HTC Sensation XL kontratlı olarak Turkcell bayilerinde satışa başladı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin Beats Audio ile yaptığı 300 milyon dolarlık ortaklık sonrasında bu ses teknolojisi ile piyasaya sürülen ilk modellerden olan HTC Sensation XL, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.





HTC Sensation XL modeli daha önce Runnymede kod adıyla internette boy göstermişti. 1.5GHz hızında Qualcomm MSM8255 tek çekirdekli işlemciye yer veren modelde HTC'nin üst seviye cihazları için kısmen standart haline gelen 768MB RAM bulunuyor.





4.7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekran, 16GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 3.0, anı yakalamak için 8MP arka, görüntülü görüşme için 1.3MP ön kamera, 720p desteği, Android Gingerbread işletim sistemi, özel Beats Audio donanımı ve profili, Sense 3.0 arayüzü, 1600mAh batarya, GPS, DLNA, jiroskop diğer özellikleri arasında. Kutu içeriğinde ise Beats Audio teknolojisini yansıtan kulak içi iBeats kulaklık çözümü sunuluyor.





Turkcell İletişim Merkezlerinde HTC Sensation XL modeli 24 aylık kampanyalı tarifenize ek olarak ayda 69TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seçilecek kampanyalı tarifeler ise Full Paket 24 ay x 69TL, Gold Paket 24 ay x 95TL, Gold Plus Paket 24 ay x 119TL şeklinde. Kontratsız olarak ise cihazın fiyatı KDV dahil 1999TL.