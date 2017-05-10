HTC U serisi de düşüşe çare olamadı

15 Mayıs itibariyle amiral gemisi U 11 modelini tanıtmaya hazırlanan Tayvanlı HTC, halen beklediği çıkışı yakalayabilmiş değil. Firmanın bir süre önce piyasaya sürdüğü HTC U serisi de düşüşe engel olamadı.
Düşüş sürüyor
Firmanın açıkladığı tablolara göre Nisan ayında 156 milyon dolarlık gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 18, ay bazında ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Yılın ilk 4 ayında ise elde edilen gelir 600 milyon civarında oldu. Yıl bazında yüzde 6.45 düşüş kaydedildi.
Firmanın yıl başında piyasaya sürdüğü HTC U Ultra ve HTC U Play modellerinin beklenen satışı yapamadığı ifade ediliyor. Modeller beğenilen özelliklere sahip olsa da yüksek fiyat etiketleri nedeniyle eleştirilmişti. Yılın ilk çeyreğinde firma Şangay’daki atıl bir üretim tesisini sattığı için gelir tablolarında zararı biraz azalttığı belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Apple: Akıllı hoparlörler ekran ile desteklenebilir"
Yılın ikinci yarısı itibariyle HTC U 11 amiral gemisi yine kurtarıcı görevini üstlenecek. Kenar kısımlarındaki sensörleri ile sıkarak kontrol edebildiğiniz cihaz bu açıdan bir ilk oluşturuyor. Rakipleri ile benzer veya biraz altında bir fiyatlama ile HTC U 11 tüketici ilgisini çekebilir.
http://www.digitimes.com/news/a20170507PB200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Htcnin bu hale gelmesinde ana etmen fiyat politikasi. Sen snapdragon 400lu cihazi 1600 liralara cikarirsan kimse almaz. Ha su anda bin tlye kadar indi tabi. Desire lifestyle dan bahsediyorum.
Bugun 350 dolar bandina adam metal kasali, rami,romu,kamerasi ne varsa icine doldurup satabiliyor. Xiaomi bunlarin basini cekiyor mesela.
Applein durumu ayni. Sistemini seven, gidip aliyor, gozu baska bir sey gormuyor,aklindan baska marka bile gecmiyor. Sen onunla yarisamazsin htc.
Htc 10 kusirsuz bir cihaz. Kronik sorunu yok ve isini cok iyi yapiyor. Ama fiyat yuksek.
Fiyat konusunda strateji degistirmesi gerekiyor. Tamam ucuz olunca marka alginda ona gore oluyor ama rekabetci fiyat her zaman cok onemlidir.
Ön tarafa çift hoparlör koymuştun geri getir.
Arkaya Çift kamera koymuştun geri getir.
Süper LCD ekrandan artık vazgeç.
Telefon premium olsun,fazla ısınmasın diye metal yapıyorsun,kayıyor elde durmuyor.mecburen kılıf takıyoruz bişeye yaramıyor.plastik yap,cam yap da elde dursun birde kablosuz şarj olsun artık.
Kendi uygulamalarını geri getir.artık telefonlar hızlı.romunu sadeleştirmenin manası yok.geliştir şunu biraz.
Şu ekran kasa oranına da bir çare bul artık.yetti gari.
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