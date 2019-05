HTC : Sense 4 arayüzü için yeterli zaman yoktu ancak yine de iyi durumda

HTC firmasının şu an One X ve One S modelleriyle birlikte sunduğu Sense 4 arayüzü yenilikleriyle dikkat çekse de bazı otoriteler tarafından beklentilerin altında kalması nedeniyle eleştiriliyor.





HTC'nin Sense tasarımcısı Drew Bamford, arayüzün sıkı savunucularından biri olsa da son versiyonda zaman sorunu olduğunu kabul etti.





Laptopmag ile yapılan bir röportajda konuşan Bamford; Sense 4 arayüzünün stok Android 4.0 arayüzüne göre daha cezbedici olduğunu, pek çok noktada onu geride bıraktığını, büyük kişiselleştirme imkanı ve daha hızlı kamera performansı sunduğunu belirtti.





One S ve One X modellerinin arayüz çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ancak ortaya çıkan final sürümünden çok memnun kaldıklarını vurguladı.





Ancak bununla birlikte Bamford, Sense 4 arayüzünün yayınlanmasına kadar ekibinin çok fazla zamanının olmadığını ve bu yüzden istedikleri son noktaya gelmeden modellerin piyasaya çıktığını itiraf etti. Ancak yine de ekip olarak yayınlanmış sürüm çok beğenildi. Bunun yanında gösterişli bir görünüm yerine BMW ve Mercedes'ten ilham alan mat bir görünümün kullanılması konusunda firmanın telkinlerinin olduğunun da altını çiziyor.





Bamford üreticilerin Google'ın iç geliştirmeleri ile eş zamanlı olarak ürünlerinin piyasaya çıkışını ayarladıkları takdirde, bu tarz arayüzlerin platformun doğal görünümüne ters olmayan bir yapıda olacağını da ifade ediyor.