HTC Ruby, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekranla gelebilir

Bir kaç hafta önce HTC'nin Android işletim sistemli ilk tableti Flyer'ın fotoğrafı internette paylaşılmıştı. Tabletin ekran yansımasına dikkatlice baktığımızda beyaz arka kapaklı, loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş donanımlı ve dilediğiniz kulaklığı rahatça kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişli bir akıllı telefonla karşılaşmıştık. Yansımaların HTC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Ruby modeline ait olduğu ileri sürülüyordu.



Daha sonra Pocketnow, T-Mobile logolu HTC Ruby'nin ön yüzünün fotoğrafını yayınlamıştı. Böylece yeni akıllı telefonun Windows Phone 7 işletim sistemiyle mi yoksa Android işletim sistemiyle mi geldiğini öğrenmiş olduk. Ruby'nin ön yüzündeki kısayol tuşları Androidli modellerle aynıydı.



HTC Ruby, TmoNews'ın yayınladığı son spekülasyonlarla tekrardan gündeme oturdu. TmoNews'ın öne sürdüğü bilgilere göre Ruby, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Qualcomm?) ile 1 GB RAM'den güç alacak; 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak. Telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel kameranın, arka yüzde ise fotoğraf çekimi ve video kaydı için 8 megapiksel kameranın konumlandırıldığı iddialar arasında.



Bluetooth 3.0 desteği sunacağı belirtilen Ruby ilgili en ilgi çekici iddia ise fotoğraf çekimi için ayrı video kaydı için ayrı fiziksel tuşlara yer verileceği. HTC'nin Ruby'e ne zaman resmiyet kazandıracağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

