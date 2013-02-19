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HTC One resmen duyuruldu: 4.7 inç Full HD ekran, dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, HTC Zoe kamera

6 yıl
10,3b
1
329
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC One resmen duyuruldu: 4.7 inç Full HD ekran, dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, HTC Zoe kamera

Bir dönem akıllı telefon pazarında dünya devleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşarak teknoloji dünyasında büyük üne kavuşan HTC, geçtiğimiz yıl ekonomik anlamda oldukça kötü bir performans ortaya koyarak geriye düşmüştü. 2013'te yenilenmiş bir marka olarak tüketicilerin karşısına çıkacağının ipuçlarını veren uzak doğulu firma, bugün Amerika'nın New York ve İngiltere'nin Londra şehirlerinde organize edeceğini açıkladığı basın etkinlikleri kapsamında yeni üst düzey akıllı telefonunu gün yüzüne çıkardı. Malzeme kalitesi ve kendi geliştirdiği Sense kullanıcı arayüzü sayesinde Kuzey Amerika gibi bir dev mobil pazarda liderliğe kadar yükselerek müşterilerini memnun etmeyi başaran HTC'nin yeni cihazında bu iki hususta ciddi çalışmalar yürüttüğü gözleniyor.
Resmi tanıtımı öncesi birçok kez internette teknik detayları paylaşılan ve çeşitli görselleri sızdırılan M7 kod adlı akıllı telefon, daha önce UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarının oynandığı statlarda yer alan reklam afişlerinin de doğruladığı gibi HTC One ismini taşıyor. Simgeleşmiş tasarım anlayışını bir adım öteye taşıyarak Butterfly modeline benzer çizgileri bünyesinde barındıran boşluksuz alüminyum kasası ile donanım kalitesinde sektörün en iddialı ürünleri arasına ismini yazdırıyor. Mobil endüstride çok sayıda teknolojiye önderlik ederek yaygınlaşmasında büyük rol oynayan HTC, One ile şimdiye kadar görülmemiş bazı yeni nesil donanımlar ile teknolojileri bir araya getirerek cihazı cazip bir formda sunmayı başarıyor.
4.7 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) 468ppi piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Krait 300 işlemci ve Adreno 320 grafik birimli Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 çipset, 2GB DDR2 sistem belleği, 32/64GB artırılamayan hafıza, HDR destekli 2.1MP 88 derece açıyla çekim yapabilen, Full HD video kaydedebilen görüntülü görüşme kamerası, çift taşıyıcı ile 42Mbps HSDPA mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve 5G Wi-Fi olarak da bilinen, akıllı telefonlarda 433Mbit/saniyeye kadar çıkabilen 802.11ac protokolü desteği, NFC çipi, Bluetooth 4.0, a-GPS, GLONASS, FM radyo, MHL portu, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5.0 kullanıcı arayüzü ve 2,300 mAh çıkarılamayan pili beraberinde getirecek 9.3mm kalınlığında ve 143 gram ağırlığındaki akıllı telefonun siyah, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri satışa sunulacak. 
Yayınladığı basın açıklamasında telefonun üç farklı noktasına temas ediliyor; HTC Zoe ile Ultrapiksel kamera, HTC BlinkFeed kişisel canlı akış hizmeti ve Beats Audio ses teknolojisiyle desteklenen ön yüzde konumlanmış HTC BoomSound hoparlörleri. ImageSense görüntüleme teknolojilerini geçen yıldan bu yana geliştirmete olan firma, HTC Zoe adını verdiği Ultrapiksel kamera olarak nitelendirilen yeni çözümü ile endüstrideki en iyi çekim yapabilen akıllı telefonu oluşturabilmeyi amaç edinmiş. Arkadan aydınlatmalı, f/2.0 diyafram