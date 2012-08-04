HTC Proto, One serisinin yeni üyesi olabilir

HTC'nin Tegra3+ işlemcili One X+ modeli ile ilgili iddialar devam ederken, HTC Proto kod adlı yeni bir modelle ilgili daha bilgiler ortaya çıktı.





The Verge sitesinin elde ettiği bilgilere göre HTC One V modelinin yeni versiyonu olacak HTC Proto kod adlı yeni bir modelin hazırlıkları devam ediyor.





İddialar HTC Proto'da 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Play MSM8225 işlemciye yer verileceği yönünde. Ekran ise 4 inç boyutunda WVGA çözünürlükte SLCD panele sahip olacak. 512MB RAM, 4GB dahili ddepolama, 5MP arka kamera, Beats Audio, HSPA+ bağlantı imkanı bilinen diğer özellikleri.





Tasarımı ile dikkat çeken One V modelindeki tek çekirdekli işlemci güncelliğini kaybetmişti. Modelin yeniden elden geçirilmesi tüketici açısından takdir toplayacaktır.





Yılın ikinci yarısı için henüz bir model tanıtmayan HTC'nin, One X+ ve Proto modelleri şimdilik gündemde olan iki modeli durumunda.