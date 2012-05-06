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HTC : Sense 4 arayüzü için yeterli zaman yoktu ancak yine de iyi durumda

7 yıl
6,3b
1
38
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC firmasının şu an One X ve One S modelleriyle birlikte sunduğu Sense 4 arayüzü yenilikleriyle dikkat çekse de bazı otoriteler tarafından beklentilerin altında kalması nedeniyle eleştiriliyor.

HTC'nin Sense tasarımcısı Drew Bamford, arayüzün sıkı savunucularından biri olsa da son versiyonda zaman sorunu olduğunu kabul etti.

Laptopmag ile yapılan bir röportajda konuşan Bamford; Sense 4 arayüzünün stok Android 4.0 arayüzüne göre daha cezbedici olduğunu, pek çok noktada onu geride bıraktığını, büyük kişiselleştirme imkanı ve daha hızlı kamera performansı sunduğunu belirtti.

One S ve One X modellerinin arayüz çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ancak ortaya çıkan final sürümünden çok memnun kaldıklarını vurguladı.

Ancak bununla birlikte Bamford, Sense 4 arayüzünün yayınlanmasına kadar ekibinin çok fazla zamanının olmadığını ve bu yüzden istedikleri son noktaya gelmeden modellerin piyasaya çıktığını itiraf etti. Ancak yine de ekip olarak yayınlanmış sürüm çok beğenildi. Bunun yanında gösterişli bir görünüm yerine BMW ve Mercedes'ten ilham alan mat bir görünümün kullanılması konusunda firmanın telkinlerinin olduğunun da altını çiziyor.

Bamford üreticilerin Google'ın iç geliştirmeleri ile eş zamanlı olarak ürünlerinin piyasaya çıkışını ayarladıkları takdirde, bu tarz arayüzlerin platformun doğal görünümüne ters olmayan bir yapıda olacağını da ifade ediyor.

http://blog.laptopmag.com/htc%E2%80%99s-sense-guru-stock-android-4-0-just-not-good-enough Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
lanet olası arayüzlerinini bizim telefonlarada verselerdi de bizde çok memnun kalsaydık (evo3d)
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VYC Majoris 7 yıl
Bu haliyle bile en iyi arayüz. Zaten güzel olan bir arayüzü daha iyi ve sade hale getirmek için aylar süren çalışma nasıl yetmiyor anlamadım ben. Sıfırdan yapmıyorsun sonuçta. Amatör kişiler tek başına 2 günde Rom çıkarıyor.
Bu haliyle bile en iyi arayüz. Zaten güzel olan bir arayüzü daha iyi ve sade hale getirmek için aylar süren çalışma nasıl yetmiyor anlamadım ben. Sıfırdan yapm...
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gmdoctor 7 yıl
HTC'nin arayüzü 3 olsun 3.5 olsun 4 olsun hepsi Touchwizden iyidir ...
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briarlyxusa 7 yıl
arayüz o kadar dolu dolu olmasına rağmen çok seri. Sense 4'ü ICS güncellemeleri sonrasında kısa süre sonra donatacaklarını düşünüyorum.
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redoano 7 yıl
Bu arada One S 'in Sense 4'lü romunu kullanıyorum 1 aydır, MÜKEMMEL :) Sense 3.x deki ağırlıklar neredeyse tamamen yok olmuş, kullanışlılık da müthiş..
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-Pisagor- 7 yıl
Desire HD için yıl sonunu beklememiz gerekiyor
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redoano 7 yıl
Şahi_13
ANDROIDER
alpozge Ne olursa olsun. HTC kullanan birisi kolay kolay başka telefon kullanamaz diye düşünüyorum. Ayrı bir zevk katıyor Sense arayüzü
aynen katılıyorum hocam bağımlılık yapıyor başaka arayüz çok yavan geliyor bi bakıma kötü başka marka teleonlara bakamıyorsunuz mesala samsung s3 çok hoşuma gitti sırf o arayüzü yüzünden insan direk vazgeçiyor
Evet Sense arayüzünün en kötü özelliği bağımlılık yapması :) Performans hastasıyım,samsungu çok takdir ediyorum ama sırf arayüz ve malzeme kalitesinden sensation kullanıyorum.

