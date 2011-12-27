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HTC Sensation XL kontratlı olarak Turkcell bayilerinde satışa başladı

7 yıl
12,7b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin Beats Audio ile yaptığı 300 milyon dolarlık ortaklık sonrasında bu ses teknolojisi ile piyasaya sürülen ilk modellerden olan HTC Sensation XL, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.

HTC Sensation XL modeli daha önce Runnymede kod adıyla internette boy göstermişti. 1.5GHz hızında Qualcomm MSM8255 tek çekirdekli işlemciye yer veren modelde HTC'nin üst seviye cihazları için kısmen standart haline gelen 768MB RAM bulunuyor. 

4.7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlüğünde S-LCD dokunmatik ekran, 16GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 3.0, anı yakalamak için 8MP arka, görüntülü görüşme için 1.3MP ön kamera, 720p desteği, Android Gingerbread işletim sistemi, özel Beats Audio donanımı ve profili, Sense 3.0 arayüzü, 1600mAh batarya, GPS, DLNA, jiroskop diğer özellikleri arasında. Kutu içeriğinde ise Beats Audio teknolojisini yansıtan kulak içi iBeats kulaklık çözümü sunuluyor.

Turkcell İletişim Merkezlerinde HTC Sensation XL modeli 24 aylık kampanyalı tarifenize ek olarak ayda 69TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seçilecek kampanyalı tarifeler ise Full Paket 24 ay x 69TL, Gold Paket 24 ay x 95TL, Gold Plus Paket 24 ay x 119TL şeklinde. Kontratsız olarak ise cihazın fiyatı KDV dahil 1999TL.

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quzman 7 yıl en beğenilen
1999 TL .
2000 TL verip üstü kalsın demek vardı ...
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sahoron 7 yıl
Abi vallaha milleti kazıklıyorlar allahtan senseation xe gelmedi o gelse heralde 3000 tl yaparlar iphone rekorunuda kırarlar. Telefonun orjinal fiyatı çok çok daha düşük ve 1300 tl gibi olmalıydı. Samsung gs2 430 pound, Sensaiton Xe 420 pound. Galaxy s2 den 10 pound daha ucuz. Resmen hile yapıp fiyatı basıyorlarda basıyorlar. Umarım Xe trye gelmez yoksa 3000-4000 rahat


Samsung gs2 430pound
Htc Sensation Xe 420 pound
Htc Sensation Xl 420 pound
Abi vallaha milleti kazıklıyorlar allahtan senseation xe gelmedi o gelse heralde 3000 tl yaparlar iphone rekorunuda kırarlar. Telefonun orjinal fiyatı çok çok ...
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escapethelife 7 yıl
Türksele yakışan bi fiyat adam kazıklamada üstlerine yok
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DH Misafiri 7 yıl
Beats çok iyi ses kalitesi veriyo ama onun normal kulaklıkları bile 300-500 tl en az .Hakkını yememek lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
Yurt Dısından Getirilmiş Aldım 1.320 tl 12 ay taksitle 1 sene garanti pasaport Kayıtlı Gayet iyi bi telefon turkcele soruyordm 2000 tl diyorlardi arada 700 tl lik fark var suanda memnumum 1 ay oldu alalı
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-Pisagor- 7 yıl
Fiyatı hala 2000 lerde seyrediyor düşerse alacam ama.
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Tetradoksin 7 yıl
bunu bu fiyata çıkardılarsa One X i kaça kitleyecekler acaba.
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4mylove 7 yıl
BEnde neden başka telefonlarla kıyaslaniyor onu anlamıyorum örnek s2 neden sadece hızını söylüyorsunuz s2 kötü deniyorum fakat kat kat ezecek bir cihaz bence bu malzeme kalitesi karizması s2 nin kapağı sanki salı pazarında satılan 3310gibi kim ne derse desin htc malzeme kalitesi en iyi olan telefondur
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beats151 7 yıl
bence kesinlikle sensation xl .uzun zamandır internetten araştırıyordum donanım olarak baktığında herkes sana xe der yok ekranı daha yüksekmiş,çift çekirdekliymiş,dün media markt a gittim xl çok şık ve baya büyük olduğunu gördüm .ayrıca xe den daha net ve parlak ekrana sahip.bence telefon almak istiyorsanız kesinlikle gidin inceleyin ve donanımın size doğru bilgiler vermediğini görün.media markt taki fiyatı nakit 2.200 lerdeydi
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar hepinizin ilkokuldaki matematik öğretmenlerine buradan selam söylüyorum. 24 * 69 TL zaten 1700 TL yapıor. Kredi Kartı olmadan 24 Taksit imkanını bu devirde babanız bile yapmaz. Kaldıki paranın net bugünkü değeri diye bişey var ondan habernz var mı bilmiorm ama aylık zaten 50 TL fatura ödüyen biri için gayet mantıklı bir seçim olacaktır.
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Besiktask34 7 yıl
DH Misafiri
merak ettiğim bi olay war bi sitede bu telefon 1251 tl ye gözüküor ama pasaport kaydı yapılacak bu bize ne kadara mal oluor bilginiz warmı? pasaport kaydıo tarafınızca yapılacaktır deniliyor.

sitede pasaport kaydı yapan var 100 tl
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DH Misafiri 7 yıl
herkese merhaba htc ve türkcell yerin dibine sokulmuş bu tarife tükcell de suan 50 lira fatura odıyen ınsanlar ıcın tabıkı zarar olur turkcel zaten sana sen gel al demıyo bu kampanyayı yapıyo örn ben zaten 120 lıra gold plus hattı kullanıyordum ve samsung glaxy s 2 ıle kullanıyordum yanı 69*24=1656 odemıs oluyorum zaten telefonu almasamda her ay kullandıgım ıcın 120 lıra oduyorum telefona magazadakınden fazla para vermemmıs oluyorum boyle bır telefonda 3g ve ınternet acık olmassa telefondan tad alamassın zaten ve ıkıncısı galaxy s 2 kullanmıs bırı olarak ondan ucurum bır fark yok ve o telefon oyuncaktan farklı degıl kırılıcak gıbı duruyo adamın elınde ve aldıktan 1 hafta sonra erknda olu pıkseller ortaya cıktı körü körüne kötülememek gerekir bence saygılar herkes Herşeye ragmen H T C
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DH Misafiri 7 yıl
merak ettiğim bi olay war bi sitede bu telefon 1251 tl ye gözüküor ama pasaport kaydı yapılacak bu bize ne kadara mal oluor bilginiz warmı? pasaport kaydıo tarafınızca yapılacaktır deniliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Anlamadıgim nokta 24*69 1656 tl ediyor cihaz bedeline ise 1999 tl demiş olması.... Daha öncesinden hatırlayın s2 yi 1700tllik telefon olmasına k
arşın 24*89 dan satmışlardi .
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quzman 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Anlamadıgim nokta 24*69 1656 tl ediyor cihaz bedeline ise 1999 tl demiş olması.... Daha öncesinden hatırlayın s2 yi 1700tllik telefon olmasına k

arşın 24*89 dan satmışlardi .

Olay kontratta bitiyor . Seni kendine 24 ay bağladıktan sonra aradaki farkı zaten öyle ya da böyle çıkarır :)
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DH Misafiri 7 yıl
Bu telefon için üst seviye değilde orta üst seviye demek lazım, 4 çekirdeklilerin kapıda olduğu, 1GB ramin üst seviyede standart olduğu bir dönemde...
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