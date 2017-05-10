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HTC U serisi de düşüşe çare olamadı

HTC’nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü HTC U Ultra ve Play modelleri, beğenilen özelliklere sahip olsa da faaliyet karına etki edecek kadar iyi bir satış yapamamış görünüyor.
2 yıl
3,5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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15 Mayıs itibariyle amiral gemisi U 11 modelini tanıtmaya hazırlanan Tayvanlı HTC, halen beklediği çıkışı yakalayabilmiş değil. Firmanın bir süre önce piyasaya sürdüğü HTC U serisi de düşüşe engel olamadı.

Düşüş sürüyor

Firmanın açıkladığı tablolara göre Nisan ayında 156 milyon dolarlık gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 18, ay bazında ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Yılın ilk 4 ayında ise elde edilen gelir 600 milyon civarında oldu. Yıl bazında yüzde 6.45 düşüş kaydedildi.

Firmanın yıl başında piyasaya sürdüğü HTC U Ultra ve HTC U Play modellerinin beklenen satışı yapamadığı ifade ediliyor. Modeller beğenilen özelliklere sahip olsa da yüksek fiyat etiketleri nedeniyle eleştirilmişti. Yılın ilk çeyreğinde firma Şangay’daki atıl bir üretim tesisini sattığı için gelir tablolarında zararı biraz azalttığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple: Akıllı hoparlörler ekran ile desteklenebilir"

Yılın ikinci yarısı itibariyle HTC U 11 amiral gemisi yine kurtarıcı görevini üstlenecek. Kenar kısımlarındaki sensörleri ile sıkarak kontrol edebildiğiniz cihaz bu açıdan bir ilk oluşturuyor. Rakipleri ile benzer veya biraz altında bir fiyatlama ile HTC U 11 tüketici ilgisini çekebilir. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20170507PB200.html Yorum Yaz
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Fx_57,5 2 yıl en beğenilen
htc yi sırf arayüzünden dolayı tercih etmiyorum,önceden arayüzü en iyiyken heleki wm işletim sistemindeyken bile arayüzdeki farkını ortaya koyardı.
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system electronıc 2 yıl
HTC nin önce fiyat politikasını bir elden geçirmesi lazım, bak LG ye silindi neredeyse piyasadan, G6 nın esamesi okunmuyor. HTC napıyor, o da aynı, bunlar kendilerini apple sanıyor, samsung sanıyor... Kasa kaliteli htc de ama malesef tasarım geriden geliyor, arayüz artık çok sade ve sıkıcı hal aldı, özelleştirme, kişiselleştirme çok çok zayıf. Pazarlama, reklam yok, marka adına girişimler yok. Sokakta 10 kişiyi çevir HTC yi sor 6 kişi bilmez en az, ama samsung veya apple öyle mi, bunlar cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. Yasla 3500, 4000 tl fiyatları, sonra işler kötüye gidiyor, gider tabii ne bekliyorsun.
HTC nin önce fiyat politikasını bir elden geçirmesi lazım, bak LG ye silindi neredeyse piyasadan, G6 nın esamesi okunmuyor. HTC napıyor, o da aynı, bunlar kend...
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nightsoldier 1 yıl
Sektore kalite ve arayuz dersi veren firmanin geldigi hale uzulmemek elde degil. Umarim toparlar yoksa kan emici iki firmanin eline kalacagiz.
Htcnin bu hale gelmesinde ana etmen fiyat politikasi. Sen snapdragon 400lu cihazi 1600 liralara cikarirsan kimse almaz. Ha su anda bin tlye kadar indi tabi. Desire lifestyle dan bahsediyorum.
Bugun 350 dolar bandina adam metal kasali, rami,romu,kamerasi ne varsa icine doldurup satabiliyor. Xiaomi bunlarin basini cekiyor mesela.
Applein durumu ayni. Sistemini seven, gidip aliyor, gozu baska bir sey gormuyor,aklindan baska marka bile gecmiyor. Sen onunla yarisamazsin htc.
Htc 10 kusirsuz bir cihaz. Kronik sorunu yok ve isini cok iyi yapiyor. Ama fiyat yuksek.
Fiyat konusunda strateji degistirmesi gerekiyor. Tamam ucuz olunca marka alginda ona gore oluyor ama rekabetci fiyat her zaman cok onemlidir.
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complete_ 2 yıl
Arkadaşlar htc'yi ne zannediyorsunuz,telefonun 1 tane parçasını yapmıyorlar,taiwan dediğin bildiğin çin,bizim kıbrıs gibi,ayrıca ben kendimi bildim bileli bunlar zarar açıklıyor,kim bilir paralar nerelere kayıyor,htc görüntü bence çok piyasaya oynamıyorlar htc markası altında başka işlerle uğraşıyor bunlar,htc yide peçe olarak kullanıyorlar..
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RushEpicsTR 2 yıl
Umarım xiomi dünya çapına yayılırda, tüm büyük üreticileri batışın eşiğine sürükler. Böylece akıllarını başlarına alıp uygun fiyata kaliteli ürün piyasaya sürerler.
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TheCapedCrusader 2 yıl
htc'nin içinde kesinlikle firma politikalarına zıt çalışan isimler var, bu aşikar artık
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Whippoorwill 2 yıl
HTC bu fiyat politikasından vazgeçmeli. Önce toparlanmaya bakmalı ama onlar hala ne düşünüyor bilemiyorum. Zaten üst seviye telefonlar aşağı yukarı aynı sayılır. Farkı ancak fiyatla koyabilirler.
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aycibin 2 yıl
sene olmuş 2017 htc gidip s810'lu telefon çıkarabiliyorsa bir zahmet batsın zaten
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NorthShield 2 yıl
HTC ye ona biraz para kazandıracak ve yüksek adette satacak F/P cihaz lazım bence
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kadirirdem 2 yıl
Htc batmak istiyor resmen.
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pisrabbit 2 yıl
Seni sen yapan şeylere geri dön htc !!
Ön tarafa çift hoparlör koymuştun geri getir.
Arkaya Çift kamera koymuştun geri getir.
Süper LCD ekrandan artık vazgeç.
Telefon premium olsun,fazla ısınmasın diye metal yapıyorsun,kayıyor elde durmuyor.mecburen kılıf takıyoruz bişeye yaramıyor.plastik yap,cam yap da elde dursun birde kablosuz şarj olsun artık.
Kendi uygulamalarını geri getir.artık telefonlar hızlı.romunu sadeleştirmenin manası yok.geliştir şunu biraz.
Şu ekran kasa oranına da bir çare bul artık.yetti gari.
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javaprof 2 yıl
şu minimalist tasarım saçmalığı sonunda bu oldu bak samsunga sonyye google ın arayüzünü koymak yerine kendi arayüzlerini geliştirdiler bunlar gitti stok androide benzetti stok android isteyen rom kurar telefonuna.
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