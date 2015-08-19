HTC Şangay'da ki üretim merkezini satmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta HTC'nin kötü gidişatı dengelemek için çalışanların %15'ini işten çıkaracağını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yeni gelen bilgiler ise önlemlerin sadece işten çıkarmayla kalmayacağını gösteriyor. Tayvan merkezli üretici bu kez 2009 yılında Şangay'da kurduğu üretim merkezini satmaya hazırlanıyor.

HTC'nin başarılı satışlara imza attığı dönemlerde kurulan 150 metre karelik fabrika yaklaşık 32.2 milyon dolarlık bir yatırım gerektirmişti. 2010 yılında da satışların yükselerek devam etmesi üretim kapasitesinin iki katına çıkarılmasına neden oldu. Ancak üreticinin üretim imkanları Samsung ve Apple gibi markalara kıyasla oldukça zor. Diğer yandan Çin'de düşük fiyatlı telefon üreticilerinin de başarılı satışlar yapması üretim merkezlerini sürekli büyütmelerine sebep oluyor.

HTC bu satışla birlikte bir miktar nakit bulabilecek. Haberin yayınlanması da şirketin borsa değerini az da olsa bir miktar arttırmış durumda. Yeni amiral gemisiyle birlikte radikal değişiklikler yapması beklenen üreticinin planları önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

http://www.phonearena.com/news/HTC-selling-off-its-Shanghai-smartphone-factory-to-Chinese-brand_id72841