HTC : Rakiplerimiz pazarlamaya çok yatırım yaptı ancak bizim o kadar mali kaynağımız yok





2011 yılının ilk yarısında yakaladığı başarılı yükselişi, ikinci yarıda sürdüremeyen ve 2012 sonuna kadar sürecek bir düşüş trendine giren HTC, bu süre zarfında amiral gemi modelleri artırma ve orta seviye modelleri düşürme stratejisi izleyerek maliyet odaklı bir yol haritası çizmişti.





HTC One X ve X+ ile geçen yılı kapatan HTC, Full HD ekranlı Butterfly modelini ise beklendiği gibi uluslararası olarak satışa sunamadı. Bu yıl için önemli modeller lanse etmesi beklenen HTC patronu Peter Chou, geçen yıla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Bir demeçte konuşan Chou, geçen yıl ürünleri pazarlamada agresif bir yol izlemediklerini ancak yenilikçi ürünlerle müşterilerini geri kazandıklarını belirtti. Chou, en kötü durumu muhtemelen geride bıraktıklarını ve 2013 yılının çok kötü olmayacağını dile getirdi.





Chou ayrıca rakiplerinin çok güçlü kaynaklara sahip olduğunu, pazarlamaya çok büyük yatırımlar yaptığını ancak kendilerinin o kadar yeterli mali kaynakları olmadığını da vurguladı.





2010 yılı sonu 2011 yılı başlarında akıllı telefon pazarında önemli bir paya sahip olan ve ABD'de en büyük akıllı telefon satıcısı ünvanını eline geçiren HTC, Samsung, Apple, ZTE, Huawei gibi rakiplere karşı hamle yapamayınca pazar payını yüzde 2.2'ye kadar düşürdü. Bazı analiz uzmanları bu yıl firmanın kırmızı çizgiye kadar ineceğini düşünüyor.





Ancak Chou, bu görüşlere kesinlikle karşı çıkarken, fiyatlandırma konusunda takılı kaldıkları yorumlarına da çok fazla mali kaynakları olmadığı için tüketicilere yönelik benzersiz ürünler hazırladıkları cevabını veriyor. Ayrıca, geçen yıldan öğrendiği önemli bir konunun hızlı hareket etmek ve pazar değişimlerine çabuk tepki vermek olduğunu ve artık çok daha esnek bir yapıya kavuştuklarını da sözlerine ekliyor.





Bununla birlikte Chou, yeni planları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor.





One serisi akıllı telefon modellerinin ABD pazarına geç girmesine ve beklenen ilgiyi görmemesine sebep olan patent davasının, Apple ile anlaşarak çözüme kavuşturulması da firmanın elini rahatlatan bir faktör olarak gösteriliyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323374504578220860255595952.html