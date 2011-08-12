HTC Sensation için Avrupa'da Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı

2011 yılının ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı gerçekleştirerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini alan HTC'nin, nisan ayında lanse ettiği ve mayıs ayından itibaren dünya çapında satışa sunduğu Sensation modeli için Avrupalı kullanıcılardan gelen raporlara göre Android 2.3.4 güncellemesi bugün itibarıyla yayınlanmaya başladı.

1.45.401.2 sürüm numaralı güncellemenin yaklaşık 41 MB yer kapladığı ve şu an için herhangi bir operatöre bağımlı olmayan (sim kilitsiz) akıllı telefonlara yüklenebildiği belirtiliyor.



Söylenenlere göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, 4.3-inç boyutunda 540 x 960 piksel dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı gibi başarılı nitelikleri bir arada toplayan HTC Sensation için yayınlanan Android 2.3.4 güncellemesinin;

Google Talk ile görüntülü konuşma imkanı

Performans iyileştirmeleri

Bazı yazılımsal problemlerin ortadan kaldırılması gibi avantajları bulunuyor.

gibi avantajları bulunuyor.