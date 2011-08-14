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HTC Ruby, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekranla gelebilir

7 yıl
15,7b
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17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir kaç hafta önce HTC'nin Android işletim sistemli ilk tableti Flyer'ın fotoğrafı internette paylaşılmıştı. Tabletin ekran yansımasına dikkatlice baktığımızda beyaz arka kapaklı, loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş donanımlı ve dilediğiniz kulaklığı rahatça kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişli bir akıllı telefonla karşılaşmıştık. Yansımaların HTC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Ruby modeline ait olduğu ileri sürülüyordu.
Daha sonra Pocketnow, T-Mobile logolu HTC Ruby'nin ön yüzünün fotoğrafını yayınlamıştı. Böylece yeni akıllı telefonun Windows Phone 7 işletim sistemiyle mi yoksa Android işletim sistemiyle mi geldiğini öğrenmiş olduk. Ruby'nin ön yüzündeki kısayol tuşları Androidli modellerle aynıydı.
HTC Ruby, TmoNews'ın yayınladığı son spekülasyonlarla tekrardan gündeme oturdu. TmoNews'ın öne sürdüğü bilgilere göre Ruby, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Qualcomm?) ile 1 GB RAM'den güç alacak; 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak. Telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel kameranın, arka yüzde ise fotoğraf çekimi ve video kaydı için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı iddialar arasında.
Bluetooth 3.0 desteği sunacağı belirtilen Ruby ilgili en ilgi çekici iddia ise fotoğraf çekimi için ayrı video kaydı için ayrı fiziksel tuşlara yer verileceği. HTC'nin Ruby'e ne zaman resmiyet kazandıracağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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DH Misafiri 7 yıl
anlasilan bu da xperia duo gibi yilan olacak!
SGS2 bu kategorinin direnen alicilarina en nihayet sattiktan 6 ay sonra ciksa kime ne?
4,5" ve diger ar+ilari icin kim,neden bununla yenilenir ?
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DH Misafiri 7 yıl
yilmaz101
görüntülü konuşma için 2mp kameramı? İsterse 20mp kamera koysun, şu an htc nin hiçbir android telefonu görüntülü konuşma yaptırmıyorki......

Peki ben kullanmakta olduğum HTC Sensation ile nasıl oluyor da görüntülü görüşebiliyorum.
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x-rayted 7 yıl
3G şebeke üzerinden görüntülü görüşme denmek istenmiş sanırım..

2.3.4 versiyonda google talk ile görüntülü görüşme geliyor galiba..
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DemirKipi 7 yıl
Htc iyi iş çıkartıyor.
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yilmaz101 7 yıl
görüntülü konuşma için 2mp kameramı? İsterse 20mp kamera koysun, şu an htc nin hiçbir android telefonu görüntülü konuşma yaptırmıyorki......
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arel.gr 7 yıl
anlasilan bu da xperia duo gibi yilan olacak!
SGS2 bu kategorinin direnen alicilarina en nihayet sattiktan 6 ay sonra ciksa kime ne?
4,5" ve diger ar+ilari icin kim,neden bununla yenilenir ?
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Max payne 35 7 yıl
güzel bir telefon inşallah Türkiye'ye gelir
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McGhoosT 7 yıl
ruby şu ati kartlarındaki karakter değilmi yav
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Stanislas Xavier 7 yıl
tasarım niye bu kadar özensiz normalde htc çok iyi tasarımlar yapar ama bu fazla plastiğimsi olmuş ben pek beğenmedim özellikler ise güzel ama kesin bir ifade yok...
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Deníz 7 yıl
Kesin 1gb rom koyar
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Twanche 7 yıl
Dahili hafıza konusunda artık 16&32 gb falan koymaları gerek.
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s_demirci_53 7 yıl
geçenlerde yeni ses sistemini tanıttığında ilk telefonun ekran çözünürlüğü 1200x720 olacaktı bu daha düşük çıktı. donanım ise bunda daha iyi yani...
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Silver_Code 7 yıl
yakında cep telefonları pc haline gelecek eskiden renkli ekranlı telefonlar modaydı işlemciymiş rammiş bilen yoktu simdi artık neredeyse benim pcye yetişecekler.Artık yakında cep telefonları cep bilgisayarı olur artık birine söyle söyliyeceğiz: abla su cep pcni verde evi arıyayım gibi komedi olur
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Kissed by Fire 7 yıl
Olabilir mantığıyla yapılan haberlere anlam veremiyorum kusura bakmayın.
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K_Spartakus 7 yıl Silver_Code
Silver_Code
yakında cep telefonları pc haline gelecek eskiden renkli ekranlı telefonlar modaydı işlemciymiş rammiş bilen yoktu simdi artık neredeyse benim pcye yetişecekler.Artık yakında cep telefonları cep bilgisayarı olur artık birine söyle söyliyeceğiz: abla su cep pcni verde evi arıyayım gibi komedi olur

Galiba bu konuda geç kaldın , cep pcleri yani pdalar zaten var ve pc kadar olmasada birçok şey yapabiliyorsun , hackerlikta dahil :)
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