HTC One resmen duyuruldu: 4.7 inç Full HD ekran, dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, HTC Zoe kamera





Bir dönem akıllı telefon pazarında dünya devleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşarak teknoloji dünyasında büyük üne kavuşan HTC, geçtiğimiz yıl ekonomik anlamda oldukça kötü bir performans ortaya koyarak geriye düşmüştü. 2013'te yenilenmiş bir marka olarak tüketicilerin karşısına çıkacağının ipuçlarını veren uzak doğulu firma, bugün Amerika'nın New York ve İngiltere'nin Londra şehirlerinde organize edeceğini açıkladığı basın etkinlikleri kapsamında yeni üst düzey akıllı telefonunu gün yüzüne çıkardı. Malzeme kalitesi ve kendi geliştirdiği Sense kullanıcı arayüzü sayesinde Kuzey Amerika gibi bir dev mobil pazarda liderliğe kadar yükselerek müşterilerini memnun etmeyi başaran HTC'nin yeni cihazında bu iki hususta ciddi çalışmalar yürüttüğü gözleniyor.

Resmi tanıtımı öncesi birçok kez internette teknik detayları paylaşılan ve çeşitli görselleri sızdırılan M7 kod adlı akıllı telefon, daha önce UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarının oynandığı statlarda yer alan reklam afişlerinin de doğruladığı gibi HTC One ismini taşıyor. Simgeleşmiş tasarım anlayışını bir adım öteye taşıyarak Butterfly modeline benzer çizgileri bünyesinde barındıran boşluksuz alüminyum kasası ile donanım kalitesinde sektörün en iddialı ürünleri arasına ismini yazdırıyor. Mobil endüstride çok sayıda teknolojiye önderlik ederek yaygınlaşmasında büyük rol oynayan HTC, One ile şimdiye kadar görülmemiş bazı yeni nesil donanımlar ile teknolojileri bir araya getirerek cihazı cazip bir formda sunmayı başarıyor.

4.7 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) 468ppi piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Krait 300 işlemci ve Adreno 320 grafik birimli Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 çipset, 2GB DDR2 sistem belleği, 32/64GB artırılamayan hafıza, HDR destekli 2.1MP 88 derece açıyla çekim yapabilen, Full HD video kaydedebilen görüntülü görüşme kamerası, çift taşıyıcı ile 42Mbps HSDPA mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve 5G Wi-Fi olarak da bilinen, akıllı telefonlarda 433Mbit/saniyeye kadar çıkabilen 802.11ac protokolü desteği, NFC çipi, Bluetooth 4.0, a-GPS, GLONASS, FM radyo, MHL portu, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5.0 kullanıcı arayüzü ve 2,300 mAh çıkarılamayan pili beraberinde getirecek 9.3mm kalınlığında ve 143 gram ağırlığındaki akıllı telefonun siyah, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri satışa sunulacak.

Yayınladığı basın açıklamasında telefonun üç farklı noktasına temas ediliyor; HTC Zoe ile Ultrapiksel kamera , HTC BlinkFeed kişisel canlı akış hizmeti ve Beats Audio ses teknolojisiyle desteklenen ön yüzde konumlanmış HTC BoomSound hoparlörleri. ImageSense görüntüleme teknolojilerini geçen yıldan bu yana geliştirmete olan firma, HTC Zoe adını verdiği Ultrapiksel kamera olarak nitelendirilen yeni çözümü ile endüstrideki en iyi çekim yapabilen akıllı telefonu oluşturabilmeyi amaç edinmiş. Arkadan aydınlatmalı, f/2.0 diyafram aralığı ve 28mm lens genlişiğine sahip 1/3" boyutundaki sensör, 2.0 mikronluk 2688 x 1520 (4MP) adet pikselden oluşuyor. İki eksenli optik görüntü dengeleme, gerçek zamanlı donanımsal HDR çekim desteği, HTC ImageChip 2, beş farklı ışık seviyesine sahip akıllı LED flaş gibi özelliklere sahip HTC Zoe, piyasadaki 13MP ve 8MP'lik en güçlü rakiplerinden dahi çok daha yüksek kalitede görüntüler kaydedebiliyor. Bunun başlıca nedeni ise; bir piksele %313 daha fazla ışık sığdırması, yani her bir görüntü birimine daha fazla veri yazabilmesi.

Yeni nesil ImageChip 2'nin de yardımıyla saniyede sekiz fotoğraf kaydedebilme, kaydedilmiş bir görüntü üzerinden herhangi bir ögeyi kaldırabilme, gelişmiş 360 derece panorama çekim modu, ağır çekim video kaydetme desteği ve çok sayıda yazılımsal fonksiyon ile zenginleştirilen HTC Zoe üreticinin mevcut planlarına göre; Windows Phone'lu cihazlarda kullanılmayacak ve uzun bir süre bu kameraya sahip ilk model olan One'a özel olarak sunulacak. Cihazın satışındaki kilit noktalardan biri olan HTC BoomSound, ekranın alt ve üstünde konumlanan donanımsal ses yükseltici ve Beats Audio ses teknolojisiyle desteklenmiş akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rezonanslara sahip çift hoparlörün tiraci isimlendirmesi olarak duyuruldu. Aynı zamanda ahize görevi üstlenen üst kısımdaki hoparlör, HTC Sense Voice adlı yeni bir özellik sayesinde kullanıcının bulunduğu ortama göre 70db - 120db seviyesi ve 10db - 70db seviyeleri arasında otomatik geçiş yaparak sağlıklı bir ses iletimini mümkün kılıyor.

Üreticinin "Yeni Sense" olarak isimlendirmeyi uygun gördüğü Sense 5 kullanıcı arayüzü, BlinkFeed özelliği ile cihaz sahipleri sosyal paylaşım sitelerinden sanal medya organlarına kadar birçok dijital içeriği tek bir yerde toplayabilecek. Aygıtın çoklu medya fonksiyonlarından yalnızca biri olan BlinkFeed ile birlikte yeni nesil arayüz daha birçok değişiklikle tüketicilere ulaşmayı bekliyor. Yeni nesil kamera teknolojisi, mobil standartların oldukça üzerinde ses seviyesine sahip çift hoparlörü, gelişmiş mikrofonları ile HDR ses kayıt ve işleme desteği, yeni nesil HTC Zoe Ultrapiksel kamera sensörü, Nokia Lumia 920'ye de eşlik eden optik görüntü dengeleme, 200 saatte imal edilen tek parça halindeki boşluksuz alüminyum kasasına rağmen akıllı anten teknolojisi sayesinde çift anten arasında otomatik geçiş yapabilme özelliği, HTC Sense TV ile kızılötesi kumanda olarak kullanılabilme ve 5G Wi-Fi desteği gibi daha birçok yeniliği adına yakışır şekilde bir araya getiren HTC One, henüz birkaç ay önce yeni bir üst düzey ürün piyasaya süren üreticisinin kendini tekrar edeceği eleştirilerine yanıt niteliğinde işlevlerle yakında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.

Avea, Turkcell ve Vodafone Türkiye dahil olmak üzere toplamda 85 ülkede ve 185 mobil taşıyıcı tarafından dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir satış ağıyla tüketicinin beğenisine sunulacak HTC One, iki yıl ücretsiz 25GB'lık Dropbox bulut depolama hafızasıyla birlikte Mart ayının başında resmen piyasaya sürülecek. Cihaz hakkında tüm detaylara kaynak bağlantısından ulaşabilir, yeni nesil akıllı telefonun ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.htc.com/us/smartphones/htc-one