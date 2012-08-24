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HTC Proto'nun ilk basın görseli sızdı

6 yıl
15,5b
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21
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Alt-orta segmentte konumlanacak yeni bir akıllı telefon hazırladığı iddia edilen HTC'nin Proto kod adlı cihazına ait ilk basın görseli internete sızdı. Bazı test araçlarının veri tabanlarında görünen aygıta eşlik etmesi beklenen teknik detayları da gün yüzüne çıktı.
4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) ekran, 1GHz'lik çift çekirdekli Snapdragon çipset, Beats Audio ses teknolojisi ve 5MP LED flaşlı arka kameraya sahip olacağı The Verge tarafından onaylanan Proto'nun, testlerde 512MB RAM, 4GB dahili hafıza ve HSPA desteğiyle listelendiği görülmüştü. 
9.62mm kalınlığındaki telefonun özellikleri itibariyle MWC 2012'de resmiyet kazanan One V modelinin yerini alması bekleniyor. Ancak görünüş olarak HTC Hero'nun popüler tasarımının yenilenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkan One serisinin giriş seviye üyesiyle benzerlik göstermiyor. Daha çok bütçe dostu Desire C ve arka tasarımıyla Çin'e özel geliştirilen cihazları andırdığını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki hafta düzenlenecek IFA 2012'de resmiyet kazanması muhtemel Proto adlı ürünün gerçek ismi konusunda henüz bilgi verilmedi. Eğer yine Desire markası tercih edilirse, bu durum satış hususunda üreticisini hayal kırıklığına uğratan One serisinin genişlemeye devam etmeyeceğinin önemli bir sinyali olacaktır. Umarız aynı etkinlikte HTC'nin kurtarıcısı olarak nitelendirilen Full HD çözünürlüklü ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezi de boy gösterir.