aralığı ve 28mm lens genlişiğine sahip 1/3" boyutundaki sensör, 2.0 mikronluk 2688 x 1520 (4MP) adet pikselden oluşuyor. İki eksenli optik görüntü dengeleme, gerçek zamanlı donanımsal HDR çekim desteği, HTC ImageChip 2, beş farklı ışık seviyesine sahip akıllı LED flaş gibi özelliklere sahip HTC Zoe, piyasadaki 13MP ve 8MP'lik en güçlü rakiplerinden dahi çok daha yüksek kalitede görüntüler kaydedebiliyor. Bunun başlıca nedeni ise; bir piksele %313 daha fazla ışık sığdırması, yani her bir görüntü birimine daha fazla veri yazabilmesi.
Yeni nesil ImageChip 2'nin de yardımıyla saniyede sekiz fotoğraf kaydedebilme, kaydedilmiş bir görüntü üzerinden herhangi bir ögeyi kaldırabilme, gelişmiş 360 derece panorama çekim modu, ağır çekim video kaydetme desteği ve çok sayıda yazılımsal fonksiyon ile zenginleştirilen HTC Zoe üreticinin mevcut planlarına göre; Windows Phone'lu cihazlarda kullanılmayacak ve uzun bir süre bu kameraya sahip ilk model olan One'a özel olarak sunulacak. Cihazın satışındaki kilit noktalardan biri olan HTC BoomSound, ekranın alt ve üstünde konumlanan donanımsal ses yükseltici ve Beats Audio ses teknolojisiyle desteklenmiş akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rezonanslara sahip çift hoparlörün tiraci isimlendirmesi olarak duyuruldu. Aynı zamanda ahize görevi üstlenen üst kısımdaki hoparlör, HTC Sense Voice adlı yeni bir özellik sayesinde kullanıcının bulunduğu ortama göre 70db - 120db seviyesi ve 10db - 70db seviyeleri arasında otomatik geçiş yaparak sağlıklı bir ses iletimini mümkün kılıyor.
Üreticinin "Yeni Sense" olarak isimlendirmeyi uygun gördüğü Sense 5 kullanıcı arayüzü, BlinkFeed özelliği ile cihaz sahipleri sosyal paylaşım sitelerinden sanal medya organlarına kadar birçok dijital içeriği tek bir yerde toplayabilecek. Aygıtın çoklu medya fonksiyonlarından yalnızca biri olan BlinkFeed ile birlikte yeni nesil arayüz daha birçok değişiklikle tüketicilere ulaşmayı bekliyor. Yeni nesil kamera teknolojisi, mobil standartların oldukça üzerinde ses seviyesine sahip çift hoparlörü, gelişmiş mikrofonları ile HDR ses kayıt ve işleme desteği, yeni nesil HTC Zoe Ultrapiksel kamera sensörü, Nokia Lumia 920'ye de eşlik eden optik görüntü dengeleme, 200 saatte imal edilen tek parça halindeki boşluksuz alüminyum kasasına rağmen akıllı anten teknolojisi sayesinde çift anten arasında otomatik geçiş yapabilme özelliği, HTC Sense TV ile kızılötesi kumanda olarak kullanılabilme ve 5G Wi-Fi desteği gibi daha birçok yeniliği adına yakışır şekilde bir araya getiren HTC One, henüz birkaç ay önce yeni bir üst düzey ürün piyasaya süren üreticisinin kendini tekrar edeceği eleştirilerine yanıt niteliğinde işlevlerle yakında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.
Avea, Turkcell ve Vodafone Türkiye dahil olmak üzere toplamda 85 ülkede ve 185 mobil taşıyıcı tarafından dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir satış ağıyla tüketicinin beğenisine sunulacak HTC One, iki yıl ücretsiz 25GB'lık Dropbox bulut depolama hafızasıyla birlikte Mart ayının başında resmen piyasaya sürülecek. Cihaz hakkında tüm detaylara kaynak bağlantısından ulaşabilir, yeni nesil akıllı telefonun ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
HTC One resmen duyuruldu: 4.7 inç Full HD ekran, dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, HTC Zoe kamera
HTC One resmen duyuruldu: 4.7 inç Full HD ekran, dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, HTC Zoe kamera

