dediğin kamera nasılmış bence kamera tam anlamı ile berbat ötesi bana yıllar önceki telefonum nokia 6300 kalitesinde bir kamera gibi geldi belki kamera sizi tatmin edebilir ne kullandığınızı bilmiyorum ama nokia ve sony telefon kullananlar için bu kamera tamamen hayal kırıklıdıgıdır
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__Nikolaus__ 6 yıl allking
allking
[__Zahid__]
Bu telefonun ekrani 5 inç ve kamerasi en azindan 8mp olsa hiiiiç dusunmez gozum kapali alirim ama işte naparsin illa biyerinden kisicaklar. Alsamda tereddutlu alicam. Belkide birileri aklimi celicek s4 alicam

işte bu kamera kalitesini megapikselle ölçen cahil kafa. sanki bina kaplayacak çektiği fotoğrafla...

Ultra pixel kavramını htc bu telefonu çıkarmadan önce biliyordun da şimdi millete cahil deme hakkına sahip mi oldun?

Bu cihazdan vazgeçmemi sağlayan tek etken o rezil kamerası. Kendi kullanicilari dahi ağlıyor güncelleme verin diye ki geçen de bir güncelleme aldı.

Kısaca kameraya önem veren kişiler bu cihazı tercih etmeyecek.

Ah htc bir kere de tam yap bir cihazından rahatlıkla alalım.
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wolf silver 6 yıl
HTC bu sefer güzel bir cihaz çıkarttı. Bu sefer satsinda adamlar Argeye daha fazla yatırım yapsinlar..
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tayfunay 6 yıl
Kimse hikaye anlatmasın elektronik/teknoloji işinde duayen olan firmalar bellidir, aradakiler her an yok olabilir. Htc si daha çırak bile değildir.

Sony ----Ocak 1958

Samsung--- Ocak 1969

Apple----- Mart 1976

Htc -----Mayıs 1997
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onsos1100 6 yıl
Firaristt
Her yeni iPhone modeli, S3, S4, note serisi zaten ABDde milyonlarca talep alıyor. Yüzbinlerce olması az gibi :/

ön siparişte milyonlarca..... yanlışınız var yüz milyonlarca olucaktı...
(samsung ön siparişte 10 milyon cihaz sattı. bunun büyük çoğunluğu avrupa ve asya)
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godless turtle 6 yıl
bu telefon fazlasını bile hak ediyor doğrusu. parasını benchmark skoruna değilde, severek kullanacağı telefona yatırmak isteyenlerin ilk tercihinden biri olabilir bu telefon.
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denizci535 6 yıl
Eski htc telefonu getirene htc one veriyorlarmıs satamayınca milletin elindeki tellere goz dikti yazık htc s4 ün gölgesi herkesi ürküttü...
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ßlaCKFOX 6 yıl denizci535

HTC bu sene işini iyi yapıyor sanırım Butterfly modeli de Asia'da Android Authority'de okuduğum kadarıyla ilgiyle karşılanmış

denizci535

Eski htc telefonu getirene htc one veriyorlarmıs satamayınca milletin elindeki tellere goz dikti yazık htc s4 ün gölgesi herkesi ürküttü...


Pazarlama Stratejisi diye bir şey var keşke Türkiye'de de eski cihazları belli bir ücrete alım kampanyası başlatsalar
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[__Zahid__] 6 yıl
Bu telefonun ekrani 5 inç ve kamerasi en azindan 8mp olsa hiiiiç dusunmez gozum kapali alirim ama işte naparsin illa biyerinden kisicaklar. Alsamda tereddutlu alicam. Belkide birileri aklimi celicek s4 alicam
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cherkesomer 6 yıl
1080p
Sanırım RIM den önce HTC nalları dikecek. Alametleri Windows Phone lu cihaz çıkarmasından belli olmuştu.

android die bişey yokken htc zaten windowslu telefon çıkarıyordu.. piyasada ne apple nede samsung varken.. oyüzden windows herzaman htc için varolacaktır.
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