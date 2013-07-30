HTC : One satışları geçen yılki amiral gemi modellerine göre iyi ancak üçüncü çeyrek mali tabloları düşüş gösteriyor





Son iki yıldır akıllı telefon pazarında düşüş yaşayan ve bu yıla kadar peşpeşe çıkardığı modellerle kötü gidişi durduramayan HTC, One amiral gemi modeli ile farklı bir strateji gütmeye başlamıştı. Bir yılda tek amiral gemi modeli ve birkaç tane orta, üst ve giriş seviyesi model olarak strateji belirleyen HTC, böylece bu yıl düze çıkmayı planlıyordu.





HTC One ile satışlarını artırmayı başaran firma, bununla birlikte mali tablolardaki düşüşü bir türlü yukarı çeviremedi. Yılın üçüncü çeyreği için de beklentiler aynı şekilde.





Yatırımcıları ile yılın üçüncü çeyreğine ait beklentilerini paylaşan HTC, One amiral gemi modeli ile geçen yıl ki amiral gemi modelleri karşılaştırıldığında oldukça başarılı satışlar yaptıklarını kaydederken, gelir anlamında ise dibi görebileceklerini belirtti.

Satış gelirlerinin üçüncü çeyrekte 1.67-2 milyar dolar arasında olması beklenirken, faaliyet karı ise eksilerde bulunuyor. Kaybın en büyük sebebi ise yüzde -8 olan kar marjı. Geçen yıl aynı dönemde 2.4 milyar dolar gelir ve 168 milyon dolar faaliyet karı elde edilmişti.





Firmanın patronu Peter Chou, düşüşün sebebi olarak malzeme kalitesinin maliyeti ve işletme giderlerini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa alüminyum kasa tasarımı ile tüketicinin kalbini fethetmek isteyen HTC, maliyetlerde bir türlü dengeyi sağlayamıyor. Chou ayrıca sonbahar aylarında piyasaya sürecekleri yeni orta seviye akıllı telefon serisinin de haberini paylaştı.

http://www.reuters.com/article/2013/07/30/htc-guidance-idUST8N0EU02220130730