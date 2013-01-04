Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC : Rakiplerimiz pazarlamaya çok yatırım yaptı ancak bizim o kadar mali kaynağımız yok

6 yıl
996
1
49
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 yılının ilk yarısında yakaladığı başarılı yükselişi, ikinci yarıda sürdüremeyen ve 2012 sonuna kadar sürecek bir düşüş trendine giren HTC, bu süre zarfında amiral gemi modelleri artırma ve orta seviye modelleri düşürme stratejisi izleyerek maliyet odaklı bir yol haritası çizmişti.

HTC One X ve X+ ile geçen yılı kapatan HTC, Full HD ekranlı Butterfly modelini ise beklendiği gibi uluslararası olarak satışa sunamadı. Bu yıl için önemli modeller lanse etmesi beklenen HTC patronu Peter Chou, geçen yıla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir demeçte konuşan Chou, geçen yıl ürünleri pazarlamada agresif bir yol izlemediklerini ancak yenilikçi ürünlerle müşterilerini geri kazandıklarını belirtti. Chou, en kötü durumu muhtemelen geride bıraktıklarını ve 2013 yılının çok kötü olmayacağını dile getirdi.

Chou ayrıca rakiplerinin çok güçlü kaynaklara sahip olduğunu, pazarlamaya çok büyük yatırımlar yaptığını ancak kendilerinin o kadar yeterli mali kaynakları olmadığını da vurguladı.

2010 yılı sonu 2011 yılı başlarında akıllı telefon pazarında önemli bir paya sahip olan ve ABD'de en büyük akıllı telefon satıcısı ünvanını eline geçiren HTC, Samsung, Apple, ZTE, Huawei gibi rakiplere karşı hamle yapamayınca pazar payını yüzde 2.2'ye kadar düşürdü. Bazı analiz uzmanları bu yıl firmanın kırmızı çizgiye kadar ineceğini düşünüyor.

Ancak Chou, bu görüşlere kesinlikle karşı çıkarken, fiyatlandırma konusunda takılı kaldıkları yorumlarına da çok fazla mali kaynakları olmadığı için tüketicilere yönelik benzersiz ürünler hazırladıkları cevabını veriyor. Ayrıca, geçen yıldan öğrendiği önemli bir konunun hızlı hareket etmek ve pazar değişimlerine çabuk tepki vermek olduğunu ve artık çok daha esnek bir yapıya kavuştuklarını da sözlerine ekliyor.

Bununla birlikte Chou, yeni planları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçınıyor. 

One serisi akıllı telefon modellerinin ABD pazarına geç girmesine ve beklenen ilgiyi görmemesine sebep olan patent davasının, Apple ile anlaşarak çözüme kavuşturulması da firmanın elini rahatlatan bir faktör olarak gösteriliyor. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323374504578220860255595952.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bLind 6 yıl en beğenilen
Güncellemelere gereken önemi verselerdi, batarya konusunda daha akılcı kararlar alsalardı, önce beats kulaklıkları verip daha sonraki serilerde vazgecip kullanıcı antipatisi kazanmasalardı, en az samsung kadar başarı sağlarlardı.Pazarlamayı bahane etmesinler bence.
Güncellemelere gereken önemi verselerdi, batarya konusunda daha akılcı kararlar alsalardı, önce beats kulaklıkları verip daha sonraki serilerde vazgecip kullanı...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
erci501
o zaman fiyatlarını düşürsünler.Rakipleri hem pazarlama harcaması yapıp hemde fiyatları aynı tutabiliyor.

