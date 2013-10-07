HTC : Şirketin satılması gündemde değil, yönetici kadrosu değişmeyecek





Tayvanlı akıllı telefon devi HTC'nin özellikle yılın üçüncü çeyreği itibariyle tarihinde ilk kez zarar açıklaması ve son 8 yılın en düşük pazar değerine gerilemesi, şirket hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.





Bunların başında gelen HTC'nin başka bir firmaya satışı ve Peter Chou'nun koltuğunun sallantıya girmesi iddialarına bizzat tepe yöneticisinden yanıt geldi.





HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang, CNBC'ye verdiği bir demeçte borsa değerlerinin çok da önemli olmadığını belirterek, gelecek için yenilik ve vizyona odaklanmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.





HTC'nin Çin kaynaklı bir firmaya satılacağı iddiasına cevap veren Wang, HTC'nin devredilmeye ihtiyacı olmadığını ve geleceğe umutla baktıklarını dile getirdi. Wang ayrıca yönetim ekibinde bir değişiklik düşünmediklerini ve Peter Chou'nun yenilikleriyle firmayı ileriye götürdüğünü ifade etti.





Wang HTC'nin gelecek planlarına da değinerek, çok ilginç bir yol haritaları olduğunu belirtmekle yetindi. HTC'nin bu yılı One Max adlı 5.9 inçlik bir akıllı telefon modeli ile kapatması bekleniyor. Ancak sonraki yıl için planlarda ne olduğu bilinmemekteydi. Wang'ın açıklaması ile HTC'nin gelecek yıl için daha iddialı ürünler hazırladığı anlaşılıyor.

http://www.androidauthority.com/htc-wang-no-takeover-281084/