http://www.theverge.com/2012/8/23/3263295/htc-proto-pictures Yorum Yaz
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dirokzan 6 yıl en beğenilen
ciddi şekilde merak ettiğim için soruyorum.
eğer bu telefondan alacak olursam bahsedilen segmentteki diğer markaların telefonlarından ne gibi artısı olacak?
512 mb ram yetecek mi?
yarın öbür gün çıkacak olan android sürümlerine güncellenecek mi?
keşke üreticiler bu konularda bilgiler de sunsa böylece tercihlerimizi daha mantıklı şekilde yapsak...
sonuçta hiçbirimiz ileriye yönelik bir kazanımı olmayan telefonları alıp 6 ay sonra yenisi çıkınca sinirden çıldırmak istemez.
keşke tüketiciyi koruyan kanunlar olsa.mesela adam telefonu piyasaya sürerken kaç yıl sistem güncellemesi alacağını bildirmek zorunda olsa...
ciddi şekilde merak ettiğim için soruyorum.eğer bu telefondan alacak olursam bahsedilen segmentteki diğer markaların telefonlarından ne gibi artısı olacak?
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frkcvk 6 yıl
htc.com/... link de burda...
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orhuman 6 yıl
arkadaşlar tüketimde biraz akıllı olmak gerekmezmi 5 yıldır phılıps telefonum var ve canavar 25Tl ye almıştım tavsiyemdir tüketimde sınır tanımayan akıllı bireylere tavsiyem... Gösteriş için almayın ihtiyaç hasıl ise düşününü derim para gidiyor emek gidiyor akıllısı gidiyor bu ülkenin...
seminerde sunucu; "arkadaşlar dosyayı paylaşıma koydum alabilirsiniz.. dediğinde flash disk i masaya braktım..." belki eski kafalıyım ama tüketimde bilinçten yanayım.
Teşekkürler..
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okansyn23 6 yıl
Htc Porto diye okudum ilk idda bağımlısı olmak böyle birşey :D
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teramit 6 yıl
apple 512 ram ile sağlam telefon ve tabletler yaptı ama androidin yapamadığını biliyoruz rami azaltarak android telefon çıkarmak hiç mantıklı değil .
fiyatı %30 düşürücem diye performansı %60 düşürmüş oluyor android.
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Tensi 6 yıl
Olayi Androis - iOS savasina cevirmiyelim. Sonucta Android yavas olabilir ama bir kullaniciya yonelik sonsuz sayida alternatif sunabiliyor. Istedigin herseyi yapmakta ozgursun ve iPhone fiyatina satilan ust uc modelleri de en az onlar kadar hatta onlardan cok daha hizli. iOS cok daha stabil, dusuk makine de hizli calisiyor olabilir ama sizin istediklerinizi yapmak yerine ben bunlari yapabilirm, istersen e getiriyor. Bu da bir kullanici olarak asla tercih etmiyecegim bir olay. Su an kullandigim Ideos X5 e uretici 0 destek verse de custom romlar ile cok daha hizli ve kararli bir kullanima sahibim. Hatta bir iki iPhone4 ( S degil, farklarini da tam bilmiyorum zaten ) sahibi arkadasim bendeki internet hizini gorunce telefon degistirmeye karar verdiler bile. Demem su : asla bir telefona binlerce lira verilmez, biraz arama ile ayni isi dortte bir fiyatina yapabilecek aletler var sonucta. Turkiye de sanmiyorum ki gunde 1.000 TL kazanabilen bir adam olsun. 500 TL ye isimi cozebiliyorsam da bir telefona hangi marka ve os olursa olsun 1500 - 2000 TL vermem. Biraz bilinc ve bir gunluk arama ile cok uygun cihazlar bulabilirsiniz yapmak istediginiz isin amacina uygun. Asil amac muzik ise hic begenmesemde hala gidip bir Nokia 5800 alinabilir. Ben kitap okumak, oyun ve internet icin almistim telefonu. Butun bu isleri goruyor fazlasiyla. Ya da amac fotograf ise gidip Sony Ericcson alin ucuzlarindan. Onlarin kamerasindaki kalite hicbir telefonda yok. Kisa bir sure sonra Boot to Gecko gelecok. Ucuz telefonlarda verilecek, ust seviye icin dusunmuyoruz diyor Mozilla ama onlardaki en ucuz telefon bile biz de iki kat fiyatina satildigina gore orta segmentte yer alir gibi. Android tecrubesinden sonra Java sanal makinesindeki gibi hantal olmaz herhalde. Belki de seneye bosverin Androidi diyecegiz. Kim bilir?
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aziz77 6 yıl
512 mb ram yetmez çünkü htc nin sense arayüzü ram manyağı.
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Tensi 6 yıl
Bendeki telefondan tek farki islemcinin cift cekirdek olmasi. 512 ram le cift cekirdek hizda pek bir degisiklik yaratmaz. Ustelik kamera 5 mp ama video kayit hizi ile ilgili bir bilgi yok simdilik.
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DH Misafiri 6 yıl

iPhone'dan başka telefon alinmaZ. Su rezilliğe bak
KİM NE DERSE DESİN APPLE O KADAR!
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mehmetfahriguven 6 yıl
dirokzan
ciddi şekilde merak ettiğim için soruyorum.eğer bu telefondan alacak olursam bahsedilen segmentteki diğer markaların telefonlarından ne gibi artısı olacak?512 mb ram yetecek mi?yarın öbür gün çıkacak olan android sürümlerine güncellenecek mi?keşke üreticiler bu konularda bilgiler de sunsa böylece tercihlerimizi daha mantıklı şekilde yapsak...sonuçta hiçbirimiz ileriye yönelik bir kazanımı olmayan telefonları alıp 6 ay sonra yenisi çıkınca sinirden çıldırmak istemez.keşke tüketiciyi koruyan kanunlar olsa.mesela adam telefonu piyasaya sürerken kaç yıl sistem güncellemesi alacağını bildirmek zorunda olsa...

Apple diye bir firma var. Telefonlarına en az 3 yıl destek sağlıyormuş. Hatta iPhone 3GS modeline desteği iOS 6 ile birlikte dört yıl olacakmış. Bu kadar basit.
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Patria o Muerte 6 yıl
kamerası 5 mp yerine 8 mp olsaydı
ram arttırılsaydı belki
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haymatloshan 6 yıl
Sıkılmadı mı bu HTC haftalık bülten çıkartmaktan,çöplüğe çevirecekler dünyayı bu gidişle.
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frkcvk 6 yıl
htc.com/... link de burda...
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