HTC Temmuz ayında satışlarda büyük düşüş yaşadı





Yılın ikinci çeyreğinde uzun süreden bu yana ilk kez kar elde eden ve yatırımcılarını sevindiren HTC, yılın devamında ise olumsuz bir tablo çizerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak firmanın haklı olduğu ortaya çıkmaya başladı.





Temmuz ayına ait yayınlanan mali tablolara göre HTC toplamda 353 milyon dolarlık satış geliri elde etti. Önceki aya göre yüzde 51.6, önceki yıla göre yüzde 32.5 düşüş yaşayan firma için bu rakamlar son beş ayın en düşüğü olarak kayda geçti.





Firmanın yılın ilk yedi ayındaki toplam geliri ise yüzde 15.8 düşüşle 3.5 milyar dolara geriledi. Eylül ayında tamamlanacak yılın üçüncü çeyreği için gelirde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.





Düşüşün sebebi olarak ürünlerin distribütörlere çok erken dağıtılması ve ürün yelpazesindeki geçiş gösteriliyor. Analiz uzmanları ise HTC'nin halen kötü gidişe dur diyecek potansiyelinin olduğunu belirtiyor.

http://www.talkandroid.com/215166-july-sales-for-htc-hit-five-month-low