pazarlama için bütçe ayıran firmanın parası var.çok satış yapınca üretim maliyetlerinden avantaj kazanıyorlar.Başta harcadıkları paranın negatif etkisini yüksek rakamlı üretim avantajının pozitifliğiyle nötrlüyorlar.
Htc nin parası olmayınca pazarlama yapamıyor üretim rakamları çok yüksek gitmediği için rakipleriyle benzer fiyatlar ortaya çıkıyor.
Firmaların dediği bu tabi elinde parası olupta pazarlamaya harcamamış ta olabilir.
işte o CEO dedikleri eldeki kısıtlı parayı argeye mi yatıralım yoksa pazarlamayamı diye karar verecek deneyime sahip olanlara deniyor.
Ama bizim forumlarla çok Ceo var harcanıyorlar ayrı konu
erci501o zaman fiyatlarını düşürsünler.Rakipleri hem pazarlama harcaması yapıp hemde fiyatları aynı tutabiliyor.pazarlama için bütçe ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miex 6 yıl
Orada o adam pazarlamadan mı sorumlu şimdi?

Tek yapman gereken amiral gemisi diye çıkarttığın telefonu piyasaya at, amiral gemim bu de. Süsle donat, başka bir model de çıkarma 10-12 ay boyunca.

Bunu yapmaktan aciz olup sonra ağlıyorlar.

Htc One X'i aldım, 4 ay sonra One X+ diye model tanıtırsan bir daha nah alırım HTC işte.

Bundan önce Touch, Desire HD modellerini almıştım.

One X benim için sondu şahsen.

Orada o adam pazarlamadan mı sorumlu şimdi?Tek yapman gereken amiral gemisi diye çıkarttığın telefonu piyasaya at, amiral gemim bu de. Süsle donat, b...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Araplar boşuna dememis 100 doların varsa 90 dolarını reklama ayır diye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 6 yıl
Her hafta telefon çıkartacağına, onlara yaptığın masrafı pazarlamaya ve güncellemelere verseydin bu kadar düşmezdin HTC.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cozep 6 yıl
rakipleriniz guncellemeyede cok yatirim yapti.reklam yapma destek verme ondan sonra biz niye geriliyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 6 yıl
OverClocK1ng
Ya harbi salak bunlar. Pazarlamayla o kadar alakası olsa 2010 yılı sonu 2011 yılı başlarında ABDde en büyük akıllı telefon satıcısı ünvanını eline geçiremezdin sevgili HTC.Sen kalk, sabit pil yap, pilin gücünü düşük tut. Güncellemelere gereken önemi verme.Sonra da:KOL BOZUKTU...

tutturmuşsunuzda sabit pilde sabit pil ...şarj bana gayet yetiyor ...ama adama sorarlar madem sabit pilden rahatsız oluyorsunuz o zaman tercihinizi sabit olmayandan yana yapın ...bu kadar basit .
htcnin yaptığı reklam en çok youtubeden izleniyor , tvlerde dönen reklamlarda operatörlerin reklamı ...ki asıl reklam kullanıcıların birçoğu kulaktan kulağa yayılmasıyla yaptı ....3 sene önce kaç htc reklamı vardı , yada 2 sene önce ?
yada nokia ve samsungun kaç reklamı yapıldı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
invisible 6 yıl
Zamanında partyler düzenlemeyi biliyordu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 6 yıl
teramit
erci501o zaman fiyatlarını düşürsünler.Rakipleri hem pazarlama harcaması yapıp hemde fiyatları aynı tutabiliyor.
pazarlama için bütçe ayıran firmanın parası var.çok satış yapınca üretim maliyetlerinden avantaj kazanıyorlar.Başta harcadıkları paranın negatif etkisini yüksek rakamlı üretim avantajının pozitifliğiyle nötrlüyorlar.Htc nin parası olmayınca pazarlama yapamıyor üretim rakamları çok yüksek gitmediği için rakipleriyle benzer fiyatlar ortaya çıkıyor.Firmaların dediği bu tabi elinde parası olupta pazarlamaya harcamamış ta olabilir.işte o CEO dedikleri eldeki kısıtlı parayı argeye mi yatıralım yoksa pazarlamayamı diye karar verecek deneyime sahip olanlara deniyor. Ama bizim forumlarla çok Ceo var harcanıyorlar ayrı konu

sana katılıyorum bu forumda CEO çok , hatta şunu da söyleyebiliriz : galaxy s3 ile htc one x arasında kalite olarak farklarınıda yazı aydınlatabilirler bizleri . CEO olmak kolay değil ....nede olsa CEOlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Sonrada mali kaynak yok diyor dangalaklar. Her dakika yeni amiral gemisi çıkar güncellemeleri eksilt ee?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alainn 6 yıl
HTC batarsa bize faydası varmı ? Bir köşeye çekilip neden keyifle batmasını izleyelim ?
Ortalık iyice samsung ve diğer firmalaramı kalsın ? Htc kalitedir eyw da umarım kendini toparlar sahalara güzel giriş yapar..

