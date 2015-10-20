HTC Sense ağırlıklarından kurtuluyor

Android işletim sisteminin akıllı telefon pazarına girişi ile birlikte HTC, Samsung gibi firmaların stok arayüzden uzaklaşarak tüketicinin ilgisini çekecek özelleştirilmiş arayüzler kullanmaya başladığına şahit olmuştuk. Yıllar boyunca kullanıcıya yönelik yeni unsurlar arayüze eklendikçe ortaya hantal ve ağır yapılar çıkmaya başlamıştı.





Özellikle Android 5.0 Lollipop ile birlikte ekosisteme hakim olan sadelik ve akıcılık temaları bu özelleştirilmiş arayüzleri de etkiledi ve üreticiler ilk günkü arayüz konseptine geri dönmenin yollarını arar oldu.





Android dünyasında en beğenilen kullanıcı arayüzlerinden birisine sahip olan HTC, rakipleri gibi hantal yapıdan kurtulmuş ve ihtiyaç duyulan en temel unsurları kullanıcıya sunacak yeni bir arayüz üzerinde çalıştığını duyurdu. HTC ürün şefi Nigel Newby-House, mühendislerin kısır bir döngü içerisinde arayüzü yeniden tasarlama işini bırakmalarını ve gerçekten kullanıcılara bir anlamı olacak unsurlar sunmalarını istiyor.





HTC’nin yeni Sense arayüzünde odaklanacağı unsurlar BlinkFeed, Zoe ve temalar olarak sıralanıyor. Bunlardan sonra arayüzü hantallaştırmayacak şekilde diğer unsurların eklenmesi düşünülüyor. Zaten hali hazırda saat, hava durumu gibi pek çok Sense uygulaması HTC cihazları için Google Play üzerinde indirmeye sunulmuştu. Bunların dışarıda bırakılması ve kullanıcı tarafından sonradan kurulması sağlandığında hedeflenen hafif bir arayüz mümkün olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/HTC-has-begun-to-scale-down-HTC-Sense-skin_id74922