http://www.htc.com/us/smartphones/htc-one Yorum Yaz
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SS10 6 yıl en beğenilen
Bende teknolojiyi çok severim, sürekli takip ederim ama Allah aşkına biri çıkıpta izahını yapsın, benchmark testince cihazın 1milyon puan alsa ne olacak? Adreno 320 değilde Adreno bilmem kaç bin olsa ne olacak? Snapdragon 600 değilde bilmem kaç bin olsa ne olacak? Uzaya mı çıkacaksın o elindeki aletle?

Adamın elindeki telefon bile nerden baksan 2 senenin teknolojisine yetecek seviyede, daha 2 gün önce almış, hala diyorki bunu alacam.. İyi al, tüketim manyağı olduk habire daha iyisini alıp alıp duruyoruz sanki bir yerde bitecekmiş gibi.

İnsanların zevkleri tabi yorum yaparım ben anca karışamazsın kimseye
Bende teknolojiyi çok severim, sürekli takip ederim ama Allah aşkına biri çıkıpta izahını yapsın, benchmark testince cihazın 1milyon puan alsa ne olacak? Adren...
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tembelherif 6 yıl
Steve Jobs 2007 de ilk iphone un lansmanını yaparken : "Herhangi bir telefonun 5 yıl ötesinde..." demişti.Efsane yine haklı çıktı yıl 2013 artık iphone OUT!
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onsos1100 6 yıl
genel kanaat şöyle.. :
htc droid dna çıktı >kesin bunu alıcam
nexus 4 çıktı > S3 de beymiş işte benim telefonum
Xperia Z çıktı > martta havuz altından fotolarımı paylaşırım
HTC One çıktı > daha satışa sunulmayan xperia z ikinci ele düştü.. yeni telefon HTC ONE

15 mart 2013 saat 22:30 civarı: Htc one lar xperia z ler alınmadan çöpe atıldı yeni moda Galaxy S IV
Bir ay sonra Iphone 5s tanıtımı...... bu böyle döner işte. lafta herkes alıcak çık sokağa ya nokia 3310 yada "aypon 4S"

genel kanaat şöyle.. :kesin bunu alıcamS3 de beymiş işte benim telefonummart...
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S60Doctor 6 yıl
S4 te cikti geriye alinacak tek telefon olarak HTC One kaldi. Adi gibi one olacak bu sene. Samsungta anladi artik, daha ne yapilabilir ki. Apple stratejisine yoneldi ayni kasayi donanimda yukseltmeler yaparak sundu. Ve kendisinden 6 ay once cikan iphone 5 GPU su kullandi olaya bak(global pazarda powervr sgx 544mp3 kullanacakmis diye okudum) :) iphone 5 kullanicisiyim ama HTC one pil performansi yeterli olursa gecerim bu telefona. HTC bu sefer harbiden en iyisini yapti. Bu kasa cok hos. Bi yerde okudugum habere gore HTC de artik tek kasa uzerinden gidecekmis. Bence de guzel olur. Bu telefonun cikisi ertelendi, bi ihtimal s4 u beklemistir ve ondan daha iyi ozellikte cihaz yapmak icin ertelemistir diye dusundum kendimce. Sonuc olarak android ilk cihazim galaxy tab p1000 di, yetiyordu ilk zamanlar ama kasmalar vardi. Sonra HTC evo 3d aldim. Bataryasi disinda hersey guzeldi. Eger one da batarya problem olmazsa androide gecmeye karar verdigimde alacagim cihaz bu olacaktir.
Ben apple in iphone 5 inde bi cok hatanin oldugunu dusunuyorum. Gecmise baktigimizda 2007 de iphone cikti, mukemmel bir cihazdi. 1 sene sonra 3g cikti ne degisti? Sadece 3g eklendi. Ondan da 1 sene sonra 3gs cikti ufak bir islemci artisi ve ram artisi oldu ve 3g hizi artti. 4 cikti kasa haricinde bence donanimda neredeyse hicbir degisiklik olmadi. 600mhz den 1000mhz e yukseldi, ram 256 dan 512 ye. GPU ayni kaldi, power vr sgx 535. Sonra 4s cikti harbiden mukemmel bir cihaz oldu. Sonra 5 cikti, kasa soyulmalari wifi problemleri vs vs.. Yani ozde anlatmak istedigim windows surumleri gibi Apple inda iyi, kotu, iyi, kotu cihaz dongusu oldu. Ve sahsi gorusumce iPhone 5 kotu cihaz dongusune denk geldi. 5s ya da 6 daha iyi bir cihaz olacaktir. Zaten olmazsa HTC bu senenin sampiyonu olacaktir. Bence bunu hakedecek bir cihaz yapti. Umarim emeklerinin karsiligini alir.
Uzun oldu ama sahsi goruslerimi dile getirdigim bir yorum oldu. Surc-i lisân ettiysek affola. İyi geceler.
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T.R.A.V.E.G.O 6 yıl
Telefonumu satıyorum şu anda çok telefon çıkıyor gerçekten kararsızım ama htc one gibi gözüküyor tasarrım ve özelliklerdne dolayı tahmini ne zaman gelir yurda
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last_legant 6 yıl
su parca tedarigi isini cozsede, satisa baslasalar.
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john mclane 6 yıl
şu galaxy s4 fiyaskosunu gördüm ya htc one bir numara bir....
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DH Misafiri 6 yıl
Tam anlamıyla berbat, iğrenç, hayal kırıklığı. Güzelim Sense'in de içine etmişler.
Hayatımda bu kadar berbat bir telefon görmedim. HTC batmaya mahkum, zaten birkaç ay sonra da One+ çıkarırlar bunlar.
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Gladiotürk 6 yıl
Boomsound bi harika dostum!

