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HTC : Şirketin satılması gündemde değil, yönetici kadrosu değişmeyecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Şirketin satılması gündemde değil, yönetici kadrosu değişmeyecek

Tayvanlı akıllı telefon devi HTC'nin özellikle yılın üçüncü çeyreği itibariyle tarihinde ilk kez zarar açıklaması ve son 8 yılın en düşük pazar değerine gerilemesi, şirket hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Bunların başında gelen HTC'nin başka bir firmaya satışı ve Peter Chou'nun koltuğunun sallantıya girmesi iddialarına bizzat tepe yöneticisinden yanıt geldi.

HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang, CNBC'ye verdiği bir demeçte borsa değerlerinin çok da önemli olmadığını belirterek, gelecek için yenilik ve vizyona odaklanmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

HTC'nin Çin kaynaklı bir firmaya satılacağı iddiasına cevap veren Wang, HTC'nin devredilmeye ihtiyacı olmadığını ve geleceğe umutla baktıklarını dile getirdi. Wang ayrıca yönetim ekibinde bir değişiklik düşünmediklerini ve Peter Chou'nun yenilikleriyle firmayı ileriye götürdüğünü ifade etti.

Wang HTC'nin gelecek planlarına da değinerek, çok ilginç bir yol haritaları olduğunu belirtmekle yetindi. HTC'nin bu yılı One Max adlı 5.9 inçlik bir akıllı telefon modeli ile kapatması bekleniyor. Ancak sonraki yıl için planlarda ne olduğu bilinmemekteydi. Wang'ın açıklaması ile HTC'nin gelecek yıl için daha iddialı ürünler hazırladığı anlaşılıyor. 

http://www.androidauthority.com/htc-wang-no-takeover-281084/ Yorum Yaz
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kalamalka* 5 yıl en beğenilen
Akıllı telefonlar içinde malzeme kalitesi olarak hiçbi marka henüz HTC nin seviyesinde değil.Ürünlerine önem veren bi marka.Sözlerinde durucaklarından eminim
1 Yanıt Yanıtla +19
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menem 5 yıl
bi nasip olmadi htc cihazi kullanmak o kadar istememe ragmen hep samsung tercih ettim son dakika da.icimde ukte kaldi htc kullanmayisim. samsung alip htc yi ovmusumdur. gercekten tasarimlarina bu kadar deger veren firma zor bulunur. bu piyasada iyi bir oyuncu. insaallah zor gunlerini geride birakip yukselise gecer...
bi nasip olmadi htc cihazi kullanmak o kadar istememe ragmen hep samsung tercih ettim son dakika da.icimde ukte kaldi htc kullanmayisim. samsung alip htc yi ovm...
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niLaysenveren 5 yıl ekrem71
severim hTc yi umarim yukselise gecerler
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Chucky Pancamo 5 yıl
Lenovo gibi bir dev alsaydı çok manyak telefonlar çıkardı ama.
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EmreTheBand 5 yıl
Malzeme kalitesi guzel geri kalan cop
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bakalım gelecek yıl napacaklar
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mcebi001 5 yıl
Benimde amacım sidik yarışı değil elbette ama dogru bildigimi savunmaktanda çekinmem ki benim görüşümdür kimseyi bağlamaz size göre elbetteki htc kasaları daha iyi olabilir...ben çok çabuk model değişen maymun iştahlının teki oldugum için birçok markanın birçok modelini kullandım ve edindiğim izlenim böyle..
Mesela 4 ay önce htc senseıson xl kullanıyordum bir kaç aylık cihaz olmasına ragmen ekranın üstündeki camda içeride boydan boya çizgi halinde leke oluştu sanki terleme yapmış gibi bu kasa kalitesinde nasıl böyle oldu diye çok şaşırmıştım.... şu anda g2 kullanıyorum donanım yazılım anlamında 10 numara cihaz ama razr ın kasa kalitesi yanında bulundugu muhite giremez...(bana göre tabi)
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rbyygt2 5 yıl mcebi001
mcebi001
Benimde amacım sidik yarışı değil elbette ama dogru bildigimi savunmaktanda çekinmem ki benim görüşümdür kimseyi bağlamaz size göre elbetteki htc kasaları daha iyi olabilir...ben çok çabuk model değişen maymun iştahlının teki oldugum için birçok markanın birçok modelini kullandım ve edindiğim izlenim böyle..
Mesela 4 ay önce htc senseıson xl kullanıyordum bir kaç aylık cihaz olmasına ragmen ekranın üstündeki camda içeride boydan boya çizgi halinde leke oluştu sanki terleme yapmış gibi bu kasa kalitesinde nasıl böyle oldu diye çok şaşırmıştım.... şu anda g2 kullanıyorum donanım yazılım anlamında 10 numara cihaz ama razr ın kasa kalitesi yanında bulundugu muhite giremez...(bana göre tabi)

Sonuna kadar katılıyorum. Motorola kalite konusunda gerçekten iyi iş çıkartıyor. Razr kadar ince bir modeli bu kadar kaliteli yapmak, kırılacak gibi duran o incelik kurşun bile geçirmiyor. Kalite hissini zaten ele alınca veriyor.
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PsychicPower 5 yıl
Zamanında az htc cihaz kullanmadım
Hala da htc'nin yerini tutabilecek bir firma yok benim için.
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Espa 5 yıl
Bence One Max daha da batıracak bu sene sonunda. Note3 gibi güçlü rakip karşısında durması çok zor.. Ancak agresif bir fiyat politikası izlenirse bir şansı olabilir.
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EstrEmO 5 yıl
Batsında kurtulalım artık.
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eternity 5 yıl
Aylarca Htc one aradık,bulduk 2200tl o ara da ip5 1899a s4 1599a düştü sonra htc üretim sıkıntısı çektik dedi stok girdi 1600e derken rakip yeni modellerle geldi. Bence bu işi ehline birakip çekilmesi lazım daha pazara ürün bile sokamiyor..
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Emre Kocakaya 5 yıl
HTC Akilli telefon dunyasinin temel taslarindan biridir,umarim isleri yoluna koyarlar en kisa zamanda..
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UnInvited_Guest 5 yıl
Nokia dan da böyle açıklamaları çok duyduk.
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..scream.. 5 yıl
tamam geleceğe umutla bakıyorlar da daha htc one max bile tanıtılmadı. samsung ve sony phabletleri satışa bile çıkardı.. şimdi htc nin yaptığı geleceği daha iyi görebilmek midir???
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