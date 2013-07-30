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HTC : One satışları geçen yılki amiral gemi modellerine göre iyi ancak üçüncü çeyrek mali tabloları düşüş gösteriyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : One satışları geçen yılki amiral gemi modellerine göre iyi ancak üçüncü çeyrek mali tabloları düşüş gösteriyor

Son iki yıldır akıllı telefon pazarında düşüş yaşayan ve bu yıla kadar peşpeşe çıkardığı modellerle kötü gidişi durduramayan HTC, One amiral gemi modeli ile farklı bir strateji gütmeye başlamıştı. Bir yılda tek amiral gemi modeli ve birkaç tane orta, üst ve giriş seviyesi model olarak strateji belirleyen HTC, böylece bu yıl düze çıkmayı planlıyordu.

HTC One ile satışlarını artırmayı başaran firma, bununla birlikte mali tablolardaki düşüşü bir türlü yukarı çeviremedi. Yılın üçüncü çeyreği için de beklentiler aynı şekilde.

Yatırımcıları ile yılın üçüncü çeyreğine ait beklentilerini paylaşan HTC, One amiral gemi modeli ile geçen yıl ki amiral gemi modelleri karşılaştırıldığında oldukça başarılı satışlar yaptıklarını kaydederken, gelir anlamında ise dibi görebileceklerini belirtti.
Satış gelirlerinin üçüncü çeyrekte 1.67-2 milyar dolar arasında olması beklenirken, faaliyet karı ise eksilerde bulunuyor. Kaybın en büyük sebebi ise yüzde -8 olan kar marjı. Geçen yıl aynı dönemde 2.4 milyar dolar gelir ve 168 milyon dolar faaliyet karı elde edilmişti.

Firmanın patronu Peter Chou, düşüşün sebebi olarak malzeme kalitesinin maliyeti ve işletme giderlerini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa alüminyum kasa tasarımı ile tüketicinin kalbini fethetmek isteyen HTC, maliyetlerde bir türlü dengeyi sağlayamıyor. Chou ayrıca sonbahar aylarında piyasaya sürecekleri yeni orta seviye akıllı telefon serisinin de haberini paylaştı.

http://www.reuters.com/article/2013/07/30/htc-guidance-idUST8N0EU02220130730 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen memoseler
CEO'lar gelmiş hemen.


Bu adamlar bakkal değil arkadaşlar. Çok ciddi paralar, yönetimsel süreçler ve hiyerarşik karar alma mekanizması vardır. Öyle hadii şunu yapalım diyemezler. Çünkü gelecek yıl planlamaları, tahmin ve beklentilerine göre hareket ederler. Samsung kadar sermaye ve yatırım gücü olmadığı için çok normal.
CEO'lar gelmiş hemen.Bu adamlar bakkal değil arkadaşlar. Çok ciddi paralar, yönetimsel süreçler ve hiyerarşik karar alma mekanizması vardır. Öyl...
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Lady GarGara 5 yıl
Bu kadar guzel telefonlari olan bir sirketin bu kadar kotu durumda olmasi tamamen pazarlama ve reklam sirketinin hatasidir. Tabi tedarik sikintilari olmasi ve stand yetersizligi de bunun etkenleri. Her girilen teknoloji magazasinda galaxy standi bulunurken, htc one koskaca markette ya bir tane oluyor ya da olmuyor.

Tabi olan one a oluyor. Neredeyse her takip ettigim internet sitesinde, youtube reviewlerinde one, S4 den daha basarili bir telefon olmasina ragmen yarisi kadar satiyor.

Sirket icin uzucu bir haber ama benim gibi one kullanicilari gibi pek fazla bir sey ifade etmeyen bir konu tabi.
Bu kadar guzel telefonlari olan bir sirketin bu kadar kotu durumda olmasi tamamen pazarlama ve reklam sirketinin hatasidir. Tabi tedarik sikintilari olmasi ve ...
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Eryigitttt 5 yıl grndy80
grndy80
İki yıl önceki nokia gibiler can cekisiyorlar bakabilirler Sony yükseliş te

Kendine yukuberk ten baska arkadas bulamadinmi yavrim
grndy80İki yıl önceki nokia gibiler can cekisiyorlar bakabilirler Sony yükseliş teKendine yukuberk ten baska arkadas bulamadi...
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Albinohastasizenci 4 yıl
Çünkü m8 hala 2500 tl bu kafayla giderseler sonra
yaparlar
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ender ahmet 4 yıl
z2 s5 g3 fiyat düşürdüler m8 hala 2400 tl.

batarsın tabi.
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jolawe 4 yıl
Son 2 yıldır htc son çeyrek konularını kopyala yapıştır mı yapıyorsunuz... hep aynı senaryo :)
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DH Misafiri 4 yıl
S4 ile one fiyat kıyaslaması yaparken maliyet hesaplaması yapmak gerekir sonuçta one alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiş..
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12 Angry Men 5 yıl
Resimde illuminati var.
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TearsForFears 5 yıl
S4 için hala leğen , plastik diyenler var.Anladık fanboysunuzda S4'ü bir kerede başka özelliği ile eleştirin yahu. :D
Düşündümde eleştirilecek yanı yok size hak verdim.Muhaha
Not : Bu yorumum ağır fanlık yapanlaradır.Yoksa Htc şu kasaya snapdragon 800 koysun bende alabilirim.
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wolf silver 5 yıl
Çıkarılabilir batarya ve mıcro Sd ??
Dikkat edin htc modelleri 2010-2011 yıllarında çıkarılabilir batarya mıcro Sd ile gelıyordu. Adamlar kâr ediyorlardı sımdı zarar ediyorlar. Çoğu kişi bu iki özelliğe çok dikkat ederler.. HaTiCe yi severim ancak bu iki durumu yüzünden hiç almayı düşünmüyorum..
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Morphinz 5 yıl
congenial_boy

