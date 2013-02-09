HTC One'ın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı

HTC'nin bu yıl ki ilk amiral gemi modeli ile ilgili M7 ve One ismini alacağı şeklinde bazı kaynaklardan bilgiler gelirken, Flickr üzerinde cihazın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı.





Bir liste içeren kağıdın bir parçasını gördüğümüz görsel muhtemelen firmanın ürünü geliştirdiği laboratuvarlarda çekildi.





EXIF bilgilerine bakıldığında ise HTC One ismi görülüyor. Görselin en büyük hali 1158 x 2048 piksel çözünürlükte. Bu bakımdan görselin kırpıldığı veya kamera teknolojisi nedeniyle farklı çözünürlüklerden birisinin bu seviyede olabileceği ihtimali akla geliyor. EXIF verilerinde kamera ile ilgili diğer bilgiler bulunuyor. Ancak bu bilgilerin manipüle edilmiş olması muhtemel ve herhangi bir teyit bulunmuyor.





HTC One/M7 modelinde 4.7 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi, 2GB RAM, 4.3MP çözünürlükte Ultrapixel kamera, Sense 5.0 arayüzü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.





Modelde ilk kez sunulacak Ultrapixel kamera teknolojisi ise üç adet 4.3MP çözünürlükte sensörün, çekilen fotoğrafltaki pikselleri birleştirerek tek bir 4.3MP çözünürlükte görüntü haline getirmesini ve kayıpsız zoom ile düşük ışık koşullarında en iyi performans vermesini sağlıyor.





http://www.flickr.com/photos/59848657@N05/8455485310/meta/