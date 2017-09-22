HTC U11 Plus iddiaları

Bu yıl mali açıdan bir faydası olmasa da en çok beğenilen telefonların başında gelen HTC U11 amiral gemisi bir üst versiyona kavuşuyor. HTC U11 Plus firmanın çerçevesiz ekran trendine yabancı kalmak istemediğini gösteriyor.

Yakında

Gelen bilgilere göre firma HTC U11 Plus adında yeni bir amiral gemisi daha hazırlıyor. 5.99 inçlik ekran boyutuna sahip olacak telefonda 18:9 görüntü oranı ve 1440x2880 piksel çözünürlük yer alacak. Bu ölçüler LG V30 amiral gemisinin ekran boyutları ile benzer. Bu bakımdan yeni telefonun neredeyse çerçevesiz bir ekran sunması ihtimali çok yüksek.

İddialar doğruysa HTC U11 Plus orijinal versiyona göre büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere amiral gemisinde alt üst çerçeveleri oldukça kalın. Ayrıca ön kısımda da bir Home tuşu yer alıyor. Yeni model ise tamamen fazlalıklardan arınmış bir tasarıma sahip olacak. Çerçeveler gittiği için de muhtemelen kasa ölçüleri daha küçük ekranlı HTC U11 ile aynı olacak.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia GeForce GTX 1070 Ti fiyatı ve özellikleri detaylanıyor"

Bunun haricinde amiral gemisinde Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi, IP68 su geçirmezlik sertifikası, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera ve Edge Sense kenar sensörlerinin olması bekleniyor.

HTC U11 Plus firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iyi telefon olmaya çok yakın. Ayrıca en ince çerçeveli telefon da olacak. Böylece HTC de pazarda yükselen çerçevesiz ekran modasına uymuş olacak. Yeni modelin 11 Kasım tarihinde Android One HTC U11 Life modeli ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.