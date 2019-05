HTC Proto'nun ilk basın görseli sızdı

Alt-orta segmentte konumlanacak yeni bir akıllı telefon hazırladığı iddia edilen HTC'nin Proto kod adlı cihazına ait ilk basın görseli internete sızdı. Bazı test araçlarının veri tabanlarında görünen aygıta eşlik etmesi beklenen teknik detayları da gün yüzüne çıktı.

4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) ekran, 1GHz'lik çift çekirdekli Snapdragon çipset, Beats Audio ses teknolojisi ve 5MP LED flaşlı arka kameraya sahip olacağı The Verge tarafından onaylanan Proto'nun, testlerde 512MB RAM, 4GB dahili hafıza ve HSPA desteğiyle listelendiği görülmüştü.

9.62mm kalınlığındaki telefonun özellikleri itibariyle MWC 2012'de resmiyet kazanan One V modelinin yerini alması bekleniyor. Ancak görünüş olarak HTC Hero'nun popüler tasarımının yenilenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkan One serisinin giriş seviye üyesiyle benzerlik göstermiyor. Daha çok bütçe dostu Desire C ve arka tasarımıyla Çin'e özel geliştirilen cihazları andırdığını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek IFA 2012'de resmiyet kazanması muhtemel Proto adlı ürünün gerçek ismi konusunda henüz bilgi verilmedi. Eğer yine Desire markası tercih edilirse, bu durum satış hususunda üreticisini hayal kırıklığına uğratan One serisinin genişlemeye devam etmeyeceğinin önemli bir sinyali olacaktır. Umarız aynı etkinlikte HTC'nin kurtarıcısı olarak nitelendirilen Full HD çözünürlüklü ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezi de boy gösterir.

