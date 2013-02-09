Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One'ın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı

6 yıl
1,6b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One'ın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı
HTC'nin bu yıl ki ilk amiral gemi modeli ile ilgili M7 ve One ismini alacağı şeklinde bazı kaynaklardan bilgiler gelirken, Flickr üzerinde cihazın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı.

Bir liste içeren kağıdın bir parçasını gördüğümüz görsel muhtemelen firmanın ürünü geliştirdiği laboratuvarlarda çekildi.

EXIF bilgilerine bakıldığında ise HTC One ismi görülüyor. Görselin en büyük hali 1158 x 2048 piksel çözünürlükte. Bu bakımdan görselin kırpıldığı veya kamera teknolojisi nedeniyle farklı çözünürlüklerden birisinin bu seviyede olabileceği ihtimali akla geliyor. EXIF verilerinde kamera ile ilgili diğer bilgiler bulunuyor. Ancak bu bilgilerin manipüle edilmiş olması muhtemel ve herhangi bir teyit bulunmuyor.

HTC One/M7 modelinde 4.7 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi, 2GB RAM, 4.3MP çözünürlükte Ultrapixel kamera, Sense 5.0 arayüzü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.

Modelde ilk kez sunulacak Ultrapixel kamera teknolojisi ise üç adet 4.3MP çözünürlükte sensörün, çekilen fotoğrafltaki pikselleri birleştirerek tek bir 4.3MP çözünürlükte görüntü haline getirmesini ve kayıpsız zoom ile düşük ışık koşullarında en iyi performans vermesini sağlıyor. 
HTC One'ın Ultrapixel kamerası ile çekildiği iddia edilen bir görsel yayınlandı


http://www.flickr.com/photos/59848657@N05/8455485310/meta/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Raven 6 yıl en beğenilen onsos1100
onsos1100

nokia ile sony hariç diğer firmalardan fazla bir beklentiniz olmasın.



Nokia doğruda sony'den de iyi kameralı telefon beklenmez mesela bir 808'de ki kadar iyi kamera koymaz aynı şekilde samsung'ta koymaz. Çünkü bunlar aynı zamanda kompakt fotoğraf makineside üretiyorlar, yani yapamadıklarından değil yapmak istemediklerinden. 808 kadar iyi kamera koysa küçük sensörlü tüm fotoğraf makinelerini çöpe atmaları gerekir. Yalnız nokia ve htc kamera üretmedikleri için ellerinde ki kamera teknolojisini sonuna kadar kullanırlar.
onsos1100nokia ile sony hariç diğer firmalardan fazla bir beklentiniz olmasın.Nokia doğruda sony'den de iy...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnInvited_Guest 6 yıl
Bence kamera da Sony bile bir arti kazandiramadiysa(xperia z hdr video cekim haric
) diger ureticilerden bir arti beklemek cok mantiksiz geliyor bana.
Bence kamera da Sony bile bir arti kazandiramadiysa(xperia z hdr video cekim haric) diger ureticilerden bir arti beklemek cok mantiksiz geliyor bana...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lordindarkness 6 yıl
Birgün birisi çıkıp Leica lens koyacak olan o olacak. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
HTC ses ve kamerada başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 6 yıl
Yeni amiral gemilerinde snapdragon 600 ve 800 ler neden yok? yada ne zaman gelecek bu işlemcileri barındıran telefonlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 6 yıl
xperia arc sahibiyim 8 mp exmorr r falan dendi iyi dendi güzel dendi, 5mp k850i nin çektiği fotoların yanından geçemiyor. Zaten birisi 2-3 mblık jpeg dosyaları halinde çıktı verirken arc 800 900 kb dosya boyutuna sahip. Xperia Z yi merak ediyorum, umarım artık yıllar sonra adam gibi bir kamera gelmiş olur sony den. Yukarda bi arkadaş çok güzel söylemiş eksi cybershot serilerinden eser yok. Kraldan çok kralcı olmayın.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
Xperia kullanıcısıyım. Geçin şu sony en iyisidir kafasını. C901 falan çok iyiydi eyvallah ama yenileri boş. Kraldan çok kralcı olmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
htc yaptı fiye hemen bi bahane bulunur.başkası yapsa oooo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fmetin94 6 yıl
1/120 de 103 isoyla cekilmis bir fotografa gore cok iyi.yalniz suna da dikkat cekelim, f2.0 diyafram degeri karanlik ortamlar icin cok cok iyi bir deger hele ki bir telefon icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
İsmi ultra piksel ama kendi 4.3 mp kafaları karıştıracak gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
nokia ile sony hariç diğer firmalardan fazla bir beklentiniz olmasın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 6 yıl onsos1100
onsos1100

nokia ile sony hariç diğer firmalardan fazla bir beklentiniz olmasın.



Nokia doğruda sony'den de iyi kameralı telefon beklenmez mesela bir 808'de ki kadar iyi kamera koymaz aynı şekilde samsung'ta koymaz. Çünkü bunlar aynı zamanda kompakt fotoğraf makineside üretiyorlar, yani yapamadıklarından değil yapmak istemediklerinden. 808 kadar iyi kamera koysa küçük sensörlü tüm fotoğraf makinelerini çöpe atmaları gerekir. Yalnız nokia ve htc kamera üretmedikleri için ellerinde ki kamera teknolojisini sonuna kadar kullanırlar.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 6 yıl
Snapdragon 600'ü 800'ü görmek isteriz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HydroAcidX 6 yıl
Tam olarak anladığım söylenemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 6 yıl
Sensör mantığı foveon x3 ile aynı. Yalnız 3 sensör üstüste geldiği için ışık geçirgenliği azalacağından pikselin mikron boyutunu artırıp daha fazla ışık almasını sağlamış olabilirler ve bu yüzden de adına ultrapixel demişlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1627 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim