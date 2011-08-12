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HTC Sensation için Avrupa'da Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2011 yılının ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı gerçekleştirerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini alan HTC'nin, nisan ayında lanse ettiği ve mayıs ayından itibaren dünya çapında satışa sunduğu Sensation modeli için Avrupalı kullanıcılardan gelen raporlara göre Android 2.3.4 güncellemesi bugün itibarıyla yayınlanmaya başladı.
1.45.401.2 sürüm numaralı güncellemenin yaklaşık 41 MB yer kapladığı ve şu an için herhangi bir operatöre bağımlı olmayan (sim kilitsiz) akıllı telefonlara yüklenebildiği belirtiliyor.
Söylenenlere göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı gibi başarılı nitelikleri bir arada toplayan HTC Sensation için yayınlanan Android 2.3.4 güncellemesinin;
  • Google Talk ile görüntülü konuşma imkanı
  • Performans iyileştirmeleri
  • Bazı yazılımsal problemlerin ortadan kaldırılması
gibi avantajları bulunuyor.

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DH Misafiri 7 yıl
son sürüm htc desire hd için gelecek mi bil gelecekse ne zaman yayınlanır bilgisi olan var mı?
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Haymaker127 8 yıl
kardes bişe sorcam ya bu vodafone dan alsam sens. sim kilidi olur mu yaf ?
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yilmaz101 8 yıl
Türkiye de satılan sensationlar simkilitsiz.

Beyler bu arada internete desire s'in 2.3.5 ve sense 3.0 lı romu düştü. Heralde bir 2.3.5 güncellemesi yakındır.
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india_ipekyolu 8 yıl
Galaxy Gio için böyle bir güncelleme haberi var mı?
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x-rayted 8 yıl
Allah Allah kaç gün geçti hala HTC support sayfasında bu güncelleme yazmıyor. Yani bize değil Avrupaya da gelmemiş gibi görünüyor.

Bizim vodadan aldığımız 1.35.468.1 sürümlü..

Bu cumaya kadar çıkar umarım..
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tahir40 8 yıl
Mrb arkadaşlar. Güncellemeyi yapmadan önce, beğenmezsek ya da batırırsak geri dönebilmemiz için bir yedek alma yolu var mı?
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SaatliBomba 8 yıl
hayırlı olsun
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Nightmare70 8 yıl
Htc'yi update konusunda eleştirenler daha geçenlerde bir arkadaşım xperia x10'a yeni yükledi 2.3.3 güncellemesini neredeyse aylardır bekliyordu hatta yıl bile olmuştur :D
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invisible 8 yıl
Desire s için eylül başında sense 3.0 geleceği bilgisinide htc turkey facebook sayfası yetkilisinden bugün öğrendik.
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K_Spartakus 8 yıl
Arkadaşlar , htc türkiye için en büyük yatırımını bu sene içinde yapmaya başladı , bu süreç içinde tabiki eksiklikler ve sancılar olacaktır . Bende htc desire kullanıyorum , fazlasıyla memnunum ama bu elestirmeyecegim anlamına gelmesede bu sektördeki en iyi üç markadan birisi hatta güncelleme konusunda bende turqarizma arkadasa katiliyorum ama dediğim gibi ülkemizde resmî olarak hala yeni oldukları için eksiklikler ve aksaklıkları mutlaka yaşayacağız . Htc bence türkiyede daha iyi şeyler yapacaktır , sadece biraz zaman ve sabır lazım .
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aceleciburak 8 yıl
HTC kullananlar bi nebze şanslı yinede samsung bazı telefonlarına gingerbread güncellemesi çıkardığı halde türkiye sürümü kies te yayımlanmadığı gibi güncellemeye uygun bulunan 2 telefonla aynı donanım özelliğine sahip cihaz için güncelleme listesinden çıkarıldığı söylendi.işlemci ram ve diğer özellkleri tamamen aynı bekliyoruz bakalım samsungtan bi haber ama umudum azaldı doğrusu.
Son zamanlarda Samsung'a çok ısındım ama müşteri memnuniyeti noktasında kafamda soru işaretleri olmaya başladı ilerde alacağım cihazı seçerken iyice düşünüp alacağım...
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Guest-761228E1E 8 yıl
Bence saka olan sizin mesajiniz. Bir kere ben de olumune HTC ciyim ama aramizda duygusal bir bag yok sonucta hosuma gitmeyen bir sey yaptiklarinda da elestiririm. Ben diyorum ki Desire Z icin Gingerbread guncellememi bana soz verilen tarihten 2 ay sonra aldim -ki bu donemde guncelleme ile ilgili su sebeplerden guncellemeniz su tarihe ertelendi gibi bir aciklama da yapilmadi- siz hala diyorsunuz ki arastirmadan onyargiya baglamayin, yahu kardesim yasayan benim neyini arastiracagim, siz gidin arastirin bakalim asil Desire sahipleri neler cekmisler guncelleme alana kadar, fazla uzaga gitmenize gerek yok forumdaki basliklari okuyun yeter, ''Desire icin Gingerbread guncellemesi iptal edildi'', ''Guncelleme gelecek ama Sense arayuzu olmayacak'' vs vs... Yorumlari okuyun bakin insanlar nasil cileden cikmislar. Dedigim gibi ben bir HTC fanboyuyum evet, ama HTC nin Gingerbread guncellemesi konusunda cuvalladigi gercegini de kabul ediyorum
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silver021 8 yıl
@katyperry kardeş sen şakamasın ya. HTC android için güncellemede hatta ios den bile hızlı tek firma olarak lanse ediliyor. hem ayrıca sense arayüzü o kadar kolay entegre edilemez. sonuçta birleşik ve yapışık bir halde gelmiştir bu satın aldığınız alt modellerde. seninkide şuna benzedi. iphone 3GS de widget arayüzü neden halen sunulmadı gibi. Ben ölümüne samsungcuyum ancak HTC de hakkını veriyor. Hakedenede cevabım hazırdır. birşeyi araştırmadan önyargıya bağlamak ne derece doğrudur bununda cevabını sen bulursun umarım..
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ShafakCool 8 yıl
KatyPerry
Desire lar için 2.3.4 gelmeyecek maalesef. Ayrıca HTC güncelleme konusunda bir numara değil Desire ve Desire Z sahiplerini aylarca süründürdü

Desire Z ye Avrupa2dan bir ay sonra geldi 2.3.3. Avrupa dedğime de bakmayın çoğu ülkerine gelmedi bile.
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