Al benden de o kadar. Samsung'un performansta HTC'yi sollamasının tek nedeninin Sense olduğunu biliyorum, ama Sense olmayan romları da kullanmaya en fazla 2 gün dayanabiliyorum. Bu yüzden Samsung değil HTC Sensation kulanıyorum :)
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Python 7 yıl
Sense arayüzü benim açımdan android platformunun en iyi arayüzü ancak yüksek bellek kullanım oranı eksi yönü dahada optimize edilmeli diye düşünüyorum
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alpozge 7 yıl
Ne olursa olsun. HTC kullanan birisi kolay kolay başka telefon kullanamaz diye düşünüyorum. Ayrı bir zevk katıyor Sense arayüzü
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Barlas 7 yıl
HTC'nin yeni nesil orta-üst ve üst seviye telefonları zaten "yeterince" hızlı; arayüz o kadar dolu dolu olmasına rağmen çok seri. Sense 4'ü ICS güncellemeleri sonrasında kısa süre sonra donatacaklarını düşünüyorum.

Anasayfa geçişleri, browser hızı benim telefonumdan hızlı olsa ne, olmasa ne? 3D render mı yapıyoruz, OC mi kasıyoruz?
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Şahi_13 7 yıl
Diğer arayüzlere nazaran,Sense'in en berbat hali bile can'dır. 300 mb'a yakın boş ram var revolution 6.6.3lü android 4.0 sensationda. Ayrıca 810 mhz ile takılmadan geçiş yapıyo arayüz. Htcnin çalışması gereklimi daha,tabiki evet,kimse custom romla uğraşmak zorunda değil.
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ManoMachine 7 yıl
1 kişinin 2 saatte yaptigi ROMlar daha once yazılmış uygulama ve ozelliklerin bir araya toplanmasiyla yapılır. Sense 4 ü kodlamak bu değil.

Masanin ustundeki lego parçalarını burlestirmekle o parcalari uretmek ayni sey değildir... Yanlis anlaşılmasın, o parcalari birlestirebilmek de kolay is degil, kacimiz yapabiliyoruz ama aynı kefeye konulacak şey de değil bunlar, elmayla armutu karşılaştırıyorsunuz.


Habere donersek, sense en başarılı arayuz bence, en güzel görünen ve en işlevsel olan o, biraz yavaş çalışıyor doğrudur, biraz fazla RAM kullanıyor dogrudur, ben şahsen android 4.0 arayuzünü tercih ediyorum doğrudur ama bunlar sense ın en iyi arayuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bence 3.5'ten sonra 4 çok iyi oldu.

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FuXiN 7 yıl
şuan sende 3.6 kullanıyorum cidden çok güzel. Sense 4 lü bir romda kullandım ama sense 4 bambaşka. Yavaşlık filan denilmiş ama öyle bir şey söz konusu degil.. Çok ram yediği de yazılmış ama ics ile htc telefonları iyi optimize etmiş

Bu resim htc evo 3d için sızdırılmış sense 3.6 ve boş ram miktarı..

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DH Misafiri 7 yıl
manyakurt
eng304Sense 4.0 gerçekten başarılı bence.Sense ne kadar iyiyse Touchwiz o kadar kötü sadece launcher bile yetmiyor AOSP rom kullanıyorum sırf Touchwizden uzak durabilmek için. Sense 4.0ın XDA tarafından s2ye port edilmesini isterdim ama Exynosta fazla mümkün olmadığı söyleniyor.
Yıl oldu edemediler zaten.

Aslında cyanogenmod 7 veya 9 üzerine bazı programlarla sense 4 kullanılabilyor tabi stock romda kullanılabilmesi mümkün değil gibi
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sertacarslan 7 yıl
Sürüm farketmez, Sense'den başka arayüz kullanmam, o nedenle de HTC'den başka telefon kullanmam kolay kolay.
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Bl00dyHell 7 yıl
Sense 3.x serisinde gerçekten hantallaşmış ve Android'den uzaklaşmıştı. Sense 4 ile daha sade, hafif ve normal Android'e yakın bir arayüz koymuşlar ortaya. Sense 4 üzerine arayüz tanımam şimdilik.
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