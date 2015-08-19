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HTC Şangay'da ki üretim merkezini satmaya hazırlanıyor

3 yıl
1,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC Şangay'da ki üretim merkezini satmaya hazırlanıyor
 
Geçtiğimiz hafta HTC'nin kötü gidişatı dengelemek için çalışanların %15'ini işten çıkaracağını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yeni gelen bilgiler ise önlemlerin sadece işten çıkarmayla kalmayacağını gösteriyor. Tayvan merkezli üretici bu kez 2009 yılında Şangay'da kurduğu üretim merkezini satmaya hazırlanıyor.
HTC'nin başarılı satışlara imza attığı dönemlerde kurulan 150 metre karelik fabrika yaklaşık 32.2 milyon dolarlık bir yatırım gerektirmişti. 2010 yılında da satışların yükselerek devam etmesi üretim kapasitesinin iki katına çıkarılmasına neden oldu. Ancak üreticinin üretim imkanları Samsung ve Apple gibi markalara kıyasla oldukça zor. Diğer yandan Çin'de düşük fiyatlı telefon üreticilerinin de başarılı satışlar yapması üretim merkezlerini sürekli büyütmelerine sebep oluyor.
HTC bu satışla birlikte bir miktar nakit bulabilecek. Haberin yayınlanması da şirketin borsa değerini az da olsa bir miktar arttırmış durumda. Yeni amiral gemisiyle birlikte radikal değişiklikler yapması beklenen üreticinin planları önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

http://www.phonearena.com/news/HTC-selling-off-its-Shanghai-smartphone-factory-to-Chinese-brand_id72841 Yorum Yaz
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Şaban Oğlu Şaban 3 yıl en beğenilen
150 metre karelik fabrika


Bizim ev fabrikadan daha büyük, üstelik 32.2 milyon $'da yatırım yapmışlar
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ManoMachine 3 yıl
HTC'nin çok güzel cihazları var hakkını verelim ancak mobil dünyada çok basit bir kural var, fiyatın Apple'a yaklaşırsa, insanlar Apple alır, çünkü Android'i, Android olduğu için alan sayısı az, kendimizi kandırmayalım.
Apple kalitesinde cihaz üretsen de Apple kar marjıyla satamazsın, çünkü o Apple, sen HTC'sin. Amiral geminin fiyatı iphone'a ne kadar yaklaşırsa Apple'a o kadar müşteri kaybedersin.
Bir de yetmez gibi aynı fiyat politikasını üst-orta-alt bütün cihazlarına uygularsan halin bu olur. HTC'nin bütün ürün gamında "bu f/p cihazı olmuş" diyeceğimiz kaç cihaz var?
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electro58 3 yıl
Fiyat politikasını değiştirmediği sürece Htc daha çok sıkıntılı günler bekliyor.
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murselss 3 yıl
iphone gibi olmaya çalışan bir firmaydı gözümde ilk çıktığı andan bu güne kadar. hep derdim acaba androidli bir telefon üreticisi ne zaman andoridin gerçek fiyat donanım noktasına gelir hiçte gelememiş(arada ufak hareketlenme oldu) sonuç bu. nokia gibi olmasında sonra rekabet azalır olan yine son tüketici olan bize olur
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BekirTemel 3 yıl
Bu gidişle işçi çıkarımlarından sonra isim Hakk'ını da satar bunlar.
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Speziale 3 yıl
150 metrekarelik fabrika mi ? Yazım yanlışı var sanırım.
htc kaliteli ve güzel ürünler sunuyor olabilir ama iş bununla bitmiyor. Fiyatta rekabetçi olamazsan ürünün ne kadar iyi olursa olsun küçülmeye mahkumsun. Batmaya kadar gider. htc rekabete ortak olamıyor. Yeni bir pazarlama bileşeni oluşturulması kaçınılmaz gibi. Bunun için bu zamana kadar beklemeleri bile hata bana göre.
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HTC Specialist 3 yıl
Fabrika SH seri no ile başlayan ürünleri üretiyordu. HT tayvan ve FA arjantin fabrikaları devam ediyor üretime.
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yunus626emre 3 yıl
Nolur batmasın
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fuujitsu 3 yıl
Durum bu kadar kotu mu ya hu ? İnsaallah bu atilan adimlar yararli olurda firma bir cikis yakalar. Rekabet ne kadar cok o kadar iyi . Boyle kaliteli bir firmanin batmasini da istemem .
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kadirirdem 3 yıl
insanları dinlemezsen kendini bile satarsın HTC.
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Satoshi Nakamoto 3 yıl
Ne tayvanı, şangay fabrikasını satıyor. Azıcık düzgün okuyun.
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Okisht 3 yıl Satoshi Nakamoto
HTC Tayvan merkezli olduğu için bir karışıklık olmuş. Başlık düzeltildi teşekkürler
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Şaban Oğlu Şaban 3 yıl
150 metre karelik fabrika


Bizim ev fabrikadan daha büyük, üstelik 32.2 milyon $'da yatırım yapmışlar
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