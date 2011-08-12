HTC Sensation için Avrupa'da Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı

Haber Editörü
2011 yılının ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı gerçekleştirerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini alan HTC'nin, nisan ayında lanse ettiği ve mayıs ayından itibaren dünya çapında satışa sunduğu Sensation modeli için Avrupalı kullanıcılardan gelen raporlara göre Android 2.3.4 güncellemesi bugün itibarıyla yayınlanmaya başladı.
1.45.401.2 sürüm numaralı güncellemenin yaklaşık 41 MB yer kapladığı ve şu an için herhangi bir operatöre bağımlı olmayan (sim kilitsiz) akıllı telefonlara yüklenebildiği belirtiliyor.
Söylenenlere göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı gibi başarılı nitelikleri bir arada toplayan HTC Sensation için yayınlanan Android 2.3.4 güncellemesinin;
- Google Talk ile görüntülü konuşma imkanı
- Performans iyileştirmeleri
- Bazı yazılımsal problemlerin ortadan kaldırılması
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Beyler bu arada internete desire s'in 2.3.5 ve sense 3.0 lı romu düştü. Heralde bir 2.3.5 güncellemesi yakındır.
Bizim vodadan aldığımız 1.35.468.1 sürümlü..
Bu cumaya kadar çıkar umarım..
Son zamanlarda Samsung'a çok ısındım ama müşteri memnuniyeti noktasında kafamda soru işaretleri olmaya başladı ilerde alacağım cihazı seçerken iyice düşünüp alacağım...
Desire Z ye Avrupa2dan bir ay sonra geldi 2.3.3. Avrupa dedğime de bakmayın çoğu ülkerine gelmedi bile.