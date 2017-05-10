HTC U serisi de düşüşe çare olamadı

15 Mayıs itibariyle amiral gemisi U 11 modelini tanıtmaya hazırlanan Tayvanlı HTC, halen beklediği çıkışı yakalayabilmiş değil. Firmanın bir süre önce piyasaya sürdüğü HTC U serisi de düşüşe engel olamadı.

Düşüş sürüyor

Firmanın açıkladığı tablolara göre Nisan ayında 156 milyon dolarlık gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 18, ay bazında ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Yılın ilk 4 ayında ise elde edilen gelir 600 milyon civarında oldu. Yıl bazında yüzde 6.45 düşüş kaydedildi.

Firmanın yıl başında piyasaya sürdüğü HTC U Ultra ve HTC U Play modellerinin beklenen satışı yapamadığı ifade ediliyor. Modeller beğenilen özelliklere sahip olsa da yüksek fiyat etiketleri nedeniyle eleştirilmişti. Yılın ilk çeyreğinde firma Şangay’daki atıl bir üretim tesisini sattığı için gelir tablolarında zararı biraz azalttığı belirtiliyor.

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Yılın ikinci yarısı itibariyle HTC U 11 amiral gemisi yine kurtarıcı görevini üstlenecek. Kenar kısımlarındaki sensörleri ile sıkarak kontrol edebildiğiniz cihaz bu açıdan bir ilk oluşturuyor. Rakipleri ile benzer veya biraz altında bir fiyatlama ile HTC U 11 tüketici ilgisini çekebilir.