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HTC Proto, One serisinin yeni üyesi olabilir

6 yıl
4,4b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Tegra3+ işlemcili One X+ modeli ile ilgili iddialar devam ederken, HTC Proto kod adlı yeni bir modelle ilgili daha bilgiler ortaya çıktı.

The Verge sitesinin elde ettiği bilgilere göre HTC One V modelinin yeni versiyonu olacak HTC Proto kod adlı yeni bir modelin hazırlıkları devam ediyor.

İddialar HTC Proto'da 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 Play MSM8225 işlemciye yer verileceği yönünde. Ekran ise 4 inç boyutunda WVGA çözünürlükte SLCD panele sahip olacak. 512MB RAM, 4GB dahili ddepolama, 5MP arka kamera, Beats Audio, HSPA+ bağlantı imkanı bilinen diğer özellikleri.

Tasarımı ile dikkat çeken One V modelindeki tek çekirdekli işlemci güncelliğini kaybetmişti. Modelin yeniden elden geçirilmesi tüketici açısından takdir toplayacaktır.

Yılın ikinci yarısı için henüz bir model tanıtmayan HTC'nin, One X+ ve Proto modelleri şimdilik gündemde olan iki modeli durumunda.

http://www.androidauthority.com/htc-proto-rumor-one-series-105549/ Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
S4 ün play versiyonu bu arkadaşlar.Piyasadaki S4 plus lardan değil.4 çeşit S4 katagorisi var.Play-Plus-Pro-Prime

MSM8225[28] 45 nm ARMv7 1 GHz dual-core ARM Cortex-A5[11] Adreno 203

İşlemci vasat.45nm de üretilmiş.

Burdan bakabilirsiniz : en.wikipedia.org/...
S4 ün play versiyonu bu arkadaşlar.Piyasadaki S4 plus lardan değil.4 çeşit S4 katagorisi var.Play-Plus-Pro-PrimeMSM8225[28] 45 nm ARMv7 1 GHz dual-...
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KinopioTaichou 6 yıl
Telefon zaten 26 Nisan'da çıkmış üstüne yenisini yapıyolar htc one v sahiplerini düşünemiyorum htc bi dur la!
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JoeyBane 6 yıl
Tasarımı HTC Hero gibi altı yamuk şekilde bence hoş olmuş. Donanım yönünden hala sıkıntılar devam etmekte. 512MB ram.. Fiyatta bari yüzümüzü güldürse.
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erci501 6 yıl
HTC nin bu haftaki telefonunuda görmüş olduk.
Ayrica htc onex alan da one v alanda pisman olacak. Htc telefonlarinin kullanim sureleri 6 aya indi. Sensationdan beri aynı cinlik.
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Amedra 6 yıl
ram hiç iyi olmamış
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ahmetaslan22 6 yıl
tasarımı çok güzel htc nin ya.
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I m amazing.. I m Batman 6 yıl ahmetaslan22
ahmetaslan22
tasarımı çok güzel htc nin ya.

aynen oyle evo ma hayranim
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amon35 6 yıl
ram yetersiz jb yok derler derler
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danGerfuLL 6 yıl
HTC'nin yeniden elden gecirme anlayisinda bir terslik var.
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FERFEROS 6 yıl
512mb RAM hiç yakışmamış.Uygun fiyatla satılırsa belki alınabilir.
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boox 6 yıl
512mb Ram nedir yahuu? 1GB bile ucu ucuna yeterken. Artık üreticilerden 2GB yada en azından 1.5GB ramli modeller görmek istiyoruz.
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nomenore 6 yıl
Millet gider one x alir bir ay sonra one x+ cikar iki ay sonra one x++ cikar htc yapma sunu allah askina simdi one v alanlara yazik degilmi sensation gibi uvey evlat muamelesi gorecek
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