Mükemmel tasarım ve özellikte telefon yapıyorsun, iş kamera koymaya gelince adı sanı duyulmamış bir teknolojiye dayanaraktan kamerayı 4 mp yapıyorsun. Ultra pixelde desen , mega ultra pixelde desen 4 mplik kameranın 13 mplik kamerayı geçeceğine beni ve birçok kişiyi kimse inandıramaz. Zaten farkettiyseniz telefonu tanıtan veya satan çoğu sitede hep kamera konusunu es geçiyorlar. Diğer özelliklerini kocaman kocaman yazıyorlar , iş kameraya gelince mini minnacık.


İşte hep senin gibi bilgisizler yüzünden böyle oluyor. Ultra pixel > Mega pixel.
Ayrıca inceleme videolarında HTC'nin kamerası her türlü daha iyi sonuç veriyor diğer tüm markalardan...

Ama suç HTC'de YALAN SÖYLEMİYOR... Nokia gibi 41 mp demiyor.. Veya 8 çekirdek yaptık huuu demiyor.. Adam sadece TAŞ gibi telefon yapıyor ve delikanlı gibi neyi varsa onu söylüyor..

Ama bu piyasaya tutunmak için YALAN söylemeleri lazım.. 10 numara donanımı samsung gibi LEĞENE koyup satmaları lazım..
Menü tuşu yok diyen arkadaşlar HTC ONE piyasadaki tüm telefonlardan daha hızlı uygulama açıyor ve donma yapmıyor.
Oyunlarda göremediğiniz yağmur + su effect'lerini htc'de gördüğünüzde şaşırabilirsiniz..
1 Yanıt Yanıtla +3
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psyshock 5 yıl Morphinz
Morphinz
congenial_boy

Mükemmel tasarım ve özellikte telefon yapıyorsun, iş kamera koymaya gelince adı sanı duyulmamış bir teknolojiye dayanaraktan kamerayı 4 mp yapıyorsun. Ultra pixelde desen , mega ultra pixelde desen 4 mplik kameranın 13 mplik kamerayı geçeceğine beni ve birçok kişiyi kimse inandıramaz. Zaten farkettiyseniz telefonu tanıtan veya satan çoğu sitede hep kamera konusunu es geçiyorlar. Diğer özelliklerini kocaman kocaman yazıyorlar , iş kameraya gelince mini minnacık.


İşte hep senin gibi bilgisizler yüzünden böyle oluyor. Ultra pixel > Mega pixel.
Ayrıca inceleme videolarında HTC'nin kamerası her türlü daha iyi sonuç veriyor diğer tüm markalardan...

Ama suç HTC'de YALAN SÖYLEMİYOR... Nokia gibi 41 mp demiyor.. Veya 8 çekirdek yaptık huuu demiyor.. Adam sadece TAŞ gibi telefon yapıyor ve delikanlı gibi neyi varsa onu söylüyor..

Ama bu piyasaya tutunmak için YALAN söylemeleri lazım.. 10 numara donanımı samsung gibi LEĞENE koyup satmaları lazım..
Menü tuşu yok diyen arkadaşlar HTC ONE piyasadaki tüm telefonlardan daha hızlı uygulama açıyor ve donma yapmıyor.
Oyunlarda göremediğiniz yağmur + su effect'lerini htc'de gördüğünüzde şaşırabilirsiniz..


Htc one i turkiye ye ilk geldigi gunden beri kullaniyorum gece cekimi disinda kameranin elle tutulur bir yani yok one kullanicilarinin hepsinin benim gibi dusundugune de eminim. Gecen senenin telefonlarindan kotu bir kamerasi var maalesef telefonda begenmedigim nadir seylerden biri. 50 tane ayar yaparsan dandik birseyi cekmek icin idare eder oluyor ama bu kadar ayarla ben niye ugrasiyim ayri bir konu crop yetenegi yok zaten resmi tam boyut gormek zorundasin crop yaparsan telefondan sogutur.

Oyunlarda gordugun efektlerde tegraya ozeldi tegra 3 kaziginin ustunu kapatmak icindi one da zaten oyle birsey yok ihtiyaci da yok zaten tegra 3 kadar rezil bir gpu ya sahip degil 1080p nin hakkini tam veremiyor olsada.
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mvn_ 5 yıl
Htc çok sevdiğim bir marka özellikle beats müthiş bisey ancak güncelleme konusunda oldukça geride olmaları birde şu yeni çıkan ultrapixel denen olay firmayı kötü durumdan iyice kötüye doğru götürüyor umarım bu durumdan kurtulur ancak zor gözüküyor
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digimon52 5 yıl
Htc one´nin snpdragon 800 lü versiyonunu duyur yok minisi yok daha büyügü böyle tökeslerin iste. ben bunun yalan ölduguna eminim yok battiyoruz ehu ehu.
nokia da batiyor halen telefon satiyor yeme bizi adam ol adam.
bir dahaki Iphone alacagim iiimiii.
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hayalet cevher 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
HTC FİNANS DEPARTMANI
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
SAMSUNG MALİ İŞLER


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erkan0075 5 yıl
orhanyıldız
O değilde one reklamından bıktım, günde 10 defa geliyor...

Ben de buradan HTC yöneticilerine bir duyuruda bulunacağım. HTC one alacağım varsa bile almam bu saatten sonra.
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