HTC : Sense 4 arayüzü için yeterli zaman yoktu ancak yine de iyi durumda

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HTC firmasının şu an One X ve One S modelleriyle birlikte sunduğu Sense 4 arayüzü yenilikleriyle dikkat çekse de bazı otoriteler tarafından beklentilerin altında kalması nedeniyle eleştiriliyor.
HTC'nin Sense tasarımcısı Drew Bamford, arayüzün sıkı savunucularından biri olsa da son versiyonda zaman sorunu olduğunu kabul etti.
Laptopmag ile yapılan bir röportajda konuşan Bamford; Sense 4 arayüzünün stok Android 4.0 arayüzüne göre daha cezbedici olduğunu, pek çok noktada onu geride bıraktığını, büyük kişiselleştirme imkanı ve daha hızlı kamera performansı sunduğunu belirtti.
One S ve One X modellerinin arayüz çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ancak ortaya çıkan final sürümünden çok memnun kaldıklarını vurguladı.
Ancak bununla birlikte Bamford, Sense 4 arayüzünün yayınlanmasına kadar ekibinin çok fazla zamanının olmadığını ve bu yüzden istedikleri son noktaya gelmeden modellerin piyasaya çıktığını itiraf etti. Ancak yine de ekip olarak yayınlanmış sürüm çok beğenildi. Bunun yanında gösterişli bir görünüm yerine BMW ve Mercedes'ten ilham alan mat bir görünümün kullanılması konusunda firmanın telkinlerinin olduğunun da altını çiziyor.
Bamford üreticilerin Google'ın iç geliştirmeleri ile eş zamanlı olarak ürünlerinin piyasaya çıkışını ayarladıkları takdirde, bu tarz arayüzlerin platformun doğal görünümüne ters olmayan bir yapıda olacağını da ifade ediyor.
http://blog.laptopmag.com/htc%E2%80%99s-sense-guru-stock-android-4-0-just-not-good-enough Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Al benden de o kadar. Samsung'un performansta HTC'yi sollamasının tek nedeninin Sense olduğunu biliyorum, ama Sense olmayan romları da kullanmaya en fazla 2 gün dayanabiliyorum. Bu yüzden Samsung değil HTC Sensation kulanıyorum :)
Anasayfa geçişleri, browser hızı benim telefonumdan hızlı olsa ne, olmasa ne? 3D render mı yapıyoruz, OC mi kasıyoruz?
Masanin ustundeki lego parçalarını burlestirmekle o parcalari uretmek ayni sey değildir... Yanlis anlaşılmasın, o parcalari birlestirebilmek de kolay is degil, kacimiz yapabiliyoruz ama aynı kefeye konulacak şey de değil bunlar, elmayla armutu karşılaştırıyorsunuz.
Habere donersek, sense en başarılı arayuz bence, en güzel görünen ve en işlevsel olan o, biraz yavaş çalışıyor doğrudur, biraz fazla RAM kullanıyor dogrudur, ben şahsen android 4.0 arayuzünü tercih ediyorum doğrudur ama bunlar sense ın en iyi arayuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bence 3.5'ten sonra 4 çok iyi oldu.
Bu resim htc evo 3d için sızdırılmış sense 3.6 ve boş ram miktarı..
Aslında cyanogenmod 7 veya 9 üzerine bazı programlarla sense 4 kullanılabilyor tabi stock romda kullanılabilmesi mümkün değil gibi
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