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HTC Sense ağırlıklarından kurtuluyor

Günümüzde Android üreticilerinin en büyük sıkıntısı hantallaşmış kullanıcı arayüzleri. Android ekosisteminin sadelik odaklı bir değişime başlaması üreticileri de yeni çözümler üretmeye zorluyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Sense ağırlıklarından kurtuluyor

Android işletim sisteminin akıllı telefon pazarına girişi ile birlikte HTC, Samsung gibi firmaların stok arayüzden uzaklaşarak tüketicinin ilgisini çekecek özelleştirilmiş arayüzler kullanmaya başladığına şahit olmuştuk. Yıllar boyunca kullanıcıya yönelik yeni unsurlar arayüze eklendikçe ortaya hantal ve ağır yapılar çıkmaya başlamıştı. 

Özellikle Android 5.0 Lollipop ile birlikte ekosisteme hakim olan sadelik ve akıcılık temaları bu özelleştirilmiş arayüzleri de etkiledi ve üreticiler ilk günkü arayüz konseptine geri dönmenin yollarını arar oldu.

Android dünyasında en beğenilen kullanıcı arayüzlerinden birisine sahip olan HTC, rakipleri gibi hantal yapıdan kurtulmuş ve ihtiyaç duyulan en temel unsurları kullanıcıya sunacak yeni bir arayüz üzerinde çalıştığını duyurdu. HTC ürün şefi Nigel Newby-House, mühendislerin kısır bir döngü içerisinde arayüzü yeniden tasarlama işini bırakmalarını ve gerçekten kullanıcılara bir anlamı olacak unsurlar sunmalarını istiyor. 

HTC’nin yeni Sense arayüzünde odaklanacağı unsurlar BlinkFeed, Zoe ve temalar olarak sıralanıyor. Bunlardan sonra arayüzü hantallaştırmayacak şekilde diğer unsurların eklenmesi düşünülüyor. Zaten hali hazırda saat, hava durumu gibi pek çok Sense uygulaması HTC cihazları için Google Play üzerinde indirmeye sunulmuştu. Bunların dışarıda bırakılması ve kullanıcı tarafından sonradan kurulması sağlandığında hedeflenen hafif bir arayüz mümkün olacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-has-begun-to-scale-down-HTC-Sense-skin_id74922 Yorum Yaz
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emre_fan_club 3 yıl en beğenilen
Arayüzünden herkes memnun, fiyat fazlalığından kurtulması gerek.
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Umutcan 3 yıl
Tasarımda da fazlalıklardan kurtulmalı. Mesela altta fiziksel buton konulduysa ve tonla boşluk varsa ekranda neden sanal butonlar var?
Htc yazısı için de ekstradan bir satırlık daha boşluk eklenmiş mesela. Fazlalık kısımlar atılarak daha nazik bir cihaz yapmalılar diye düşünüyorum.
Yoksa arayüzü saf androidden sonra en akıcı arayüz.
Tasarımda da fazlalıklardan kurtulmalı. Mesela altta fiziksel buton konulduysa ve tonla boşluk varsa ekranda neden sanal butonlar var?Htc yazısı için de ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Emre Kocakaya 3 yıl
Birde samsun silkinse.
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Şeker Hapı 3 yıl
Devlet htcyi ucuza kapatsın bari de yerli telefon kullanırız bu gidişle satılacak bunlar geçen tanıttıkları iphone çakmasından sonra belli oldu
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Patren 3 yıl
arayüzü akıcı bir telefon yapıyorlar daha neyi hedefliyorlar
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system electronıc 3 yıl
Eyvahhhh şimdi de sense arayüzü ile oynuyor htc... Tasarım gitti çöp oldu , senelerdir devam eden batarya sorunu aynen duruyor ve şimdi de sense arayüz gidiyor... Bakın yazıyorum buraya bunlar tasarımın içine etti şimdi sırada arayüz var . bunun da içine edecekler... 3,5 aya kalmaz HTC satılıyor, HTC batıyor, gibi haberleri bol bol okuruz buradan...
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DH Misafiri 3 yıl
htc batmak istiyorum diye bağırıyor bu ne
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Guest-F8946C419 3 yıl
iPhone varken kafam rahat. Öyle devamlı ram boşalt, yok alan temizle, yok format at derdi yok.
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zbilici 3 yıl
Hah bir sense kalmıştı bozmadıkları. Casuslar iş başında, önce tasarımını bozdular şimdi de HTC yi HTC yapan Sense arayüzünü perişan edecekler. Şimdiden söylüyorum yarın bir gün htc batar da hangi firma satın alırsa bütün bu kötü gidişatın arkasında o firma var derim. Aynen microsoftun Nokia'ya yaptığı gibi...
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crazy585858 3 yıl
doğru düzgün bir telefon tasarlasanız keşke...
m7 gibi ama çerçeveleri daha ince ve 5.5 inç ekranlı bir telefon yapmak çok zor sanki
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kadirirdem 3 yıl
Arayuzleri bence ios gibi stabil çalışıyor htc nin ele almasi gereken kismi fiyat tir bide yeni bir tasarim lazım artık....
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Qonrul 3 yıl
ilk öne sony sonra htc. ikisinin arayüzleri de gayet iyiydi zaten
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fx3169 3 yıl
"Ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum"
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