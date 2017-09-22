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HTC U11 Plus iddiaları

Son dönemin çerçevesiz ekran trendine HTC de katılıyor. HTC U11 Plus adındaki yeni amiral gemisinin neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı iddia edildi.
1 yıl
3,2b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC U11 Plus iddiaları

Bu yıl mali açıdan bir faydası olmasa da en çok beğenilen telefonların başında gelen HTC U11 amiral gemisi bir üst versiyona kavuşuyor. HTC U11 Plus firmanın çerçevesiz ekran trendine yabancı kalmak istemediğini gösteriyor.

Yakında

Gelen bilgilere göre firma HTC U11 Plus adında yeni bir amiral gemisi daha hazırlıyor. 5.99 inçlik ekran boyutuna sahip olacak telefonda 18:9 görüntü oranı ve 1440x2880 piksel çözünürlük yer alacak. Bu ölçüler LG V30 amiral gemisinin ekran boyutları ile benzer. Bu bakımdan yeni telefonun neredeyse çerçevesiz bir ekran sunması ihtimali çok yüksek.

İddialar doğruysa HTC U11 Plus orijinal versiyona göre büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere amiral gemisinde alt üst çerçeveleri oldukça kalın. Ayrıca ön kısımda da bir Home tuşu yer alıyor. Yeni model ise tamamen fazlalıklardan arınmış bir tasarıma sahip olacak. Çerçeveler gittiği için de muhtemelen kasa ölçüleri daha küçük ekranlı HTC U11 ile aynı olacak.

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Bunun haricinde amiral gemisinde Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi, IP68 su geçirmezlik sertifikası, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera ve Edge Sense kenar sensörlerinin olması bekleniyor.

HTC U11 Plus firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iyi telefon olmaya çok yakın. Ayrıca en ince çerçeveli telefon da olacak. Böylece HTC de pazarda yükselen çerçevesiz ekran modasına uymuş olacak. Yeni modelin 11 Kasım tarihinde Android One HTC U11 Life modeli ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-U11-Plus-features-rumor_id98282 Yorum Yaz
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zaomss 1 yıl en beğenilen
Valla u11 fena telefon değildi ama leğen gibiydi be kardeşim. Daha ele gelir bir kasa ve çerçevesiz gelirse iş görür
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kraix 1 yıl
HTC U11 Kullanılabilirlik olsun kutu içeriği olsun 16:9 ekranı olsun kamerası ve ses deneyimi olsun stabil çalışan arayüzü olsun tek geçerim şuan piyasada.
Kusura bakmayın ben sanal tuşları seven biri değilim 18:9 wide görünüm de gözüme hoş gelmiyor açıkcası uzun uzadıya telfon.
Çerçevelere laf edenler iphone lara gelince çerçeveleri görmez oluyorlar :)
ben HTC 11 ile mutluyum açıkcası çerçevesiz ekran fetişti değilim...
umarım HTC çerçevesiz ekranı 16:9 ile getirir de bir adım öne geçer bu konuda.
HTC U11 Kullanılabilirlik olsun kutu içeriği olsun 16:9 ekranı olsun kamerası ve ses deneyimi olsun stabil çalışan arayüzü olsun tek geçerim şuan piyasada....
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Nuroxy 1 yıl
Bu kadar asiri cift kamera takintisi olan arkadaslari anlamiyorum ya girsinler baksinlar bakalim test sonuclarinda cift kamerali iphonelar mi ustte pixel 2 ler mi ?
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godzilla87 1 yıl
yahu arkadaşlar, şu haberleri Google ile ilişkilendirmeyin artık bir zahmet. Google htc ekibinin bir kısmını satın aldı sadece. kuvvetle muhtemel onu da pixel telefonlar için kullanacak.
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denizci535 1 yıl
Google bu işi basaracak baktıki iş yok htc de... daha alınabilir göze hoş gelen perimum bi cihaz gelebilir.
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V4LKyR 1 yıl
Android One HTC U11 Life Extra Plus Smart Swift Snapdragon Edition
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kraix 1 yıl
HTC U11 Kullanılabilirlik olsun kutu içeriği olsun 16:9 ekranı olsun kamerası ve ses deneyimi olsun stabil çalışan arayüzü olsun tek geçerim şuan piyasada.
Kusura bakmayın ben sanal tuşları seven biri değilim 18:9 wide görünüm de gözüme hoş gelmiyor açıkcası uzun uzadıya telfon.
Çerçevelere laf edenler iphone lara gelince çerçeveleri görmez oluyorlar :)
ben HTC 11 ile mutluyum açıkcası çerçevesiz ekran fetişti değilim...
umarım HTC çerçevesiz ekranı 16:9 ile getirir de bir adım öne geçer bu konuda.
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DODANLI 1 yıl
Bu sene beklediğimiz ne varsa fos çıktı. Koskoca ekran yapıp pilden kırpan mı dersin, çerçevesiz deyip koca koca çerçeveli telefonlar mı dersin. Hayaller ve gerçekler farklı gibi..
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Whippoorwill 1 yıl DODANLI
Nokia 9 ile daha tanışmadık hocam ama genel olarak beklentileri Mate 10 karşılayacak gibi duruyor.
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KalemKolik 1 yıl
Neredeyse çevçevesin diyip bizi yemesinler. Mi mix 2 için öyle dediler çerçeve oranı arttı. Mate 10 için ceo çerçeve olmayacak dedi sızan görüntüler kabak gibi çerçeve var. Samsung ve lg çerçevesiz sloganlar kullanıyor ama çerçeve zibille.
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godzilla87 1 yıl KalemKolik
doğru diyorsun da, mi mix tasarımının ciddi handikapları da vardı. iphone ile kıyasladığında, ahizeden gelen sesin kalitesi bariz kötü, ön kamerayı ters çevirip kullanmak pratik değildi. şu an ekran/kasa konusunda en başarılı işe samsung imza attı.
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fz18 1 yıl
çift arka kamera olmalı
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zaomss 1 yıl en beğenilen
Valla u11 fena telefon değildi ama leğen gibiydi be kardeşim. Daha ele gelir bir kasa ve çerçevesiz gelirse iş görür
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Mene 1 yıl
Google HTC'yi satın alır almaz ilk iş çerçeveleri kaldırtıyor
aklın yolu bir
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koyunsavar 1 yıl Mene
Google HTC yi satın almadı. Telefon geliştirme bölümünde çalışan elemanların yarısını aldı.
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl Mene
Mene
Google HTC'yi satın alır almaz ilk iş çerçeveleri kaldırtıyor
aklın yolu bir

Htcyi satin almadi arkadasim.Htc Pixel takimini satin aldi.Bazi editorler "Htc'yi satin alabilir" diyince kafalar 1 karis oluyor.
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