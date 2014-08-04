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HTC Temmuz ayında satışlarda büyük düşüş yaşadı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Temmuz ayında satışlarda büyük düşüş yaşadı

Yılın ikinci çeyreğinde uzun süreden bu yana ilk kez kar elde eden ve yatırımcılarını sevindiren HTC, yılın devamında ise olumsuz bir tablo çizerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak firmanın haklı olduğu ortaya çıkmaya başladı.

Temmuz ayına ait yayınlanan mali tablolara göre HTC toplamda 353 milyon dolarlık satış geliri elde etti. Önceki aya göre yüzde 51.6, önceki yıla göre yüzde 32.5 düşüş yaşayan firma için bu rakamlar son beş ayın en düşüğü olarak kayda geçti.

Firmanın yılın ilk yedi ayındaki toplam geliri ise yüzde 15.8 düşüşle 3.5 milyar dolara geriledi. Eylül ayında tamamlanacak yılın üçüncü çeyreği için gelirde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Düşüşün sebebi olarak ürünlerin distribütörlere çok erken dağıtılması ve ürün yelpazesindeki geçiş gösteriliyor. Analiz uzmanları ise HTC'nin halen kötü gidişe dur diyecek potansiyelinin olduğunu belirtiyor.  

http://www.talkandroid.com/215166-july-sales-for-htc-hit-five-month-low Yorum Yaz
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Stand Alone 4 yıl en beğenilen
Hiçbir telefon 2.500 TL'yi hak etmez, bitti.
1 Yanıt Yanıtla +74
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aziz77 4 yıl
iphone fiyatta psikolojik sınırdır,iphone'dan fazla fiyat yaparsan rekabet edemessin.2500 tl ile Türkiye'de ne kadar piyasa yapabilirsin.Bu fiyatlarla batmayı hak ediyorsun.1800-1900 civarı çıksa diğer telleri gerçekten döverdi,ama şimdi dayağı kendisi yedi:)))
iphone fiyatta psikolojik sınırdır,iphone'dan fazla fiyat yaparsan rekabet edemessin.2500 tl ile Türkiye'de ne kadar piyasa yapabilirsin.Bu fiyatlarla batmayı h...
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Illustrious. 4 yıl
Ben demiştim demeyi...


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gilendi 4 yıl
Camera kotu fiyat ucuk boyle olur yuksekden.ucanlarin hali
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Zenci Forvet 4 yıl
Beklenen oldu, o paraya insan daha mantıklı şeyler yapar.
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Master_Evil 4 yıl
microsoft duymasın
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thestell 4 yıl
2500e sattıgı telefon z2den iyi olsa icim acımayacak.
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desert101 4 yıl thestell
thestell
2500e sattıgı telefon z2den iyi olsa icim acımayacak.

Ne anlamda kötü hocam
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tinziri 4 yıl
bu kafa ile , bu fiyat politikası ile olmlaz HTC.. batmak senin kaderin.. desire 816 gibi saçma bi cihaza bile 1400 dersen 1400 kere batarsın
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Tom Hagen 4 yıl
2500 liraya telefon yap
Sonra niye zarar ediyoruz..
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Bostupol 4 yıl
Samsung ve Apple tekel artık
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` quaD. 4 yıl
2600 mah batarya ile m8 3000 üstü olan telefonlara rekabet ediyor . bu htcnin başarısı. başarısızlığı ise fiyat politikası .
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d35u 4 yıl
Bu haberi kimden almışlar acaba? maxicep.com/...
Buradada tam tersi söyleniyor acaba hangisi doğru?
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Ay Layk it Cacık 4 yıl
Tamamen yalan haber. HTC personeli olarak bu haberi ortaya çıkaranlara gülüyorum. Firmamız sadece Turkiye de belli oranlarda zarar etti o da ufak bir rakam itibar etmeyin.
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Mr xXx 4 yıl Ay Layk it Cacık
Ay Layk it Cacık
Tamamen yalan haber. HTC personeli olarak bu haberi ortaya çıkaranlara gülüyorum. Firmamız sadece Turkiye de belli oranlarda zarar etti o da ufak bir rakam itibar etmeyin.

Şimdi sakin ol ve klavyeyi yere bırak haydarı kullanmak zorunda kalmadan git burdan
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User Friendly 4 yıl
Htc tüm enerjisini, iphone gibi prestij stratejisine harcıyor ama kuzum senin arkanda ne Apple ne Google ne Microsoft ne Sony ne de Samsung var. Biraz efendi olsan biraz racon bilsen biraz gönüllere oynasan sen de kendi yağında kavrulup iyi bir yere oturabilirsin halbuki. Bu strateji hatanla gideceğin yer marka çöplüğü olacak...
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akgun2347 4 yıl
O kadar çok akıllı telefon çıkıyor ki HTC APPLE SAMSUNG LG VS VS üreticiler paraya para demiyor yılda 500 milyondan fazla ünite üretiyor adamlar sonra neden ürünler yetişmiyor ve hepsi çinde üstelik.Çinde işsizlik ne kadar acaba geçen iş ilanı vardı 100bin kişi gerçi maaşları 150-250 dolar aylık ama olsun çin pazarıda ucuz adamlar dünyda üretilen ürünlerin yüzde 40 ına sahip limanlardaki kargo gemileri bile binlerce.
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