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The Witcher 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Tam anlamıyla berbat, iğrenç, hayal kırıklığı. Güzelim Sense'in de içine etmişler.
Hayatımda bu kadar berbat bir telefon görmedim. HTC batmaya mahkum, zaten birkaç ay sonra da One+ çıkarırlar bunlar.

Adam gelecekten geliyor
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DH Misafiri 6 yıl
Iphone a pahalı deniyordu kaliteli bir kasa olunca hepsi bu fiyata satıyor sony xpreia z de buda 2bine yakın olacakmış...Samsung da kalitesiz plastikle bin liraya satar...
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Rwenzori 6 yıl
Muthis bir cihaz, tasarim anlaminda iphone u rahatca geride birakiyor ve digerlerinide.

Genel sorun Htc nin 6 ayda bir telefon cikarmasi sanirim.
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Dreamparks 6 yıl Rwenzori
Ocean Mist

Muthis bir cihaz, tasarim anlaminda iphone u rahatca geride birakiyor ve digerlerinide.

Genel sorun Htc nin 6 ayda bir telefon cikarmasi sanirim.

Ben düne kadar duyumlarla bilgi sahibiydim ama dün tasarım yetkilisinin ağzından duyunca rahatça paylaşabilirim. HTC artık yılda 1 amiral gemi çıkartacak ve güncellemelerle ilgili kimseyi sıkıntıya sokmayacağız dedi. Birde şu değiştirilebilir batarya sorununa el atsalar yeter. Gerçi değiştirilebilirin yerine içine 3000-4000mah pili koysalarda yeter.
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AL[e]N 6 yıl Rwenzori
Ocean Mist

Muthis bir cihaz, tasarim anlaminda iphone u rahatca geride birakiyor ve digerlerinide.

Genel sorun Htc nin 6 ayda bir telefon cikarmasi sanirim.

Kesinlikle katılıyorum tasarım görünce bu telefon bitirmiş.

Abimde S3 var iyi telefon ama kasa kalitesi gerçekten çok kötü hele arka kapak onu konuşmaya gerek yok. Sırf oyüzden onu almak istemedim.

HTC ONE Alüminyum gövdesi ile çogu kullanıyıcı cezbedecek ve arka kapak tasarımıda çok iyi durmuş.

Not: Elma şu tasarımı yapsaydı ortalık yıkılmıştı :))
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` quaD. 6 yıl
Beyazi guzel . Ekran nasil acaba
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DH Misafiri 6 yıl
Note 2 kullanicisiyim hergun guncelleme yapiuyoo helal olsun samsung..
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c_e_m22 6 yıl
Htc gozume girdi ilk defa.. Bu telefonla tuketiciyi kendilerine baglamayi ogrenecekler.
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Krauser ll 6 yıl
hazımsızlık yaşayanlar gelmiş yine
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KANUNI61 6 yıl
bu aralar donanimhaber de htc reklamı revaşda
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