Bir firmanın batması diğerlerinin bizi daha güzel ve göstere göstere kazıklaması demek..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Ya harbi salak bunlar. Pazarlamayla o kadar alakası olsa 2010 yılı sonu 2011 yılı başlarında ABD'de en büyük akıllı telefon satıcısı ünvanını eline geçiremezdin sevgili HTC.
Sen kalk, sabit pil yap, pilin gücünü düşük tut. Güncellemelere gereken önemi verme.
Sonra da:
KOL BOZUKTU...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 6 yıl
Gereqsiz
furkant1 Htc sensation xe sahibiyim. Ya pazar payını falan bahane etme yazılım desteğin yok telefonlarin kaliteli değil neyine karşılık bekliyosun sen. Telefonun sağ üst köşede ekranın içinde toz var varmı böyle bişey. Dokunmatik teknolojisi mi desem ne desem çok kötü. Ekrana hafiften bastiriyorum hemen arkasına etki ediyo görüntü bozuluyo. Dandiksin sen htc. Kimseye tavsiye etmiyorum.
Neler söylemişsin sen öyle. Senin bu yaşadıklarını bu bahsettiğin modelde başka bir yaşayan var mı acaba?

Yok, telf: Sensation
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dragonair01 6 yıl
pazar payını kaybetmelerinin en büyük sebebi telefonu sattıktan sonra ilginin kesilmesi. Güncellemeleri çok geç getirirsen amiral gemisi dediğin telfona 1 yıl sonra güncelleme vermeyi bırakırsan tabi pazar payını kaybedersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*ExtraTechx* 6 yıl
Sensation telefonumu bir hafta içinde garantiye yolluyacam çünkü ekranı toz doldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzymaster23 6 yıl
Yorumları okuyorum da nerdeyse herkesin anlattığı şeyler kulaktan dolma yok pil yok güncelleme sorunu vs. x serisini plastik kasa yaptı diyen dahi var. Yekpare polikarbon kasayla eğer karşılaştırmamız gerekiyorsa oturunca cepte ekranı çatlayan arka kapakları bir süre sonra çatlayıp yalama olan S3 e göre ''plastik'' kasayla çok daha malzeme kalitesi yüksek bir cihaz. Sense arayüzünü kullanan bilir . Popülerliği yüzünden S3 alıp arayüzün ne olduğuna dair bir fikri olmayan insanlar lütfen HTC'nin belki de en güçlü olduğu olan şu iki yöne laf atmasınlar. Güncelleme diyorsunuz da HTC bu yıl kaç cihaza 4.0 verdi Samsung kaç cihaza 4.0 verdi bir bakın. 4.1 istiyorsanız bekleyin biraz adamlar çıkardı mı adam gibi çıkarıyorlar laf olsun diye değil. Bazı amiral gemileri gibi 4.1 güncellemesiyle telefonun benchmark skorları düşmüyor. Kameraya yapırım yapsın diyenler var imagechip nedir f2.0 28mm lens nedir haberiniz var mı ayrı dünyalarda mı yaşıyoruz? Apple ürünleri neden satıyor biliyorsanız Samsung ürünleri de bu sebeple satıyor şuan.-Sensation XE nin dokunmatik teknolojisi kötü diyen arkadaşlar ve daha da beteri bu yorumu artılayan arkadaşlar var güldürmeyin lütfen:D-
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
996 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc ve peter chou
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun programı" 04.01.13 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim